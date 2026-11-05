Volley Mercato: Veronica Piciocchi è il nuovo libero della Cremonese

La ventenne nata a Monza e cresciuta nel vivaio della Vero Volley, 20 anni,  da un paio di settimane si è aggregata alla squadra in tutti gli allenamenti. Lo scorso anno ha giocato a Modica in B1
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2 min

Pubblicato il 05.11.2026, 23:32

PiciocchiVBC Cremonese

CREMONA- La Caldaie Melgari VBC Cremonese ha ingaggiato il libero Veronica Arianna Piciocchi, 20 anni, monzese, che da un paio di settimane si è aggregata alla squadra in tutti gli allenamenti.

Dopo la partenza di Ludovica Franzoso la Cremonese ha subito cercato una sostituta e la scelta è caduta su Veronica Piciocchi che rappresenta anche un’ottima soluzione per coach Baraldi in quanto Under21 e quindi può rientrare negli scambi illimitati tra giocatrici con meno di 21 anni, nella fattispecie della VBC con le bande Mescoli e Viti.
Il curriculum di Piciocchi parla di una formazione alla Vero Volley Milano con anche alcune presenze in partite di Serie A1. Lo scorso anno ha giocato a Modica in B1.

Veronica Piciocchi vestirà la maglia numero 16 e sarà a disposizione già dalla partita di sabato 7 novembre con il Club Italia.

Le parole di Veronica Piciocchi

« Sono davvero entusiasta ed emozionata per questa opportunità. Per me sarà la prima esperienza in serie A2 e sono sicura che rappresenterà un’importante occasione di crescita, sia dal punto di vista tecnico che personale. Non vedo l’ora di mettermi in gioco, imparare, migliorarmi e condividere questa Stagione con una squadra e uno staff di così alto livello. Sono felice di poter intraprendere questo nuovo percorso e darò il massimo per viverlo al meglio ! ».

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