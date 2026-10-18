Costa Volpino vince a Busto e si invola in testa

La giornata si apre con il successo esterno al tie-break della Sigel Seap Marsala contro la Tenaglia Altino Avastese Volley. Una gara molto equilibrata come racconta la differenza di soli due punti nel computo totale, di fatto quelli che hanno permesso alle siciliane di spuntarla 13-15 al set corto (25-13, 29-27, 15-25, 21-25). Grande amarezza per le abruzzesi, che si erano trovate avanti di 2-0 e ad un passo dalla prima vittoria stagionale, ma da sottolineare la reazione della squadra di coach Guadalupi, trascinata dai 22 punti a testa di Sassolini e Bole. Il primo punto in campionato può lasciare comunque un mezzo sorriso a coach Tortorici, sia per i 22 punti di Stival che per la buona prestazione a muro (13 blocks totali, 5 di Bernasconi).

A proposito di muri, l’Olio Pantaleo Fasano e il Club Italia ne mettono a segno addirittura 28 di vincenti nella loro sfida, terminata 2-3 in favore delle azzurrine, al quarto tie-break su quattro partite (tre vinti). Ben 7 di questi a firma di Chiara Salvatori, premiata non per caso ad inizio partita dal Presidente della Lega Volley Femminile, Vito Cozzoli, come miglior muratrice della scorsa Serie A2. Una festa a metà per la centrale e per la formazione pugliese che, nonostante i 28 punti di una super Korhonen, cede 14-16 nel parziale decisivo. Dopo sole quattro gare, son già finite le parole per le giovanissime federali di coach Cichello. Gli highlights di questo turno ricorderanno sicuramente i 26 punti di Tosini e i 22, con addirittura 8 muri, di Solovei.

Non delude le attese lo scontro diretto al vertice tra l’Erreci Busto Arsizio e la Cbl Costa Volpino. Le ragazze di coach Cominetti espugnano la Soevis Arena con il risultato di 1-3, rimanendo l’unica squadra a punteggio pieno del campionato cadetto. Dopo un primo set condotto senza particolari problemi, le orobiche fanno vedere di che pasta sono fatte reggendo l’urto delle bustocche in un lungo secondo set, vinto 28-30. La squadra di coach Marchiaro non arretra e, malgrado una Siftar non brillantissima (12 punti ma con il 13%), accorcia le distanze grazie a Cagnin (15 a fine partita) e alla subentrante Fusco (14) con il 25-23 del terzo gioco. Costa Volpino non si fa però intimorire e risponde colpo su colpo, facendo leva su una struttura di gioco ben collaudata e sull’esordio da titolare di Krasteva, che non delude con 14 punti. A fare la differenza sono però Viscioni e Hoogers, che martellando senza sosta mettono a referto 23 e 20 punti per il 17-25 finale.

Questa giornata ha però avuto anche cinque partite terminate con un risultato netto. A partire dall’altro big match, che ha incoronato la Bartoccini +energia Perugia, protagonista di una prova di carattere contro la Nuvolì Altafratte Padova. Una sfida che si è di fatto decisa nei primi due set: le umbre prima accelerano nel finale di primo parziale passando avanti 25-20, poi compiono un piccolo capolavoro ribaltando le padovane dal 18-21 al 25-22 nel secondo. Le ragazze di coach Micoli chiudono poi la pratica con un terzo set condotto dall’inizio alla fine, vinto 25-14. Protagonista la regista Nicolini, MVP, ma anche il muro di squadra, che con 13 blocks vincenti tiene le avversarie al 10%. Rotondo ma combattuto 3-0 casalingo per l’Itas Trentino contro la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Grazie all’MVP Pamio, 18 punti, e alle laterali Susio (14) e Colombo (12), le ragazze di coach Beltrami passano 25-18 nel primo set e poi si prendono con carattere le altre due frazioni 25-22 e 25-23.

Al Pala Bus Company, primi due set a senso unico per la Wash4Green Monviso Volley contro la Trasporti Bressan Offanengo (25-19 e 25-14), poi un terzo parziale di grinta e concentrazione chiuso 28-26 a spezzare la reazione ospite. Decisiva ancora una volta Pistolesi, MVP con 18 punti, mentre la migliore tra le neroverdi è Costagli (12). Dopo il k.o. di Fasano, festa a metà in Puglia con la sconfitta della Pabiscò Leonessa Altamura e i primi tre punti della Narconon Volley Melendugno. Le baresi cedono alla Ferraro SMI Roma Volley (16-25, 19-25, 23-25) della solita Perovic, 19 punti, senza mai dare l’impressione di poter ribaltare la sfida, anche per merito del muro (9 blocks vincenti) e del servizio (6 ace) delle giallorosse. Le salentine ottengono la prima vittoria in stagione dopo un primo set di gestione contro la Clai Imola Volley (25-14) e due di grande lucidità, conquistati con forza 25-23 e 26-24. Oltre ai 9 muri di squadra, da segnalare i 14 punti dell’MVP Lijewska, gli stessi dell’avversaria Zolota.

TUTTE LE SFIDE

Tenaglia Altino Avastese Volley - Sigel Seap Marsala Volley

La Sigel Seap Marsala Volley si impone al tie break sul campo della Tenaglia Altino Avastese. Una partita dalle mille emozioni. Al termine di una sfida combattuta, caratterizzata da recuperi spettacolari e attacchi potenti, sono le siciliane a imporsi sulla formazione di casa, con una rimonta che lascia alle frentane il rammarico per un’occasione sfumata, ma anche il primo punto della stagione. L’avvio è tutto a favore di Altino, che approccia la gara con determinazione e grande efficacia, aggiudicandosi nettamente il primo set per 25-13. Nel secondo parziale la battaglia si fa ancora più intensa: le due squadre si affrontano punto a punto, prolungando il confronto ai vantaggi, dove le ragazze della Tenaglia riescono a spuntarla sul 29-27. Conquistati i primi due set, Altino mette in cassaforte il primo punto stagionale e vede avvicinarsi la possibilità di portare a casa l’intera posta. La gara, però, cambia volto nel terzo set. Marsala aumenta la pressione e approfitta del calo delle frentane, che non riescono a concretizzare il vantaggio accumulato nelle prime due frazioni. Le ospiti si impongono 15-25, riaprendo l’incontro. Il quarto parziale è nuovamente combattuto, con Altino spesso avanti nel punteggio. Nel finale, tuttavia, le siciliane riescono a trovare lo spunto decisivo, ribaltando la situazione e chiudendo sul 21-25. Si arriva così al tie-break, dove l’equilibrio resiste fino al 10-10. Da quel momento Marsala spinge con maggiore incisività, soprattutto al servizio, e riesce a chiudere sul 13-15, completando la rimonta. Nonostante la sconfitta, il punto conquistato rappresenta un primo passo per la Tenaglia, che dovrà ripartire dalla qualità mostrata nei primi due set e lavorare sulla continuità nei momenti decisivi.

I protagonisti

Sara Stival (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « È stato un peccato. Avevamo la partita in mano ma non siamo riuscite a chiuderla, non siamo state ciniche mei momenti importanti e ci siamo perse alcuni dettagli. Il campionato, però è ancora lungo, credo tanto in questa squadra e non è ancora questa la squadra che possiamo essere. Non siamo state lucide nei momenti importanti, loro hanno difeso tanto e ci hanno messo in difficoltà. Ora testa alla prossima che sarà comunque una battaglia ».

Federica Nonnati (Sigel Seap Marsala Volley)- « Siamo partite un po’ scariche quindi questo ci ha un po’ penalizzato all’inizio, avevamo troppa foga e per questo il nostro gioco è stato un po’ sporco. Nonostante questo avevamo voglia di punti e palla dopo palla siamo riuscite ad imporre il nostro gioco. Stiamo guadagnando punti per risalire in classifica e le nostre capacità si vedono partita dopo partita ».

Il tabellino

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY - SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY 2-3 (25-13 29-27 15-25 21-25 13-15) –

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Riva 7, Bernasconi 10, Stival 22, Provaroni 10, Tonello 9, Ghibaudo 4, Ferrara (L), Omonoyan 2, Lupoli 1, Farelli 1, Ndoye 1, Maiezza, Mori. Non entrate: Pixner. All. Tortorici.

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY: Sassolini 22, Caserta 3, Allasia 2, Bole 22, Biondi 3, Asonja 1, Cicola (L), Nonnati 21, Grippo 1, Marcuzzi, Lo Dico, Dodi. All. Guadalupi.

ARBITRI: Burrascano, Pasciari.

Durata set: 25', 38', 25', 34', 19'; Tot: 141'.

BATTUTE: Tenaglia Altino Avastese Volley 3 ace, 11 err; Sigel Seap Marsala Volley 7 ace, 18 err.

ATTACCHI: Tenaglia Altino Avastese Volley 51 vinc, 14 err; Sigel Seap Marsala Volley 63 vinc, 10 err.

MURI: Tenaglia Altino Avastese Volley 13 vinc; Sigel Seap Marsala Volley 5 vinc.

MVP: Federica Nonnati (Sigel Seap Marsala Volley)

Erreci Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino

Prosegue nel migliore dei modi il momento positivo della CBL Costa Volpino, che conquista la terza vittoria consecutiva e conferma la propria crescita con un successo per 3-0 contro Messina. Le bergamasche si impongono al termine di una gara dai due volti, dominando i primi due parziali e dimostrando grande carattere nel terzo set, quando riescono a recuperare uno svantaggio importante e a chiudere la partita ai vantaggi.

L’avvio delle padrone di casa è travolgente: il 7-2 iniziale costringe coach Barbieri a fermare subito il gioco. La CBL mette in difficoltà le avversarie grazie a un servizio incisivo, a un muro efficace e a una buona organizzazione in attacco. Messina fatica a trovare soluzioni offensive e commette numerosi errori, permettendo alle bergamasche di allungare progressivamente fino al netto 25-12 che chiude il primo set.

Nel secondo parziale la sfida si fa più equilibrata, con le due squadre che procedono punto a punto fino al 9-9. È Hoogers a dare il via all’allungo della CBL, che costruisce un vantaggio importante e raggiunge il 21-16. Messina prova a rientrare in partita con Bellia e Pegoraro, accorciando fino al 22-20. Le padrone di casa, però, mantengono la lucidità nei momenti decisivi. Lindgren annulla due set point, ma Hoogers trova dalla seconda linea l’attacco vincente che vale il 25-22.

Il terzo set regala le emozioni più intense della serata. Costa Volpino parte in difficoltà e si ritrova subito sotto 0-5, con Messina capace di sfruttare il momento favorevole fino al 18-11. L’ingresso di Krasteva per Longobardi e la reazione delle bergamasche riaprono la contesa, con la CBL che risale fino al 15-18. Le siciliane, tuttavia, sembrano riprendere il controllo portandosi sul 23-18, a un passo dal riaprire la partita.

Proprio quando il quarto set sembra ormai vicino, la CBL trova le energie per una rimonta straordinaria. Il doppio cambio dà nuova spinta alla squadra e Hoogers diventa protagonista, mettendo a segno cinque punti fondamentali che riportano le bergamasche sul 24-24. Si va così ai vantaggi, in un finale combattuto ed emozionante. Costa Volpino ha la prima occasione per chiudere sul 25-24, ma Messina resiste e continua a lottare. Sul 29-28 è Viscioni a trovare la diagonale decisiva, fissando il punteggio sul 30-28 e facendo esplodere la gioia delle padrone di casa.

Una vittoria importante non soltanto per la classifica, ma anche per la fiducia e il morale del gruppo. Dopo aver controllato con autorità i primi due set, la CBL dimostra di saper soffrire e reagire anche nei momenti più complicati, confermando la solidità e il carattere di una squadra in grande crescita.

I protagonisti

Brunella Fusco (Erreci Busto Arsizio)- « Costa Volpino è una squadra molto forte, abbiamo dovuto lottare e ci sono stati degli alti e bassi perché comunque siamo una squadra giovane; gli errori sono dovuti soprattutto a quello, specie quando incontri una formazione così tosta. Se avessimo vinto il secondo set forse la partita si sarebbe potuta svolgere diversamente. Siamo già pronte a lasciarci alle spalle questa partita persa e pensare alla prossima con tutta la nostra carica ».

Francesca Dell'Orto (C.B.L. Costa Volpino)- « Siamo molto soddisfatte della prestazione che siamo riuscite a mettere in campo oggi, nonostante tre partite nell'ultima settimana. Sia noi che Busto Arsizio abbiamo espresso un buon gioco poi sul finale dei set ci siamo fatte valere leggermente di più; è stata una bellissima partita ma vince una squadra sola alla fine. Mi auguro che sia un campionato lungo per me e per la mia squadra e che ci potremo togliere grandi soddisfazioni ».

Il tabellino

ERRECI BUSTO ARSIZIO - C.B.L. COSTA VOLPINO 1-3 (20-25 28-30 25-23 17-25) –

ERRECI BUSTO ARSIZIO: Cagnin 15, Marconato 10, Brancher 6, Siftar 12, Cosi 7, Sassolini 5, Scognamillo (L), Fusco 14, Ndoci 1, Di Mario, Muscetti. Non entrate: Abanese, Moroni, Spinello. All. Marchiaro.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto 1, Hoogers 20, Pizzolato 7, Krasteva 14, Viscioni 23, Talarico 11, Gamba (L), Longobardi 1, Fumagalli. Non entrate: Kone, Populini, Busetti (L), Nonato. All. Cominetti.

ARBITRI: Coppola, Pasquali.

Durata set: 24', 33', 30', 26'; Tot: 113'.

BATTUTE: Erreci Busto Arsizio 10 ace, 11 err; C.B.L. Costa Volpino 4 ace, 5 err.

ATTACCHI: Erreci Busto Arsizio 50 vinc, 12 err; C.B.L. Costa Volpino 63 vinc, 13 err.

MURI: Erreci Busto Arsizio 10 vinc; C.B.L. Costa Volpino 10 vinc.

MVP: Giulia Viscioni (C.B.L. Costa Volpino)

Spettatori: 338

Panbiscò Leonessa Altamura - Ferraro SMI Roma Volley

Prima vittoria esterna per la Ferraro SMI Roma Volley, che non concede neanche un set alla Panbiscò Leonessa Altamura e si porta a quota sei punti in graduatoria. Questo lo starting six schierato da coach Di Peco: la diagonale Turlà-Perović, Polesello e Biesso al centro della rete, Bosso e Török di banda e Zannoni libero. In avvio le Wolves trovano subito un bel margine (5-1), che incrementano prima sul 12-6 con Perović (MVP della sfida) e poi sul 18-11 con Biesso. Il muro di Török vale la prima palla set, che viene capitalizzata dalla seconda linea da Perović (25-16). Più equilibrata la seconda frazione, dove si procede punto a punto fino al 14 pari firmato dalla neoentrata Martinelli. Poi le giallorosse alzano il ritmo e trovano l’allungo decisivo nella volata finale. A chiudere il set ci pensa Turlà con un magistrale tocco di seconda (25-19). Anche il terzo set si apre all’insegna di un tira e molla, che vede le padrone di casa avanti sul 14-12. Roma reagisce e trova tre punti consecutivi, ritrovando il vantaggio (15-14). Ma Altamura non si arrende e si arriva a quota 21 in perfetta parità. Anche questa volta le capitoline sono più lucide nel momento decisivo e pongono fine alla contesa con il muro di Bosso (25-23).

I protagonisti

Alessia Pulliero (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Questa è stata una settimana molto complicata e oggi dovevamo entrare con più carattere, più voglia di vincere e fame di riscatto. Stiamo lavorando tanto e duramente in settimana, siamo una squadra differente rispetto all'anno scorso e con diverse caratteristiche. Ognuna di noi deve mettere in campo qualcosa in più per dare maggiore valore alla squadra. Da questo periodo negativo ci rialzeremo a testa alta ».

Nikoleta Perović (Ferraro SMI Roma Volley)- « Abbiamo disputato una bella partita, seguendo sin da subito tutte le indicazioni di coach Di Peco. Sono contenta della prestazione e del fatto che siamo riuscite a chiudere velocemente la gara, lottando su ogni pallone e conquistando tre punti importanti ».

Il tabellino

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA - FERRARO SMI ROMA VOLLEY 0-3 (16-25 19-25 23-25)

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Svobodova 10, Agbortabi 3, Madan Rosales 15, Arciprete 9, Pulliero 4, Caracuta, Biagini (L), Adubea 7, Evola 2, Serafini, D'onofrio. Non entrate: Mastrangelo, Orlandi, Cacciatore. All. Dell'Anna.

FERRARO SMI ROMA VOLLEY: Bosso 8, Biesso 5, Perovic 19, Torok 9, Polesello 9, Turla' 2, Zannoni (L), Martinelli 3, Baratella 1, Muzi, Pecorari. All. Di Peco.

ARBITRI: Magnino, Proietti

Durata set: 25', 33', 32'; Tot: 90'.

BATTUTE: Panbisco' Leonessa Altamura 2 ace, 9 err; Ferraro Smi Roma Volley 6 ace, 2 err.

ATTACCHI: Panbisco' Leonessa Altamura 44 vinc, 10 err; Ferraro Smi Roma Volley 41 vinc, 6 err.

MURI: Panbisco' Leonessa Altamura 4 vinc; Ferraro Smi Roma Volley 9 vinc.

MVP: Nikoleta Perovic (Ferraro Smi Roma)

Olio Pantaleo Volley Fasano - Club Italia

Il Club Italia centra la terza vittoria consecutiva, al termine del quarto tie-break in altrettante gare di LVF A2 Fineco. Le ragazze del progetto federale conquistano altri due punti preziosissimi, questa volta sul campo dell’Olio Pantaleo Volley Fasano, e dimostrano ancora una volta di saper restare in partita, combinando lucidità e determinazione anche di fronte a una formazione esperta e dalle importanti qualità tecniche come quella pugliese.

Una gara equilibrata, ma caratterizzata da continui cambi di inerzia, quella andata in scena al Palasport Vigna Marina. Dopo un primo parziale combattuto punto a punto e conquistato dal Club Italia per 23-25, sono arrivati tre set nei quali le due formazioni si sono alternate nel controllo del gioco, tutti chiusi con il punteggio di 25-17. A decidere l’incontro è stato quindi il quinto set, risolto ancora una volta ai vantaggi: sul 14-14, Caruso e compagne hanno trovato il break decisivo con un attacco e un muro vincenti, chiudendo sul 14-16.

Con questo successo il Club Italia sale a quota 7 punti in classifica, confermando la propria capacità di muovere la graduatoria in ogni incontro disputato dall’inizio della stagione. Sul piano individuale spiccano le prestazioni di Ludovica Tosini, autrice di 26 punti (MVP), e Mariia Solovei, che ne ha messi a referto 22. Ancora una volta il muro si conferma un fondamentale importante per le giovanissime allenate da Cichello, insieme a Monica Cresta e Gabriele Antola, con 15 punti complessivi di squadra, ben 8 dei quali firmati da Solovei. Tosini si distingue anche in ricezione, con il 75% di positività, mentre Solovei è tra le più sollecitate in attacco, con oltre 40 palloni giocati nei cinque set e una percentuale realizzativa di circa il 34%. Top scorer di giornata, come settimana scorsa, l’opposta di Fasano, con 28 punti, Piia Korhonen (51 palloni attaccati per lei).

Il muro di Solovei e Savioli vale il 4-4 in avvio di partita. Tosini firma il 7-8 con un mani-out vincente, poi la diagonale stretta di Solovei regala al Club Italia il break del 7-9. Korhonen risponde in parallela e riporta avanti di una lunghezza la squadra di casa. Bulovic trova la diagonale lunga in zona sei per il 15-13, poi il muro di Turco su Caruso porta Fasano sul 16-13 e Cichello chiama time out.

Al rientro in campo la formazione di casa allunga fino al +5 e la panchina del Club Italia interviene con i cambi: Giulia Faleschini prende il posto di Caruso. Spazio anche al doppio cambio sulla diagonale, con Andrea Monetti e Alexandra Baleva in campo. Un errore di Korhonen riporta le giovanissime del Club Italia a -3 e l’attacco di Baleva tiene le ospiti in scia sul 20-17.

Il muro di Letizia Feriozzi su Korhonen vale il -1 (21-20) e questa volta è Fasano a fermare il gioco. Il Club Italia resta agganciato alle avversarie e trova il 22-22 con un gran colpo di Solovei, che chiude un’azione lunga. Subito dopo arriva l’ace di Tosini per il sorpasso sul 22-23 e Totero chiama il secondo time out.

Alla ripresa è ancora Solovei, con un attacco alto in diagonale, a firmare il 22-24. Korhonen annulla il primo set point, ma sul 23-24 è ancora Solovei a mettere a terra il pallone che chiude il parziale: 23-25 per il Club Italia.

ll secondo set si apre con un primo tempo di Feriozzi, al quale risponde il muro di Chiara Salvatori. Fasano prova subito ad allungare e si porta sul 5-2, poi è Caneva a fermare Tosini a muro per l’8-4. Il Club Italia reagisce con il muro a due di Feriozzi e Tosini su Korhonen, che vale l’8-7. Tosini sale in alto e trova un attacco profondo in zona sei per il 10-8, poi colpisce ancora per il 10-9. È Feriozzi, infine, a firmare l’attacco del pareggio.

Fasano ritrova efficacia a muro e allunga sul +3 (15-12), costringendo Cichello al time out. Le padrone di casa mantengono il vantaggio sul 16-13, punteggio sul quale il tecnico argentino ricorre al doppio cambio. Il Club Italia fatica però a contenere le avversarie e sul 19-14 Cichello chiama anche il secondo time out.

Salinas mette a terra il pallone del +7 e il set prende decisamente la direzione di Fasano. Cichello dà spazio anche a Ginevra Neri, all’esordio stagionale, che prende il posto di Savioli al centro. Sul 23-15 rientra Caruso per Faleschini in banda, mentre dopo il punto da posto due di Baleva si chiude il doppio cambio. A mettere il sigillo sul parziale è Salvatori, con un bel primo tempo che fissa il punteggio sul 25-17 per Fasano.

Il terzo set si apre con un Club Italia determinato a riprendere in mano la partita. Stella Caruso firma il 5-4, mentre un errore di Alice Turco regala alle azzurrine la parità sul 9-9. Due attacchi vincenti, uno di Caruso e uno di Solovei, valgono il primo break di due punti. Il Club Italia continua a spingere e sul +3 la panchina di Fasano chiama time out.

La pausa non interrompe la corsa delle giovani del Club Italia, che allungano fino all’11-16 grazie a una diagonale vincente di Solovei. Un errore in attacco di Korhonen costringe Fasano a fermare nuovamente il gioco, ma il Club Italia mantiene saldamente il controllo del parziale. Alice Guerra firma il 12-19, poi è Hernandez, con un attacco mancino, a mettere a terra il pallone del 14-21. Subito dopo arriva anche l’ace di Guerra per il 14-22.

Fasano prova a reagire nonostante il divario, ma le giovani con base al Centro Pavesi di Milano non concedono spazio alla rimonta. Tosini trova la parallela vincente che vale il ventiquattresimo punto, poi è il muro a due di Solovei e Feriozzi a chiudere il set sul 17-25 per il Club Italia.

Il quarto set si apre con due punti consecutivi di Salinas che portano Fasano sul 2-0. Solovei risponde con un pallonetto spinto per il 3-2, ma le padrone di casa provano subito ad allungare. Beatrice Pozzoni trova il mani-out del 6-2, mentre Caruso replica con una diagonale stretta per il 6-3. Fasano continua a spingere e sull’8-3 Cichello chiama time out.

La pausa non ferma le padrone di casa che, variando i colpi in attacco e mettendo pressione dai nove metri, allungano fino al 10-3. Cichello è costretto a interrompere nuovamente il gioco. Tosini prova a scuotere le azzurrine con un attacco vincente per il 10-5, seguito da un muro che vale il 10-6. Il Club Italia non si arrende e ancora Tosini, con un attacco sulla riga di fondo, mantiene le distanze sul 14-9.

Solovei firma il 17-12, poi Cichello ricorre al doppio cambio. Korhonen trova il pallonetto vincente del 18-13 e Fasano riprende ad allungare, portandosi sul 22-13. È una fast di Caneva a firmare il 23-13, ma il Club Italia prova a reagire e approfitta anche di un’incomprensione tra Korhonen, Caneva e Turco per risalire fino al 23-17. Totero chiama time out per interrompere la rimonta delle avversarie. Nel finale Fasano mantiene il controllo e un errore in attacco di Baleva consegna alle padrone di casa il 25-17, portando la sfida al tie-break.

ll tie-break si apre all’insegna dell’equilibrio, con il muro vincente di Chiara Salvatori che vale il 2-2. Caruso firma il 5-6 e si ripete poco dopo con una diagonale alta e ben chiusa per il 7-7. Cichello ricorre al doppio cambio, inserendo Monetti e Baleva, ed è il Club Italia a girare campo in vantaggio grazie al muro di Savioli che vale il 7-8.

La sfida prosegue punto a punto, con Guerra che trova l’attacco vincente al centro per il 9-9. Tosini conquista il 9-10 con un mani-out, sul quale Fasano chiede il videocheck (vinto dal Club Italia),poi Salinas risponde con un attacco nei due metri che ristabilisce la parità (10-10). Le ragazze di Cichello trovano un nuovo break grazie all’attacco profondo di Tosini e all’errore di Salinas da posto due, portandosi sul 10-12. Totero chiama time out.

Sul punteggio di 11-13 Cichello chiude il doppio cambio, mentre Pozzoni trova il lungolinea vincente che riporta Fasano a una sola lunghezza. Tosini risponde con una diagonale lunga per il 12-14, ma il mani-out delle padrone di casa tiene aperto il set (13-14). Un errore di Solovei ristabilisce la parità sul 14-14 e Cichello ferma il gioco.

Al rientro in campo è Caruso a conquistare un nuovo match point con un mani-out vincente (14-15). Questa volta il Club Italia non lascia spazio alla rimonta: Solovei chiude a muro per il 14-16, regalando al Club Italia la vittoria al tie-break e il successo per 3-2 sul campo di Fasano.

I protagonisti

Mariia Solovei (Club Italia)- « Siamo davvero molto contente per questa vittoria. Per noi riuscire a vincere contro squadre così esperte è una grande soddisfazione. Noi tre (Tosini, Solovei e Caruso ndr) che eravamo già al Club Italia lo scorso anno sappiamo quanto sia duro questo percorso e siamo felici di vedere che quest’anno riusciamo a gestire molto meglio anche i momenti più difficili delle partite. Certo, il prossimo obiettivo è riuscire a vincere magari 3-1, senza dover arrivare sempre al tie-break! Vogliamo essere una squadra capace di mettere in difficoltà tutte le avversarie e per farlo dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo: senza mollare mai, lottando punto dopo punto e andando avanti anche quando commettiamo qualche errore. È questo l’atteggiamento che cerchiamo di portare in campo e i risultati ci stanno dando fiducia ».

Il tabellino

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO - CLUB ITALIA 2-3 (23-25 25-17 17-25 25-17 14-16) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Turco 2, Salinas 15, Salvatori 10, Korhonen 28, Bulovic 8, Caneva 9, Vittorio (L), Pozzoni 9, Bondavalli, Da Pos. Non entrate: Favaretto, Maiorano, Lavagnino. All. Totero.

CLUB ITALIA: Hernandez Suarez 2, Tosini 26, Feriozzi 6, Solovei 22, Caruso 10, Savioli 2, Cornelli (L), Guerra 3, Baleva 2, Monetti, Neri, Faleschini, Giuli' (L). Non entrate: Voerzio. All. Cichello.

ARBITRI: Annese, Colucci.

Durata set: 28', 24', 25', 25', 20'; Tot: 122'.

BATTUTE: Olio Pantaleo Volley Fasano 5 ace, 10 err; Club Italia 5 ace, 9 err.

ATTACCHI: Olio Pantaleo Volley Fasano 63 vinc, 17 err; Club Italia 53 vinc, 14 err.

MURI: Olio Pantaleo Volley Fasano 13 vinc; Club Italia 15 vinc.

MVP: Ludovica Tosini (Club Italia)

Spettatori: 200

Bartoccini +energia Perugia - Nuvolì Altafratte Padova

Una prestazione autoritaria e solida spinge la Bartoccini +energia Perugia a conquistare tre punti d’oro per la rincorsa nelle zone nobili della classifica. Tra le mura amiche del PalaBarton Energy, domenica 18 ottobre, le Black Angels di coach Stefano Micoli si impongono con un netto 3-0 (25-20, 25-22, 25-14) sulla Nuvoli Altafratte Padova al termine di una gara in crescendo. Dopo due set combattuti quasi punto su punto, risolti nei momenti chiave dalla freddezza delle umbre e dalle giocate decisive dell’MVP Cecilia Nicolini, il terzo parziale si è trasformato in un vero e proprio assolo per la formazione di casa. Una vittoria totale, sorretta da un muro invalicabile (13 block vincenti complessivi) e dalla prestazione maiuscola dell’intera rosa. Black Angels che agganciano Padova a quota 9 in classifica e fanno un regalo di compleanno al Presidente Antonio Bartoccini (tanti auguri) nella giornata dedicata alla sensibilizzazione nella prevenzione ai tumori al seno nel contesto dell’ottobre rosa (presente al palazzetto una delegazione della LILT Perugia – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Appuntamento ora a domenica 1 novembre per la trasferta in casa di Volley Offanengo.



Coach Stefano Micoli schiera in avvio la diagonale Nicolini-Grosse Scharmann, Fiesoli e Michieletto in banda, Consoli e Mancini al centro con Recchia libero. Padova risponde con Stocco in regia, Mazzon nel ruolo di opposto, Fiorio e Mason in posto 4, Bovo e Catania in posto 3, Maggipinto libero. Il primo set vive di un grande equilibrio iniziale. Perugia studia le contromisure per arginare l’opposta ospite Mazzon, ma subisce un break che costringe Micoli al time-out sul 6-8. Padova tocca anche il +4 (8-12), ma la reazione delle padrone di casa non si fa attendere. Ornoch rileva Fiesoli e la serie al servizio di Mancini propizia l’aggancio firmato da una fast di Consoli (15-15). Un ace dell’ispirata Nicolini regala il sorpasso (19-18), poi Recchia blinda la seconda linea e un monster block di Grosse Scharmann lancia la volata finale, capitalizzata dal primo tempo di Mancini per il 25-20.

Nel secondo parziale la lotta si fa ancora più serrata. Padova si affida a un’ottima correlazione muro-difesa e scappa sul 13-17 nonostante gli ingressi ravvicinati di Fratangelo e Fiesoli. Al rientro della diagonale titolare, Perugia graffia con l’attacco di palla bassa e aggancia le venete sul 21-21 sfruttando due errori di Mazzon. L’ace del sorpasso di Nicolini (23-21) e l’impatto al servizio di Martinelli spianano la strada a Grosse Scharmann, che sigilla il set da posto 2 con una splendida diagonale (25-22).

La terza frazione si trasforma rapidamente in un assolo delle Black Angels. Due monster block consecutivi di Nicolini stampano il primo break (5-3), seguiti dalle giocate a tutto campo di una straripante Michieletto che scava il solco da seconda linea (10-5). Padova accusa il colpo e capitola sotto i colpi di Consoli dai nove metri e il tocco di seconda intenzione di Nicolini (13-7). Con un vantaggio che tocca le dieci lunghezze (20-10) grazie anche ad una difesa fantascientifica, spetta a Ornoch da posto 4 mettere a terra il pallone del definitivo 25-14 che fa esplodere il PalaBarton Energy.

Una vittoria totale, propiziata dalla superba regia di una Nicolini glaciale nei momenti chiave e devastante al servizio. Sugli scudi una Michieletto “tuttofare”, l’opposta Grosse Scharmann decisiva nei finali di set e la coppia centrale Consoli-Mancini, letale sia in attacco che a muro. Con questi tre punti d’oro, la Bartoccini +energia Perugia prosegue la sua marcia d’alta classifica, regalando un’altra serata di grande volley al proprio pubblico.

I protagonisti

Cecilia Nicolini (Bartoccini +energia Perugia)- « Al di là del premio personale, sono molto contenta di quanto è riuscita a fare la squadra. Una prestazione di altissimo livello, davanti ad un avversario che sin qui aveva fatto davvero bene. Possiamo dire che abbiamo fatto sin qui la nostra migliore partita. Siamo compatte e convinte di poter recitare un ruolo importante in questo campionato. Giocare poi in un palazzetto così carico e presente dà grandi stimoli. Per le avversarie non è facile venire al PalaBarton, lo dico per esperienza ».

Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova)- « Complimenti a Perugia per la partita che ha fatto. Non hanno sbagliato niente e dimostrato di essere una squadra di alto livello. Questa sconfitta non mina il nostro percorso. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo proseguire con la stessa serenità e la voglia di divertirsi. Siamo un buon gruppo e lo continueremo a dimostrare anche in campo ».

Il tabellino

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-20 25-22 25-14) –

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Fiesoli 4, Mancini 9, Grosse Scharmann 10, Michieletto 12, Consoli 9, Nicolini 7, Recchia (L), Ornoch 7, Martinelli, Fratangelo. Non entrate: Brambilla (L), Colombo, Biagianti. All. Micoli.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Catania 4, Stocco 1, Mason 4, Bovo 2, Mazzon 9, Fiorio 3, Maggipinto (L), Lewis 6, Bozzoli 5, Angelina 2, Mirarchi, Sposetti Perissinotto, Genovese. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Martini, Polenta.

Durata set: 29', 30', 22'; Tot: 81'. MVP: Nicolini.

BATTUTE: Bartoccini +energia Perugia 6 ace, 8 err; Nuvoli' Altafratte Padova 2 ace, 7 err.

ATTACCHI: Bartoccini +energia Perugia 39 vinc, 9 err; Nuvoli' Altafratte Padova 31 vinc, 8 err.

MURI: Bartoccini +energia Perugia 13 vinc; Nuvoli' Altafratte Padova 3 vinc.

MVP: Cecilia Nicolini (Bartoccini +energia Perugia)

Spettatori: 1100

Itas Trentino - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Un’Itas Trentino bella e determinata non concede sconti alla Cosedil F3 Motors Akademia Messina, imponendosi in tre parziali e ritrovando immediatamente l’appuntamento con la vittoria dopo lo stop al tie break accusato in settimana con il Club Italia. A senso unico la prima parte di gara, con le siciliane che hanno reagito nella fase conclusiva del secondo parziale, non riuscendo però a trovare gli spunti decisivi al cospetto di una formazione trentina impeccabile nelle fasi cruciali di secondo e terzo set. Brillante la regia di Monza, impreziosita da 7 punti personali, che ha permesso all’Itas Trentino di chiudere con un ottimo 47% di positività in attacco di squadra. Sugli scudi Alice Pamio, premiata come mvp al termine di una gara maiuscola in ogni fondamentale: per la numero 10 di Trento 18 palloni a terra con il 53% in attacco, un muro e 2 ace. In doppia cifra anche Colombo e Susio, attentissima a muro Sismondi (4 stampi), efficace in primo tempo Bovolenta (55%), superlativa in ricezione Laporta (92% con il 76% di perfette). Tra le fila ospiti merita una menzione soprattutto la laterale Henderson, autrice di 16 punti con il 48% a rete.

Beltrami deve rinunciare nuovamente all’infortunata Frelih, confermando Colombo in diagonale alla regista Monza. Resto del sestetto con Susio e Pamio in posto 4, Sismondi e Bovolenta al centro e Laporta libero. Leonardo Barbieri, tecnico di Messina, risponde con Guiducci al palleggio, Lindgren opposto, Bellia e Henderson laterali, Quero e Pegoraro al centro e Rolando libero.

Dopo un avvio equilibrato, con il muro di Sismondi e l’attacco di Colombo che rispondono al doppio ace di Pegoraro (7-5), l’Itas Trentino prende in mano le redini del gioco, sfruttando il buon turno al servizio di Monza e la verve in attacco di Pamio per allungare sul 12-9. Messina replica con il muro di Lindgren (12-12), ma il nuovo strappo gialloblù non si fa attendere: Susio da posto 4 e Bovolenta a muro fanno 15-12, Trento alza le barricate e altri due block, questa volta ad opera di Monza e Sismondi valgono il +5 (19-14). Le messinesi spariscono dal campo, l’Itas Trentino non sbaglia più nulla e in un batter d’occhio si prende il set, con Colombo e Bovolenta a mettere a terra i palloni del 25-18.

Altro approccio brillante di Trento che con Sismondi invalicabile a muro Pamio devastante al servizio allunga immediatamente 10-5 nella fase iniziale del secondo parziale. Messina prova a reagire (14-12) ma è nuovamente il muro di casa a fare la differenza: a segno nel fondamentale prima Pamio e subito dopo Colombo, con il tabellone del Sanbàpolis che segna 17-12. Lindgren riporta a -2 le siciliane (19-17) ma ci pensa Monza a scacciare i fantasmi di una possibile rimonta, con un attacco di prima intenzione e un muro (21-17). L’Itas gestisce il vantaggio e dopo il muro di Quero (23-21) chiude i conti con Pamio e Susio (25-22).

La Cosedil F3 Motors si gioca il tutto per tutto in avvio di terzo set, spingendosi fino al 6-9 con Henderson. Il set cambia radicalmente volto sul turno in battuta di Colombo: dall’8-11 si passa al 16-11 con un parziale di 8-0 in favore di Trento, propiziato dai contrattacchi di Colombo e Pamio e da una magia di Monza. Le siciliane, però, non alzano bandiera bianca, crescono a muro e tornano in carreggiata, giungendo fino al -1 (19-18). L’errore di Pamio vale la parità sul 21-21, Beltrami ricorre al time out discrezionale e in un concitato finale, dopo tre battute sbagliate di fila, ci pensa l’ottima Pamio a trovare di prepotenza il mani-out che consegna i tre punti all’Itas Trentino (25-23).

I protagonisti

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « E’ stata una partita che ci ha regalato tante indicazioni importanti, non solo per il risultato positivo ma anche per il gioco che abbiamo saputo esprimere per buona parte della. Nei primi due set abbiamo dato la pressione che volevamo soprattutto con la battuta e il sistema muro-difesa, nel terzo abbiamo resistito al tentativo di rientro di Messina e siamo riusciti a condurre in porto la frazione. Ora continuiamo a lavorare per preparare al meglio un’altra sfida casalinga in programma sabato con Fasano, con la speranza di poter recuperare presto anche Frelih così da essere al completo sia in partita sia in allenamento ».

Leo Barbieri (Allenatore Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Loro hanno un ritmo superiore al nostro. In questo momento fatichiamo a reggere l'intensità degli avversari: giochiamo a sprazzi e poi ci facciamo recuperare. Non abbiamo ancora il ritmo e l'intensità che caratterizzano squadre di questo livello. Dobbiamo continuare a lavorare per crescere sotto questi aspetti. È chiaro che, a fine partita, si guardano sempre gli episodi. L'ultimo set è stato giocato punto a punto e si è deciso sul 25-23, con qualche nostro errore di troppo. Al di là di questo, però, credo sia giusto fare i complimenti agli avversari, che oggi hanno dimostrato di avere un ritmo superiore al nostro ».

Il tabellino

ITAS TRENTINO - COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA 3-0 (25-18 25-22 25-23) –

ITAS TRENTINO: Pamio 18, Bovolenta 6, Monza 7, Susio 14, Sismondi 6, Colombo 12, Laporta (L). Non entrate: Ravarini, Iob, Galbero, Frelih, Luchi, Rizzieri, Ristori Tomberli. All. Beltrami.

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci 2, Bellia 4, Pegoraro 6, Lindgren 11, Henderson 16, Quero 6, Rolando (L), Peroni 4, Colombano, Franceschini, Caruso, Gazzola. All. Barbieri.

ARBITRI: Galletti, Di Lorenzo.

Durata set: 25', 28', 30'; Tot: 83'.

BATTUTE: Itas Trentino 2 ace, 7 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 4 ace, 4 err.

ATTACCHI: Itas Trentino 49 vinc, 7 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 37 vinc, 8 err.

MURI: Itas Trentino 12 vinc; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 8 vinc.

MVP: Alice Pamio (Itas Trentino)

Spettatori: 436

Wash4Green Monviso Volley - Trasporti Bressan Offanengo

La Wash4Green Monviso Volley festeggia la prima vittoria casalinga imponendosi con un secco 3-0 sulla Trasporti Bressan Offanengo. Tre punti conquistati con grinta, determinazione e una grande lucidità soprattutto nel finale del terzo parziale. Una prestazione corale che ha consentito a Ricci e compagne di guidare il gioco per quasi tutta la gara limitando le avversarie in attacco e mettendole sotto pressione in ricezione. Pistolesi guida la carica con 18 punti, è lei la mvp del match. Ottima prestazione anche di Farina che chiude con 10 punti (3 ace e 1 muro). Nella metà campo ospite la migliore è Costagli con 12 punti.

L’avvio è a favore delle ospiti con Joly e Taborelli che in attacco portano le compagne sul 2-4. Il primo tempo di Martinelli vale il 5-8 poi è la pipe di Joly a difendere il vantaggio (8-11). Taborelli manda out regalando il cambio palla che innesca il break del pareggio (11-11). Farina e Pistolesi in prima linea non sbagliano un colpo, la squadra preme sull’acceleratore superando 21-17. Pistolesi dai nove metri trova il set point, a chiudere è poi Lazda (25-19).

La Wash4Green riparte nel secondo parziale sulla scia del finale del primo set. Lazda mura Joly e un errore nella metà campo ospite regala il 5-2. Aime ferma subito il gioco ma le padrone di casa mantengono le distanze con Enneking in attacco (9-6). Il turno al servizio di Farina mette in difficoltà la ricezione di Offanengo che non riesce a contenere il braccio armato della centrale gialloblu (15-7). Taborelli non trova il rettangolo rosa ed è +10 (19-9). Ci pensa Pistolesi a chiudere con un pallonetto piazzato dietro il muro (25-14).

Nel terzo set il Monviso mette subito le distanze (6-2). Joly cerca di tenere il gioco le sue e con Taborelli in attacco e il muro sulla fast di Farina la Trasporti Bressan accorcia (10-8). Ripresa palla Pistolesi sfrutta bene le mani del muro e Lazda ferma Visentin per il 15-9. Offanengo prova a rifarsi sotto, Costagli riporta le sue in corsa prima in attacco (18-18) poi dai nove metri (21-22). Controsorpasso di Ricci e compagne con la pipe di Pistolesi (23-22). Si arriva ai vantaggi dove la spuntano Ricci e compagne 28-26.

I protagonisti

Aurora Pistolesi (Wash4Green Monviso Volley)- « Sono tanto contenta, questo palazzetto si meritava una vittoria, era necessaria. Non è stata una settimana facile ma oggi questa squadra ha dimostrato di avere carattere. Sul finale ci hanno messo in difficoltà ma siamo state brave a non perdere la concentrazione. Avevamo già incontrato Offanengo al torneo e sapevamo che loro erano sicuramente cresciute. Difendono tanto ed eravamo consapevoli che loro sono una squadra tosta. Vengono tutte qua con il dente avvelenato ma siamo riuscite a portare a casa il risultato che era la cosa importante ».

Emanuele Aime ( Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Nonostante la sconfitta, questa partita è piena di note positive per noi, tra cui ancora una volta il lavoro svolto a muro. Dobbiamo diventare cinici contro queste grandi squadre. Nel terzo set, per esempio, abbiamo riagganciato Monviso ma dopo il time out abbiamo sbagliato la battuta: contro queste formazioni non te lo puoi permettere. Andiamo avanti, continuiamo sulla strada intrapresa nel lavoro e cercheremo di vincere la prossima. Il bilancio di queste prime quattro partite? Sono contento del livello che la squadra sta tenendo, anche se dobbiamo lavorare ancora tanto su alcune situazioni di contrattacco ».

Il tabellino

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-0 (25-19 25-14 28-26) -

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Ricci 1, Pistolesi 18, Parini 8, Lazda 8, Enneking 6, Farina 10, De Nardi (L), Bucciarelli 1, Cicogna. Non entrate: Terlizzi, Bonansea (L), Mennecozzi, Modesti, Bosso. All. Giovi.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Taborelli 7, Costagli 12, Campagnolo 6, Magnabosco, Joly 8, Martinelli 9, Feduzzi (L), Visentin 2, Riccardi, Cakovic. Non entrate: Pedrolli, Resmini. All. Aime.

ARBITRI: Peccia, Vangone.

Durata set: 24', 22', 31'; Tot: 77'.

BATTUTE: Wash4green Monviso Volley 4 ace, 9 err; Trasporti Bressan Offanengo 2 ace, 12 err.

ATTACCHI: Wash4green Monviso Volley 44 vinc, 5 err; Trasporti Bressan Offanengo 34 vinc, 14 err.

MURI: Wash4green Monviso Volley 4 vinc; Trasporti Bressan Offanengo 8 vinc.

MVP: Aurora Pistolesi (Wash4Green Monviso Volley)

Spettatori: 620

Narconon Volley Melendugno - Clai Imola Volley

Un esordio casalingo da incorniciare e tre punti d’oro per la classifica. Davanti al caloroso e numeroso pubblico accorso sulle tribune del Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce, la Narconon Volley Melendugno firma una prestazione di altissimo profilo superando con un netto tre a zero la Clai Imola Volley nella quarta giornata di andata del campionato di Serie A2 FINECO.

La giornata si apre nel segno della sensibilità e dell’impegno sociale con l’adesione all’iniziativa “Ottobre Rosa”, promossa in sinergia con il Platinum Sponsor Corporis Lab e AIRC. Nel momento della presentazione al pubblico, le atlete di entrambe le formazioni sono scese sul taraflex con appuntata al petto la spilla del nastro rosa, lanciando un messaggio fondamentale sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, al fianco del patrocinio della Lega Pallavolo Serie A Femminile e del progetto Frecciarosa.

Al fischio d’inizio, la formazione salentina approccia il match con straordinaria determinazione. Nel primo parziale le padrone di casa impongono subito il proprio ritmo, sfoderando un’organizzazione muro-difesa d’alto livello e un’efficacia devastante nelle uscite centrali in fast, che scavano un solco incolmabile fino al definitivo 25-14.

Più equilibrate e combattute le due frazioni successive, nelle quali la compagine emiliana prova a riorganizzarsi e a rispondere colpo su colpo. La Narconon Volley Melendugno mantiene tuttavia grande lucidità nei momenti chiave: dopo aver condotto a lungo il secondo set fino al 25-23, le biancorossonere riescono a spuntarla anche nella terza frazione, annullando il rientro delle ospiti sul finale e chiudendo la contesa ai vantaggi sul 26-24 tra gli applausi scroscianti del Palasport.

Premio di MVP dell’incontro assegnato alla schiacciatrice polacca Natalia Lijewska, protagonista di una prova maiuscola e decisiva nei palloni scottanti della gara.

I protagonisti

Simone Giunta (Allenatore Narconon Melendugno)- « Questa vittoria ci serviva moltissimo. Le ragazze hanno dato tantissimo in questi due mesi e non avevano ancora avuto le giuste soddisfazioni; quindi, la prima dedica va a loro per la spinta e la determinazione che ci mettono sempre, anche nei momenti non facili. Era una sfida complessa contro un’avversaria di valore e ben organizzata, ma siamo stati bravi punto su punto, attenti a bloccare le loro bocche da fuoco e a portare a casa tre punti importantissimi davanti al nostro pubblico ».

Sofia Cavalli (Clai Imola Volley)- « Dopo le difficoltà del primo set, negli altri due parziali siamo state in partita. Nel secondo set abbiamo lottato punto a punto e nel terzo eravamo state brave ad andare avanti prima di subire la loro rimonta. Purtroppo un paio di errori ci sono costate entrambi i parziali ».

Il tabellino

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - CLAI IMOLA VOLLEY 3-0 (25-14 25-23 26-24) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Gianfico 11, Avenia 2, Lijewska 14, Tomasetig 9, Malik 11, Perfetto 9, Morandini (L), Roserba, Novello. Non entrate: Massaglia, Micheletti, Meoni, Compagnin. All. Giunta.

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli 2, Zolota 14, Bergese 3, Ortolani 10, Orlandi 2, Colzi 4, Tellone (L), Esposito 9, Fabbri 2, Adorni, Taiani. Non entrate: Foresi, Mugnaini. All. Gazzotti.

ARBITRI: Paris, Caronna.

Durata set: 20', 28', 30'; Tot: 78'.

BATTUTE: Narconon Volley Melendugno 3 ace, 7 err; Clai Imola Volley 5 ace, 10 err.

ATTACCHI: Narconon Volley Melendugno 44 vinc, 6 err; Clai Imola Volley 38 vinc, 5 err.

MURI: Narconon Volley Melendugno 9 vinc; Clai Imola Volley 3 vinc.

MVP: Natalia Lijewska (Narconon Volley Melendugno)

Spettatori: 472

I RISULTATI

Tenaglia Altino Avastese Volley-Sigel Seap Marsala Volley 2-3 (25-13, 29-27, 15-25, 21-25, 13-15)

Erreci Busto Arsizio-C.B.L. Costa Volpino 1-3 (20-25, 28-30, 25-23, 17-25)

Panbisco’ Leonessa Altamura-Ferraro Smi Roma Volley 0-3 (16-25, 19-25, 23-25)

Olio Pantaleo Volley Fasano-Club Italia 2-3 (23-25, 25-17, 17-25, 25-17, 14-16)

Bartoccini +energia Perugia-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-20, 25-22, 25-14)

Itas Trentino-Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-0 (25-18, 25-22, 25-23)

Wash4green Monviso Volley-Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-19, 25-14, 28-26)

Narconon Volley Melendugno-Clai Imola Volley 3-0 (25-14, 25-23, 26-24)

Ha riposato: Caldaie Melgari Vbc Cremonese

LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 12 (4 – 0); Bartoccini +energia Perugia 9 (3 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 9 (3 – 1); Itas Trentino 9 (3 – 1); Erreci Busto Arsizio 9 (3 – 1); Club Italia 7 (3 – 1); Wash4green Monviso Volley 6 (2 – 1); Ferraro Smi Roma Volley 6 (2 – 2); Olio Pantaleo Volley Fasano 5 (1 – 2); Sigel Seap Marsala Volley 4 (2 – 2); Trasporti Bressan Offanengo 4 (2 – 2); Narconon Volley Melendugno 4 (1 – 2); Panbisco’ Leonessa Altamura 4 (1 – 3); Caldaie Melgari Vbc Cremonese 3 (1 – 2); Clai Imola Volley 3 (1 – 3); Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1 (0 – 4); Tenaglia Altino Avastese Volley 1 (0 – 4).

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 24 ottobre 2026, ore 16.00

Club Italia - Narconon Volley Melendugno

Itas Trentino - Olio Pantaleo Volley Fasano



Domenica 25 ottobre 2026, ore 16.00

Sigel Seap Marsala Volley - Nuvolì Altafratte Padova

C.B.L. Costa Volpino - Panbiscò Leonessa Altamura



Domenica 25 ottobre 2026, ore 17.00

Ferraro SMI Roma Volley - Tenaglia Altino Avastese Volley

Trasporti Bressan Offanengo - Caldaie Melgari VBC Cremonese

Clai Imola Volley - Wash4Green Monviso Volley



Mercoledì: 28 ottobre 2026, ore 20.30

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Erreci Busto Arsizio