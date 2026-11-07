La Cremonese vince in scioltezza sul campo del Club Italia

Sugli scudi l’opposto, Natasha Calkins, autrice di 18 punti totali, a cui fanno eco i 11 di capitan Populini e i 9 di Loda. Partita da ricordare anche per le centrali, Miranda Zanella (7 col 57%) e Sara Tajé (6, 40%), lucide a muro e in attacco, ben innescate dalla regia di Vittoria Prandi. Puntuale e precisa Arianna Gambini nei fondamentali di seconda linea. Alle federali non bastano i 13 punti di Solovei (32%), i 12 di capitan Caruso ed una linea di ricezione al 69% di positiva di squadra, oltre ad un maggior numero di muri punto (11-7). VBC ha la meglio invece in attacco (31%-25%) e soprattutto in battuta (-10, +4). Nel prossimo turno, la Caldaie Melgari torna al PalaRadi per la sfida contro Itas Trentino (venerdì 13 alle ore 20:30), le azzurrine faranno visita a Perugia.

In avvio Calkins rimedia alla parallela fuori misura di Sara Loda. Caruso e la stessa Calkins si scambiano muri efficaci, Zanella trova il servizio vincente del 3-4. Populini in parallela concretizza il primo break ospite, ma le azzurrine non mollano e, con la capitana Caruso impattano in attacco e passano in vantaggio col muro dell’8-7. Loda rimette avanti le rosa, poi il muro di Feriozzi stuzzica il timeout di coach Baraldi sul 12-10. Una bella parallela di Loda e il muro di Zanella portano al 12-13, Tosini e Feriozzi ribaltano ancora una volta sul 15-14. Massimo vantaggio delle federali sul 17-14 firmato Caruso a muro, la VBC replica prontamente con la due di Tajé ben servita da Prandi, 18-18. Calkins fissa il 18-20 su cui coach Cichello richiama le sue. Tajé passa con la fast poi alza il muro del 18-22, Populini porta le sue a due punti dal set. Guerra esagera dai nove metri decretando così lo 0-1 VBC sul 21-25.

La Caldaie Melgari sfrutta la scia del finale di set per iniziare con entusiasmo il secondo periodo. Calkins e Populini fissano subito l’1-4, Solovei risponde a Zanella per il 3-7. Tajé e Populini fissano il massimo sprint ospite sul 3-9, Caruso consegna il servizio fuori misura del 4-10. Calkins segna di potenza e d’astuzia, il mani out fissa il 6-12 del timeout Cichello. Zanella prima viene fermata a muro da Feriozzi, poi si fa perdonare col primo tempo del 9-15. Caruso scuote la sua metà campo col rigore del -4 e poi ferma Calkins a muro. Il timeout di coach Baraldi non interrompe la corsa delle azzurrine, è sempre Caruso ad andare a segno, poi Tosini in pipe fissa il 15-16, per un break di 6-1. Feriozzi commette invasione e VBC si porta sul 18-20, Zanella si mette in luce a muro per il +3. Uno scambio lunghissimo, tenuto in piedi dalle difese di Cornelli e Prandi, si chiude con un altro muro dell’ex Miranda Zanella per il 19-22. La centrale piemontese insiste anche col primo tempo, il pallonetto di Calkins vale il 20-14 Caldaie Melgari. Solovei mette fuori il servizio del 21-25 per lo 0-2 VBC.

Natasha Calkins si avvicina a quota 15 punti con le tre marcature per il 3-4. Coach Cichello decide di fare subito il punto con le sue, dopo l’errore di Solovei che fissa il 3-6. La solita Calkins firma un ace e poi illumina la parallela per il 3-10. La VBC sembra inarrestabile, Populini realizza l’ace del 4-12 e le azzurrine sembrano in balia delle rosa. Anche Tajé trova gloria dai nove metri, Guerra mette in rete il 6-15. Tosini trova le braccia alte di Zanella (6-17), la stessa centrale firma un primo tempo da applausi ed è 9-19. Populini e Calkins (7 col 46% nel set) senza pietà avanzano sul 10-21, la grintosa difesa di Gambini consente l’attacco efficace di Populini per il +10. Faleschini va lunga col servizio (14-24), Sara Tajé castiga la ricezione delle azzurrine con il servizio finale del 14-25.

I protagonisti

Andrea Monetti (Club Italia)- « È stata una partita difficile. Le nostre avversarie ci hanno messo in difficoltà soprattutto con il loro atteggiamento. Non siamo riuscite a trovare la solita efficacia in attacco e anche al servizio siamo state meno aggressive del solito. Di questa partita salvo sicuramente la nostra determinazione a non mollare: nonostante la forza delle avversarie, abbiamo sempre cercato soluzioni e provato a reagire. Credo si sia vista anche la nostra grinta in difesa, la voglia di non lasciar cadere facilmente nessun pallone. A livello personale, entrare in campo dopo due set persi non è semplice, perché devi cercare subito di rendere al meglio. Mi sono comunque trovata molto bene, anche grazie alle mie compagne, che sono sempre molto accoglienti e mi hanno fatto sentire a mio agio in campo ».

Sara Loda (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Siamo contentissime, ci voleva questa vittoria. Stiamo lavorando tanto in allenamento, ma finora i risultati non si erano visti. Ci siamo rese conto che spesso iniziamo a giocare troppo tardi, mentre oggi siamo entrate in campo con la testa giusta fin dal primo punto. Sapevamo che il Club Italia aveva avuto un magnifico inizio di stagione e che avremmo dovuto aggredirle subito, perché quando prendono ritmo diventa difficile fermarle. Sono molto soddisfatta del lavoro fatto in settimana e soprattutto dell'approccio mentale che abbiamo avuto oggi, ancora più che di quello fisico. In difesa abbiamo fatto un grande lavoro: loro hanno altezze che noi non abbiamo e sapevamo che avremmo dovuto cercare di toccare a muro, difendere e continuare a giocare ogni pallone ».

Il tabellino

CLUB ITALIA – CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE 0-3 (21-25 21-25 14-25)

CLUB ITALIA: Hernandez Suarez, Tosini 6, Feriozzi 3, Solovei 13, Caruso 12, Guerra 3, Cornelli (L), Faleschini, Savioli, Monetti, Baleva 1. N.e.: Neri, Giulì. All. Cichello.

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Prandi 1, Loda 9, Zanella 7, Calkins 18, Populini 10, Tajè 6, Gambini (L), Menon, Viti. N.e.: Piciocchi (L), Muzi, Bernardeschi, Mescoli. All. Baraldi.

Arbitri: Di Lorenzo, Vangone.

Durata set: 27′, 29′, 23′; Totale: 79'

BATTUTE: Club Italia 0 ace, 10 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 8 ace, 4 err.

ATTACCHI: Club Italia 27 vinc, 11 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 36 vinc, 11 err.

MURI: Club Italia 11 vinc; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 7 vinc.

MVP: Natasha Calkins ( Caldaie Melgari VBC Cremonese)

Spettatori: 1100