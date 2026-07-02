Volley Mercato: la VBC Cremonese ha presentato quattro nuove giocatrici

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Nella sede della Folcieri Bruno Srl – nuovo Sponsor di maglia – la VBC Cremonese ha completato la presentazione delle atlete che comporranno la rosa della Stagione 26-27 e l’ha fatto con un quartetto di giovanissimi talenti del volley, tutte provenienti dalle grandi scuole giovanili della pallavolo italiana.

Luciano Toscani, da poche ore eletto dai Soci presidente della VBC, ha voluto ringraziare Esmeralda Zoppi e la Folcieri Bruno Srl per il sostegno economico e per aver messo a disposizione la loro sede per la presentazione di 4 nuove atlete

Le parole del presidente Luciano Toscani

« Significativa è la nostra presenza oggi qui a Volongo, paese confinante con Ostiano. Sta a confermare la crescita del progetto di VBC del cremonese che ci ha fatti trovare pochi mesi fa allo stesso tavolo. Abbiamo effettuato presentazioni di giocatrici a Casalmaggiore, poi a Cremona e ora a Volongo: direi che il progetto marcia alla grande e l’unione di importanti realtà sportive cremonesi sta diventando una sinergia virtuosa ».

Il presidente Toscani è quindi passato a spiegare il leit motiv dell’incontro:

« Oggi presentiamo la “linea verde” della VBC Cremonese. Quattro ragazze con un’età compresa tra i 18 e i 21 anni, tutte provenienti da scuole giovanili importanti, che stanno facendo un percorso molto proficuo. Con le 4 atlete presentate oggi il roster è completo: sono 14 ragazze con un’età media di 24 anni. Un mix di esperienza e gioventù che affidiamo alle sapienti mani di Davide Baraldi e al suo staff ».

Arianna Gambini

La prima ad essere presentata è stata Arianna Gambini, 21 anni, libero, collegata in videoconferenza in quanto impegnata con la Nazionale Under22 in procinto di partire per gli Europei che si disputano dal 7 al 12 luglio in Olanda:

« Mi spiace non aver potuto essere lì con voi che mi avete tributato un così caloroso applauso. Non vedo l’ora di arrivare e di mettermi a disposizione di un gruppo che è splendido e col quale ci prenderemo delle belle soddisfazioni ».

Ilaria Menon

Centrale, 20 anni, le ultime 2 stagioni alla Savino del Bene Scandicci:

« Sono pronta a mettermi in gioco con il mio lavoro e la mia serietà ».

Coach Baraldi ha detto di averla fortemente voluta dopo averla conosciuta da avversaria: « La sua presenza dall’altra parte della rete si fa molto sentire e quindi l’ho cercata per la nostra squadra ».

Layla Viti

E’ stata quindi la volta di Layla Viti, 18 anni, banda, fresca vincitrice, da capitana, dello Scudetto Under18 con la Volleyro che in finale ha battuto Imoco Conegliano.

« Mando un caloroso saluto ai nostri tifosi che già da oggi vedo qui numerosi. Ce la metterò tutta per non deluderli ».

Miranda Zanella

Infine, Miranda Zanella, piemontese, centrale di 188 cm, 18 anni, gli ultimi 2 trascorsi nelle fila del Club Italia e in Nazionale Under18.

« Sarà il mio primo anno a Casalmaggiore e devo imparare. Di certo metto a disposizione tutto il mio impegno e il lavoro in palestra, convinta che il primo passo sarà quello di imparare da chi ha più esperienza di me e alla VBC ci sono diverse compagne che possono insegnarmi molto ».