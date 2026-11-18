Nell’anticipo delle 16, il Club Italia torna al successo dopo tre sconfitte consecutive superando al tie-break la Sigel Seap Marsala Volley per 3-2 (20-25, 25-17, 17-25, 25-19, 15-12). MVP dell’incontro è la centrale di casa Feriozzi, autrice di 10 punti impreziositi da 6 muri vincenti (15 totali di squadra contro i 6 siciliani). Top scorer della sfida Solovei a quota 23 punti, seguita da capitan Tosini (14) e Caruso (11); alla formazione di coach Guadalupi non bastano i 16 punti di Bole, i 15 di Sassolini e gli 11 di Biondi.

Vittoria piena invece per la Ferraro SMI Roma Volley nella partita delle 19.30. Nulla da fare per la Clai Imola Volley, che ci prova soprattutto nel secondo set ma cede 25-18, 25-20 e 25-20 alle giallorosse. Premiata nel prepartita come Top Scorer di Serie A2 della passata stagione, Perovic non delude le aspettative, mettendo a segno 20 punti, quattro in più dell’MVP Bosso, che si destreggia anche in ricezione (52% di efficienza). Ortolani ultima a mollare tra le romagnole, 17 punti per lei.

Alcuni risultati inaspettati nelle partite delle 20.30. Il tie-break più lungo nella storia della Serie A e la terza partita con più punti di sempre condanna la capolista Cbl Costa Volpino alla sconfitta casalinga contro una coriacea Trasporti Bressan Offanengo. Vinto il primo set ai vantaggi lunghi (28-30), le neroverdi cedono le due frazioni centrali alle orobiche (25-18 e 25-16) ma hanno poi la forza di imporsi, nuovamente, ai vantaggi del quarto parziale (25-27). Come se non bastasse, le due squadre danno vita ad un quinto set leggendario, fatto di continui ribaltamenti, che termina con il punteggio record di 26-28 in favore delle ospiti. Sfida esaltante anche tra le giocatrici, con Hoogers e Taborelli che mettono a segno entrambe 33 punti ben supportate da Viscioni da un lato (23 punti) e da Joly dall’altro (21). Applausi per Costagli che, da subentrata, firma 8 punti nel lungo tie-break.

Sconfitta altresì per la Nuvolì Altafratte Padova, che cade in Puglia 3-1 sul campo della Panbiscò Leonessa Altamura (25-20, 25-27, 25-23, 25-18). Ancora in piena emergenza con Stocco regista e centrale, stavolta non riesce la magia a coach Solforati: le ragazze di coach Dall’Anna entrano in campo con grinta imponendo un ritmo importante al servizio (8 ace) che condiziona la ricezione ospite (18% di efficienza). Complessivamente con più energia, le pugliesi si affidano poi a Madan (23 punti) e Svobodova (17), che colpiscono con efficacia. Lewis (14) e Bozzoli (13) le migliori per le ospiti.

Due risultati che fanno felici la Bartoccini +energia Perugia e la Wash4Green Monviso Volley, che salgono rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica. Le umbre di coach Micoli espugnano 1-3 il Sanbàpolis dell‘Itas Trentino (17-25, 20-25, 25-21, 15-25) senza soffrire più di tanto le avversarie, se non nel terzo parziale. Decisive le prove dell’opposta ed MVP Grosse Scharmann, 20 punti (3 muri) e della centrale Consoli, 16 punti (4 muri), utili a spegnere la solita verve di Susio (15). Le pinelle di coach Giovi lasciano invece a zero la Narconon Volley Melendugno gestendo il primo set (19-25), rimanendo lucide nel secondo (23-25) e dominando infine il terzo (15-25). Enneking (13) e Pistolesi (12) ancora determinanti, sostenute da una De Nardi MVP dalla seconda linea.

Si dividono la posta l’Olio Pantaleo Fasano e la Caldaie Melgari VBC Cremonese. A festeggiare sono le padrone di casa, che arrivano con meno fatica al tie-break (17-25, 28-26, 25-19, 21-25, 15-9). Due punti frutto del dominio a muro (15 blocks vincenti contro 3) e delle prove di Salinas (22 punti), Korhonen (18) e Caneva (16 con 6 muri). Per coach Baraldi 17 punti a testa per Populini e Calkins.

Infine, secondo successo consecutivo in uno scontro diretto per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina che, in quattro set, si impone sulla Tenaglia Altino Avastese Volley (26-24, 20-25, 25-19, 25-18). Dopo due set alternati, le siciliane prendono il largo soprattutto grazie al muro, che realizza ben 17 colpi vincenti lasciando le avversarie al 16%. Top scorer Bellia con 20 punti, la migliore è però Quero, che ne mette a segno 16 con efficienza del 57% e 4 muri. Si salva Stival (15) per le abruzzesi.

TUTTE LE SFIDE

Club Italia - Sigel Seap Marsala Volley

Il Club Italia reagisce e vince al tie break una gara complicatissima contro Marsala (20-25, 25-17, 17-25, 25-19, 15-12). Lo fa prima pareggiando 1-1 nel conteggio set e poi recuperando energia, forza e carattere nel quarto parziale, con l’utilizzo da parte di Juan Cichello di gran parte della rosa a disposizione e di una quasi inedita Alexandra Baleva da schiacciatrice. Proprio Baleva mette a terra l’ace del 15-12 che vale i due punti ma, soprattutto, vale una vittoria che ridona il morale alle ragazze del progetto federale dopo tre sconfitte consecutive. A fine gara, le giovanissime atlete del Club Italia hanno salutato i ragazzi e le ragazze dell’Accademia dei Giorni Straordinari di Parma, ente del terzo settore che si occupa di giovani e adolescenti, invitato a vedere la partita dal Comitato Territoriale di Parma. MVP di giornata, Letizia Feriozzi, autrice di 6 muri e 10 punt in in totale. Con lei, gara sugli scudi anche di Mariia Solovei con 23 punti a referto (Tosini 14 e Caruso 11), di Giulia Faleschini (ottimo il suo ingresso in battuta nel quarto set) e Vanessa Hernandez (decisiva nei momenti più difficili in regia e a muro). Prossima gara, a Roma, il 22 novembre.

Il primo punto del match è del Club Italia grazie a un attacco di Mariia Masha Solovei, seguito poco dopo da un'ottima diagonale di Stella Caruso per il 3-1. Dopo un mani out delle padrone di casa, Elisa Bole firma il pareggio per Marsala sul 3-3. Al termine di un'azione molto lunga e combattuta, un attacco vincente di Gaia Biondi regala il primo vantaggio alle ospiti (4-5). La Sigel Seap Marsala prova ad allungare e Juan Cichello chiama il primo time out della gara sul 4-7. Alla ripresa arriva l'ace di Veronica Allasia, che porta le siciliane sul 4-9, prima che una diagonale stretta di Stella Caruso interrompa la serie ospite (5-9). Si sblocca anche l’opposto di Marsala, Federica Nonnati, che mette a terra il pallone del 5-11. Due muri consecutivi di Letizia Feriozzi permettono alle ragazze del progetto federale di rifarsi sotto sul 9-13, ma Marsala riprende subito le distanze con un muro di Bole (10-15). Un attacco di Caruso che bacia la riga vale il 13-16, ma un nuovo ace di Allasia spinge le siciliane sul 13-19, costringendo Cichello a interrompere nuovamente il gioco spendendo il suo secondo time out. Al rientro in campo è efficace il primo tempo di Alice Guerra, che riporta il punto al Club Italia. Segue il cambio di diagonale per le padrone di casa: dentro Andrea Monetti e Alexandra Baleva al posto di Solovei e Vanessa Hernandez. Un pallonetto di Victoria Sassolini porta la Sigel Seap Marsala sul 15-21, subito seguito dall’ace di Bole (15-22). Immediata la risposta di Guerra, che con un altro ottimo primo tempo porta le ragazze di Cichello sul 16-22. Spazio poi al servizio per Sofia Giuli, che rileva Caruso. Le ragazze del progetto federale ci credono e recuperano terreno con un ottimo turno di Guerra in battuta che accorcia ulteriormente sul 18-23. Baleva tiene in vita il Club Italia annullando un set point sul 20-24. È però un colpo di secondo tocco di Allasia a chiudere il primo parziale sul 20-25 a favore di Marsala.

Un errore al servizio di Sassolini regala il primo punto del secondo parziale al Club Italia, che raddoppia subito con un attacco profondo in posto sei di Tosini (2-0). Marsala si sblocca grazie a una fast della capitana Giulia Caserta (2-1). Il muro di Feriozzi ferma Nonnati per il 5-2, seguito dall'ace di Tosini che porta le padrone di casa sul +4 (6-2). Nonnati sfrutta le mani del muro per il 7-4 e Sassolini trova un'ottima parallela (8-5), ma Tosini mura la fast di Caserta firmando il 10-5 e costringendo coach Dino Guadalupi a chiamare il primo time out del set. Alla ripresa un pallonetto di Sassolini riporta Marsala a segno (10-6). Le ospiti provano a cambiare ritmo con il doppio cambio: dentro Erin Grippo e Anya Asonja al posto di Nonnati e Allasia. Bole va a segno in parallela per il 12-8, ma la risposta di Solovei è immediata (13-8) e un altro muro vincente di Tosini vale il +6 per le ragazze di Cichello (14-8). Sul 15-8 Guadalupi spende anche il secondo time out a sua disposizione e inserisce Adamczewska per Bole; Marsala torna a muovere il punteggio con un attacco vincente di Biondi (17-9). Le siciliane provano a rifarsi sotto e Cichello interrompe il gioco sul 17-12. Al rientro in campo un muro di Feriozzi sblocca subito il Club Italia (18-12), poi un attacco e un muro consecutivi di Solovei allargano ulteriormente il divario fino al 20-12. Marsala richiama in campo la diagonale titolare Allasia-Nonnati. Sassolini accorcia sul 22-14, prima che una pipe di Tosini porti la squadra del progetto federale al set point sul 24-14. Sassolini annulla le prime due palle set (24-16) e Biondi piazza un ace per il 24-17, ma è Solovei a chiudere i conti sul 25-17, riportando il match in perfetta parità.

Il primo punto del terzo parziale è di Sassolini (0-1), Feriozzi ristabilisce presto l'equilibrio con un attacco molto profondo in posto uno (2-2). Poco dopo, un punto inizialmente assegnato al Club Italia viene invertito dal videocheck richiesto da coach Guadalupi, che rileva un tocco dell'asta a muro e porta le ospiti sul 2-3. Le ragazze di Cichello pareggiano immediatamente con il quinto muro personale di Feriozzi (3-3) e provano a prendere le distanze con una grande diagonale di Solovei (5-3). Un servizio di Feriozzi viene chiamato out, il videocheck richiesto da Cichello conferma la decisione arbitrale per il 6-5. La diagonale vincente di Sassolini riporta avanti la Sigel Seap Marsala (7-8), mentre Solovei risolve un'azione molto confusa siglando il 9-9. Due fast consecutive di Caserta lanciano le ospiti sul +2 (10-12) e sul 10-13 Cichello chiama time out; l'interruzione sortisce l'effetto sperato e Tosini accorcia subito sull'11-13, imitata poco dopo da un altro muro di Feriozzi per il 12-14. Un muro di Biondi su Guerra aumenta nuovamente la distanza tra le due formazioni (12-16) e sul 12-17 Cichello spende anche il secondo time out a sua disposizione. Alla ripresa Biondi ferma anche Caruso (12-18); il tecnico del Club Italia prova allora a cambiare assetto inserendo prima Giulia Faleschini per Caruso e poi cambiando la diagonale Baleva-Monetti al posto di Hernandez e Solovei. Marsala continua però a spingere e trova un ace con la palleggiatrice Allasia (12-20). Il cambio palla delle padrone di casa arriva grazie a un'ottima fast di Guerra (13-20), ma Nonnati colpisce verso posto uno portando le compagne sul 15-22. Un buon attacco di Tosini vale il 17-23, momento in cui torna in campo la diagonale titolare Hernandez-Solovei. Un mani out trovato da Nonnati consegna il terzo parziale a Marsala con il punteggio di 17-25.

Marsala apre subito forte il quarto parziale con un ace di Sassolini (0-1) e una slash a due mani di Caserta che lancia le ospiti sullo 0-3. Il Club Italia si sblocca con un ottimo attacco in parallela di Solovei (1-3), ma un altro ace di Allasia allarga immediatamente il divario fino al 2-6, costringendo Cichello a spendere subito il primo time out. Alla ripresa un attacco di Caruso viene inizialmente chiamato out, ma il videocheck richiesto dalla panchina di casa rileva la palla “in” e assegna il 3-6 alle padrone di casa. Poco dopo un ace di Stella Caruso vale il 5-8, con la chiamata al videocheck di Guadalupi che non cambia la decisione arbitrale, nel frattempo Faleschini entra al posto di Caruso in seconda linea. Tosini va a segno per il 6-9, Sassolini risponde con forza in posto cinque (6-10) e Cichello inserisce Baleva in banda al posto di Tosini. Una fast di Caserta vale il 7-12 - settimo punto personale per la centrale siciliana - ma il Club Italia non molla: Solovei accorcia sul 9-13, poi un muro di Neri (11-14) seguito dal muro della palleggiatrice Hernandez che segna il suo primo punto del match (12-14) inducono Guadalupi a chiamare time out. Al rientro in campo Hernandez firma il suo secondo muro consecutivo (13-14) e un ace di Faleschini completa la rimonta sul 15-15. Marsala inserisce Lo Dico in ricezione per Bole, ma il turno al servizio di Faleschini continua a fare male: un altro ace spinge le ragazze del progetto federale sul 18-15, obbligando Guadalupi a esaurire i time out. Sassolini prova a tenere in scia le ospiti (19-17 e poi 21-18 con una diagonale dopo un colpo di seconda di Hernandez per il 20-17), ma un ace di Baleva porta il Club Italia sul 23-18. Allasia firma di seconda intenzione il 23-19, poi sale in cattedra Solovei: prima un pallonetto che vale il set point sul 24-19, quindi un attacco che buca il muro avversario chiude il quarto parziale sul 25-19, trascinando la sfida al tie-break.

Il Club Italia parte subito forte nel tie-break con un muro di Solovei e un ace di Baleva, confermata in campo al posto di Caruso in banda, per il 2-0. Sul 3-0 Guadalupi ferma immediatamente il gioco. Un pallonetto di Bole sblocca Marsala (3-1), poi un ace di Caserta ribalta momentaneamente il punteggio sul 3-4 e costringe Cichello al time out. Alla ripresa un pallonetto di Tosini ristabilisce la parità (4-4) e sul 5-5 Marsala cambia in diagonale inserendo l'opposta serba Asonja per Nonnati. Al termine di un'azione molto prolungata, un muro di Vanessa Hernandez manda le due squadre al cambio campo sull'8-6 per le padrone di casa. Un ottimo turno al servizio di Guerra mette in difficoltà la ricezione siciliana e Feriozzi chiude il punto del 10-7, inducendo il tecnico di Marsala a spendere il suo secondo time out. Dopo una grande difesa di Stella Cornelli, una pipe di Tosini spinge il Club Italia sul 13-8, ma Elisa Bole risponde con un muro e un attacco consecutivi che riportano Marsala a due sole lunghezze (13-11). Nel finale, una ricezione precisa di Cornelli su un servizio insidioso di Sassolini permette a Baleva di mettere a terra il pallone del match point (14-12); è poi la stessa Baleva a siglare direttamente dai nove metri il 15-12 finale, consegnando alle ragazze del progetto federale la vittoria al PalaRaschi di Parma e il quarto tie-break vinto della stagione.

I protagonisti

Letizia Feriozzi (Club Italia)- « Sono davvero emozionata e molto felice per questa vittoria. È stata una partita faticosa. Dopo due set difficili ci siamo dette: “Questa partita è per noi”. Eravamo reduci da una serie di sconfitte consecutive, ma non volevamo mollare e volevamo ritrovare la forza che avevamo dimostrato nelle prime partite di campionato. Credo che questa vittoria sia il giusto riconoscimento per tutto il lavoro che stiamo facendo. Sono davvero orgogliosa di noi »

Victoria Sassolini (Sigel Seap Marsala Volley) « Abbiamo avuto qualche incertezza nei momenti decisivi della sfida. Al di là degli ultimi due set è stata una bella partita in cui ci siamo davvero divertite, entrambe le squadre abbiamo giocato una bella pallavolo. Adesso testa al prossimo impegno casalingo contro Trento in cui speriamo davvero di portare punti a casa che servono alla nostra classifica visto il lungo campionato che ci aspetta ».

Il tabellino

CLUB ITALIA - SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY 3-2 (20-25 25-17 17-25 25-19 15-12) –

CLUB ITALIA: Hernandez Suarez 3, Tosini 14, Feriozzi 10, Solovei 23, Caruso 11, Guerra 6, Cornelli (L), Baleva 8, Faleschini 2, Neri 2, Monetti, Giuli'. Non entrate: Savioli. All. Cichello.

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY: Nonnati 9, Sassolini 15, Caserta 8, Allasia 7, Bole 16, Biondi 11, Cicola (L), Asonja 1, Adamczewska 1, Lo Dico, Grippo. Non entrate: Marcuzzi, Dodi. All. Guadalupi.

ARBITRI: Mesiano, Coppola.

Durata set: 23', 22', 23', 23', 16'; Tot: 107'.

BATTUTE: Club Italia 8 ace, 14 err; Sigel Seap Marsala Volley 8 ace, 10 err.

ATTACCHI: Club Italia 56 vinc, 11 err; Sigel Seap Marsala Volley 54 vinc, 10 err.

MURI: Club Italia 15 vinc; Sigel Seap Marsala Volley 6 vinc.

MVP: Letizia Feriozzi (Club Italia)

Spettarori: 300

Ferraro SMI Roma Volley - Clai Imola Volley

La Ferraro SMI Roma Volley supera per 3-0 la Clai Imola Volley e trova il terzo successo nelle ultime cinque partite. Nel turno infrasettimanale valevole per la nona giornata di andata del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile Fineco 2026/2027 le Wolves scendono in campo con la voglia di riscattare le due sconfitte esterne al tie-break consecutive, sfoderando una bella prestazione di squadra davanti al proprio pubblico. In avvio coach Di Peco si affida alla diagonale Turlà-Perović, alle centrali Polesello e Biesso, alle schiacciatrici Bosso e Török e al libero Zannoni. Le giallorosse dimostrano di voler condurre subito le operazioni (7-1), trovando ben tre ace (due di Török, uno di Biesso) nei primi otto scambi. Il finale di set è un crescendo rossiniano: prima la diagonale di Bosso dopo un salvataggio in tuffo di Zannoni (23-17) e poi l’uno-due di Perović (su alzata a una mano di Turlà) e ancora Bosso (premiata come MVP a fine gara) valgono il 25-18. Nella seconda frazione Imola cerca di rifarsi e viene fuori un punto a punto spettacolare fino a quota 19. Le capitoline mantengono la lucidità, trovando l’allungo decisivo e la vittoria del set rispettivamente con i muri di Biesso (23-20) e Perović (25-20). All’inizio del terzo set le romagnole siglano il break del 4-6, ma con cinismo e carattere le giallorosse riprendono in mano il gioco. Da applausi la diagonale di Bosso al termine di uno scambio infinito per il 17-13 giallorosso. Alla fine è Polesello (25-20) a consegnare i tre punti alle Wolves. Prima dell’inizio della sfida tutto il Palazzetto dello Sport di Roma ha dedicato una standing ovation a Perović, che ha ricevuto il Pallone d’Oro quale Top Scorer della stagione 2025/2026. A consegnarle il riconoscimento è stato il Consigliere della Lega Volley Femminile, Roberto Mignemi.

I protagonisti

Teresa Maria Bosso (Ferraro SMI Roma Volley)- « Avevamo proprio bisogno di questa vittoria. Soprattutto nel secondo set abbiamo dimostrato grande maturità nel momento decisivo. Anche a livello personale sono molto felice di essere stata premiata come MVP proprio davanti al nostro pubblico. Adesso è arrivato il momento di spingere sull’acceleratore e speriamo di continuare su questa strada ».

Serena Ortolani (Clai Imola Volley)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, perché venire a giocare a Roma, contro una squadra che punta a fare il salto di categoria, non è mai semplice. Loro hanno disputato una bella prestazione, mentre noi arriviamo da un momento un po’ negativo. Questo, però, non deve portarci a demordere: il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare tanto su noi stesse, mantenendo un atteggiamento positivo. Soprattutto nei momenti di difficoltà dobbiamo riuscire a tirare fuori qualcosa in più, un aspetto sul quale dobbiamo lavorare e crescere ogni giorno in palestra, per poi riuscire a trasferire in partita quanto impariamo durante gli allenamenti. Dopo un avvio un po’ complicato, nel corso della gara siamo riuscite a riprenderci e a lottare, cercando di mantenere sempre un atteggiamento positivo. Ci sono ancora tante cose da migliorare, quindi dobbiamo continuare a lavorare con l’obiettivo di crescere, senza perdere fiducia. Testa bassa e pedalare, sempre con positività e voglia di fare meglio ».

Il tabellino

FERRARO SMI ROMA VOLLEY - CLAI IMOLA VOLLEY 3-0 (25-18 25-20 25-20) –

FERRARO SMI ROMA VOLLEY: Torok 3, Biesso 6, Perovic 20, Bosso 16, Polesello 5, Turla' 2, Zannoni (L), Pecorari 4, Baratella. Non entrate: Escamilla, Martinelli, Muzi. All. Di Peco.

CLAI IMOLA VOLLEY: Orlandi 6, Colzi 3, Cavalli 2, Esposito, Bergese 7, Ortolani 17, Tellone (L), Zolota 12, Fabbri 2, Foresi, Adorni, Mugnaini. Non entrate: Taiani. All. Gazzotti.

ARBITRI: Bolici, Galteri.

Durata set: 25', 31', 33'; Tot: 89'.

BATTUTE: Ferraro Smi Roma Volley 3 ace, 4 err; Clai Imola Volley 4 ace, 11 err.

ATTACCHI: Ferraro Smi Roma Volley 47 vinc, 4 err; Clai Imola Volley 34 vinc, 8 err.

MURI: Ferraro Smi Roma Volley 6 vinc; Clai Imola Volley 11 vin

MVP: Teresa Maria Bosso (Ferraro SMI Roma Volley)

C.B.L. Costa Volpino - Trasporti Bressan Offanengo

Dopo la prima sconfitta stagionale e la pausa di campionato, per la CBL Costa Volpino arriva un altro stop, al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo pallone contro Offanengo. Le ospiti partono meglio e si portano subito sul 5-8, costringendo coach Cominetti al timeout. Costa Volpino fatica a trovare ritmo e continuità, ma gli errori al servizio di Offanengo permettono alle padrone di casa di restare in partita. Il finale è un lungo punto a punto: CBL annulla la prima palla set sul 22-24 e raggiunge la parità, ma Taborelli spezza l’equilibrio e firma il 28-30. Nel secondo parziale la reazione delle bergamasche è immediata. CBL vola sul 7-1 e, nonostante il tentativo di rimonta avversario, mantiene saldamente il controllo del gioco. Il divario cresce progressivamente e le padrone di casa chiudono 25-18 con l’attacco vincente di Longobardi. Anche il terzo set vede Costa Volpino protagonista. Dopo un avvio equilibrato, le ragazze di Cominetti prendono il largo, senza lasciare spazio alla rimonta di Offanengo. Il vantaggio aumenta scambio dopo scambio fino al definitivo 25-16, firmato da Viscioni. Nel quarto parziale CBL sembra poter chiudere i conti, portandosi sull’11-6. Offanengo, però, reagisce con determinazione, recupera lo svantaggio e trova addirittura il sorpasso sul 15-17. Le padrone di casa ribaltano nuovamente il risultato, arrivando sul 23-20, ma non riescono a concretizzare il match point. Le ospiti ne approfittano e chiudono 25-27, portando la sfida al tie-break. Il quinto set è una vera maratona. Offanengo parte forte (5-8), ma CBL rimonta fino al 13-11. Le ospiti reagiscono ancora e trascinano il confronto ai vantaggi. Dopo una lunga battaglia, sul 26-26, sono le ragazze di Offanengo a trovare gli ultimi due punti, imponendosi 26-28 e conquistando la vittoria

I protagonisti

Carolina Fumagalli (C.B.L. Costa Volpino)- « C’è tanto rammarico, perché dopo essere riuscite a rimontare e a portarci a un passo dalla vittoria, ci è mancato davvero poco per chiudere la partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma nei momenti decisivi Offanengo è stata più lucida e concreta. Dispiace soprattutto per il quarto set, perché eravamo avanti e avevamo la possibilità di chiudere la partita, ma non siamo riuscite a gestire il vantaggio. Anche nel tie-break abbiamo lottato su ogni pallone e dimostrato grande carattere, senza però riuscire a trovare gli ultimi punti. Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto, lavorare sui dettagli e imparare a gestire meglio questi finali. Ora dobbiamo trasformare questa delusione in motivazione, continuando a lavorare con determinazione e fiducia nei nostri mezzi ».

Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « E' stata una bella partita, sicuramente divertente, quando siamo riusciti a fare le cose che abbiamo preparato l'abbiamo spuntata, quando invece abbiamo perso la testa e la lucidità di ciò che dovevamo fare abbiamo subito, come accaduto nei set centrali. E' sicuramente una grande vittoria. La chiave nel quarto set? Nessuna, ci siamo rimessi a fare ciò che avevo chiesto alle ragazze, con un determinato lavoro in battuta e a muro, poi sono state bravissime da lì in poi. Quinta vittoria in altrettanti tie break: la squadra non molla mai e la voglia di vincere non ci manca ».

Il tabellino

C.B.L. COSTA VOLPINO - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 2-3 (28-30 25-18 25-16 25-27 26-28) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Hoogers 33, Kone 8, Krasteva 2, Viscioni 23, Pizzolato 11, Dell'orto 4, Gamba (L), Longobardi 10, Populini, Fumagalli, Nonato. Non entrate: Talarico, Busetti (L). All. Cominetti.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Taborelli 33, Visentin 6, Campagnolo 9, Magnabosco 1, Joly 21, Martinelli 10, Feduzzi (L), Costagli 13, Resmini, Riccardi, Cakovic. Non entrate: Pedrolli. All. Aime.

ARBITRI: Sessolo, Usai.

Durata set: 33', 23', 22', 28', 33'; Tot: 139'.

BATTUTE: C.B.L. Costa Volpino 10 ace, 10 err; Trasporti Bressan Offanengo 3 ace, 17 err.

ATTACCHI: C.B.L. Costa Volpino 73 vinc, 12 err; Trasporti Bressan Offanengo 69 vinc, 20 err.

MURI: C.B.L. Costa Volpino 8 vinc; Trasporti Bressan Offanengo 21 vinc.

MVP: Veronica Taborelli (Trasporti Bressan Offanengo)

Spettatori: 273

Panbiscò Leonessa Altamura - Nuvolì Altafratte Padova

La Nuvolí AltaFratte Padova torna in campo a sole 72 ore dalla bella impresa ottenuta contro Busto Arsizio che è valsa alle tigri gialloblù il quarto successo consecutivo al tie-break, settima vittoria sulle otto gare disputate. Padovane ad Altamura, ospiti della Panbiscò Leonessa, vietato abbassare la guardia perché se è vero che le pugliesi possono mettere in campo una classifica sicuramente inferiore (7-17 i punti) è anche vero che le padrone di casa arrivano con molta voglia di riscatto dopo il ko subito ad opera della Tenaglia Altino Avastese Volley.

Parte subito forte la Panbiscò sfruttando una battuta insidiosa che mette in difficoltà la ricezione della squadra veneta, in attacco poi tutto sembra facile per le padrone di casa che spinte dall’opposta Madan volano sino al 14-6 costringendo coach Sinibaldi al suo secondo stop. La Nuvolí pian piano ingrana, è l’opposta Lewis a caricarsi sulle spalle il tentativo di rimonta delle tigri che arrivano sino al 21-19 col muro di Stocco, poi però la Panbiscò arma ancora Madan ed il primo parziale premia le locali 25-20. Solo i muri premiano le venete 4-1;

Nuvolí ko nel primo set ma dimostrando quella crescita ancora più evidente nel secondo parziale che si rivela sicuramente più equilibrato e da batticuore con un inizio contraddistinto dai muri, due di Mazzon portano avanti la Nuvolí 1-3, risponde Orlandi 5-3 e via così sino alla fine del parziale con due squadre che colpiscono e subiscono alternativamente non staccandosi mai di più di due lunghezze, il comando del set passa più volte dalle mani pugliesi a quelle venete, per la Nuvolí buono l’ingresso di Bozzoli, cresce Mazzon, la solita Bovo a muro ne piazza due per il 20-22, sul 22-24 di Mazzon sembra finita, la Panbiscò la riapre ma deve cedere a Fiorio e al suo 25-27;

La sfida è ormai caldissima con entrambe le squadre arrivate a pieno regime, ne esce una terza frazione che è molto simile alla seconda, Lewis prova ad allungare 5-7 ma ben presto sul 16-14 il controllo del set passa ad una Panbiscò dall’attacco vario e spesso positivo. La Nuvolí non molla, ancora Bozzoli e Lewis a provarci maggiormente, le tigri agguantano le avversarie sul 20-19 (Bozzoli) ma quello che non riesce è l’ultimo passo, quello della parità, Madan torna a colpire e chiude 25-23;

Ormai la squadra pugliese è convinta delle proprie possibilità, lo dimostra con l’avvio sicuro 7-2 fatto di difese attente e contrattacchi pungenti, ancora una volta le gialloblù padovane però non si abbattono, sempre Bozzoli e Lewis a condurre l’inseguimento, tra le protagoniste anche Bovo e i suoi due muri del 19-17, la palla successiva è un errore Panbiscò e dà il 19-18 che però non mina le sicurezze delle pugliesi che tornano a colpire una Nuvolí che ancora una volta non trova contromisure a Madan, l’opposta pone fine alla contesa col 25-18 finale.

I protagonisti

Vita Simone (Direttore sportivo Panbiscò Leonessa Altamura)- « Questa sera abbiamo finalmente visto la vera PanBiscò Leonessa, la vera anima. Sapevamo di aver allestito un roster importante e oggi abbiamo avuto la dimostrazione. Abbiamo avuto un inizio di stagione altalenante, ma da questa vittoria dobbiamo ripartire definitivamente e non fermarci più ».

Il tabellino

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 3-1 (25-20 25-27 25-23 25-18) –

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Serafini 6, Arciprete 11, Orlandi 11, Madan Rosales 23, Svobodova 17, Pulliero 9, Biagini (L). Non entrate: Adubea, Caracuta, Mastrangelo, D'onofrio, Cacciatore, Braida, Agbortabi. All. Dell'anna.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 2, Mason 1, Mazzon 10, Bovo 9, Fiorio 9, Lewis 14, Maggipinto (L), Bozzoli 13, Mirarchi, Angelina. Non entrate: Sposetti Perissinotto, Genovese. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Paris, Candeloro.

Durata set: 26', 31', 29', 27'; Tot: 113'.

BATTUTE: Panbisco' Leonessa Altamura 8 ace, 17 err; Nuvoli' Altafratte Padova 3 ace, 9 err.

ATTACCHI: Panbisco' Leonessa Altamura 61 vinc, 10 err; Nuvoli' Altafratte Padova 43 vinc, 14 err. MURI: Panbisco' Leonessa Altamura 8 vinc; Nuvoli' Altafratte Padova 12 vinc.

MVP: Eva Svobodova (Panbisco' Leonessa Altamura)

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Tenaglia Altino Avastese Volley

Primi tre punti in cassaforte per la la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, che davanti al pubblico del “PalaRescifina” supera la Tenaglia Altino Avastese Volley con un convincente 3-1, al termine di una sfida intensa e ben gestita nei momenti chiave. L’avvio del match è equilibrato, con Stival a spingere le ospiti, ma Messina risponde con Henderson e Guiducci dai nove metri (19-15). Le siciliane dominano in ricezione (68% contro il 25% abruzzese) e fanno leggermente meglio in attacco (36% a 31%). Altino ricuce fino al sorpasso sul 22-23, prima che la fast di Quero trascini il parziale ai vantaggi e chiuda i conti per le padrone di casa. Nonostante i colpi di Lindgren, il muro di Bellia per il 17-17 e una buona tenuta in seconda linea (47% di ricezione positiva contro il 41% ospite), le siciliane pagano i troppi errori gratuiti nel secondo set (10 complessivi) e un calo offensivo (31% contro il 42% di Altino). Nemmeno i 3 muri bastano a contenere la fuga finale firmata da Riva e Bernasconi per l'1-1. Le SuperGirls soffrono di più in ricezione nella terza frazione di gioco (35% contro il 50% abruzzese), ma alzano una diga invalicabile a rete: sono ben 9 i muri di squadra nel parziale, di cui 4 firmati da un'inarrestabile Quero -MVP dell'incontro-, che affossano l'attacco ospite al 20% (contro il 30% locale). Messina scappa sul 19-10, resiste al tentativo di rientro fino al 23-18 e sigilla il set con Lindgren. Nel quarto set regna la parità. Dopo l'aggancio ospite sull'8-8 firmato da Ndoye, Coach Barbieri pesca il jolly Peroni dalla panchina. Il suo ingresso (condito anche da un ace) e i colpi di una scatenata Bellia (9 punti nel parziale) spaccano la frazione fino al +8. Messina chiude in crescendo sia in ricezione (43% di positività contro il 18% di Altino) sia in attacco (47% a 34%), conquistando meritatamente l'intera posta in palio.

I protagonisti

Leo Barbieri (Allenatore Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Sono molto contento per questa vittoria, perché queste ragazze lavorano davvero tanto e lo fanno con grande impegno. Lo avevamo detto fin dall’inizio: essendo una squadra giovane, avrebbe avuto ampi margini di crescita. Lo stesso vale per la società e per tutte le persone che lavorano ogni giorno attorno a questo progetto. Quando vedi quanta passione e quanto impegno ci sono da parte di tutti, una vittoria come questa ha un valore ancora più grande. Se guardiamo i numeri, l’aspetto più significativo della serata è stata la nostra superiorità così netta in attacco, un aspetto che invece è mancato nelle precedenti gare ».

I protagonisti

Laura Franceschini (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « È stato un inizio di stagione molto complicato, caratterizzato da alti e bassi. Oggi, però, sono felice perché stiamo iniziando a raccogliere i frutti del lavoro svolto, non solo a livello personale ma come squadra. Dietro questi risultati c'è un grande lavoro di gruppo che finalmente sta emergendo. Nelle ultime due partite si è visto chiaramente: siamo riuscite a portare in campo ciò che quotidianamente costruiamo in allenamento e a mostrare davvero chi siamo. Si è vista anche una maggiore tranquillità, un aspetto sul quale stiamo lavorando molto. Ne abbiamo parlato spesso tra di noi, cercando di trasmetterci più positività, serenità e fiducia. L'obiettivo è giocare con meno pensieri e più libertà, divertendoci. Alla fine, quando riusciamo a esprimerci con serenità e a divertirci, viene fuori tutto il nostro potenziale ».

Il tabellino

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA - TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY 3-1 (26-24 20-25 25-19 25-18) –

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci 6, Bellia 20, Franceschini 6, Lindgren 17, Henderson 13, Quero 16, Rolando (L), Peroni 3, Colombano, Pegoraro, Gazzola. Non entrate: Caruso. All. Barbieri.

TENAGLIA ALTINO AVASTESE VOLLEY: Riva 7, Mori 6, Stival 15, Provaroni 12, Bernasconi 6, Lupoli 1, Ferrara (L), Ndoye 6, Pixner 2, Omonoyan 1, Maiezza, Ghibaudo, Farelli. All. Tortorici.

ARBITRI: Palumbo, Bonzanni.

Durata set: 32', 27', 31', 27'; Tot: 117'.

BATTUTE: Cosedil F3 Motors Akademia Messina 5 ace, 10 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 2 ace, 9 err.

ATTACCHI: Cosedil F3 Motors Akademia Messina 59 vinc, 17 err; Tenaglia Altino Avastese Volley 47 vinc, 6 err.

MURI: Cosedil F3 Motors Akademia Messina 17 vinc; Tenaglia Altino Avastese Volley 7 vinc.

MVP: Veronica Quero (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)

Itas Trentino - Bartoccini +energia Perugia

La Bartoccini +energia Perugia non rallenta neanche in trasferta e cala un prestigioso “settebello” in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì 18 novembre. Sul taraflex di una Itas Trentino generosa ma costretta a fare i conti con l’emergenza, le Black Angels firmano un grande blitz esterno, conquistando per 3-1 la settima vittoria consecutiva in campionato che porta Perugia a quota 21 scavalcando una Busto Arsizio al riposo e una Costa Volpino fermata sul tie-break da Offanengo: il tutto sinonimo di primo posto in classifica solitario. Un successo solido, costruito sulla concentrazione e sull’autorevolezza di una prestazione corale in cui spiccano i colpi di un’ispiratissima Scharmann (Mvp con 20 punti) e il dominio sottorete di una stratosferica Consoli. Le ragazze di Coach Micoli confermano a pieno titolo il loro eccellente momento di forma, blindando ambizioni e certezze in vista del prossimo impegno casalingo contro Fasano di domenica 22 novembre.

La squadra di casa, con qualche defezione di troppo, risponde con Monza e Frelih in diagonale, Iob e Colombo al centro, Susio e Pamio in banda e Laporta libero. Formazione tipo per Coach Micoli con Nicolini al palleggio, Scharmann opposto, Consoli e Colombo al centro, Michieletto e Fiesoli in banda e Recchia libero. Apre la sfida un muro di Iob su Scharmann, ma Perugia risponde subito con un doppio break (1-3). Le umbre spingono e trovano il più tre con Fiesoli (6-9). Le Black Angels tengono il vantaggio e se possono lo incrementano come nel caso del punto del 9 a 13 con uno stupendo pallonetto di Michieletto. Fast di una super Consoli e poi due attacchi di Fiesoli e Michieletto: la Bartoccini +energia vola (12-19). Trento deve fermare il gioco con il secondo time out. Si torna in campo ma lo spartito lo detta sempre Perugia (12-21). Le locali provano a rientrare, ma è troppo tardi: le Black Angels raccolgono il primo set point sul 16-24 grazie alla pipe di Scharmann. A chiudere ci pensa Colombo: 17-25 e Perugia avanti.

Consoli è protagonista anche in apertura della seconda frazione e Perugia sorride (1-3). Stavolta però si gioca punto a punto e arriva il primo vantaggio di Trento con Fiesoli che viene murata (5-4). Ace delle trentine e doppio vantaggio (9-7). Le padrone di casa, però, sprecano e le Black Angels ne approfittano per tornare in parità sul 10-10. La Bartoccini +energia ritrova la via del set precedente e torna a fare la voce grossa: c’è grinta su ogni pallone e grande concentrazione da parte delle ragazze di Coach Micoli (12-15). Da applausi il punto del 17-21 chiuso da Scharmann: le perugine hanno pazienza e poi la tedesca disegna col goniometro una diagonale sui tre metri pazzesca. Consoli ferma Pamio, poi il nastro della rete sorride a Scharmann al servizio: la Bartoccini +energia vede il traguardo (19-24). Chiude una fast di Consoli (20-25). Perugia domina.

Si ritorna sul taraflex e le Black Angels trovano subito un break (2-4). Trento però non molla e soprattutto non ci sta a fare da sparring partner: sull’errore di Michieletto arriva il primo vantaggio dell’Itas in questo set (5-4). Nicolini si mette in proprio con un tocco di seconda e riporta su la Bartoccini +energia (6-7). Si va sulle montagne russe e Trento torna avanti di due lunghezze: Micoli ferma il gioco sul 9 a 7. Consoli mette una pezza a muro su una seconda linea imprecisa e Perugia resta a contatto (12-11). Trento ha però trovato le misure alla ricezione delle umbre e piazza un doppio break importante per il 15-12. La subentrata Ornoch va a tutto braccio e sbaglia, costringendo così il suo tecnico a chiamare il secondo time out (18-14). Il punto del 19-17 è pazzesco: scambio lunghissimo e recuperi al limite, poi Scharmann tira fuori un ‘monster block’ che fa male. Coach Beltrami decide che è il momento di fermare la foga di Perugia con un time out. Le Black Angels hanno il merito di rimanere lì fino alla fine, ma al primo set point stavolta ci arriva Trento (24-21). Ristori non si fa pregare e chiude subito il parziale (25-21). L’Itas riapre la contesa, 1-2.

È un’altra Trento rispetto i primi due parziali, ma Perugia non si lascia intimorire e benedice le bordate di Scharmann (2-5). L’Itas però ci crede e ricuce subito lo svantaggio: Susio firma il 7 pari e poi il nuovo vantaggio delle locali sul 9 a 8. Colombo risolve a muro, ma Iob non è da meno (10-10). Intorno metà set Trento piazza un break che la dice lunga sulla combattività delle ragazze di Beltrami (13-11); Micoli ripropone Ornoch ma stavolta al posto di Michieletto. Consoli torna a bussare a muro e ritorna tutto in parità (13-13). Partita intensa e vibrante, Perugia sfianca Trento sulla distanza e piazza il nuovo controsorpasso (13-14). Ornoch si iscrive prepotentemente al tabellino e firma un allungo in un momento chiave del set (13-16). Beltrami deve giocarsi il secondo stop del gioco sul 13-17 per la Bartoccini +energia. Trento alza bandiera bianca e l’ottovolante Perugia corre forte sul turno in battuta di Scharmann (13-22). Alla fine ci pensa un colpo di fioretto di Fiesoli a chiudere il sipario sul match. 15-25, finisce 3 a 1 per Perugia.

I protagonisti

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Non posso che fare i complimenti alla squadra per la capacità di adattarsi ad una situazione di emergenza creatasi solamente poche ore prima della gara. Abbiamo provato solo ieri questo assetto inedito con una sola centrale di ruolo, prendendo esempio da chi l’aveva fatto in una situazione simile alla nostra, e dopo un set di adattamento abbiamo dimostrato di sapere stare in campo, anche contro una squadra molto forte come Perugia. Rimane un pizzico di rammarico per quei turni al servizio di Grosse Scharmann che hanno chiaramente indirizzato la gara e per alcune difese di Fiesoli che si sono rivelate decisive. Aldilà di tutto non posso che ringraziare le ragazze per come si sono adattate rapidamente, in modo particolare Sofia che si è dovuta sdoppiare tra palleggio e centrale ».

Claudia Consoli (Bartoccini +energia Perugia)- « Loro hanno avuto alcuni problemi fisici che ci hanno fatto saltare il piano della partita. Nei primi due set siamo state brave ad adattarci e ad essere pulite, mentre nel terzo abbiamo avuto un momento di black out e ci siamo un po' perse. Poi però siamo state molto brave nel riprendere lucidità e a vincere ».

Il tabellino

ITAS TRENTINO - BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA 1-3 (17-25 20-25 25-21 15-25) –

ITAS TRENTINO: Susio 15, Colombo 8, Iob 9, Pamio 7, Frelih 9, Monza 4, Laporta (L), Ristori Tomberli 4, Galbero. Non entrate: Ravarini, Bovolenta, Fondriest, Luchi, Rizzieri. All. Beltrami.

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Fiesoli 9, Colombo 4, Grosse Scharmann 20, Michieletto 9, Consoli 16, Nicolini 4, Recchia (L), Ornoch 7, Martinelli. Non entrate: Fratangelo, Brambilla (L), Mancini, Biagianti. All. Micoli.

ARBITRI: Cervellati, Cavicchi.

Durata set: 27', 26', 32', 25'; Tot: 110'. MVP: Grosse Scharmann.

BATTUTE: Itas Trentino 4 ace, 10 err; Bartoccini +energia Perugia 2 ace, 11 err.

ATTACCHI: Itas Trentino 44 vinc, 14 err; Bartoccini +energia Perugia 56 vinc, 10 err.

MURI: Itas Trentino 8 vinc; Bartoccini +energia Perugia 11 vinc.

MVP: Grosse Scharmann (Bartoccini +energia Perugia)

Spettatori: 370

Narconon Volley Melendugno - Wash4Green Monviso Volley

La Wash4Green Monviso Volley conquista una vittoria in tre set sul campo della Narconon Volley Melendugno imponendo fin dalle prime battute il proprio ritmo e dimostrando maggiore continuità nei momenti chiave dell’incontro. Una prestazione convincente per la formazione piemontese contro una Melendugno che prova a restare aggrappata alla partita, cercando di contrastare la maggiore incisività delle avversarie. La Wash4Green, tuttavia, mantiene saldamente il controllo del gioco: dopo aver conquistato il primo parziale, le gialloblù superano anche un secondo set più combattuto, deciso soltanto nelle battute finali, per poi chiudere definitivamente i conti nel terzo, dominato con autorità. In difesa De Nardi fa un lavoro straordinario, suo il premio mvp. Enneking e Pistolesi segnano rispettivamente 13 e 12 punti mentre dall’altra parte della rete è Perfetto la migliore delle sue con 13 punti. Un successo costruito con ordine, buone soluzioni offensive e una gestione attenta dei momenti decisivi che permette al Monviso di archiviare la trasferta pugliese con un netto 3-0.

Enneking in attacco detta subito il ritmo del primo set (1-5). Giunta si gioca il primo time out. Il turno al servizio di Cicogna consente alla Wash4Green di salire (2-8) poi è Farina in fast a piazzare il punto del 3-9. Le gialloblu mantengono la guida del gioco (6-13), Gianfico firma il cambio palla e Perfetto al servizio mette a segno due punti diretti che costringono Giovi a fermare il gioco (9-13). Pistolesi riporta palla nella metà campo ospite e con Cicogna dai nove metri il Monviso spinge sull’acceleratore (12-20). È ancora il fondamentale del servizio a fare la differenza e con Lijewska Melendugno accorcia 16-21. Ci pensa Pistolesi a chiudere il primo parziale 19-25.

Nel secondo parziale Lijewska porta subito in doppio vantaggio la Narconon (4-2) ma le piemontesi azzerano le distanze sul 5-5. Alcuni errori nella metà campo di casa consentono al Monviso di rimanere agganciata (9-9) poi Pistolesi in battuta piazza un mini break che porta le sue con la testa avanti (9-11). Melendugno insegue, Pistolesi difende il vantaggio (15-17). Parini ferma Perfetto e Cicogna sfrutta bene le mani del muro avversario (19-21). È un serrato punto a punto poi l’errore di Novello regala il 2-0 (23-25).

Nel primo set Parini in prima linea blocca la strada all’attacco avversario per il +3 (0-3). Nella metà campo di casa è Perfetto a tenere le sue in scia (5-8). Enneking sfrutta bene una palla a filo rete allungando 6-13. Giunta chiama time out per fermare la corsa della Wash4Green e la Narconon accorcia 9-13. Gianfico segna l’11-14. Perfetto non trova il rettangolo di gioco e Farina mette la firma sul 13-19. È un monologo gialloblu che si chiude con il primo tempo di Parini 15-25.

I protagonisti

Beatrice Perfetto (Narconon Volley Melendugno)- « Purtroppo, non siamo riuscite a portare punti a casa contro una squadra importante ed esperta come Monviso, costruita per il salto di categoria. Nonostante questo, ci teniamo strette le cose positive fatte vedere in campo, soprattutto nel secondo set in cui siamo riuscite a tenere testa alle avversarie a lungo. Essendo una squadra giovane abbiamo ancora margini di crescita, ma sappiamo cosa ci è mancato nel finale. Ora resettiamo subito e lavoreremo al massimo in questi pochi giorni per portare quell'energia in più nella sfida fondamentale di domenica contro Cremonese, dove il calore del nostro pubblico sarà per noi un'arma in più ».

Giulia De Nardi (Wash4Green Monviso Volley)- « Siamo state brave a non farle crescere durante il match. Siamo partite subito bene, aggressive in battuta e attente in difesa sin dai primi punti. Siamo state brave a metterle in difficoltà, questo non è un campo facile quindi brave noi ».

Il tabellino

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - WASH4GREEN MONVISO VOLLEY 0-3 (19-25 23-25 15-25) -

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Perfetto 13, Tomasetig 3, Malik 8, Novello 1, Gianfico 7, Avenia 1, Morandini (L), Lijewska 5, Meoni 3, Micheletti 1, Compagnin, Roserba. Non entrate: Massaglia. All. Giunta.

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Ricci 4, Pistolesi 12, Parini 9, Cicogna 9, Enneking 13, Farina 8, De Nardi (L), Bucciarelli, Mennecozzi. Non entrate: Lazda, Bonansea (L), Modesti, Bosso. All. Giovi.

ARBITRI: Burrascano, Pasciari.

Durata set: 28', 32', 27'; Tot: 87'.

BATTUTE: Narconon Volley Melendugno 5 ace, 9 err; Wash4Green Monviso Volley 3 ace, 4 err.

ATTACCHI: Narconon Volley Melendugno 31 vinc, 9 err; Wash4Green Monviso Volley 44 vinc, 7 err.

MURI: Narconon Volley Melendugno 6 vinc; Wash4Green Monviso Volley 8 vinc.

MVP: Giulia De Nardi ( Wash4Green Monviso Volley)

SPETTATORI: 165

Olio Pantaleo Volley Fasano - Caldaie Melgari VBC Cremonese

Dopo una battaglia di cinque set, l’Olio Pantaleo Volley Fasano batte 3–2 la VBC Cremonese al Vigna Marina! La formazione ospite inizia l’incontro con un primo set incoraggiante, le padrone di casa carburano dal secondo set in poi ma devono a loro volta affrontare il ritorno di fiamma delle rosa, abili a portare l’incontro al set corto. La top scorer della gara è Candela Salinas con 22 punti (37% in attacco e due muri), a cui fanno eco i 18 di Korhonen (36%), cresciuta alla distanza, oltre ai 26 di coppia Caneva-Salvatori. Per la VBC a segno capitan Alessia Populini (17, 37%), buona la prima da titolare di Irene Mescoli che ne firma 16 (50%). L’opposto Calkins realizza 17 punti (59%) ma abbandona il campo nel finale del terzo set per un problema fisico; importanti anche i 14 punti (87%) di Nwokoye e i 8 di Zanella (66%). Chiara Muzi risponde bene sul campo con 8 segnature; importante la prova di Arianna Gambini, a garantire lucidità e reattività alla seconda linea (61% di ricezione positiva). Caldaie Melgari chiude positivamente in attacco (42%-50%), Fasano risponde con una grande prova a muro (15-3). Prosegue la permanenza in Puglia per la compagine cremonese, che affronterà Melendugno nella gara del weekend, Fasano invece farà visita a Perugia.

Due attacchi vincenti di Irene Mescoli inaugurano l’incontro. La stessa banda ex Imola firma un altro vincente, Zanella alza il muro dell’1-4. Populini mantiene il +4 col muro del 2-6 poi firma il mani out che provoca il primo timeout locale sul 2-7. Caneva accorcia da posto 3, poi Populini e Nwokoye fissano il 6-12. Mescoli insiste con profitto da posto 4, risultando però meno efficace in battuta, 9-15. Zanella allunga sul 9-16 su cui coach Totero esaurisce i timeout del periodo. Calkins passa col pallonetto del 12-18, Populini realizza il rigore del +7. Fasano pecca in ricezione e la Caldaie Melgari allunga sul 12-20. Coach Totero cambia la diagonale d’attacco ma l’opposto canadese è inarrestabile, 14-22. Una sontuosa Irene Mescoli (8 col 72% in attacco) avvicina la VBC al traguardo, Natasha Calkins (5, 50%) realizza il mani out del 17-25.

L’ace di Turco e la parallela interna di Korhonen riprendono le ostilità. Salvatori e Bulovic allungano subito sul 5-1, Zanella accorcia col primo tempo, ben servita da Prandi. Caneva ferma Nwokoye a muro e coach Baraldi richiama le sue sul 7-2 pugliese. Populini e Calkins caricano le compagne, un errore d’impostazione pugliese vale l’8-6. Mescoli torna a mettersi in luce in attacco con due punti che portano VBC sull’8-9. Salinas (7, 43%) sigla due punti di fila per l’11-9 Fasano, che tuttavia concede qualcosa dai nove metri. Salvatori s’impone a muro (14-11), Salinas castiga Calkins col mani out del 15-11. La canadese (7, 63%) si fa perdonare con la parallela del -3, la solita Salinas risponde a Populini per il 20-15 del timeout Baraldi. Entrano Bernardeschi e Muzi per Calkins e Prandi, l’opposto ex Campagnola mette giù il muro del 20-17, Nwokoye vanifica col servizio. Caneva rende il favore alle ospiti, Korhonen esagera in attacco, VBC ricuce sul 21-19. Populini concretizza un mani out (23-21) e poi in diagonale mette giù il -1. Zanella alza il muro su Salvatori ed è parità sul 23-23. Calkins risponde a Salvatori portando il set ai vantaggi. Populini (6, 40%) passa senza muro, Korhonen annulla il set point rosa. Korhonen e Bulovic consegnano il parziale a Fasano sul 28-26.

La VBC cambia campo e riparte con due punti di Calkins. Nwokoye imita la compagna portando il punteggio sul 3-4. Caneva passa con la due ben innescata da Turco, Salinas ferma Calkins ed è 9-6. La parallela di Mescoli e l’ace di Prandi accorciano sul -1, il palleggio irregolare di Salvatori vale il 9-9. VBC concretizza un break di 0-5 ed obbliga al timeout coach Totero. Fasano si scuote con forza, Korhonen firma il muro del 13-11 e così è coach Baraldi a fare il punto con le sue. Viti realizza un ace, Zanella passa con profitto dal centro, Salinas non molla: 16-14. Le squadre rispondono colpo su colpo, poi Salinas in diagonale firma il 20-17 del timeout Caldaie Melgari. Fasano insiste con forza trascinata dalla solita Salinas, Pozzoni poi offre cinque palle set alle sue. Calkins abbandona il campo per un problema fisico, al suo posto entra Chiara Muzi. Korhonen in diagonale porta in vantaggio Fasano sul 25-19.

La VBC non si scompone e comincia il quarto periodo con uno 0-3 pimpante. Capitan Populini realizza il rigore dell’1-6 provocando il timeout locale. Betsy Nwokoye sale in cattedra con tre punti per il 3-9, Muzi passa da posto 2 e Mescoli realizza l’ace del 5-12. Le ospiti insistono con il servizio vincente di Zanella (7-15), Fasano prova a restare in scia col muro di Salvatori e col mani out di Bulovic, 11-15. Mescoli mantiene cinque punti di margine dalle avversarie (13-18), Chiara Muzi scalda il muro pugliese per il 14-19. Salinas tocca quota 20 punti ma consegna due errori in attacco alla VBC, 15-21. Fasano si fa forza e accorcia il gap con Pozzoni e Korhonen sul turno di battuta di Da Pos: timeout ospite sul 19-21. Nwokoye da respiro alle ospiti con la sette del 21-23, Chiara Muzi firma la parallela che vale il set point e poi coglie Vittorio impreparata in ricezione. La Caldaie Melgari porta l’incontro al quinto set.

Il tie break si apre con l’errore di Korhonen e il rigore di Zanella. Le pugliesi tornano in carreggiata con Salvatori (3-3, 4-4), Nwokoye rimedia all’errore di Muzi, Pozzoni provoca il cambio campo sull’8-7. Salinas piega la difesa di un’instancabile Gambini, Caneva ferma Mescoli a muro: timeout ospite sull’11-7. La VBC non riesce più a recuperare nel punteggio, ci pensa Candela Salinas, autrice di 23 punti totali, a concludere l’incontro con la diagonale del 15-9.

I protagonisti

Candela Sol Salinas (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Non siamo entrati con l'atteggiamento giusto ma poi ci siamo ripresi salvo poi mollare nel quarto set. Poi Nel quinto ci siamo ripresi e portando a casa a casa la partita. Ci sono ancora momenti di alti e bassi durante tutte le partite ed è su questo che dobbiamo lavorare ancora molto. Noi siamo tutte predisposte a dare il massimo in campo anche se non sembra ma vi garantisco che è proprio così. Siamo una squadra che non si può fermare a 12 o 16 perché sappiamo fare molto meglio di quello che esprimiamo in questo momento. Dobbiamo tirare fuori qualcosa in più per i prossimi appuntamenti e continuare a combattere in tutte le partite ».

Il tabellino

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO - CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE 3-2 (17-25 28-26 25-19 21-25 15-9) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Caneva 16, Turco 1, Salinas 22, Salvatori 9, Korhonen 18, Bulovic 8, Vittorio (L), Pozzoni 6, Da Pos 1, Favaretto 1. Non entrate: Bondavalli, Lavagnino. All. Totero.

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Prandi 1, Mescoli 14, Zanella 8, Calkins 17, Populini 17, Nwokoye 14, Gambini (L), Muzi 8, Viti 3, Taje', Bernardeschi, Menon. Non entrate: Piciocchi (L). All. Baraldi.

ARBITRI: Autuori, Martini.

Durata set: 25', 39', 30', 30', 17'; Tot: 141'.

BATTUTE: Olio Pantaleo Volley Fasano 3 ace, 5 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 6 ace, 10 err. ATTACCHI: Olio Pantaleo Volley Fasano 64 vinc, 16 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 73 vinc, 14 err. MURI: Olio Pantaleo Volley Fasano 15 vinc; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 3 vinc.

MVP: Candela Sol Salinas (Olio Pantaleo Volley Fasano)

Ha riposato: Erreci Busto Arsizio

I RISULTATI

Club Italia - Sigel Seap Marsala Volley 3-2 (20-25, 25-17, 17-25, 25-19, 15-12);

C.B.L. Costa Volpino - Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (28-30, 25-18, 25-16, 25-27, 26-28);

Panbiscò Leonessa Altamura - Nuvolì Altafratte Padova 3-1 (25-20, 25-27, 25-23, 25-18);

Ferraro SMI Roma Volley - Clai Imola Volley 3-0 (25-18, 25-20, 25-20);

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Tenaglia Altino Avastese Volley 3-1 (26-24, 20-25, 25-19, 25-18);

Itas Trentino - Bartoccini +energia Perugia 1-3 (17-25, 20-25, 25-21, 15-25);

Narconon Volley Melendugno - Wash4Green Monviso Volley 0-3 (19-25, 23-25, 15-25);

Olio Pantaleo Volley Fasano - Caldaie Melgari VBC Cremonese 3-2 (17-25, 28-26, 25-19, 21-25, 15-9).

LA CLASSIFICA

Bartoccini +energia Perugia 21, Wash4Green Monviso Volley 20, C.B.L. Costa Volpino 20, Erreci Busto Arsizio 19, Nuvolì Altafratte Padova 17, Itas Trentino 16, Ferraro SMI Roma Volley 14, Olio Pantaleo Volley Fasano 13, Club Italia 12, Sigel Seap Marsala Volley 12, Trasporti Bressan Offanengo 10, Panbiscò Leonessa Altamura 10, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 8, Caldaie Melgari VBC Cremonese 8, Clai Imola Volley 7, Narconon Volley Melendugno 5, Tenaglia Altino Avastese Volley 4.

IL PROSSIMO TURNO

Domenica 22 novembre 2026, ore 15.00

Sigel Seap Marsala Volley - Itas Trentino

Wash4Green Monviso Volley - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Domenica 22 novembre 2026, ore 16.00

Ferraro SMI Roma Volley - Club Italia



Domenica 22 novembre 2026, ore 16.30

Narconon Volley Melendugno - Caldaie Melgari VBC Cremonese



Domenica 22 novembre 2026, ore 17.00

Clai Imola Volley - C.B.L. Costa Volpino

Trasporti Bressan Offanengo - Erreci Busto Arsizio

Bartoccini +energia Perugia - Olio Pantaleo Volley Fasano



Martedì: 24 novembre 2026, ore 20.00

Nuvolì Altafratte Padova - Tenaglia Altino Avastese Volley

Riposa: Panbiscò Leonessa Altamura