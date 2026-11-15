Padova batte Busto, Perugia travolge il Club Italia

Aggancio amaro in cima alla graduatoria per l’Erreci Busto Arsizio (19 punti), che raggiunge le orobiche cedendo però al tie-break nello scontro diretto con la Nuvolì Altafratte Padova (23-25, 24-26, 25-17, 25-18, 15-13). Partita entusiasmante nel palazzetto di Trebaseleghe, dove le padovane, se servisse, dimostrano ancora una volta cosa le ha portate lo scorso anno fino alla finale playoff. Senza la centrale Catania, coach Sinibaldi mette in campo una squadra rivoluzionata, inventandosi Stocco palleggiatrice (anche da posto 3) e centrale insieme a Bovo e le due opposte Mazzon e Lewis in diagonale tra loro. Una masterclass di sacrificio e spirito di squadra leggendaria, che porta i suoi frutti: dopo due set ceduti allo scadere, le gialloblu ribaltano l’inerzia dello scontro e si prendono due punti che valgono molto, ma molto di più. Il premio di migliore in campo non poteva che andare a Stocco, 12 punti con 6 ace e 3 muri da palleggiatrice e centrale, e una regia che manda in doppia cifra altre quattro compagne: Mazzon (16), Fiorio (14), Lewis (13) e Bovo (12). Non bastano a Busto il trio di laterali ex A1, Cagnin (18), Siftar (17) e Brancher (16).

Approfitta del tie-break delle rivali e sale al terzo posto con 18 punti la Bartoccini +energia Perugia. Davanti al pubblico del PalaBarton, le umbre superano in tre set un coriaceo Club Italia (23-25, 25-22, 25-20, 25-21). Partita tutt’altro che semplice per le ragazze di coach Micoli, che riescono a spuntarla grazie alla maggiore lucidità nei momenti chiave e alla vena realizzativa di Grosse Scharmann, top scorer ed MVP con 27 punti. Buona comunque la prova delle azzurrine, che chiudono con 13 muri di squadra, 21 punti di Solovei e 17 di Tosini.

Secco 3-0 per la Wash4Green Monviso Volley, che raggiunge quota 17 punti in compagnia di Padova. Al PalaBus Company, le pinelle di coach Giovi regolano una Olio Pantaleo Fasano mai in grado di impensierirle (25-12, 25-21, 25-16). Premio di MVP per Enneking, 17 punti, si fermano a 11 Pistolesi e Cicogna.

Tre punti importanti nella seconda metà della classifica per la Sigel Seap Marsala che, in quattro set, ribalta la Clai Imola Volley (18-25, 27-25, 25-23, 25-10). Cruciali i parziali centrali, che le siciliane conquistano con il minimo scarto. Superlativa gara di Bole, top scorer ed MVP con 23 punti, la migliore delle ospiti è Orlandi con 15.

Infine, secondo successo stagionale per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina: al PalaRescifina, le siciliane si impongono al tie-break nello scontro diretto contro la Narconon Volley Melendugno, raggiungendola a quota 5 (25-18, 23-25, 21-25, 25-15, 15-9). Partita di continui ribaltamenti che, alla fine, prende la strada delle siciliane, arrivate con più energia alla frazione corta. Decisivi i 25 punti dell’MVP Bellia e i 24 di Lindgren, mentre per le pugliesi Malik ne mette a referto 22.

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley – Clai Imola Volley

Il fortino del PalaSanCarlo non tradisce e regala un’altra domenica di pura estasi sportiva al popolo biancoazzurro. Nella sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A2 Fineco, la Sigel Seap Marsala Volley firma un’autentica prova di forza, carattere e maturità, superando in rimonta la quotata Clai Imola Volley con il punteggio di 3-1 (18-25, 27-25, 25-23, 25-10). Una vittoria pesantissima che vale la seconda affermazione consecutiva da tre punti, proiettando capitan Giulia Caserta e compagne a quota 11 in classifica e consolidando uno splendido momento di forma. Ancora una volta, i tifosi lilibetani – accorsi in massa a gremire gli spalti dell’impianto marsalese – hanno assistito a una gara intensa, sofferta ed equilibrata nella sua prima metà, prima di poter esplodere in una festa travolgente. È il trionfo del gruppo, del lavoro in palestra e di una simbiosi ormai totale tra la squadra e la sua città. Il PalaSanCarlo si conferma un'arma letale e la Sigel Seap Marsala Volley dimostra, settimana dopo settimana, di avere carattere, qualità e fame per continuare a stupire in questa Serie A2.

Il film della partita in Sicilia inizia con Orlandi e Colzi che scavano il primo break nel set: da 3-5 a 5-10. La Clai da lì in avanti amministra il vantaggio e lo incrementa nel finale, dominando il parziale.

Secondo set più equilibrato: il muro di Marsala mette in difficoltà le attaccanti della Clai, ma Esposito, a secco nel primo set, entra in partita e rimette in equilibrio il parziale. Due errori di Imola consentono un parziale di 3-0 che porta il tabellone sul 20-17. Ci prova Imola, ma due nastri rimettono a +3 le lilibetane. La Clai ritorna in parità e si arrende solo ai vantaggi.

Sull’onda positiva Marsala va sul 5-2 nel terzo set. Imola, con Zolota in sestetto, rientra e si viaggia in equilibrio. Il colpo di reni sotto il traguardo del set lo dà Nonnati (da 22 pari a 24-22) e Sassolini chiude.

L’inizio del quarto parziale è in salita per la Clai, che va sotto 8-3, e Gazzotti cerca ristoro in un timeout che deve ripetere sull’11-3. La Sigel Seap, però, è incontenibile e per Imola non c’è via di scampo: un punteggio troppo severo per la Clai, che aveva giocato alla pari con le padrone di casa.

I protagonisti

Dino Guadalupi (Sigel Seap Marsala Volley)- « Sapevamo che contro Imola sarebbe stata una battaglia complessa, affrontavamo una squadra esperta e con individualità importanti. Nel primo set abbiamo subìto il loro ritmo, ma la vera forza di questo gruppo si è vista dalla seconda frazione in poi, siamo rimaste lucide nei finali punto a punto, abbiamo alzato la qualità del sistema muro-difesa e nel quarto set abbiamo raccolto i frutti della nostra pressione. Vincere ancora da tre punti davanti a un PalaSanCarlo così caldo e partecipe è una gioia immensa, questo risultato certifica la bontà del lavoro quotidiano in palestra e ci dà ulteriore fiducia per continuare a crescere anche se dobbiamo rimanere con i piedi per terra ».

Alessandra Colzi (Clai Imola)- « Siamo partite bene ma allo stesso tempo sapevamo che l’altra squadra avrebbe avuto una reazione. Il secondo set poteva essere il momento di creare distacco e forse qualche errore di troppo non ci ha permesse di essere incisive come volevamo. Perderlo ai vantaggi così come perdere punto il terzo sono forse stati il motivo per cui nel quarto non siamo mai riuscite a reagire. Questa doveva essere una prova a livello di carattere e di testa, che purtroppo abbiamo avuto a tratti ».

Il tabellino

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY – CLAI IMOLA VOLLEY 3-1 (18-25 27-25 25-23 25-10) –

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY: Sassolini 13, Caserta 8, Allasia 3, Bole 23, Biondi 7, Nonnati 14, Cicola (L), Dodi 2, Asonja 2, Lo Dico, Grippo. Non entrate: Marcuzzi, Adamczewska. All. Guadalupi.

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli 3, Esposito 3, Bergese 7, Ortolani 8, Orlandi 15, Colzi 8, Tellone (L), Zolota 9, Fabbri 3, Foresi 1, Adorni, Taiani, Mugnaini. All. Gazzotti.

ARBITRI: Bosica, Lobrace.

Durata set: 27′, 29′, 33′, 22′; Tot: 111′.

BATTUTE: Sigel Seap Marsala Volley 4 ace, 7 err; Clai Imola Volley 3 ace, 7 err.

ATTACCHI: Sigel Seap Marsala Volley 55 vinc, 10 err; Clai Imola Volley 51 vinc, 13 err.

MURI: Sigel Seap Marsala Volley 13 vinc; Clai Imola Volley 3 vinc.

MVP: Elisa Bole (Marsala Volley)

Spettatori: 700

Nuvolì Altafratte Padova – Erreci Busto Arsizio

Un punto e più di un rimpianto per la Erreci Busto Arsizio, che cede 3-2 nel big-match dell’ottava giornata contro Altafratte. La formazione veneta si conferma bestia nera per le biancorosse, che incassano la sesta sconfitta consecutiva contro una formazione che nonostante le difficoltà (con il reparto centrali ridotto ai minimi termini), sta attraversando un ottimo momento di forma. Avanti due set a zero, la squadra allenata da coach Michele Marchiaro perde progressivamente il bandolo della matassa, non riuscendo più a trovare correttivi contro gli assetti fuori dagli schemi della Nuvolì. La Erreci, inoltre, viene tradita dal suo fondamentale migliore, la battuta, che produce 22 errori e solo un ace, a fronte di un attacco che ha girato su buoni livelli (50%).

La prima partita col roster effettivamente al completo (rientrata nei ranghi anche Gaia Moroni dopo l’intervento al menisco) dice male a Busto Arsizio, che chiude a tre la propria serie positiva e si consola con un punticino che al momento la porta in vetta alla classifica in compagnia di Costa Volpino. Mercoledì 18 novembre, però, Cagnin e compagne, osserveranno il turno di riposo, con la classifica che verrà nuovamente ridisegnata.

A tabellino, spiccano le prove di Mija Šiftar (17 punti col 63%), Edinara Brancher (16 col 51%) ed Emma Cagnin (18 col 53%).

Avvio da brividi per Busto Arsizio che scivola sotto incassando subito 2 ace da Stocco (5-1) e non trovando la mira in attacco (7-2). Sul 9-4, il turno in battuta di Sassolini scuote le ospiti che piazzano un break di 0-5 con tanto lavoro di Edinara (9 pari). Šiftar firma il primo vantaggio biancorosso (13-14) con un tap-in ed un muro di Cosi che dilatano il gap (13-16, 15-19). Altafratte rientra però in partita in un amen (20-19 con Lewis) dando il via ad un finale in volata. La Erreci non sbaglia più nulla, l’opposta brasiliana sale di nuovo in cattedra e mette a terra sia il pallone del 23-24 che quello del definitivo 23-25.

Parziali: 5-1, 7-2, 9-9, 13-14, 15-19, 20-19, 23-24, 23-25

Lewis e Mazzon 4; Brancher 9

Partenza di secondo set in fotocopia con Padova che scappa sul 5-1. Busto Arsizio non si scompone e presa per mano da capitan Cagnin, rientra e mette la freccia (6-7). Dopo una fase di equilibrio (11-11, 14-14) sono le ragazze di coach Marchiaro a mettersi al comando: 15-17 con la banda ex Vero Volley, 18-21 propiziato da un errore in fase di costruzione della Nuvolì, 20-23 siglato da Cosi. In vista del traguardo Altafratte ha però un sussulto e con due muri a fila aggancia la parità a quota 23. Il doppio cambio con Spinello e Fusco dentro per Sassolini e Edinara paga ottimi dividendi e la schiacciatrice campana sigilla il 23-24 ma soprattutto il 24-26 con un millimetrico ace che anche il video-check conferma “in”.

Parziali: 5-1, 6-7, 11-11, 14-14, 15-17, 18-21, 20-23, 23-24, 24-26

Fiorio, Stocco e Mazzon 4; Cagnin 6

Regna grande equilibrio in avvio di terzo parziale (4-4, 8-7) e sono le padrone di casa a provare a prendere l’iniziativa (11-8, 13-10) con Bovo che si fa sentire. Le bustocche restano in scia con Cagnin e Cosi (13-12) ma le gialloblù allungano di nuovo (17-13) e questa volta non si fanno più riprendere. L’ace di Stocco (19-14) e l’attacco di Mazzon (20-14) portano lontano le venete , che poi chiudono con Lewis.

Parziali: 4-4, 8-7, 11-8, 13-10, 13-12, 17-13, 19-14, 20-14, 25-17

Bovo 5; Cagnin 4

Altafratte sembra prendere fiducia e con tanta costanza si mette a fare l’andatura nel quarto set (8-6, 10-7). Busto Arsizio fatica a tenere il passo delle padrone di casa, che vede allontanarsi (15-10). Le biancorosse si riportano sotto fino al -2 (15-13) ma poi è nuovamente la Nuvolì ad accelerare (18-13, 23-18) e a portare il match al tie-break.

Parziali: 8-6, 10-7, 15-10, 18-13, 23-18, 25-18

Bovo e Lewis 4; Šiftar 5

Le gialloblù escono meglio dai blocchi dell’ultima e decisiva frazione (3-1) con la Erreci pronta però a battagliare (5 pari a firma Marconato). Cagnin regala il primo vantaggio alle sue (5-6) in un tie-break davvero combattuto che vede Padova andare al cambio campo sull’8-7. Le due squadre viaggiano punto a punto con la Nuvolì che riesce sempre a stare davanti e a frenare la rimonta biancorossa (13-13 con Cagnin). Il finale è però tutto gialloblù con Fiorio a terra per il 14-13 e il muro di Stocco a sigillare il 15-13.

Parziali: 3-1, 5-5, 5-6, 8-7, 13-13, 14-13, 15-13

Stocco, Mason e Fiorio 3; Šiftar 4

I protagonisti

Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)- « Direi che oggi abbiamo messo in campo soprattutto il cuore perché non era facile con le assenze che ci hanno costretto a giocare con una sola centrale ed una sola settimana per preparare un nuovo assetto, quel cuore e carattere che ci hanno permesso di vincere. I primi due set dovevamo un pò rodarci, ci ha infastidito un pò averli persi per pochissimo e nel terzo e quarto abbiamo dimostrato appunto che il carattere può andare oltre la tecnica e lo studio gara. E’ stata una grande soddisfazione alla quale ho aggiunto quella mia personale, giocando in un ruolo che non è il mio ho dimostrato che quando ci si crede le cose possono riuscire. Devo ringraziare le mie compagne e lo staff che forse hanno creduto in me più di quanto all’inizio lo facessi io ».

Helena Sassolini (Erreci Busto Arsizio)- « Altafratte fin da subito ci ha messo molto in difficoltà in battuta, ci ha tenuto sempre sotto pressione ma nei primi due set siamo state brave noi ad andare a terra con continuità. Dal terzo in avanti abbiamo forse iniziato a preoccuparci più di quel che facevano loro piuttosto che continuare a fare il nostro gioco ed abbiamo abbassato il livello. Padova è una squadra con tantissime qualità e quando gli dai modo di giocare sta in campo con grande sicurezza ».

Il tabellino

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – ERRECI BUSTO ARSIZIO 3-2 (23-25 24-26 25-17 25-18 15-13) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 12, Mason 9, Mazzon 16, Bovo 12, Fiorio 14, Lewis 13, Maggipinto (L), Angelina 2, Mirarchi 1. Non entrate: Sposetti Perissinotto, Genovese, Bozzoli. All. Sinibaldi.

ERRECI BUSTO ARSIZIO: Cagnin 18, Marconato 8, Brancher 16, Siftar 17, Cosi 10, Sassolini 2, Scognamillo (L), Fusco 6, Ndoci, Spinello, Di Mario. Non entrate: Moroni, Muscetti, Moroni. All. Marchiaro.

ARBITRI: Marani, Giulietti.

Durata set: 30′, 28′, 27′, 27′, 19′; Tot: 131′.

BATTUTE: Nuvoli’ Altafratte Padova 7 ace, 11 err; Erreci Busto Arsizio 1 ace, 22 err.

ATTACCHI: Nuvoli’ Altafratte Padova 61 vinc, 8 err; Erreci Busto Arsizio 71 vinc, 10 err.

MURI: Nuvoli’ Altafratte Padova 11 vinc; Erreci Busto Arsizio 5 vinc.

Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)

Bartoccini +energia Perugia – Club Italia

Suda parecchio la Bartoccini +energia ma alla fine ha la meglio del Club Italia per 3 a 1 dopo un inizio in salita e suona la sesta sinfonia di questo campionato che porta le Black Angels a quota 18 punti in classifica. Nel pomeriggio di domenica 15 novembre, davanti al pubblico di casa del PalaBarton Energy, le ragazze di coach Micoli cedono il primo set a un Club Italia combattivo e coriaceo dall’inizio alla fine ma chiudono in crescendo sulle ali di una infermabile Lena Grosse Scharmann, Mvp del match con 27 punti. 23-25, 25-22, 25-20 e 25-21 i parziali dei set. Degna di nota l’iniziativa in collaborazione con il Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, con le Black Angels accompagnate in campo da alcuni bambini dell’associazione. Ora è il momento di un nuovo turno infrasettimanale, precisamente nella giornata di mercoledì 18 novembre, quando le Black Angels sono attese dall’ostica trasferta in casa dell’Itas Trentino.

Coach Micoli schiera in partenza la formazione consueta con Nicolini in cabina di regia e Scharmann opposta, Fiesoli e Michieletto in banda, Consoli e Colombo al centro e Recchia nel ruolo di libero. Dall’altra parte della rete il tecnico del Club Italia, coach Cichello, risponde con la diagonale Hernandez-Solovei, Caruso e Tosini schiacciatrici, Feriozzi e Guerra al centro e Cornelli libero. L’avvio di gara vede subito le ospiti aggressive dai nove metri: dopo il primo punto firmato da Michieletto, un doppio ace di Tosini lancia il Club Italia (1-3). Perugia fatica a trovare ritmo in ricezione e l’ace di Guerra vale il 6-9. Solovei guida con continuità l’attacco azzurro costringendo coach Micoli a spendere entrambi i time-out discrezionali (11-15 e 12-18), mentre la regia di Hernandez sfrutta con efficacia il contrattacco ospite fino al 16-22. Nel finale arriva la reazione d’orgoglio delle Black Angels: l’ace di Colombo riapre i giochi (20-22) e, sul 20-24, Perugia annulla tre set point consecutivi prima di cedere 23-25 su un’indecisione in copertura chiusa da Solovei.

Nel secondo parziale Micoli inserisce Ornoch al posto di Michieletto e la mossa paga subito dividendi, con la schiacciatrice di casa protagonista del primo allungo (5-3). Il Club Italia però non molla un pallone in difesa e si aggrappa ancora a una ispirata Solovei, mantenendo il punteggio in perfetto equilibrio (10-10 e 14-14). Micoli richiama in campo Michieletto per capitan Fiesoli sul 17-17. A spezzare l’equilibrio sono la ritrovata efficacia di Scharmann e un altro ace pesante di Colombo che spingono Perugia sul 21-18. Nonostante il tentativo di rientro ospite (22-20), le Black Angels restano lucide negli scambi prolungati e pareggiano i conti sfruttando l’errore al servizio di Caruso (25-22).

Il terzo set si apre all’insegna di scambi lunghi e spettacolari, con la sfida a distanza tra gli opposti Scharmann e Solovei a infiammare il palazzetto. Perugia trova finalmente continuità in tutti i fondamentali: prima il duo Scharmann-Ornoch scava il solco (11-8), poi un lungo turno al servizio della stessa Scharmann propizia il break del 15-10. Il Club Italia prova a rimescolare le carte con il cambio della diagonale e torna a contatto fino al 18-17, ma nel momento chiave sale ancora in cattedra Scharmann con due colpi consecutivi (21-18). Nel finale l’ingresso di Martinelli per Ornoch porta qualità al servizio fino al set point, concretizzato dal muro vincente di Consoli per il 25-20. avversario (10-6) e allunga grazie ai colpi di Scharmann, ben coadiuvata da Michieletto e Ornoch (13-8). Sul 21-15 la gara sembra in discesa, ma un ultimo sussulto a muro del Club Italia riavvicina pericolosamente le ospiti fino al 22-21. Ci pensa ancora una volta Scharmann a togliere le castagne dal fuoco conquistando il match point (24-21), prima che il servizio insidioso di Martinelli, subentrata a Colombo, chiuda definitivamente i conti sul 25-21.

Sull’onda dell’entusiasmo, la Bartoccini +Energia scatta subito dai blocchi nel quarto parziale (4-0), costringendo coach Cichello al time-out immediato. Nonostante il rientro delle azzurre complice qualche sbavatura locale (4-3), le Black Angels non perdono la bussola: giocano con ordine, sfruttano con intelligenza le mani del muro avversario (10-6) e prendono il largo guidate da una Scharmann in grande spolvero, ben supportata in banda da Michieletto e Ornoch (13-8). Sul 17-14 Micoli concede un turno di riposo alla sua opposta inserendo Biagianti, con Perugia che gestisce il margine approfittando anche di un passaggio a vuoto delle ospiti (21-15). Nel finale il Club Italia ha un ultimo sussulto a muro e riapre improvvisamente i giochi fino al 22-21, fermando proprio Scharmann su una palla scontata. È però la stessa opposta di casa a farsi subito perdonare firmando l’allungo verso il match point (24-21), prima che il servizio al veleno di Martinelli – entrata al posto di Colombo – chiuda definitivamente la contesa sul 25-21.

I protagonisti

Alessia Fiesoli (Bartoccini +energia Perugia)- « Siamo molto contente di questa vittoria, perchè ottenuta contro una squadra davvero forte. Sapevamo di avere di fronte delle avversarie di grande fisico e qualità. La nostra esperienza ha fatto la differenza. Sei vittorie su sei è tanta roba. Adesso pensiamo subito a Trento, un'altra gara difficile. Siamo in fiducia e faremo del nostro meglio »

Il tabellino

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA - CLUB ITALIA 3-1 (23-25 25-22 25-20 25-21) –

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Fiesoli 2, Colombo 7, Grosse Scharmann 27, Michieletto 10, Consoli 12, Nicolini 4, Recchia (L), Ornoch 12, Martinelli 1, Biagianti, Fratangelo. Non entrate: Brambilla (L), Mancini, Battisti. All. Micoli.

CLUB ITALIA: Hernandez Suarez 3, Tosini 17, Feriozzi 7, Solovei 21, Caruso 6, Guerra 9, Cornelli (L), Baleva 3, Neri 2, Monetti, Faleschini. Non entrate: Savioli, Giuli'. All. Cichello.

ARBITRI: Caronna, Fontini.

Durata set: 28', 27', 28', 30'; Tot: 113'.

BATTUTE: Bartoccini +energia Perugia 3 ace, 9 err; Club Italia 4 ace, 8 err.

ATTACCHI: Bartoccini +energia Perugia 63 vinc, 9 err; Club Italia 51 vinc, 11 err.

MURI: Bartoccini +energia Perugia 9 vinc; Club Italia 13 vinc.

MVP: Lena Grosse Scharmann (Bartoccini +energia Perugia )

Spettatori: 1200

Cosedil F3 Motors Akademia Messina – Narconon Volley Melendugno

Cuore, grinta, voglia di riscatto. Sono questi i fattori che hanno consegnato alla Cosedil F3 Motors Akademia Messina la prima vittoria casalinga, la seconda stagionale. Al “PalaRescifina”, le SuperGirls di Barbieri superano 3-2 le salentine della Narconon Volley Melendugno. Sotto 1-2, Rolando e compagne non mollano e, spinte dal proprio pubblico, rimontano lo svantaggio vincendo la gara al tie break. Le SuperGirls partono con il piede giusto trovando il primo allungo grazie a Quero, Bellia – MVP del match con 25 punti -e Henderson. Le padrone di casa arrivano anche sul +4 , ma Melendugno riesce a ricucire lo strappo. Nel finale, Messina riprende il controllo e chiude 25-18. Nel secondo parziale le siciliane sembrano poter proseguire sulla stessa linea (3-0), ma la reazione salentina non tarda ad arrivare. Malik e Perfetto guidano la rimonta. Melendugno prende progressivamente margine. Messina prova a rientrare, ma le ospiti riescono a conservare il vantaggio e a pareggiare i conti. La formazione pugliese mantiene l’inerzia anche nel terzo set. Dopo un avvio favorevole, Melendugno costruisce un vantaggio importante. Messina tenta di reagire con Peroni, subentrata a Henderson, e con Lindgren. L’ace della neoentrata vale il -1, ma le salentine riescono a respingere il tentativo di rimonta conservando il controllo fino al 21-25. Nel quarto parziale Messina cambia passo e imprime subito una forte accelerazione alla gara. Il 5-0 iniziale costringe Giunta a fermare il gioco. Le messinesi continuano a spingere. Il vantaggio cresce (16-6) e consente alle padrone di casa di riaprire la gara. Nel quinto set l’equilibrio accompagna le squadre fino al cambio campo, con Messina avanti 8-7. Da quel momento le SuperGirls trovano l’allungo decisivo: Lindgren firma il +2, mentre Quero si rende protagonista al servizio. Nel finale è Bellia a prendersi la scena, firmando i punti che consegnano alla Cosedil F3 Motors Akademia Messina il successo per 15-8.

I protagonisti

Elena Rolando (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Di positivo ci portiamo sicuramente questa vittoria. È chiaro che bisogna sempre guardare a ciò che si può migliorare, perché possiamo fare meglio. Forse avremmo dovuto chiudere la partita prima: ci sono stati tanti alti e bassi, sia da parte nostra sia da parte loro. Alla fine, però, il risultato è arrivato e nei prossimi giorni analizzeremo con calma ciò che ha funzionato e ciò che invece ha funzionato meno. Dobbiamo però lavorare su questi cali che abbiamo, perché sono quelli che finiscono per fare la differenza nei singoli set e, di conseguenza, nell'andamento complessivo della gara. Siamo una squadra che sta ancora imparando a gestire alcuni momenti di difficoltà dal punto di vista mentale. Proprio per questo dobbiamo imparare a respirare, a mantenere maggiore lucidità e a trovare soluzioni efficaci quando attraversiamo questi passaggi della partita ».

Margherita Meoni (Narconon Volley Melendugno)- « Siamo contente della prestazione e c'è grande rammarico perché ci impegniamo e spingiamo tantissimo ogni giorno in allenamento: sappiamo di avere le potenzialità per vincere e ci dispiace non raccogliere i frutti dei nostri sacrifici. Dobbiamo risolvere il problema dei cali di tensione durante la partita per trovare quel click che ci serve per vincere. Noi diamo sempre il massimo a prescindere dall'avversario e dalla classifica, che spesso non è veritiera, come dimostra anche il valore di Messina. Giocare poche volte in casa ci penalizza un po', ma i risultati arriveranno e sono tranquilla ».

Il tabellino

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-2 (25-18 23-25 21-25 25-15 15-9) –

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci 5, Bellia 25, Franceschini 6, Lindgren 24, Henderson 5, Quero 12, Rolando (L), Peroni 9, Gazzola, Pegoraro. Non entrate: Colombano, Caruso. All. Barbieri.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Gianfico 5, Avenia 2, Perfetto 12, Tomasetig 4, Malik 22, Novello 15, Morandini (L), Meoni 4, Lijewska 2, Massaglia 2, Micheletti, Roserba, Compagnin. All. Giunta. ARBITRI: Mannarino, Pescatore.

Durata set: 24', 31', 32', 26', 15'; Tot: 128'.

BATTUTE: Cosedil F3 Motors Akademia Messina 7 ace, 10 err; Narconon Volley Melendugno 7 ace, 9 err.

ATTACCHI: Cosedil F3 Motors Akademia Messina 69 vinc, 10 err; Narconon Volley Melendugno 56 vinc, 12 err.

MURI: Cosedil F3 Motors Akademia Messina 10 vinc; Narconon Volley Melendugno 5 vinc.

MVP: Sara Bellia ( Cosedil F3 Motors Akademia Messina(

Wash4Green Monviso Volley – Olio Pantaleo Volley Fasano

Una sfida a senso unico quella tra Wash4Green Monviso Volley e Olio Pantaleo Volley Fasano, con le padrone di casa che si impongono nettamente per 3-0 in poco più di un’ora di gioco, senza mai concedere alle avversarie la possibilità di rientrare in partita. Giovi deve fare a meno di Lazda e schiera dunque Olimpia Cicogna. Le gialloblù scendono in campo con grande determinazione, mostrando fin dalle prime battute ordine, precisione ed efficacia sia al servizio che in attacco. Sempre in controllo del gioco, riescono a mettere costantemente in difficoltà la formazione ospite, dimostrando solidità in tutti i fondamentali. A trascinare la squadra è una straordinaria Enneking, protagonista assoluta dell’incontro con 17 punti che le valgono il titolo di top scorer e MVP del match. Ottima anche la prova di Pistolesi e Cicogna, entrambe a quota 11 punti. Tra le fila dell’Olio Pantaleo Volley Fasano, la migliore realizzatrice è invece Salinas, che chiude la gara con 10 punti.

Bella partenza delle padrone di casa che mettono subito le distanze con Cicogna al servizio (7-3). Farina mura Caneva poi arriva l’ace di Enneking per il +7 (11-4). Salinas gioca bene con le mani del muro provando a rimettere in gioco le sue (15-10) ma, ripresa palla con l’attacco di Cicogna, la Wash4Green spinge sull’acceleratore trovando il massimo vantaggio sul 22-10. Senza difficoltà le gialloblu chiudono il primo parziale 25-12.

Avvio più equilibrato nel secondo set ma con il Monviso sempre con la testa avanti (4-2). Korhonen dalla seconda linea trova il -1 (7-6). Enneking per il cambio palla poi un buon break consente a Ricci e compagne di salire 10-6. Fasano non molla, recupera qualche lunghezza e si rimette in corsa (17-16) ma le padrone di casa sono brave a tenere le avversarie sotto, in attacco Pistolesi, Enneking e Cicogna non sbagliano (20-16). Nella metà campo avversarie è Favaretto a tenere le sue in scia (22-20). Lo sprint finale è delle ragazze di Giovi con Farina che dai nove metri piazza il punto del 25-21.

Mani out di Enneking e pallonetto di Cicogna per il 3-1 del terzo set. Bulovic manda out regalando il +4 (6-2). Totero ferma il gioco e Fasano rimane agganciate alle avversarie: Caneva mura la pipe di Enneking (8-6) e Salinas in attacco non sbaglia (11-8). Il turno al servizio di Cicogna è una sentenza: il Monviso vola sul 18-10. Enneking per il match point poi è Modesti a mettere la firma sul punto che chiude set e gara (25-16).

I protagonisti

Giulia De Nardi (Wash4Green Monviso Volley)- « Oggi abbiamo avuto sangue freddo. Le abbiamo sempre messe in difficoltà e con tanta pazienza siamo riuscite a non farle crescere. Questa è una cosa fondamentale perché quando l’avversario ti teme è una cosa che si sente in campo e in questo abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Siamo state brave in tutti i fondamentali ».

Anna Caneva (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Sicuramente grande merito del Monviso ma noi dovevamo avere più attenzione. Ci sta che il valore dell’avversario porti a colpi difficili o diversi dal solito, tutto il resto, dalla difesa, al muro e all’attacco potevamo farlo meglio. Non è facile, certo, ma l’attenzione nel nostro campo poteva dare qualcosa di più ».

Il tabellino

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-0 (25-12 25-21 25-16) –

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Pistolesi 11, Parini 7, Cicogna 11, Enneking 17, Farina 9, Ricci 1, De Nardi (L), Modesti 1, Mennecozzi. Non entrate: Lazda, Ogbonna, Bonansea (L), Bucciarelli, Bosso. All. Giovi.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Caneva 3, Turco, Salinas 10, Salvatori 3, Korhonen 2, Bulovic 7, Vittorio (L), Favaretto 6, Pozzoni 1, Lavagnino 1, Da Pos, Bondavalli. All. Totero.

ARBITRI: Aleo, Mesiano.

Durata set: 22′, 28′, 25′; Tot: 75′.

BATTUTE: Wash4Green Monviso Volley 6 ace, 12 err; Olio Pantaleo Volley Fasano 1 ace, 6 err.

ATTACCHI: Wash4Green Monviso Volley 45 vinc, 4 err; Olio Pantaleo Volley Fasano 29 vinc, 12 err.

MURI: Wash4Green Monviso Volley 6 vinc; Olio Pantaleo Volley Fasano 3 vinc.

MVP: Alyssa Enneking ( Wash4Green Monviso Volley)

Spettatori: 610..

I RISULTATI

Sigel Seap Marsala Volley - Clai Imola Volley 3-1 (18-25, 27-25, 25-23, 25-10);

Nuvolì Altafratte Padova - Erreci Busto Arsizio 3-2 (23-25, 24-26, 25-17, 25-18, 15-13);

Tenaglia Altino Avastese Volley - Panbiscò Leonessa Altamura 3-0 (25-22, 27-25, 25-20) Giocata ieri;

Bartoccini +energia Perugia - Club Italia 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 25-21);

Trasporti Bressan Offanengo - Ferraro SMI Roma Volley 3-2 (16-25, 15-25, 25-16, 25-19, 16-14) Giocata ieri;

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Narconon Volley Melendugno 3-2 (25-18, 23-25, 21-25, 25-15, 15-9);

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Itas Trentino 1-3 (19-25, 21-25, 25-17, 19-25) Giocata venerdì 13/11

Wash4Green Monviso Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano 3-0 (25-12, 25-21, 25-16).

Ha riposato: CBL Costa Volpino

LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 19, Erreci Busto Arsizio 19, Bartoccini +energia Perugia 18, Nuvolì Altafratte Padova 17, Wash4Green Monviso Volley 17, Itas Trentino 16, Sigel Seap Marsala Volley 11, Ferraro SMI Roma Volley 11, Olio Pantaleo Volley Fasano 11, Club Italia 10, Trasporti Bressan Offanengo 8, Caldaie Melgari VBC Cremonese 7, Clai Imola Volley 7, Panbiscò Leonessa Altamura 7, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 5, Narconon Volley Melendugno 5, Tenaglia Altino Avastese Volley 4.