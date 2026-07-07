Volley Mercato: Fasano mette Federica Favaretto in posto 2

LA CARRIERA

Originaria di Binasco(Milano), classe 2002 per 185 cm di altezza, Federica sposa la causa gialloblù dopo un interessante stagione giocata con la maglia del Costa Volpino con la quale nella scorsa stagione conquista la Coppa Italia di Serie A2. Passione per questo sport maturata in tenera età nella sua città di origine seguendo le orme di sua sorella Martina, che la instrada verso la pallavolo. I primi passi li muove in quel di Binasco frequentando i vari step giovanili sino al suo arrivo a Garlasco nel 2020/21 con la cui maglia vince il campionato di Serie B2. La sua permanenza nella società pavese si protrae per altre due stagioni sino a quando nel 2024/25 arriva la chiamata dell’Offanengo che consente alla pallavolista milanese di sbarcare in serie A2. Il suo talento non resta inosservato tanto che nella stagione successiva il passaggio nel Costa Volpino. A Fasano arriva con tanto entusiasmo ritrovando due ex compagne come Anna Caneva e Chiara Salvatori.

Le parole di Federica Favaretto

« La chiamata della Olio Pantaleo è arrivata inaspettata, e per me, che sono sempre rimasta abbastanza vicino a casa, è stato un grande passo scegliere di allontanarmi notevolmente dalla mia terra. Nonostante ciò, non ho voluto dire di no difronte alla presenza e alla professionalità di una società che mi ha dimostrato da subito di avere le idee chiare e di permettere alle sue ragazze di giocare in un ambiente familiare e sereno. Arrivo da una stagione ricca di esperienze meravigliose con Costa Volpino, società che mi ha permesso di crescere molto, grazie allo staff e alle mie compagne. Per questo ho tanta voglia di mettere in pratica le cose che ho imparato e sono pronta ad impararne di nuove Sono un tipo di giocatore che ama lavorare e mettersi a disposizione di tutti e spero che questo possa essere un buon contributo per la mia squadra e le mie compagne, che non vedo l’ora di conoscere e in alcuni casi di rincontrare ».