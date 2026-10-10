Primi tre punti per la Cremonese contro Altino

Dopo un inizio in salita, la squadra di coach Baraldi trova lo spunto decisivo per sprintare nel finale di primo set dal 21-19 al 25-20. Copione molto simile nella seconda frazione: determinante la concentrazione delle rosa nel momento più teso e secco 5-0 dal 20-21 al 25-21.

La formazione abruzzese prova a rimettere in discussione il confronto, ma Loda e Populini sono precise in ricezione (65% e 50% di efficienza) e puntuali in attacco, firmando 15 punti a testa. Nonostante i 17 punti di Stival, la gara si spegne sul 25-23 che vale il 3-0.

Nel primo set, Cremona ha preso il controllo del parziale, chiudendo sul 25-20. Altino ha provato a restare in partita, ma non è riuscita a trovare la continuità necessaria per contrastare le avversarie e riaprire la frazione.

Il secondo set si è sviluppato su un punteggio più equilibrato, ma il risultato non è cambiato. La VBC ha mantenuto il vantaggio fino al 25-21, portandosi sul 2-0 e costringendo la Tenaglia a cercare una reazione nella terza frazione per prolungare la gara.

È stato proprio il terzo set il più combattuto della serata. Altino ha provato a rimanere agganciata alle padrone di casa fino alle battute conclusive, ma Cremona è riuscita a trovare i punti decisivi, imponendosi 25-23 e chiudendo l’incontro in tre parziali.

Il risultato lascia rammarico in casa rossoblù, soprattutto per non essere riusciti a sfruttare l’equilibrio dell’ultima frazione per riaprire la partita. I parziali, tuttavia, evidenziano un margine progressivamente ridotto, con la Tenaglia rimasta in corsa fino alla fase conclusiva del terzo set.

I protagonisti

Arianna Gambini (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Sono contentissima, abbiamo realizzato un esordio casalingo molto interessante. Si sono viste cose molto belle da parte di tutte, sono fiera delle mie compagne e del gioco corale che siamo riuscite a esprimere. Non è stato facile perché essendo in casa, c’era un po’ di tensione, però il pubblico ci ha aiutato tanto. Siamo contente di essere state così ben accolte dalla città. Dopo la sconfitta di domenica, entrare in palestra è stato uno stimolo in più per fare meglio, per capire ciò che non è andato. Siamo partite da inizio settimana per focalizzarci su questa vittoria e ci siamo riusciti ».

Camilla Lupoli (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Sicuramente non è il risultato che ci aspettavamo. Potevamo fare sicuramente di più, ma siamo state brave nonostante le difficoltà che abbiamo riscontrato questa settimana, restando sempre attaccate alla partita, sia come atteggiamento, sia con la testa. Avremmo potuto evitare magari qualche errore in più, ma sono contenta dell’atteggiamento mostrato in campo. Siamo un bel gruppo ed è raro trovarne così. Per me è la prima esperienza in questa categoria, sta andando molto bene. Abbiamo un ottimo staff tecnico che ci segue tanto, possiamo soltanto migliorare ».

Il tabellino

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE – TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY 3-0 (25-20 25-21 25-23) –

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Prandi 1, Loda 15, Nwokoye 1, Calkins 12, Populini 15, Taje’ 3, Gambini (L), Muzi 4, Menon 2, Zanella 2, Bernardeschi, Mescoli, Franzoso (L). Non entrate: Viti. All. Baraldi.

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Ndoye 6, Tonello 6, Lupoli 3, Riva 7, Bernasconi 4, Stival 17, Ferrara (L), Omonoyan 1, Ghibaudo, Mori, Maiezza. Non entrate: Pili, Farelli, Pixner. All. Tortorici.

ARBITRI: Bolici, Galteri

Durata set: 33′, 31′, 32′; Tot: 96′.

MVP: Sara Loda ( Caldaie Melgari Vbc Cremonese)

BATTUTE: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 5 ace, 6 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 4 ace, 6 err.

ATTACCHI: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 42 vinc, 13 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 34 vinc, 12 err.

MURI: Caldaie Melgari Vbc Cremonese 8 vinc; Tenaglia Altino Avastese Volley 6 vinc.

Spettatori: 900