Volley Mercato: Veronica Piciocchi è il nuovo libero della Cremonese

Dopo la partenza di Ludovica Franzoso la Cremonese ha subito cercato una sostituta e la scelta è caduta su Veronica Piciocchi che rappresenta anche un’ottima soluzione per coach Baraldi in quanto Under21 e quindi può rientrare negli scambi illimitati tra giocatrici con meno di 21 anni, nella fattispecie della VBC con le bande Mescoli e Viti.

Il curriculum di Piciocchi parla di una formazione alla Vero Volley Milano con anche alcune presenze in partite di Serie A1. Lo scorso anno ha giocato a Modica in B1.

Veronica Piciocchi vestirà la maglia numero 16 e sarà a disposizione già dalla partita di sabato 7 novembre con il Club Italia.

Le parole di Veronica Piciocchi

« Sono davvero entusiasta ed emozionata per questa opportunità. Per me sarà la prima esperienza in serie A2 e sono sicura che rappresenterà un’importante occasione di crescita, sia dal punto di vista tecnico che personale. Non vedo l’ora di mettermi in gioco, imparare, migliorarmi e condividere questa Stagione con una squadra e uno staff di così alto livello. Sono felice di poter intraprendere questo nuovo percorso e darò il massimo per viverlo al meglio ! ».