Padova batte la Cremonese e resta in vetta a punteggio pieno

Parte forte la Nuvolí facendo leva soprattutto sugli attacchi di Mazzon 5-2 ai quali la VBC risponde prontamente con Calkins e con un muro che in tre occasioni stoppa gli attacchi gialloblù 8-8. L’azione del 10-8 si interrompe quando la palleggiatrice Prandi atterra a muro sulla caviglia di una compagna, atleta che deve uscire, subentra Bernardeschi. Momento di disorientamento in casa VBC, la Nuvolí ne approfitta per allungare sempre più sino al 25-14 siglato da Mazzon, un set contraddistinto sia dalla lotta tra opposte che dalle crescite di Catania e Populini nonché dall’infortunio di Prandi, per ultimo il numero di errori in attacco che sorride alle padrone di casa 0-6;

Riparte sulle ali dell’entusiasmo la Nuvolí 5-0 costringendo coach Baraldi al time out, risponde bene Populini che diventa la miglior marcatrice delle ospiti riportando le sue compagne a meno tre sul 12-9, la Nuvolí però non si lascia riprendere, Mason e la neo entrata Angelina (proprio per Mason) rispondono a tono ed il parziale non sfugge alle tigri gialloblù che chiudono col primo tempo di Bovo 25-18;

La terza partenza è la più equilibrata con Caldaie Melgari che mette la testa avanti per la prima volta 3-4 quando due attacchi di Fiorio rispondono e si arriva al 7-5. Terzo muro per Bovo 12-8, Muzi e Populini provano a tenere a galla le lombarde ma in casa Nuvolí cresce Fiorio e l’allungo perentorio dice 16-9 col secondo stop di Baraldi. La sosta non sortisce l’effetto sperato, ormai la Nuvolí ha il vento in poppa e taglia vittoriosamente anche l’ultimo set 25-16 rispondendo così alle vittorie di 24 ore prima di CBL Costa Volpino ed Erreci Busto Arsizio, un terzetto che si conferma così in vetta alla serie A2 Fineco.

La Nuvolí AltaFratte Padova concede il tris e dopo Narconon e Wash4green supera pure la Caldaie Melgari. Un 3-0 finale sul quale incide certamente l’uscita anticipata della palleggiatrice Vittoria Prandi (10-8 del primo set) che ha sicuramente inciso sulla prestazione delle cremonesi. Da parte padovana però da sottolineare come le gialloblù non abbiano mai alzato il piede dall’acceleratore, mettendo in campo come spesso succede un pò tutto il fronte d’attacco delle tigri venete. Catania e Mazzon nella frazione iniziale, Mason, Angelina e Bovo nella seconda e Fiorio ed ancora Mazzon nell’atto finale hanno saputo trovare con continuità il taraflex ospite, tutte attaccanti supportate da una correlazione muro-difesa da grandi numeri con, nel secondo dei fondamentali, un’ottima Maggipinto (MVP) a rianimare palloni a volte impossibili. In casa Caldaie Melgari un passaggio a vuoto di un pò tutte le atlete di coach Baraldi, la squadra cremonese si appoggia a Populini nel primo set spalleggiata da Mescoli nel secondo e Muzi nel terzo ma questo non basta contro l’attacco scatenato delle giocatrici padovane. Nei numeri il 7-0 nel conto ace dà l’idea delle difficoltà nel primo tocco delle ospiti, la ricezione e l’attacco vedono prevalere ancora le gialloblù di casa, più equilibrata la sfida a muro ma solo grazie ad una Nwokoye che ne mette 3 (così come Bovo) rendendo meno amaro il computo del fondamentale (6-5 Nuvolì).

I protagonisti

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « E’ chiaro che per la VBC perdere un palleggio come Vittoria Prandi ha destabilizzato un pò tutta la squadra, noi siamo stati bravi ad approfittare dell’occasione (adattandoci anche ad una palleggiatrice diversa) e brave le ragazze a continuare a spingere senza cali d’attenzione sino alla fine, mettendo in campo un servizio che ha messo in crisi una linea di ricezione che sinora ha dimostrato d’essere una delle migliori del campionato ed alzando un muro importante che è una delle nostre armi migliori. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci a stasera e sono contento che anche quel poco tempo sia stato messo così bene a frutto ».

Michele Lucherini (II Allenatore Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Sapevamo di andare ad affrontare una squadra forte, in un palazzetto caldo, consapevoli che non sarebbe stata facile. La prestazione non è stata delle migliori e la serata si è complicata da subito, complice anche l’infortunio di Prandi. Nella sfortuna però, abbiamo la fortuna di avere davanti a noi una decina di giorni prima del prossimo impegno ufficiale, complice il turno di riposo di campionato. Questo ci darà tempo e modo di analizzare tutto ciò che è successo, recuperare fisicamente e lavorare su ciò che non ha funzionato stasera per arrivare pronti al prossimo turno di campionato contro Offanengo ».

Il tabellino

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE 3-0 (25-14 25-18 25-16) –

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 3, Mason 7, Bovo 8, Mazzon 11, Fiorio 8, Catania 8, Maggipinto (L), Angelina 4, Sposetti Perissinotto. Non entrate: Lewis, Mirarchi, Genovese, Bozzoli. All. Sinibaldi.

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Prandi 1, Loda 1, Nwokoye 4, Calkins 6, Populini 11, Taje' 3, Gambini (L), Muzi 4, Mescoli 3, Zanella 1, Bernardeschi, Menon, Viti. All. Baraldi.

ARBITRI: Pernpruner, Sabia.

Durata set: 25', 26', 25'; Tot: 76'.

MVP: Maggipinto.

BATTUTE: Nuvoli' Altafratte Padova 7 ace, 8 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 0 ace, 10 err.

ATTACCHI: Nuvoli' Altafratte Padova 36 vinc, 4 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 29 vinc, 14 err.

MURI: Nuvoli' Altafratte Padova 6 vinc; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 5 vinc.

MVP: Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)