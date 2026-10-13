Domani sera tutti in campo per la 3a giornata

Dopo due giornate, sono tre le squadre a punteggio pieno: la Cbl Costa Volpino, la Nuvolì Altafratte Padova e l’Erreci Busto Arsizio. Tutte e tre sono attese da impegni casalinghi: le orobiche affronteranno la Cosedil F3 Motors Akademia Messina (diretta DAZN e Youtube), le padovane ospiteranno nel posticipo di giovedì la Caldaie Melgari VBC Cremonese (diretta DAZN e Youtube) mentre le bustocche se la vedranno con la Ferraro SMI Roma Volley nel big match dell’infrasettimanale (DAZN). Lo scorso anno, le due formazioni si resero protagoniste del match più lungo mai registrato in Serie A, a parimerito con Novara-Conegliano del 14 aprile 2021: ben 2 ore e 42 minuti.

Sempre su DAZN e Youtube altre due sfide. L’Itas Trentino, alle spalle del trio di testa con 5 punti, sarà ospite della prima casalinga del Club Italia nel nuovo PalaRaschi di Parma. Susio e Bovolenta ritroveranno la squadra che le ha fatte crescere e tre ex compagne centrali nel nuovo progetto federale come Caruso, Tosini e Solovei. Doppia trasmissione anche per il match tra la Panbiscò Leonessa Altamura e la Sigel Seap Marsala, una delle tre squadre ancora a secco di punti.

Le altre due sono la Tenaglia Altino Avastese Volley e la Narconon Volley Melendugno, quest’ultima però con una sola partita giocata avendo già effettuato il riposo. Le abruzzesi daranno il benvenuto all’ex A1 Bartoccini +energia Perugia, mentre le pugliesi saranno di scena in casa della Trasporti Bressan Offanengo. Infine, dopo aver perso entrambe al tie-break lo scorso weekend, la Clai Imola Volley e l’Olio Pantaleo Fasano si scontreranno al PalaRuggi. Questi tre confronti saranno in diretta esclusiva su DAZN.

TUTTE LE SFIDE

Panbiscò Leonessa Altamura - Sigel Seap Marsala Volley

Si torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale di questa Serie A2 Fineco. Mercoledì 14 ottobre alle ore 20:30, le leonesse riabbracciano il taraflex del PalaBaldassarra per affrontare la Sigel Seap Marsala nella terza giornata d'andata. Dopo la prova d'orgoglio e lo stop a Perugia, le ragazze di coach Dell’Anna puntano al riscatto per far gioire i propri tifosi e aprire nel migliore dei modi una settimana chiave, caratterizzata da un doppio impegno casalingo. Dall'altra parte della rete, Marsala si presenta a caccia dei primi punti stagionali. Nonostante l'awio in salita con due sconfitte contro Busto Arsizio e Costa Volpino, la formazione siciliana resta un'avversaria di assoluto livello e valore, insidiosa e guidata da giocatrici di valore come Caserta, Bole e l'ex Altino Sassolini. Nella passata stagione entrambi gli incontri tra le due squadre sono terminati al tie-break, al termine di sfide equilibrate e soprattutto spettacolari. Ci sono tutti gli elementi per vivere un mercoledì di passione e grande volley.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Panbiscò Leonessa Altamura, 1 successo Sigel Seap Marsala Volley)

EX: Nessuno

Matteo Dell’Anna (Allenatore Panbiscò Leonessa Altamura)- « Dopo la sconfitta di Perugia, siamo chiamati subito a voltare pagina per affrontare un altro scontro molto delicato. Marsala è una squadra molto organizzata, che difende tanto e con ottime soluzioni offensive in tutte le sue interpreti; hanno perso le prime due partite ma giocando ad ottimo livello contro due top team della lega. Sicuramente verranno da noi con un'estrema voglia di fare punti ma anche noi ,con ancora l'amaro in bocca per la partita di domenica , non saremo da meno. È uno scontro diretto che vale tanto e stiamo cercando di prepararlo al meglio nonostante un solo allenamento utile; dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto a perugia sia in termini tecnico-tattici che di attitudine mentale al gioco. Ci faremo trovare pronti consci anche dell'apporto fondamentale che avremo dal nostro pubblico ».

Luna Cicola (Sigel Seap Marsala Volley)- « Abbiamo subito voltato pagina rispetto alla sconfitta contro Busto Arsizio. L'infrasettimanale in trasferta ad Altamura ci impone un approccio mentale positivo che va di pari passo con una condizione fisica ed una qualità di gioco che migliora di giorno in giorno. Anche loro, dopo l'ultima sconfitta sono in cerca, di fronte il proprio pubblico, di un risultato positivo. Sarà una bella sfida ».

C.B.L. Costa Volpino - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Dopo le due vittorie consecutive con cui ha iniziato il campionato, la Pallavolo CBL attende nel turno infrasettimanale la visita di Messina, ancora alla ricerca del primo successo. Luciano Cominetti, che per la prima volta in stagione dovrebbe avere a disposizione Krasteva, chiede alle sue ragazze il tris per continuare la marcia in vetta. L'ultimo precedente al Pala CBL ha visto la vittoria delle volpine, ma le siciliane si erano imposte 3-2 nel 2024. Partita da ex per Giulia Viscioni, protagonista di un grande inizio con la maglia di Costa Volpino.

PRECEDENTI: 4 (2 successi C.B.L. Costa Volpino, 2 successi Cosedil F3 Motors Akademia Messina)

EX: Giulia Viscioni a Messina Akademia nel 2025/2026



Valeria Pizzolato (C.B.L. Costa Volpino)- « Affrontare le partite infrasettimanali non è mai semplice, veniamo da una trasferta lunga e quindi oltre alla partita combattuta c’è da recuperare anche il lungo viaggio, ma per fortuna mercoledì abbiamo il fattore campo. Messina è una squadra che non molla mai quindi ci aspetta un’altra gara combattuta pallone su pallone però noi abbiamo dimostrato di saper reagire a superare le difficoltà, in questi due giorni lavoreremo per essere il più possibile pronte alla nuova sfida ».

Elena Rolando (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Sarà una trasferta impegnativa. Abbiamo assolutamente bisogno di fare punti per acquisire maggiore consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi. Siamo una squadra giovane, che sta lavorando molto e che deve continuare a crescere partita dopo partita. La gara contro il Club Italia ci ha dimostrato che abbiamo le possibilità e le capacità per lottare e non mollare mai su nessun pallone. Mercoledì dovremo entrare in campo con l'atteggiamento giusto fin dall'inizio, aggredendo la partita senza sottovalutare nulla. Sarà una sfida molto difficile, perché Costa Volpino è una squadra competitiva che arriva da una bella vittoria a Roma. Per questo dovremo essere ancora più concentrate e pronte. Questa gara infrasettimanale, così come quella di domenica contro Trento, ci servirà per continuare a costruire il nostro percorso passo dopo passo e per compiere un ulteriore step nel nostro cammino di crescita ».

Erreci Busto Arsizio - Ferraro SMI Roma Volley

Il campionato entra subito nel vivo con il primo turno infrasettimanale della Regular Season. Domani alla Soevis Arena di Castellanza, la Erreci Busto Arsizio ospita la Ferraro Smi Roma Volley, dando il via a cinque giorni intensi che proseguiranno domenica 18 ottobre con l’altra sfida casalinga alla CBL Costa Volpino. Le biancorosse di coach Michele Marchiaro arrivano all’appuntamento forti del netto successo conquistato a Marsala, ottenuto grazie a una prova corale di concretezza e carattere, nonostante le assenze di Gaia Moroni ed Edinara, quest’ultima impiegata solo per alcuni scambi. Quella contro Roma si preannuncia una sfida combattuta, nel segno dei precedenti della scorsa stagione: due autentiche maratone, entrambe terminate al tie-break, con un successo per parte. Interessante anche la sfida nella sfida tra Mija Šiftar e Nikoleta Perovic, in questo avvio di Regular Season tra le più prolifiche e precise attaccanti di palla alta del campionato.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Erreci Busto Arsizio, 1 successo Ferraro SMI Roma Volley)

EX: Federica Baratella a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2024/2025; Teresa Maria Bosso a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2023/2024



Helena Sassolini (Erreci Busto Arsizio)- « La vittoria contro Marsala ha dato più compattezza al nostro gruppo. Sono molto contenta del risultato perchè è arrivato al termine di una partita sofferta ma noi non abbiamo mai mollato e quando c’è stato da concretizzare siamo riuscite a farlo. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo reagito dopo una partenza che ci ha visto un po’ scariche, riuscendo a portare a casa i tre punti pieni. Roma è una squadra forte, siamo consapevoli che potrà metterci in difficoltà; non abbiamo però paura, sappiamo di avere delle qualità e sarà importante partire bene cercando di non far prendere loro fiducia ».

Melissa Martinelli (Ferraro SMI Roma Volley)- « Abbiamo pochissimo tempo per prepararci alla prossima partita. Grazie al nostro staff stiamo già studiando l’avversario e lo affronteremo dando il meglio di noi stesse. Veniamo da una sconfitta che ci aiuterà a reagire e vogliamo dimostrarlo anche contro una corazzata come Busto ».

Club Italia - Itas Trentino

Sono due i dubbi in casa trentina alla vigilia della trasferta a Parma, legati alle imperfette condizioni fisiche di Polona Frelih e Ludovica Sismondi: per entrambe una decisione verrà presa dallo staff tecnico immediatamente alla vigilia della sfida. Sono tre le atlete di Trentino Volley che nel corso della loro carriera sono transitate dal Club Italia: Sofia Monza dal 2019 al 2021, mentre Martina Susio e Arianna Bovolenta sono due freschissime ex di questa gara, avendo vestito la maglia delle azzurrine proprio nello scorso campionato di Serie A2.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Itas Trentino)

EX: Arianna Bovolenta a Club Italia nel 2025/2026; Sofia Monza a Club Italia nel 2019/2020, 2020/2021; Martina Susio a Club Italia nel 2025/2026



Juan Cichello (Allenatore Club Italia)- « Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra ben attrezzata. Sarà anche un incontro particolare, perché ritroveremo dall’altra parte della rete Bovolenta e Susio, due ragazze che abbiamo allenato lo scorso anno. Per noi è motivo di grande orgoglio: significa che il progetto sta raggiungendo il suo obiettivo, permettendo alle giovani atlete di crescere e diventare protagoniste anche in altre squadre. Sarà una gara tosta, anche dal punto di vista emotivo, soprattutto all’inizio. Per le nostre ragazze sarà un’altra occasione importante per imparare a gestire le emozioni, rimanere concentrate e cercare di esprimere la loro migliore pallavolo ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Affronteremo una squadra difficile da sfidare, che ha iniziato peraltro molto bene la stagione sfiorando la vittoria con Imola e superando in trasferta Messina. E’ un gruppo molto giovane e altrettanto talentuoso, dotato di una grande fisicità e di ottime qualità in attacco, muro e battuta. Vogliamo proseguire il percorso di crescita e di conoscenza, dopo una gara con Imola che ci ha permesso di scoprire la profondità del nostro gruppo, che ha mantenuto la stessa identità di gioco nonostante un assetto differente rispetto a quello tradizionale. Dovremo ripartire da queste note positive, cercando di sfruttare le nostre armi e le nostre caratteristiche che sono differenti rispetto a quelle del Club Italia. Ci teniamo a mettere altri punti in cascina in una fase molto importante della stagione ».

Nuvolì Altafratte Padova - Caldaie Melgari VBC Cremonese

Quella che tornerà ad esibirsi giovedì sera presso il Pala BCC di Trebaseleghe sarà una Nuvolí gonfia in petto ed orgogliosa del fatto d’aver saputo incamerare i primi sei punti della stagione, gli ultimi tre ottenuti contro una corazzata come la Wash4green Monviso per lo più in casa della squadra piemontese. Orgoglio che in casa padovana va di pari passo con la tranquillità che da sempre accompagna le sfide interne ed esterne delle tigri gialloblù che, anche se in vetta alla classifica a punteggio pieno ed in coabitazione con C.B.L. Costa Volpino e Erreci Busto Arsizio, sanno benissimo che la serie A2 Fineco sarà lunga e che sino a fine aprile 2027 troveranno ad attenderle altre battaglie in un campionato appunto lungo nel quale le energie dovranno essere dosate sapientemente. Bene aver iniziato con due successi, ma la strada sarà ancora ben irta e tortuosa. In casa Nuvolí AltaFratte Padova la consueta voglia di dire la propria contro ogni avversaria, sfruttando pure i cori e i tamburi del pubblico di casa ma anche rispondendo sul campo quando nei palazzetti avversari il pubblico di casa è ovviamente nettamente superiore in termini numerici. Nuvolí a quota sei, VBC a tre, vittorie su Melendugno e Monviso per le padovane, sconfitta esterna nell’ostica Altamura e risposta positiva interna contro Altino per le cremonesi, due team che arriveranno quindi da un ultimo turno vincente e che vorranno continuare la serie di successi. Per la Caldaie Melgari VBC Cremonese è già tempo di rimettersi in viaggio. La terza giornata del campionato di serie A2 pone sul cammino delle rosa la trasferta a Trebaseleghe per la partita contro la Nuvolí AltaFratte Padova. Se da una parte la Nuvolí arriva forte dei suoi due successi su due, dall’altra parte della rete, la VBC arriva gasata e col morale alto grazie all’abbraccio del pubblico cremonese e ai primi tre punti conquistati contro Altino. L’incontro tra Nuvolí e Caldaie Melgari è inedito, non ci sono precedenti tra le due squadre. Le ex di turno invece sono due, Marianna Maggipinto e Giulia Angelina, in maglia rosa rispettivamente nel biennio 2019/2021 e nella stagione 2022/2023.

EX: Giulia Angelina a Casalmaggiore nel 2022/2023; Marianna Maggipinto a Casalmaggiore nel 2019/2020, 2020/2021



Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica in Piemonte siamo stati bravi a sfruttare l’occasione, è indubbio che perdere il libero titolare Ribechi (sostituito comunque dall’ottima De Nardi) abbia magari destabilizzato un pò i meccanismi della seconda linea locale, meccanismi che Monviso ritroverà sicuramente in tempi brevi. Noi siamo arrivati più rodati e abbiamo colto l’occasione di incamerare tre punti impossibili da prevedere ad inizio stagione, adesso dovremo essere bravi nel contempo a vivere il momento e pensare pure alla tappa successiva che sarà il primo infrasettimanale e che ci vedrà ospitare una VBC molto esperta con elementi già rodati in A2 ma pure a livello internazionale. E’ una squadra che sa adattarsi alle varie situazioni, dovremo aspettarci possibili cambiamenti a gara in corso, arriva da una vittoria per 3-0 contro Altino e da noi vorrà bissare quel successo ».

Vittoria Prandi (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Siamo molto contente di aver conquistato la nostra prima vittoria davanti al nostro pubblico. Dopo la sconfitta della prima giornata, avevamo tanta voglia di reagire. Non è stata una partita semplice, perché Altino è rimasta in partita fino alla fine, ma siamo state brave a mantenere la lucidità nei momenti decisivi. Vincere in casa è importante anche per iniziare a creare un bel rapporto con il pubblico di Cremona, che ci ha dato una grande spinta. Giovedì ci aspetta una partita sicuramente impegnativa. Dovremo affrontarla con grande determinazione, cercando di mettere in campo il nostro gioco e di mantenere alta la concentrazione per tutta la gara. La vittoria contro Altino ci ha dato fiducia, ma sappiamo che ogni partita fa storia a sé e che dovremo essere brave a lottare su ogni pallone, limitando gli errori e aiutandoci nei momenti di difficoltà. Andremo a Padova con la voglia di giocarcela fino alla fine ».

Tenaglia Altino Avastese Volley - Bartoccini +energia Perugia

Mercoledì sera le frentane ospitano la Bartoccini+Energia Perugia per la terza giornata di Serie A2 femminile. Dopo le prime due sconfitte, Altino è chiamata a una prova di carattere davanti al proprio pubblico. Terza giornata di campionato e primo turno infrasettimanale della stagione per la Serie A2 femminile. La Tenaglia Altino Avastese Volley si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico, al Pala BCC di Vasto, dove mercoledì 14 ottobre affronterà la Bartoccini+Energia Perugia. Le ragazze di coach Tortorici arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta per 3-0 rimediata sabato scorso sul campo della Caldaie Melgari VBC Cremonese. Una trasferta impegnativa, nella quale le frentane non sono riuscite a trovare la continuità necessaria per contrastare le avversarie, cedendo nei tre parziali, ma dalla quale sarà importante ripartire per proseguire il percorso di crescita della squadra. Il calendario, però, non concede pause. Dopo il lungo viaggio in terra lombarda, Altino è tornata subito al lavoro in palestra per preparare una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice. I tempi di recupero sono ridotti e serviranno concentrazione, determinazione e capacità di ritrovare rapidamente i giusti equilibri per affrontare al meglio il primo impegno infrasettimanale della stagione. Dall’altra parte della rete ci sarà una Bartoccini+Energia Perugia costruita per recitare un ruolo da protagonista in campionato. La formazione umbra può contare su un gruppo che unisce giovani talenti e giocatrici di esperienza, un mix che permette di affrontare con solidità anche i momenti più delicati delle partite. Per la Tenaglia sarà quindi fondamentale scendere in campo con il giusto atteggiamento, senza lasciarsi condizionare dai risultati delle prime giornate. Servirà un’Altino combattiva, capace di affrontare ogni scambio con pazienza e lucidità, limitando gli errori e cercando continuità in tutti i fondamentali. Sarà importante giocare di squadra, sostenersi nei momenti di difficoltà e sfruttare ogni occasione per mettere in discussione le certezze delle avversarie. Davanti al proprio pubblico, le frentane avranno l’opportunità di cercare una reazione e provare a invertire la rotta di questo avvio di stagione. Il Pala BCC di Vasto si prepara dunque ad accogliere una partita importante per il percorso delle frentane, chiamate a misurarsi con una formazione ambiziosa e a cercare risposte sul piano del gioco e del carattere. L’obiettivo sarà affrontare la gara con determinazione, restare concentrate in ogni fase e giocarsi le proprie possibilità fino all’ultimo pallone.

EX: Claudia Provaroni a Perugia Bartoccini nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Gabriele Tortorici a Perugia Bartoccini nel 2020/2021, 2021/2022



Valentina Omonoyan (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Quella di sabato è stata una partita difficile, nella quale abbiamo fatto fatica a trovare il nostro ritmo e a esprimere al meglio il nostro gioco. Sicuramente i cambiamenti di questa settimana hanno richiesto un po’ di adattamento, ma stiamo lavorando per trovare i nostri equilibri e continuare a crescere come squadra. Perugia è una squadra forte ed esperta, che sicuramente ci metterà alla prova. L’affrontiamo con determinazione, cercando di esprimere al meglio il nostro gioco, con coraggio e voglia di dimostrare il nostro valore. Dovremo scendere in campo unite, lottare su ogni pallone e sfruttare ogni occasione per metterle in difficoltà ».

Francesca Michieletto (Bartoccini +energia Perugia)- « Ci attende una partita difficile contro un avversario che ha dei valori. Dopo la vittoria contro Altamura dobbiamo trovare continuità di risultati. Sono convinta che faremo una gara attenta, dove cercheremo di mettere in evidenza le nostra qualità. Altino è un avversario che abbiamo già affrontato in estate a Roma nel quadrangola amichevole. Credo sarà tutta un'altra sfida ».

Trasporti Bressan Offanengo - Narconon Volley Melendugno

Melendugno vuole rompere il ghiaccio, Offanengo confermarsi e centrare i primi punti casalinghi. Non mancheranno gli stimoli domani alle 20,30 al PalaCoim nel duello tra la Trasporti Bressan e la Narconon, uno dei match del turno infrasettimanale valido come terza giornata di A2 femminile. Le neroverdi cremasche sono reduci dal primo urrah esterno centrato domenica scorsa a Fasano (2-3) e provano a sbloccarsi anche in casa, dove all'esordio era arrivato il ko contro Trento. Dal canto loro, le pugliesi arrivano dal turno di riposo domenicale, mentre in precedenza era stato un debutto amaro a domicilio della Nuvolì Altafratte Padova (3-0), quindi in terra cremasca la squadra di coach Simone Giunta inseguirà i primi punti dell'anno. La sfida in arrivo sarà la quinta della storia tra le due formazioni, con Offanengo avanti 3-1 nei precedenti. Tre le ex di turno, tutte "fresche": sulla sponda di casa, Jessica Joly, con la schiacciatrice reduce dal biennio a Melendugno, mentre ora vestono la maglia della Narconon la palleggiatrice Giorgia Compagnin e l'opposto Margherita Meoni, lo scorso anno compagne di squadra in neroverde dove Giorgia aveva giocato anche nelle due annate precedenti.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Narconon Volley Melendugno, 3 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Jessica Joly a Melendugno Veolley nel 2024/2025, 2025/2026; Giorgia Compagnin a Offanengo Volley nel 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026; Margherita Meoni a Offanengo Volley nel 2025/2026



Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « E' il primo turno infrasettimanale dell'anno, vediamo come gestiremo questa situazione. Sono molto fiducioso per la partita, non è un obbligo vincere ma sarebbe bello festeggiare insieme ai nostri tifosi il primo successo al PalaCoim. Ci sarà da mettere sul campo quello fatto a Fasano: voglia di lottare su tutti i palloni, spingere fin dalla battuta e cercare di gestire un po' meglio le situazioni di palla alta sul nostro contrattacco. Melendugno esprime una pallavolo che per il 70-80% è tipica di questo campionato: lotta su tutti i palloni e cerca di strappare punti ogni domenica. Come era per noi prima della trasferta di Fasano, arriva da una sconfitta all'esordio, mi aspetto una formazione molto agguerrita e pronta a battagliare in ogni scambio ».

Giorgia Compagnin (Narconon Volley Melendugno)- « Tornare a Offanengo sarà un’emozione speciale: ci sono persone a cui tengo particolarmente e un pubblico che mi ha sempre accolta con calore. Ma quando il pallone sale conta solo la maglia che indosso e, questa volta, porto con me il Salento e tanta voglia di fare bene con le mie compagne. Stiamo sfruttando questi giorni di pausa per lavorare sodo in palestra e curare ogni dettaglio: ci attende una partita dura contro un'avversaria affamata, ma vogliamo dimostrare il nostro valore e giocarci le nostre carte a viso aperto! ».

Clai Imola Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano

Per il primo turno infrasettimanale dell’anno la Clai ospita al PalaRuggi il Fasano mercoledì alle 20.30. Fra le pugliesi, tornano a Imola da avversarie Katarina Bulovic e Chiara Salvatori. Nella Clai da valutare le condizioni della capitana e palleggiatrice titolare Sofia Cavalli, rimasta a riposo per tutta la partita a Trento a causa di un risentimento muscolare.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Clai Imola Volley)

EX: Katarina Bulovic a Imola Csi nel 2024/2025, 2025/2026; Chiara Salvatori a Imola Csi nel 2025/2026



Elena Foresi (Clai Imola Volley)- « Abbiamo preparato la prima partita infrasettimanale della stagione fin da domenica sera, dimenticando subito la partita di Trento e mettendo testa a Fasano. Questo è il nostro lavoro e giocare è quello che ci rende vive quindi si ha sempre fame di giocare. Loro sono una squadra forte ma sono contenta di ritrovare le mie ex compagne Bulovic e Salvatori ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA



Mercoledì: 14 ottobre 2026, ore 20.30

Panbiscò Leonessa Altamura - Sigel Seap Marsala Volley Arbitri: Resta Giuseppe, Palumbo Christian

C.B.L. Costa Volpino - Cosedil F3 Motors Akademia Messina Arbitri: De Nard Andrea, Selmi Matteo

Erreci Busto Arsizio - Ferraro SMI Roma Volley Arbitri: Erman Filippo, Ancona Massimo

Club Italia - Itas Trentino Arbitri: Stellato Giuseppina, Laghi Marco

Tenaglia Altino Avastese Volley - Bartoccini +energia Perugia Arbitri: Pescatore Luca, D'Argenio Alessandro

Trasporti Bressan Offanengo - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Kronaj David, Lobrace Andrea

Clai Imola Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Magnino Simone, Marani Azzurra

Giovedì: 15 ottobre 2026, ore 20.30

Nuvolì Altafratte Padova - Caldaie Melgari VBC Cremonese Arbitri: Pernpruner Marco, Sabia Emilio

Riposa: Wash4Green Monviso Volley

LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 6, Nuvolì Altafratte Padova 6, Erreci Busto Arsizio 6, Itas Trentino 5, Bartoccini +energia Perugia 3, Wash4Green Monviso Volley 3, Caldaie Melgari VBC Cremonese 3, Ferraro SMI Roma Volley 3, Club Italia 3, Clai Imola Volley 3, Panbiscò Leonessa Altamura 3, Trasporti Bressan Offanengo 2, Olio Pantaleo Volley Fasano 1, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1, Narconon Volley Melendugno 0, Tenaglia Altino Avastese Volley 0, Sigel Seap Marsala Volley 0.