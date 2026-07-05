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Volley Mercato: Altino affida la regia a Florencia Ferraro 

Volley Mercato: Altino affida la regia a Florencia Ferraro 

La società abruzzese ha individuato nella ventitreene siciliana un profilo capace di unire entusiasmo, competenza e margini di crescita, elementi importanti
2 min
TagsFerraroAltino
ALTINO (CHIETI)-Florencia Ferraro è una nuova giocatrice dell’Altino Volley. Il suo arrivo  rappresenta un nuovo tassello nella costruzione del roster rossoblù. La società ha individuato in lei un profilo capace di unire entusiasmo, competenza e margini di crescita, elementi importanti per affrontare un campionato lungo e competitivo come quello di Serie A2.

In cabina di regia, Ferraro porterà energia, lucidità e voglia di mettersi a disposizione del gruppo, inserendosi nel nuovo progetto tecnico con determinazione e ambizione.

LA CARRIERA

Nata il 22 luglio 2003 in provincia di Caltanissetta e alta 170 cm, Ferraro è una palleggiatrice giovane ma già abituata a confrontarsi con campionati importanti. Tecnica, visione di gioco e capacità di gestione saranno qualità preziose per il reparto di regia rossoblù.

Florencia ha iniziato presto il proprio percorso pallavolistico, maturando esperienze significative nei settori giovanili e nei campionati nazionali. Dopo le prime tappe tra Catania, Orago e Bedizzole, è approdata in Serie A2 con Marsala, dove ha vissuto una prima esperienza nella seconda serie nazionale.

Successivamente ha vestito la maglia dell’Anthea Vicenza Volley, proseguendo il proprio percorso in Serie A2, per poi continuare la crescita con FGL-Zuma Castelfranco, realtà con cui ha consolidato il proprio profilo tecnico. Nell’ultima stagione è tornata a Marsala, confermandosi una palleggiatrice pronta a portare ordine, intensità e personalità in campo.

Le parole di Florencia Ferraro

« Ciao a tutti, sono contenta della chiamata in squadra. Sono motivata e pronta a dare il massimo. Mi auguro di fare un ottimo lavoro quest’anno, perché so che con questo gruppo ci sono le basi per fare bene. Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo presto! ».

 

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