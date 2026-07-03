Volley Mercato: ad Altamura l'opposta Dezirett Madan Rosales

La società murgiana annuncia ufficialmente di aver perfezionato l’ingaggio dell’opposta Dezirett Madan Rosales, un tassello di assoluto spessore internazionale che va a completare il roster a disposizione di coach Matteo Dell’Anna per la prossima stagione agonistica.

L’operazione, condotta dal management sportivo altamurano, ha quel sapore di rappresentare la “ciliegina sulla torta” di un mercato estivo ambizioso, mirato a consolidare la competitività del club nel campionato di Serie A2.

LA CARRIERA

Dezirett porta con sé un bagaglio d’esperienza di altissimo livello nei principali campionati mondiali.

Nell’ultima stagione agonistica, l’atleta ha militato nella Extraliga (la massima serie della Repubblica Ceca) con la maglia del VK Prostějov. Con il club ceco ha disputato un’annata da protagonista, conquistando il quinto posto in campionato, il secondo posto nella Coppa Nazionale e misurandosi sui palcoscenici europei della Challenge Cup.

Due anni fa ha calcato i campi turchi, difendendo i colori del PTT Spor, mentre a tre anni fa risale la sua importante parentesi in Italia: ha infatti già calcato i palcoscenici della massima serie italiana, la Serie A1, con la maglia della Smi Roma Volley, ritagliandosi un ruolo fondamentale e contribuendo in modo determinante ai successi della squadra capitolina grazie alla sua potenza fisica, al suo gioco e alla sua voglia di mettersi in mostra.

L’estate di Madan è stata e sarà all’insegna dei colori della sua Nazionale. Nelle scorse settimane è stata impegnata in una serie di tornei e partite amichevoli con la selezione Cubana, mostrando già un’ottima condizione fisica. Tra qualche giorno sarà invece impegnata in un altro importantissimo appuntamento internazionale: la Senior NORCECA Continental Championship, il massimo torneo continentale organizzato dalla North, Central America and Caribbean Volleyball Confederation.

Madan nonostante la sua giovanissima età (classe 2002) porta alla PanBiscò Leonessa tanta forza, esplosività, tecnica e, dall’alto dei suoi 193 cm potrà garantire presenza fisica e leadership in campo al servizio delle sue compagne.

Le parole di Dezirett Madan Rosales

« Sono molto felice ed emozionata di iniziare questa nuova avventura insieme alle leonesse. Sarà una bellissima e piacevole esperienza che ho intenzione di vivere al massimo giorno dopo giorno; non vedo l’ora di arrivare e iniziare a lavorare per raggiungere, insieme, tutti gli obiettivi desiderati ».