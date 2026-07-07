Volley Mercato: Elisabeth Caruso una siciliana a Messina

MESSINA – Ancora un innesto che segue la linea verde dell' Akademia Sant'Anna Messina che si è assicurata la schiacciatrice siciliana doc Elisabeth Caruso, classe 2007, nata a Vittoria e cresciuta a Niscemi. Elisabeth completa il reparto delle bande. Il suo arrivo consegna inoltre ad Akademia l’unica atleta del territorio che farà parte del roster che affronterà il campionato di Serie A2 2026/27.

Il suo nome racconta anche una scelta precisa. In un’estate nella quale il club ha costruito il proprio roster guardando ai migliori profili italiani e internazionali, Akademia ha deciso di riservare uno spazio anche a una delle prospettive più interessanti espresse dal volley siciliano. Una decisione che nasce dalle qualità della giocatrice e dal percorso che l’ha portata, stagione dopo stagione, a conquistarsi questa opportunità.

Dal punto di vista tecnico, Akademia inserisce nel proprio organico un’atleta capace di interpretare il ruolo con equilibrio, contribuendo sia in fase offensiva sia nei fondamentali di seconda linea. Qualità, dinamismo e ampi margini di crescita ne fanno un profilo perfettamente in linea con la filosofia tecnica del club, da sempre attento alla valorizzazione delle giovani giocatrici.

LA CARRIERA

Dopo le prime esperienze nel territorio, il biennio trascorso nel settore giovanile dell’Igor Volley Novara rappresenta il primo importante confronto con una delle realtà di riferimento della pallavolo italiana. Insieme al secondo posto ottenuto al Trofeo delle Regioni con il Piemonte, quello di Novara rappresenta un passaggio significativo che contribuisce ad arricchirne il bagaglio tecnico e ad ampliare il confronto con metodologie di lavoro e livelli competitivi differenti.

Conclusa l’esperienza piemontese, Caruso prosegue il proprio cammino in Sicilia. Le stagioni disputate con Catania Volley e Terrasini, entrambe in Serie B2, le consentono di accumulare continuità, responsabilità ed esperienza, accompagnandone la crescita in una fase decisiva del percorso sportivo

L’ultima stagione con Volley Valley rappresenta un ulteriore passo avanti. La promozione in Serie B1 certifica il lavoro svolto dalla società e la maturazione della giovane schiacciatrice, ormai stabilmente inserita tra i profili emergenti del panorama regionale.

Per Elisabeth Caruso, quella di Messina rappresenta la prima esperienza in Serie A e l’occasione di c