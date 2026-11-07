Monviso fa la grande sul campo di Trento
TRENTO- La Wash4green Monviso Volley al termine di quella che è stata la miglior prestazione dall'inizio del campionato, si prende di forza il match che la opponeva, in trasferta, all'Itas Trentino. Il successo per 1-3 (23-25 25-23 16-25 17-25), nell'anticipo della 7a giornata, proietta la squadra di Giovi al terzo posto della classifica in attesa che domani si completi il turno.
L'Itas Trentino tiene per due set, ma nella seconda parte di gara deve arrendersi dinanzi al cambio di marcia delle piemontesi che alzano decisamente i ritmi di gioco prendendosi meritatamente i tre punti nell'anticipo della settima di andata.
Dopo due frazioni risoltesi solamente nel finale (23-25 e 25-23), la squadra ospite cresce dal terzo parziale in avanti, trovando nell’ex Irbe Lazda, top scorer con 21 palloni a terra, e nella centrale Farina (mvp con i suoi 15 punti, 6 dei quali ottenuti con il muro), le giocatrici chiave per scavare il solco con una pur generosa Itas Trentino. Nella metà campo gialloblù in doppia cifra Frelih (10) e Pamio (14), in un pomeriggio nel quale Beltrami ha provato a trovare nella panchina le armi per cambiare l’inerzia della gara, gettando nella mischia le varie Rizzieri, Colombo, Galbero e Ristori Tomberli, senza però riuscire a contenere l’esuberanza della Wash4Green.
Beltrami si affida all’assetto tradizionale, con Monza in cabina di regia, Frelih opposto, Pamio e Susio laterali, Sismondi e Bovolenta al centro e Laporta libero. Monviso risponde con Ricci al palleggio, l’ex Lazda opposto, Enneking e Pistolesi schiacciatrici, Farina e Parini al centro, De Nardi libero.
La partenza è nel segno di Monviso (1-4), che mette fin da subito grande pressione con il servizio e lavora molto bene a muro e in difesa, trovando in Enneking la chiave per aggirare il muro trentino (4-8). L’ace di Enneking regala alle piemontesi il massimo vantaggio (4-10), l’Itas entra nel match e sul turno al servizio di Frelih costruisce la propria rimonta, giungendo con Pamio fino al -1 (10-11). Il match si fa decisamente più intenso ed equilibrato, Susio a muro tiene in scia Trento (15-16), che trova la sospirata parità grazie ad un altro block, questa volta firmato da Monza (20-20). Il tap-in di Sismondi vale pure il sorpasso (21-20), ma nel finale Lazda a muro e Enneking fanno la differenza, spingendo la Wash4Green al 23-25.
L’equilibrio nella fase iniziale del secondo set si spezza con il muro di Farina (9-12), ma dopo il provvidenziale time out di Beltrami l’Itas Trentino reagisce e torna in parità, con il mani-out di Pamio e l’ace di Susio (14-14). Questa volta a scappar via è Trento (18-16), Monviso non molla la presa (19-19) ma il gran muro di Sismondi su Enneking regala all’Itas un break preziosissimo (22-20). Un vantaggio minimo che Trento gestisce al meglio, con una ritrovata Frelih che si esalta nel finale di set conducendo le padrone di casa al 25-23.
La reazione piemontese è rabbiosa, Beltrami ferma il gioco già sul 2-6 ma una scatenata Alice Farina incrementa il divario, andando a segno in attacco, a muro e poco dopo anche dalla linea dei nove metri (4-13). Beltrami prova a mischiare le carte inserendo in posto 4 Ristori Tomberli prima e Galbero poi, ma Monviso non alza il piede dall’acceleratore. Entrano anche Rizzieri e Colombo, ma il parziale rimane saldamente nelle mani della Wash4Green, con Lazda a mettere a terra il pallone del 16-25.
Il leit-motiv non cambia nemmeno nel quarto set: il muro di farina vale l’1-4, l’errore di Susio il 3-8, con Beltrami che sul 6-13 ha già esaurito i due time out a disposizione. Entra anche Rizzieri in regia, ma gli errori di Trento spianano la strada ad un’ottima Monviso (9-17) con l’Itas che fatica a trovare soluzioni efficaci per aggirare il sistema muro-difesa delle ospiti. A chiudere la gara la fast di un’imprendibile Farina (17-25).
I protagonisti
Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Sono felice per come abbiamo saputo interpretare i primi due set, con un pizzico di rammarico per il primo parziale, in cui è mancata un po’ di costanza nel finale dopo una splendida rimonta. Dopo i primi due set, giocati forse al di sopra del nostro attuale livello, siamo oggettivamente scesi, loro sono cresciuti in battuta, muro e difesa e non siamo stati più in grado di rimanere in partita. Non siamo stati invece bravi a reagire ad un momento nel quale i nostri avversari hanno fatto tutto molto bene mettendoci in difficoltà, soprattutto in un quarto set nel quale non siamo riusciti a cambiare la nostra impronta di gioco. Siamo giovani e deve servirci da lezione per il futuro: il sogno di poter allungare la sfida a tie break c’era, ma dobbiamo essere onesti e accettare i valori in campo ».
Il tabellino
ITAS TRENTINO – WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 1-3 (23-25 25-23 16-25 17-25) –
ITAS TRENTINO: Pamio 14, Bovolenta 5, Monza 2, Susio 9, Sismondi 6, Frelih 10, Laporta (L), Galbero 2, Colombo 2, Ristori Tomberli 2, Rizzieri. Non entrate: Iob, Fondriest, Luchi. All. Beltrami.
WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Pistolesi 11, Parini 7, Lazda 21, Enneking 15, Farina 15, Ricci 2, De Nardi (L), Cicogna 2, Bucciarelli, Mennecozzi. Non entrate: Bonansea (L), Modesti, Bosso. All. Giovi.
ARBITRI: Giulietti, Proietti.
Durata set: 27′, 31′, 23′, 22′; Tot: 103′. MVP: Farina.
BATTUTE: Itas Trentino 4 ace, 9 err; Wash4Green Monviso Volley 3 ace, 18 err.
ATTACCHI: Itas Trentino 43 vinc, 16 err; Wash4Green Monviso Volley 58 vinc, 11 err.
MURI: Itas Trentino 5 vinc; Wash4Green Monviso Volley 12 vinc.
MVP: Alice Farina (Wash4green Monviso Volley)
Spettatori: 402
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