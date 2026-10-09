Con l'anticipo Cremonese-Altino si apre la 2a giornata

Un solo anticipo previsto, in diretta sia su DAZN che su Youtube di Lega Volley Femminile. La Caldaie Melgari VBC Cremonese ospiterà alle 18 la Tenaglia Altino Avastese Volley. Due squadre sconfitte lo scorso fine settimana, in cerca di riscatto e dei primi punti. Domenica alle 17 le altre sette partite, che non vedranno coinvolta la Narconon Volley Melendugno, a riposo. La Sigel Seap Marsala Volley darà il benvenuto in Sicilia all’Erreci Busto Arsizio, trascinata al successo alla prima uscita dal trio di ex A1 Scognamillo-Siftar-Cagnin. Parallelamente, dopo il pirotecnico quarto di finale Playoff dello scorso anno, che premiò le orobiche al Golden Set, la Ferraro SMI Roma Volley e la Cbl Costa Volpino si ritrovano al Palazzetto di Viale Tiziano, entrambe a quota 3 punti. Esordio stagionale per l’Olio Pantaleo Volley Fasano, che dopo una settimana in più di preparazione rispetto alle avversarie affronterà la Trasporti Bressan Offanengo. Come l’anticipo, questi tre confronti saranno disponibili sia su DAZN che su Youtube.

In esclusiva su DAZN gli altri quattro incontri. La Bartoccini +energia Perugia torna al PalaBarton nella prima assoluta contro la Panbiscò Leonessa Altamura, in un match da non fallire per non perdere di vista le squadre in testa alla classifica, tra cui le pugliesi. Doppia trasferta per Clai Imola Volley e Club Italia, dopo l’elettrizzante match che le ha viste protagoniste la passata domenica: le romagnole viaggiano verso nord in casa dell’Itas Trentino, le federali verso sud nel palazzetto della Cosedil Akademia Messina. Infine, punti già pesanti in palio nello scontro tra la Wash4Green Monviso Volley, una delle due squadre retrocessa dall’A1, e la Nuvolì Altafratte Padova, sconfitta nell’ultima finale Playoff.

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Erreci Busto Arsizio

L’attesa è finalmente terminata, dopo il battesimo del fuoco esterno, il profumo del taraflex di casa ed il calore travolgente del proprio pubblico tornano ad infiammare il fortino biancoazzurro. Domenica, il PalaSanCarlo alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione casalinga della Sigel Seap Marsala Volley, attesa nella seconda giornata del campionato di Serie A2 Fineco da un banco di prova dal coefficiente di difficoltà altissimo e dal fascino ineguagliabile. A sbarcare a Capo Boeo sarà la forte Erreci Busto Arsizio di Coach Michele Marchiaro, una formazione costruita con ambizioni di primissimo piano che, forte di un roster di altissimo profilo, non nasconde le proprie mire di vertice e la chiara ambizione al salto nella massima serie. Un ostacolo severo, dunque, per le ragazze di Coach Dino Guadalupi, chiamate a sfoderare una prestazione di grande carattere e spessore per imbrigliare le velleità delle ospiti e regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Erreci Busto Arsizio, 2 successi Sigel Seap Marsala Volley)

EX: Erin Grippo a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2019/2020; Francesca Cosi a Marsala Volley nel 2018/2019; Natasha Spinello a Marsala Volley nel 2019/2020



Veronica Allasia (Sigel Seap Marsala Volley)- « Per questo debutto casalingo siamo sicure che il tifo marsalese sarà il settimo giocatore in campo e ci aiuterà ad affrontare il forte roster di Busto Arsizio. Abbiamo lavorato sodo questa settimana correggendo gli errori commessi nella prima di campionato, adesso siamo pronte ad affrontare qualsiasi difficoltà ».

Mija Šiftar (Erreci Busto Arsizio)- « In questi giorni stiamo preparando il match analizzando il loro gioco e cercando di correggere e migliorare le cose che sabato scorso hanno funzionato meno. La trasferta in Sicilia non sarà facile ma fa parte del nostro lavoro. Dovremo solo pensare ad affrontarla nel migliore dei modi per essere pronte nel momento in cui scenderemo in campo. Sarà importante attenerci a quello che sarà il piano partita, giocando una gara tatticamente attenta e riducendo gli errori ».

Ferraro SMI Roma Volley - C.B.L. Costa Volpino

Dopo il convincente debutto stagionale, per la Ferraro SMI Roma Volley è già tempo di tornare sul taraflex amico. Domenica 11 ottobre, alle ore 17:00, il Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro (da molti conosciuto anche con il nome di PalaTiziano) sarà teatro della seconda giornata del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile Fineco 2026/2027, che vedrà le capitoline sfidare la C.B.L. Costa Volpino. Le due compagini, appaiate a quota 3, hanno lo stesso obiettivo: vincere per accumulare punti preziosi nelle battute iniziali di una regular season che, nel nuovo format da 17 squadre, si preannuncia particolarmente intensa e combattuta. Se la squadra di coach Di Peco cercherà di dare continuità al 3-1 sulla Cosedil F3 Motors Akademia Messina, frutto di una solida prestazione corale sia in attacco che in difesa e di una buona tenuta mentale nei momenti più delicati della sfida, le bergamasche arrivano nella Capitale forti del 3-0 rifilato alla Sigel Seap Marsala Volley. Nell’ultimo precedente tra le due società, risalente ai playoff promozione della scorsa stagione, era stato soltanto il golden set a regalare alla formazione sebina il pass per la semifinale dopo due match terminati al tie-break. Questa volta in palio ci sarà la possibilità di mantenere la vetta della classifica. In tal senso sarà molto importante l’apporto del pubblico romano, chiamato a confermare il trend che nel match di apertura del campionato ha visto istituzioni, sponsor e tanti tifosi sostenere le Wolves con numeri, passione e calore che non si vedevano da tempo.

PRECEDENTI: 4 (3 successi C.B.L. Costa Volpino, 1 successo Ferraro SMI Roma Volley)

EX: Nessuno



Teresa Maria Bosso (Ferraro SMI Roma Volley)- « Ci aspetta una partita difficile contro una squadra compatta e con buone individualità. Scenderemo in campo con tanta voglia di lottare per i tre punti e regalare un’altra gioia al nostro pubblico dopo la vittoria all’esordio ».

Nicole Gamba (C.B.L. Costa Volpino)- « La vittoria contro Marsala, ci ha dato fiducia e ha confermato il lavoro che stiamo facendo in palestra. Ora ci aspetta una partita importante contro Roma, una squadra competitiva e sicuramente pronta a metterci in difficoltà. Sappiamo che sarà una sfida impegnativa, ma stiamo lavorando con grande attenzione e determinazione per arrivare preparate. In queste ultime settimane abbiamo avuto qualche piccolo acciacco, ma stiamo gestendo la situazione al meglio. Siamo pronte e cariche per affrontare la partita con la giusta concentrazione e energia ».

Bartoccini +energia Perugia - Panbiscò Leonessa Altamura

Tra riscatto e conferme. Potrebbe sintetizzarsi così la sfida tra Bartoccini +energia Perugia e Panbiscò Leonessa Altamura, in programma domenica 11 ottobre al 'PalaBarton Energy' di Perugia (ore 17). La formazione pugliese è reduce dalla bella vittoria all'esordio contro la Caldaie Melgari VBC Cremonese (3.1) e chiaramente punta sulla trasferta di Perugia per dare continuità ai propri risultati. Dall'altra parte, invece, la squadra di Micoli ha bisogno di trovare una vittoria per mettersi alle spalle il ko contro la Erreci Busto Arsizio e regalare la prima soddisfazione ai propri tifosi. Le Black Angels dovrebbero affidarsi al sestetto titolare con Fiesoli e Michieletto ai lati, Scharmann opposto, Consoli e Mancini al centro, Nicolini al palleggio e Recchia libero. Conferme anche in casa Altamura con Dell'Anna che si affiderà all'esperienza di Caracuta al palleggio, Evola e Pulieri agiranno al centro, Svobodova e Arciprete ai lati, con Madsan opposta e il libero Biagini. La gara sarà diretta da Andrea Bonomo (primo arbitro) e Fabio Paris (secondo arbitro). Al video check Claudia Colucci e segnapunti Filippo Angeloni.

EX: Nessuno



Claudia Consoli (Bartoccini +energia Perugia)- « Domenica ci troveremo di fronte un avversario valido. Abbiamo analizzato alcuni video e sicuramente Altamura è una squadra che ha qualità e un buon gioco. Del resto in questa categoria il livello è molto alto e tutti ci tengono a venire a Perugia per vincere. Noi siamo reduci da una partita difficile come quella di Busto, dove abbiamo pagato sul piano del risultato, anche se sul campo non abbiamo fatto poi così male. Si è vista la nostra identità e la voglia di giocarcela su ogni pallone. Poi, è chiaro, ci sono stati dei momenti no che hanno chiaramente inciso sull’andamento della partita. In settimana ci siamo a lungo soffermate su alcuni aspetti da correggere e sono convinta che contro Altamura faremo una partita importante e soprattutto centreremo la prima vittoria. Ho grande fiducia nel gruppo: siamo una squadra forte sotto l’aspetto tecnico e che ha già creato le giuste sintonie a livello di spogliatoio. Ci sono tutte le condizioni per risollevarci e vivere una stagione di alto livello”. Per puntare alla prima vittoria stagionale, Consoli fa appello al pubblico di Perugia. “Ho sempre sostenuto che i tifosi sono il nostro settimo giocatore. Spero di vedere tanta gente al PalaBarton, pronta a sostenerci in una partita difficile. Tutti insieme possiamo fare una grande stagione e toglierci delle belle soddisfazioni. Tifosi non mancate: vi aspetto domenica ».

Francesca Evola (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Siamo molto felici per il risultato ottenuto nella scorsa partita, che ci dà energia e fiducia, ma la testa è già interamente rivolta alla sfida contro Perugia. In palestra stiamo iniziando a lavorare per preparare al meglio la gara: sappiamo che non sarà per niente facile e che ci attende una partita impegnativa, ma siamo pronte a scendere in campo e dare il massimo su ogni pallone per portare a casa un'altra bella prestazione ».

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Club Italia

Prima gara casalinga per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Domenica 11 ottobre, alle ore 17, le SuperGirls di Coach Leo Barbieri esordiranno al "PalaRescifina" contro le giovani del Club Italia, nella sfida valida per la seconda giornata di Regular Season del campionato di Serie A2. Le siciliane arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta rimediata nella Capitale contro Roma (1-3: 25-23, 25-20, 20-25, 25-16). Nonostante il risultato, la trasferta romana ha lasciato indicazioni positive, soprattutto a muro, con 13 punti diretti, e sul piano offensivo, dove le attaccanti hanno mostrato buone individualità. A pesare sul bilancio finale sono stati soprattutto i 33 errori complessivi, di cui 18 in attacco. Dalla reazione mostrata nel terzo set, Rolando e compagne hanno ripreso il proprio percorso di preparazione. Nel corso della settimana, in vista della sfida contro Club Italia, Messina ha ospitato nuovamente le amiche della Tonno Callipo Calabria Volley per un allenamento congiunto. Anche questa volta sono state le siciliane a imporsi, con il risultato di 3-1, raccogliendo ulteriori indicazioni utili per il lavoro in palestra. Adesso l’attenzione si sposta sul "PalaRescifina", pronto ad accogliere le SuperGirls per il debutto casalingo stagionale. Di fronte ci sarà, proprio come nella passata stagione, il Club Italia. Messina avrà quindi l’occasione di ripartire dal sostegno del proprio pubblico per cercare i primi punti della stagione davanti ai tifosi di casa. Quattro i precedenti tra Messina e Club Italia. I primi due risalgono alla stagione 2022/23, quando le due formazioni si affrontarono nella Pool Salvezza: in entrambe le occasioni furono le siciliane ad avere la meglio, conquistando punti preziosi per una permanenza in categoria poi arrivata al termine di un percorso tutt’altro che scontato. Per Club Italia, invece, quella stagione si concluse con la retrocessione in Serie B1. Gli altri due confronti appartengono alla scorsa stagione, quando Messina e Club Italia si sono incrociate in Regular Season. Anche in questo caso, il bilancio ha sorriso alle siciliane, capaci di imporsi in entrambe le sfide. Sono tre le ex della sfida. Sara Bellia ha vestito la maglia di Club Italia nella stagione 2022/23, mentre Caterina Peroni ha militato nella formazione federale sia nel 2022/23 sia nelle ultime due annate. Più recente l’esperienza di Veronica Quero, in forza a Club Italia dal 2024 al 2026.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Cosedil F3 Motors Akademia Messina)

EX: Sara Bellia a Club Italia nel 2022/2023, 2022/2023; Caterina Peroni a Club Italia nel 2022/2023, 2025/2026; Veronica Quero a Club Italia nel 2025/2026

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Leo Barbieri (Allenatore Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Il Club Italia è una squadra giovane e, come tutti ben sappiamo, con molta fisicità. Quest'anno sono più esperte perché ci sono un paio di giocatrici che non solo sono state riconfermate, ma hanno già avuto esperienze in Nazionale o in finali nazionali. Per cui, sono giovani ma non inesperte. Contro Imola sono state impressionanti, soprattutto a muro. È innegabile che da parte nostra si debba tenere in considerazione questa loro arma, sia nelle scelte tecniche sia in quelle tattiche. Attenzione e coraggio saranno le parole chiave ».

Mariia Solovei (Club Italia)- « Dopo la partita di settimana scorsa, abbiamo lavorato sugli aspetti che non ci sono riusciti al meglio, cercando di migliorare ancora in vista del prossimo incontro di Messina. Sono anche molto contenta di ritrovare Veronica Quero e Caterina Peroni, con cui ho condiviso la passata stagione. Sappiamo che Messina è una squadra molto esperta e che non possiamo sottovalutarla da nessun punto di vista. Siamo cariche, abbiamo tanta voglia di giocare e non vediamo l’ora di scendere in campo ».

Wash4Green Monviso Volley - Nuvolì Altafratte Padova

La seconda giornata di campionato vedrà la Wash4Green Monviso Volley ospitare La Nuvolì Altafratte Padova. Dopo la bella vittoria conquistata sul campo dell’Altino la squadra gialloblù si prepara per l’esordio casalingo di domenica 11 ottobre alle ore 17. Neanche il tempo di festeggiare i primi tre punti che la società ha dovuto fare i conti con il brutto infortunio di Manuela Ribechi. Il libero lombardo, nel corso dell’allenamento di martedì pomeriggio ha riportato un infortunio di notevole gravità. Gli esami diagnostici hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille. Insomma, una brutta tegola per la squadra di Giovi che perde un elemento importantissimi e di riferimento per le compagne. Ricci e compagne dovranno superare in fretta l’accaduto per poter affrontare nel migliore dei modi la formazione guidata da Sinibaldi, uscita vincente dal primo match della stagione con Melendugno. Domenica, la Wash4Green potrà contare sul fattore campo, il fortino Pala Bus Company si è sempre distinto per il suo calore e il suo coinvolgimento.

EX: Chiara Mason a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024



Andrea Giovi (Allenatore Wash4Green Monviso Volley)- « Padova è una squadra che ha dimostrato già nella scorsa stagione di essere una squadra con qualità. Ha cambiato poco rispetto allo scorso campionato. È una squadra che sà giocare bene a pallavolo. Dovremo essere capaci di esaltare i nostri punti di forza per metterle in difficoltà. Giochiamo in casa per la prima volta e non vediamo l’ora di competere davanti al nostro caloroso pubblico ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Affronteremo una squadra di un'altra categoria, costruita per vincere il campionato a mani basse, con individualità straordinarie e un roster profondo. È normale che siano loro le grandi favorite. Giocare con l'obbligo di vincere ogni domenica non è semplice per nessuno, la pressione è tutta dalla loro parte. Noi scenderemo in campo per fare la nostra partita, con entusiasmo e senza l'ansia del risultato obbligato, vogliamo goderci la sfida e metterle in difficoltà giocando a mente libera ».

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Tenaglia Altino Avastese Volley

Dopo la prima trasferta della stagione, la Caldaie Melgari VBC Cremonese disputerà la prima partita del proprio campionato tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona. A far visita alla formazione rosa, le abruzzesi della Tenaglia Altino Avastese Volley. Entrambe le compagini si presentano all’incontro desiderose di riscattare la prima sconfitta dell’anno: Cremona sfiora il quinto set ad Altamura, Altino sbatte contro la forza di Monviso, tra le candidate al salto di categoria. Cremona e Altino dunque scenderanno sul taraflex con forti motivazioni nell’unico anticipo del secondo turno del campionato cadetto: il primo servizio è fissato per sabato alle ore 18. I precedenti tra le due formazioni registrano quattro vittorie su quattro gare della VBC Cremonese. Particolare il ricordo delle due partite che hanno chiuso le ultime due stagioni: proprio in quelle occasioni, contro Altino, l’allora Volleyball Casalmaggiore è riuscita ad assicurarsi la permanenza in categoria. L’ex di turno è Martina Ferrara, libero e capitano della Tenaglia, alla VBC nella stagione 2021/2022 e sorella di Marianna, campionessa d’Europa e vincitrice di una Supercoppa italiana con la Pomì Casalmaggiore. Farà ritorno al PalaRadi anche il libero Ilaria Maiezza, che con la maglia dell’Esperia Cremona ha giocato “in casa” due stagioni fa.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Caldaie Melgari VBC Cremonese)

EX: Martina Ferrara a Casalmaggiore nel 2021/2022



Sara Tajé (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « La partita di sabato è stata caratterizzata da tanti alti e bassi. Siamo entrate in campo un po’ contratte e ci è voluto un set per rompere il ghiaccio e trovare il nostro ritmo. Sicuramente dobbiamo cercare di partire con un atteggiamento diverso e mantenere maggiore continuità durante tutta la partita, limitando quei momenti in cui facciamo fatica a esprimere il nostro gioco. Nonostante la sconfitta per 3-1, ci sono comunque aspetti positivi da cui ripartire, come la reazione che abbiamo avuto anche quando eravamo sotto di molti punti, cercando sempre di recuperare senza mollare. Durante questa settimana abbiamo alzato il livello degli allenamenti, concentrandoci soprattutto su muro e difesa e cercando di commettere meno errori, aspetti sui quali dobbiamo continuare a lavorare per essere più solide e dare maggiore continuità al nostro gioco. Sabato ci aspetta una partita complicata contro Altino, una squadra che può darci fastidio e che quindi dovremo affrontare con attenzione e determinazione. Sarà importante entrare in campo con il giusto atteggiamento fin da subito, rimanere concentrate e giocare da squadra, cercando di mettere in pratica il lavoro fatto durante la settimana. Sarà inoltre la nostra prima partita in casa e non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico. Speriamo di vedere tanti tifosi a sostenerci, perché il loro supporto è importante e può darci una spinta in più nei momenti di difficoltà. Noi cercheremo di dare il massimo in campo e speriamo di poter condividere con loro una bella partita. Vi aspettiamo numerosi in palestra! ».

Gaia Riva (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Siamo tornate in palestra consapevoli di quello che ha funzionato meno nella partita contro Monviso e da lì stiamo lavorando per migliorare le nostre lacune. Abbiamo analizzato gli aspetti in cui possiamo fare meglio e stiamo cercando di trasformare gli errori commessi in spunti per crescere. Allo stesso tempo sappiamo che ci sono stati anche degli aspetti positivi e vogliamo ripartire proprio da quelli, con l’obiettivo di essere più continue e sicure nei momenti importanti. Contro la VBC Cremonese sarà importante innanzitutto fare bene, divertirci e riuscire a giocare con maggiore serenità e lucidità. Sarà la nostra prima trasferta e vogliamo affrontarla con l’atteggiamento giusto, cercando di mettere in campo quello che stiamo preparando durante la settimana. Dopo la sconfitta abbiamo tanta voglia di riscattarci e di conquistare i primi punti del campionato ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Trasporti Bressan Offanengo

La Olio Pantaleo Fasano si prepara all’esordio stagionale nel campionato di Serie A2-Fineco di Pallavolo Femminile. Seconda stagione per la squadra fasanese nel torneo cadetto del volley in rosa che dopo quasi due mesi di intensa preparazione vede le atlete di coach Paolo Totero pronte ad esordire nella competizione nazionale dopo aver osservato il turno di riposo previsto già alla prima giornata. A sfidare le gialloblù del presidente Renzo Abete le cremasche della Trasporti Bressan Offanengo che nella prima giornata, disputata in quel di Offanengo, hanno ceduto il passo all’Itas Trentino per 3-0. Sconfitta che non deve trarre in inganno gli addetti ai lavori gialloblù consci di trovare al Pala Vigna Marina di Fasano, domenica 11 ottobre alle ore 17, un roster decisamente pronto ad un immediato riscatto. Offanengo che durante il mercato ha cambiato moltissimi interpreti della scorsa stagione rifondando quasi interamente l’intero roster messo a disposizione di coach Emanuele Aime, e dell’ex fasanese Diego Ficarra. Match ricchissimo di ex soprattutto tra le fila della Olio Pantaleo Fasano, che vede il capitano/centrale Anna Caneva e la palleggiatrice Alice Turco ritrovare a distanza di qualche mese la loro ex squadra, oltre all’opposto Federica Favaretto, e al centrale Chiara Salvatori che nelle scorse stagioni hanno indossato la maglia della formazione cremasca. Gara molto delicata per entrambe le formazioni: Offanengo alla ricerca di riscatto immediato, Olio Pantaleo Fasano protratta ad un buon avvio di stagione. Offanengo che tra le sue fila può registrare giocatrici di riprovata esperienza come l’opposto Valentina Taborelli (12) e la schiacciatrice Arianna Visentin (13) bocche di fuoco importanti che nel primo e terzo set della stagione disputato al PalaCoim di Offanengo hanno messo in serie difficoltà la Itas Trentino.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Olio Pantaleo Volley Fasano, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Anna Caneva a Offanengo Volley nel 2024/2025, 2025/2026; Federica Favaretto a Offanengo Volley nel 2024/2025; Chiara Salvatori a Offanengo Volley nel 2024/2025; Alice Turco a Offanengo Volley nel 2025/2026 - Allenatori: Diego Matteo Ficarra a Fasano nel 2025/2026.

Anna Caneva (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Domenica prima di campionato, finalmente vorrei dire. Siamo cariche e non vediamo l’ora di cominciare davanti al nostro pubblico per questo esordio. Sarà una bella emozione. Prima uscita che oltretutto coincide contro Offanengo la mia ex squadra delle ultime due stagioni ed ex di altre mie compagne di squadra. Sarà quindi, un inizio bello e particolare, che ci permetterà di ritrovare tante persone e anche amiche sotto la rete del Pala Vigna Marina. Per quel che riguarda la gara, direi che dopo aver lavorato molto bene fisicamente abbiamo aggiunto molta parte di campo e amichevoli, per affiatare il gruppo e le dinamiche di gioco. Quindi arriviamo a domenica cariche, vogliose, pronte, e con tanta pazienza, perché per noi sarà la prima uscita ufficiale e la nostra crescita deve sempre continuare. Sicuramente siamo tutte pronte a mettere in campo la nostra tattica di gioco e le nostre qualità e personalità. Contro Offanengo non sarà facile perché se per noi sarà la prima, per loro l’occasione di un riscatto dopo la prima sconfitta casalinga. Roster composto da molti elementi esperte che hanno già giocato in questa categoria unitamente a diversi giovani che possono mettere in difficoltà qualsiasi roster. Come sempre guarderemo nella nostra metà campo, perché abbiamo tutto per poter fare bene, ora e nel proseguo del campionato. Aspettiamo tutti i nostri tifosi per questa prima di campionato ».

Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Fasano è sicuramente una squadra esperta per questo campionato e che sarà all'esordio dopo aver osservato subito il turno di riposo. Le amichevoli disputate contano fino a un certo punto per conoscerne realmente il valore. Sicuramente sarà una formazione ostica da andare ad affrontare in trasferta. L'Olio Pantaleo può contare su due bocche da fuoco come Korhonen e Salinas che devono essere limitate il più possibile, inoltre è una squadra che è forte nel muro-difesa. Noi dovremo essere bravi a mettere in difficoltà Fasano con la battuta; il miglior progresso che mi aspetto nella nostra metà campo è quello di combattere tutta la partita ».

Itas Trentino - Clai Imola Volley

La Clai Imola Volley, reduce dal successo all’esordio in campionato contro un coriaceo Club Italia, affronta domenica la prima trasferta stagionale sul campo dell’Itas Trentino. Si tratta della prima sfida tra le due squadre che, pur militando nella stessa categoria nelle precedenti due stagioni non si erano mai incrociate né nella prima fase né nelle poule. In panchina nell’Itas Trentino trova posto anche l’ex di giornata, Emma Rizzieri. Il tecnico della Clai Imola Marco Gazzotti è una vecchia conoscenza del volley trentino, avendo guidato per due anni la Delta Informatica in Serie A2, dal 2014 al 2016. Settimana senza intoppi in casa trentina dopo il vittorioso esordio di Offanengo, con la squadra gialloblù che si è allenata regolarmente agli ordini dello staff per preparare la sfida con Imola.

EX: Emma Rizzieri a Imola Csi nel 2024/2025



Alice Pamio (Itas Trentino)- « Domenica finalmente debutteremo davanti ai nostri tifosi affrontando Imola, una squadra che è un mix molto interessante tra atlete giovani e giocatrici più esperte. Arriverà a Trento con tanta voglia di giocare una bella pallavolo e di metterci in difficoltà, ma da parte nostra c’è la voglia di esprimere nuovamente un buon livello di gioco, come abbiamo saputo fare all’esordio contro Offanengo: penso che la squadra sia scesa in campo con un atteggiamento giusto cercando di mettere in pratica le cose nuove che abbiamo provato durante la preparazione. Sono curiosa di vedere come approcceremo questa partita contro una squadra di ottimo livello come Imola, certa che anche i nostri tifosi sapranno darci una spinta in più per arrivare al risultato che vogliamo ottenere ».

Marco Gazzotti (Clai Imola Volley)- « È evidente che iniziare una settimana dopo una vittoria come quella con il Club Italia non può che dare una motivazione per lavorare bene in palestra. L'Itas Trentino ha delle ambizioni alte e ha costruito una squadra forte. Per noi sarà un test ancora più difficile, ma lo saranno tante altre partite in questo campionato. Sono decisamente curioso di vedere come ci comporteremo e quanto riusciremo a metterli in difficoltà ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 10 ottobre 2026, ore 18.00

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Tenaglia Altino Avastese Volley Arbitri: Bolici Giulio, Galteri Andrea

Domenica 11 ottobre 2026, ore 17.00

Sigel Seap Marsala Volley - Erreci Busto Arsizio Arbitri: Viterbo Dalila, Aleo Andrea Michele

Ferraro SMI Roma Volley - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Giulietti Fabrizio, Candeloro Eleonora

Bartoccini +energia Perugia - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Bonomo Andrea, Paris Fabio

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Club Italia Arbitri: Caronna Andrea, De Orchi Marco

Wash4Green Monviso Volley - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Bonzanni Andrea

Olio Pantaleo Volley Fasano - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Pasquali Fabio, Bosica Gianclaudio

Itas Trentino - Clai Imola Volley Arbitri: Papapietro Eustachio, Ghirardini Fabrizio

Riposa: Narconon Volley Melendugno

LA CLASSIFICA

Itas Trentino 3, C.B.L. Costa Volpino 3, Wash4Green Monviso Volley 3, Nuvolì Altafratte Padova 3, Ferraro SMI Roma Volley 3, Panbiscò Leonessa Altamura 3, Erreci Busto Arsizio 3, Clai Imola Volley 2, Club Italia 1, Olio Pantaleo Volley Fasano 0, Bartoccini +energia Perugia 0, Caldaie Melgari VBC Cremonese 0, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 0, Narconon Volley Melendugno 0, Tenaglia Altino Avastese Volley 0, Sigel Seap Marsala Volley 0, Trasporti Bressan Offanengo 0.