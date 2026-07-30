A2 Femminile: questo il calendario 2026/2027
ROMA-La Serie A è pronta per la nuova stagione. Dopo l’uscita del calendario della LVF A1 Fineco oggi, giovedì 30 luglio, è giunto il momento anche per la LVF A2 Fineco di scoprire il proprio destino.
Le 17 squadre partecipanti si affronteranno in un campionato simmetrico di 34 giornate, con un turno di riposo all’andata e uno al ritorno. La partenza è prevista il 3-4 ottobre, l’ultimo weekend di Regular Season sarà quello del 10-11 aprile. Ci saranno sei turni infrasettimanali feriali (14 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo) e una pausa lunga come per l’A1 tra il 27 dicembre e il 6 gennaio.
Al termine della Regular Season, la squadra classificatasi al primo posto verrà direttamente promossa in A1. Le squadre dalla seconda alla nona si affronteranno invece in quarti, semifinali e finali playoff, tutti con formula andata/ritorno ed eventuale Golden Set, per stabilire la seconda promozione.
Come da accordi con la FIPAV, le retrocessioni in Serie A3 dipenderanno dalla posizione del Club Italia: con la squadra federale classificata nel peggiore dei casi al dodicesimo posto, retrocederanno le squadre dalla 14^ alla 17^ posizione e la 13^ disputerà un Play-Out con la 4^ migliore della Serie A3; con le azzurrine in posizione peggiore della dodicesima ci saranno invece quattro retrocessioni dall’A2 e tre promozioni dall’A3.
In Coppa Italia Frecciarossa A2 accederanno le migliori quattro classificate al termine del girone d’andata di Regular Season.
Tutte le gare della LVF A2 Fineco saranno visibili su DAZN e sui social seconda una programmazione che verrà stabilita nelle prossime settimane.
Il calendario di A2 femminile 2026/2027
1^ GIORNATA - ANDATA 4 ottobre 2026 - RITORNO 10 gennaio 2027
C.B.L. Costa Volpino-Sigel Seap Marsala Volley
Futura Giovani Busto Arsizio-Bartoccini +energia Perugia (and. 5/10)
Panbiscò Leonessa Altamura-VBC Cremonese
Clai Imola Volley-Club Italia
Ferraro SMI Roma Volley- Akademia Sant'Anna Messina
Nuvolì Altafratte Padova-Narconon Volley Melendugno
Tenaglia Altino Avastese Volley-Wash4Green Monviso Volley
Dragons Offanengo-Itas Trentino
Olio Pantaleo Volley Fasano riposa
2^ GIORNATA - ANDATA 11 ottobre 2026 - RITORNO 17 gennaio 2027
Sigel Seap Marsala Volley-Futura Giovani Busto Arsizio
Ferraro SMI Roma Volley-C.B.L. Costa Volpino
Bartoccini +energia Perugia-Panbiscò Leonessa Altamura
Akademia Sant'Anna Messina-Club Italia
Wash4Green Monviso Volley -Nuvolì Altafratte Padova
VBC Cremonese-Tenaglia Altino Avastese Volley
Olio Pantaleo Volley Fasano-Dragons Offanengo
Itas Trentino-Clai Imola Volley
Narconon Volley Melendugno riposa
3^ GIORNATA - ANDATA 14 ottobre 2026 - RITORNO 20 gennaio 2027
Panbiscò Leonessa Altamura -Sigel Seap Marsala Volley
C.B.L. Costa Volpino-Akademia Sant'Anna Messina
Futura Giovani Busto Arsizio-Ferraro SMI Roma Volley
Club Italia-Itas Trentino
Nuvolì Altafratte Padova-VBC Cremonese (and. 15/10)
Tenaglia Altino Avastese Volley-Bartoccini +energia Perugia
Dragons Offanengo-Narconon Volley Melendugno
Clai Imola Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano
Wash4Green Monviso Volley riposa
4^ GIORNATA - ANDATA 18 ottobre 2026 - RITORNO 24 gennaio 2027
Tenaglia Altino Avastese Volley-Sigel Seap Marsala Volley
Futura Giovani Busto Arsizio-C.B.L. Costa Volpino
Panbiscò Leonessa Altamura-Ferraro SMI Roma Volley
Olio Pantaleo Volley Fasano-Club Italia
Bartoccini +energia Perugia-Nuvolì Altafratte Padova
Itas Trentino-Akademia Sant'Anna Messina
Wash4Green Monviso Volley-Dragons Offanengo
Narconon Volley Melendugno-Clai Imola Volley
VBC Cremonese riposa
5^ GIORNATA - ANDATA 25 ottobre 2026 - RITORNO 31 gennaio 2027
Sigel Seap Marsala Volley-Nuvolì Altafratte Padova
C.B.L. Costa Volpino-Panbiscò Leonessa Altamura
Akademia Sant'Anna Messina-Futura Giovani Busto Arsizio (and. 27/10)
Club Italia-Narconon Volley Melendugno
Ferraro SMI Roma Volley-Tenaglia Altino Avastese Volley
Dragons Offanengo-VBC Cremonese
Itas Trentino-Olio Pantaleo Volley Fasano
Clai Imola Volley-Wash4Green Monviso Volley
Bartoccini +energia Perugia riposa
6^ GIORNATA - ANDATA 1 novembre 2026 - RITORNO 3 febbraio 2027
Tenaglia Altino Avastese Volley-C.B.L. Costa Volpino
Futura Giovani Busto Arsizio -Panbiscò Leonessa Altamura
Wash4Green Monviso Volley -Club Italia
Nuvolì Altafratte Padova-Ferraro SMI Roma Volley
Olio Pantaleo Volley Fasano-Akademia Sant'Anna Messina
Dragons Offanengo-Bartoccini +energia Perugia
Narconon Volley Melendugno-Itas Trentino
VBC Cremonese-Clai Imola Volley
Sigel Seap Marsala Volley riposa
7^ GIORNATA - ANDATA 8 novembre 2026 - RITORNO 7 febbraio 2027
Sigel Seap Marsala Volley-Dragons Offanengo
C.B.L. Costa Volpino-Nuvolì Altafratte Padova
Futura Giovani Busto Arsizio-Tenaglia Altino Avastese Volley
Panbiscò Leonessa Altamura-Akademia Sant'Anna Messina
Club Italia-VBC Cremonese
Itas Trentino-Wash4Green Monviso Volley
Clai Imola Volley-Bartoccini +energia Perugia
Olio Pantaleo Volley Fasano-Narconon Volley Melendugno
Ferraro SMI Roma Volley riposa
8^ GIORNATA - ANDATA 15 novembre 2026 - RITORNO 14 febbraio 2027
Sigel Seap Marsala Volley-Clai Imola Volley
Nuvolì Altafratte Padova-Futura Giovani Busto Arsizio
Tenaglia Altino Avastese Volley-Panbiscò Leonessa Altamura
Bartoccini +energia Perugia-Club Italia
Dragons Offanengo-Ferraro SMI Roma Volley
Akademia Sant'Anna Messina-Narconon Volley Melendugno
VBC Cremonese-Itas Trentino
Wash4Green Monviso Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano
C.B.L. Costa Volpino ripos
9^ GIORNATA - ANDATA 18 novembre 2026 – RITORNO 21 febbraio 2027
Club Italia-Sigel Seap Marsala Volley
C.B.L. Costa Volpino-Dragons Offanengo
Panbiscò Leonessa Altamura-Nuvolì Altafratte Padova
Ferraro SMI Roma Volley-Clai Imola Volley
Akademia Sant'Anna Messina -Tenaglia Altino Avastese Volley
Itas Trentino-Bartoccini +energia Perugia
Narconon Volley Melendugno -Wash4Green Monviso Volley
Olio Pantaleo Volley Fasano -VBC Cremonese
Futura Giovani Busto Arsizio riposa
10^ GIORNATA - ANDATA 22 novembre 2026 - RITORNO 28 febbraio 2027
Sigel Seap Marsala Volley-Itas Trentino
Clai Imola Volley-C.B.L. Costa Volpino
Dragons Offanengo-Futura Giovani Busto Arsizio
Ferraro SMI Roma Volley-Club Italia
Nuvolì Altafratte Padova-Tenaglia Altino Avastese Volley
Wash4Green Monviso Volley-Akademia Sant'Anna Messina
Bartoccini +energia Perugia-Olio Pantaleo Volley Fasano
Narconon Volley Melendugno-VBC Cremonese
Panbiscò Leonessa Altamura riposa
11^ GIORNATA - ANDATA 29 novembre 2026 - RITORNO 3 marzo 2027
Sigel Seap Marsala Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano
Club Italia-C.B.L. Costa Volpino
Futura Giovani Busto Arsizio-Clai Imola Volley (and. 30/11)
Panbiscò Leonessa Altamura-Dragons Offanengo
Itas Trentino-Ferraro SMI Roma Volley
Nuvolì Altafratte Padova-Akademia Sant'Anna Messina
VBC Cremonese-Wash4Green Monviso Volley
Bartoccini +energia Perugia-Narconon Volley Melendugno
Tenaglia Altino Avastese Volley riposa
12^ GIORNATA - ANDATA 6 dicembre 2026 - RITORNO 7 marzo 2027
Narconon Volley Melendugno-Sigel Seap Marsala Volley
C.B.L. Costa Volpino-Itas Trentino
Futura Giovani Busto Arsizio-Club Italia (and. 5/12)
Clai Imola Volley-Panbiscò Leonessa Altamura
Olio Pantaleo Volley Fasano-Ferraro SMI Roma Volley
Akademia Sant'Anna Messina-VBC Cremonese
Tenaglia Altino Avastese Volley-Dragons Offanengo
Wash4Green Monviso Volley-Bartoccini +energia Perugia
Nuvolì Altafratte Padova riposa
13^ GIORNATA - ANDATA 13 dicembre 2026 - RITORNO 14 marzo 2027
Sigel Seap Marsala Volley-Wash4Green Monviso Volley
C.B.L. Costa Volpino-Olio Pantaleo Volley Fasano
Itas Trentino-Futura Giovani Busto Arsizio
Club Italia-Panbiscò Leonessa Altamura
Ferraro SMI Roma Volley-arconon Volley Melendugno
Dragons Offanengo-Nuvolì Altafratte Padova
Clai Imola Volley-Tenaglia Altino Avastese Volley
VBC Cremonese-Bartoccini +energia Perugia
Akademia Sant'Anna Messina riposa
14^ GIORNATA - ANDATA 16 dicembre 2026 - RITORNO 21 marzo 2027
VBC Cremonese-Sigel Seap Marsala Volley
Narconon Volley Melendugno-C.B.L. Costa Volpino
Futura Giovani Busto Arsizio-Olio Pantaleo Volley Fasano
Panbiscò Leonessa Altamura-Itas Trentino
Club Italia-Tenaglia Altino Avastese Volley
Wash4Green Monviso Volley-Ferraro SMI Roma Volley
Nuvolì Altafratte Padova-Clai Imola Volley (and. 17/12)
Bartoccini +energia Perugia-Akademia Sant'Anna Messina
Dragons Offanengo riposa
15^ GIORNATA - ANDATA 20 dicembre 2026 - RITORNO 28 marzo 2027
Sigel Seap Marsala Volley-Bartoccini +energia Perugia
Wash4Green Monviso Volley-C.B.L. Costa Volpino
Narconon Volley Melendugno-Futura Giovani Busto Arsizio
Olio Pantaleo Volley Fasano-Panbiscò Leonessa Altamura
Nuvolì Altafratte Padova-Club Italia
Ferraro SMI Roma Volley-VBC Cremonese
Akademia Sant'Anna Messina-Dragons Offanengo
Tenaglia Altino Avastese Volley-Itas Trentino
Clai Imola Volley riposa
16^ GIORNATA - ANDATA 26/27 dicembre 2026 - RITORNO 4 aprile 2027
Sigel Seap Marsala Volley-Akademia Sant'Anna Messina
C.B.L. Costa Volpino-VBC Cremonese
Futura Giovani Busto Arsizio-Wash4Green Monviso Volley
Panbiscò Leonessa Altamura-Narconon Volley Melendugno
Bartoccini +energia Perugia-Ferraro SMI Roma Volley
Itas Trentino-Nuvolì Altafratte Padova
Tenaglia Altino Avastese Volley-Olio Pantaleo Volley Fasano
Dragons Offanengo-Clai Imola Volley
Club Italia riposa
17^ GIORNATA - ANDATA 6 gennaio 2027 - RITORNO* 11 aprile 2027
Ferraro SMI Roma Volley-Sigel Seap Marsala Volley
C.B.L. Costa Volpino-Bartoccini +energia Perugia
VBC Cremonese-Futura Giovani Busto Arsizio
Wash4Green Monviso Volley-Panbiscò Leonessa Altamura
Dragons Offanengo-Club Italia
Nuvolì Altafratte Padova-Olio Pantaleo Volley Fasano (and. 7/01)
Clai Imola Volley-Akademia Sant'Anna Messina
Narconon Volley Melendugno-enaglia Altino Avastese Volley
Itas Trentino riposa
Tutte le partite casalinghe del Club Italia sono fissate alle 16 del sabato.
*prevista contemporaneità per squadre con medesimi obiettivi