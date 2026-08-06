Volley Mercato: Trento mette nel roster Alexandra Ravarini

TRENTO -Lunedì 10 agosto, in occasione del raduno al Sanbàpolis che darà ufficialmente il via alla stagione 2026/2027 dell’Itas Trentino di Serie A2 femminile, in palestra ci sarà un volto in più rispetto alle dodici giocatrici attese al primo allenamento, quando l’unica assente sarà l’opposta slovena Polona Frelih, impegnata con la propria Nazionale.

Col gruppo gialloblù ci sarà infatti anche Alexandra Ravarini, opposta classe 2005 reduce dall’esperienza nella stessa categoria a Casalmaggiore. La giovane atleta era entrata nel mirino del Club gialloblù ben prima della fine della precedente stagione, ma proprio nel corso dell’ultima partita dello scorso campionato aveva riportato un serio infortunio al ginocchio destro. In pieno accordo con la giocatrice e lo staff tecnico, Trentino Volley ha scelto ugualmente di procedere al suo tesseramento; Ravarini svolgerà quindi il proprio lungo percorso di riabilitazione seguita passo per passo dal Club di via Brennero, con l’obiettivo di un rapido ma soprattutto completo recupero.

Le parole del Direttore Sportivo Duccio Rapisarti

« Alexandra è un’atleta sulla quale avevamo deciso di puntare per la stagione ormai alle porte dopo averla osservata più volte nel corso dell’ultimo campionato e avendola ritenuta un profilo ideale per la nostra squadra. Purtroppo, ha avuto la sfortuna di riportare un grave infortunio proprio nel finale della precedente stagione, ma questo non ha cambiato minimamente la nostra convinzione sul suo valore. Crediamo nelle sue qualità e vogliamo accompagnarla nel migliore dei modi lungo il percorso di recupero, con l’auspicio di rivederla presto in campo. Quando sarà pronta troverà posto nell’elenco delle quattordici atlete che andranno a referto ».