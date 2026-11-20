L’ultimo infrasettimanale ha mischiato le carte in cima alla classifica, riconsegnando una nuova capolista: la Bartoccini +energia Perugia. Le umbre di coach Micoli tenteranno di difendere la posizione guadagnata puntando ai tre punti contro l’Olio Pantaleo Fasano, nella sfida in esclusiva DAZN in programma alle 17. Contemporaneamente, trasferte delicate per la terza e la quarta in graduatoria: la Cbl Costa Volpino, a -1 dalla vetta, se la vedrà contro la Clai Imola Volley (DAZN e Youtube) mentre, un punto dietro, l’Erreci Busto Arsizio affronterà la Trasporti Bressan Offanengo (DAZN) reduce dal bellissimo successo al tie-break proprio contro le orobiche.

Alle 15 doppio scontro Nord-Sud: parte del quartetto di testa, la Wash4Green Monviso Volley accoglierà la Cosedil F3 Motors Akademia Messina (diretta DAZN e Youtube) mentre l’Itas Trentino farà il percorso inverso facendo visita alla Sigel Seap Marsala (diretta DAZN).

Ancora con legittime speranze di entrare tra le migliori quattro, match che si prospetta divertente quello tra la Ferraro SMI Roma Volley, settima con 14 punti, e il Club Italia, nono con 12, in programma alle ore 16 in casa delle capitoline (DAZN e Youtube). Mezz’ora più tardi, la Caldaie Melgari VBC Cremonese, quattordicesima, sfiderà in trasferta la Narconon Volley Melendugno, penultima (DAZN).

Infine, posticipo al martedì (ore 20 in diretta DAZN e Youtube) tra la Nuvolì Altafratte Padova, quinta con 17 punti ma una partita in più rispetto alle avversarie che la precedono, e la Tenaglia Altino Avastese Volley, ancora ultima con 4 punti all’attivo.

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Itas Trentino

Dopo la sconfitta con Perugia e le cattive notizie giunte dall’infermeria, con Ludovica Sismondi costretta ad osservare un lungo periodo di stop per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, l’Itas Trentino prova a voltare prontamente pagina con la speranza di poter ritrovare quanto meno una tra Arianna Bovolenta e Silvia Fondriest, assenti mercoledì, per completare con Greta Iob la diagonale di posto 3. Le biancoazzurre della Sigel Seap Marsala Volley di Coach Dino Guadalupi tornano davanti al proprio pubblico reduci dall'intensa battaglia infrasettimanale di Parma, dove capitan Giulia Caserta e compagne hanno strappato un punto prezioso al tie-break contro le giovani promesse del Club Italia. Un risultato che ha mosso ulteriormente la classifica – portando il bottino lilibetano a quota 12 punti – e ha confermato l'ottimo momento di forma, la solidità mentale e la profondità di un organico che, proprio in terra emiliana, ha ritrovato anche l'apporto in campo della polacca Adamczewska. Come ormai consuetudine in questa stagione, l'arma in più delle lilibetane sarà ancora una volta la spinta del PalaSanCarlo, il calore del pubblico marsalese, sempre numeroso e appassionato nel sostenere le proprie beniamine, è pronto a trasformare l'impianto di casa in una bolgia biancoazzurra per sospingere la squadra verso un'altra domenica da ricordare.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Virginia Ristori Tomberli a Marsala Volley nel 2021/2022



Mario Bornice (Direttore Generale Sigel Seap Marsala Volley)- « Domenica affrontiamo Trentino Volley, una delle formazioni più competitive del campionato. Una sfida difficile, ma anche un’occasione importante per dimostrare il nostro valore. Veniamo da un momento positivo nelle gare casalinghe e vogliamo continuare su questa strada, con determinazione, carattere e consapevolezza dei nostri mezzi. Contiamo anche sulla spinta del nostro pubblico, perché queste sono le partite in cui il sostegno del palazzetto può fare la differenza ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Proseguiamo questa fase della stagione densa di appuntamenti importanti con una lunga trasferta sul campo di una squadra, Marsala, che soprattutto in casa sta esprimendo una pallavolo molto aggressiva soprattutto in battuta, difesa e attacco. Siamo consapevoli che ci attende una gara complicata, nella quale sarà fondamentale avere pazienza. Stiamo cercando di recuperare energie dopo la dispendiosa sfida con Perugia, affrontata in una situazione di emergenza, con la speranza di poter ritrovare almeno una centrale e tornare così al nostro assetto tradizionale. Per noi sarà importante essere coraggiosi e spregiudicati in attacco, a muro e in battuta: solo con queste armi sarà possibile tornare da Marsala con un risultato positivo ».

Clai Imola Volley - C.B.L. Costa Volpino

La Clai Imola torna a giocare in casa dopo due trasferte a Marsala e Roma e dopo tre sconfitte consecutive. CBL Costa Volpino è invece reduce dalla lunga contesa persa in casa con Offanengo dopo un tie-break record concluso 26 a 28. Fuori casa Costa Volpino ha ottenuto fino ad ora tre successi su tre. Attesa anche per il ritorno della ex Puck Hoogers, la giocatrice olandese che arrivò nel campionato italiano proprio a Imola e che sta confermando il suo valore con un eloquente terzo posto nella classifica delle top spikers della A2 con 155 punti di cui 13 aces.

PRECEDENTI: 2 (1 successo C.B.L. Costa Volpino, 1 successo Clai Imola Volley)

EX: Puck Hoogers a Imola Csi nel 2025/2026

Chiara Bergese (Clai Imola Volley)- « Arriviamo da due trasferte in cui non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo. Le lunghe distanze affrontate in entrambe le occasioni non ci hanno agevolato, ma non siamo assolutamente soddisfatte di come siano andate le cose. Come squadra stiamo cercando di compattarci, ritrovare le nostre certezze e tirare fuori il carattere necessario per uscire da questo momento. Dal punto di vista fisico stiamo gestendo bene gli impegni, anche grazie al lavoro con il nostro preparatore, e siamo già concentrate sulla partita di domenica. Contro Costa Volpino dovremo lottare e cercare di migliorare le prestazioni delle ultime uscite. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma cercheremo di dare il massimo e offrire la migliore prestazione possibile, anche perché torneremo finalmente a giocare davanti al nostro pubblico, che siamo certe non ci farà mancare il proprio sostegno anche questa domenica ».

Puck Hoogers (C.B.L. Costa Volpino)- « Non vedo l’ora che arrivi la partita di domenica contro la Clai. Sarà speciale tornare su questo campo e ritrovare i tifosi. Tornare a Imola mi riporta alla mente tanti ricordi, perché è stato un capitolo della mia carriera che ha contribuito a formarmi e a rendermi la giocatrice che sono oggi. Allo stesso tempo, la Clai di quest’anno è una squadra molto diversa rispetto alla scorsa stagione. Ci sono tante nuove giocatrici e un nuovo allenatore, il che rende questa sfida completamente nuova per entrambe le squadre. Durante questa settimana abbiamo lavorato duramente e siamo concentrate nel continuare il nostro percorso di crescita come squadra. Ogni partita è un’opportunità per migliorare, competere e divertirci giocando insieme. A livello personale, sono molto felice di tornare a giocare davanti ai tifosi della Clai e di rivivere ancora una volta quell’atmosfera. Sono proprio queste le partite che, da giocatrice, aspetti con entusiasmo. Sono anche molto orgogliosa di far parte della Costa Volpino. Fin dal primo giorno mi sono sentita accolta dalla società, dalle mie compagne di squadra e da tutte le persone che ruotano intorno al gruppo. Non ci è voluto molto per sentirmi a casa. Indossare la maglia della Costa Volpino significa molto per me e sono grata per la fiducia che la società ha riposto in me. Ogni giorno sono motivata a dare il massimo per questa squadra e a continuare a crescere insieme durante tutta la stagione. Scenderemo in campo con fiducia, energia positiva e la determinazione di lottare su ogni pallone. Non vediamo l’ora di disputare una bella partita e di regalare ai nostri tifosi qualcosa di cui essere orgogliosi. Forza CBL! ».

Trasporti Bressan Offanengo - Erreci Busto Arsizio

Sarà la sfida di questo turno più giocata nella storia quella tra Trasporti Bressan Offanengo ed Erreci Busto Arsizio, per la settima volta una di fronte all'altra in serie A con i precedenti che sorridono alle biancorosse bustocche (4-2). Domenica alle 17 al PalaCoim gli stimoli non mancheranno di certo. Le neroverdi di Emanuele Aime sono reduci dal mercoledì epico a Costa Volpino con il 26-28 al tie break che ha riaggionato i record della pallavolo italiana femminile per quanto riguarda i quinti set con punteggio più alto "all time". Fin qui, Offanengo è stata spietata nei tie break: cinque giocati e altrettanti vinti, a scapito di Fasano, Melendugno, Vbc, Roma e Costa Volpino. Dal canto suo, l'Erreci arriva dal turno di riposo che l'ha vista perdere il primato momentaneo in classifica (condiviso alla vigilia con la Cbl), mentre in precedenza la squadra di Marchiaro aveva subìto la seconda sconfitta stagionale in rimonta per mano della Nuvolì Altafratte Padova a Trebaseleghe. Due le ex di turno, una per parte e tutte fresche di cambio di maglia: nella scorsa stagione, Giada Di Mario (Erreci) era il libero di Offanengo, mentre l'attuale capitano neroverde Veronica Taborelli ha difeso i colori biancorossi nella scorsa annata in A2.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Erreci Busto Arsizio, 2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Veronica Taborelli a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2025/2026; Giada Di Mario a Offanengo Volley nel 2025/2026



Emanuele Aime (Trasporti Bressan Offanengo)- « Affrontiamo un'altra pretedente a salire in A1, categoria che varie giocatrici nel roster di Busto conoscono bene, a partire dall'opposta Edinara Brancher che era con me l'anno scorso a San Giovanni in Marignano, ma anche i due posti quattro, le due centrali e il libero. E' una squadra forte e completa. Sarà un'altra partita da andare a combattere punto su punto con il coltello tra i denti, sapendo che ci saranno momenti in cui ci sarà da soffrire e altri dove imporre il nostro gioco. Ancora una volta, il muro-difesa sarà un'arma molto importante che ci farà capire se in quel momento siamo dentro il match o stiamo nella gara in maniera passiva ».

Natasha Spinello (Erreci Busto Arsizio)- « Domenica ci sarà Offanengo: dovremo essere brave a trovare subito fiducia su un campo che non è il nostro contro una squadra capace di giocarsela con tutte. In particolare, Taborelli sembra essere in gran forma, sta tirando fuori davvero delle belle prestazioni, e sarà un’altra lotta. Sono sicura che se noi mettiamo in campo quello che sappiamo fare con lucidità, saremo in grado di portare a casa il migliore dei risultati ».

Ferraro SMI Roma Volley - Club Italia

Secondo impegno casalingo consecutivo per le Wolves, che dopo il netto e convincente 3-0 su Imola si preparano a ricevere il Club Italia nella decima giornata di andata del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile Fineco 2026/2027. Domenica 22 novembre, alle ore 16:00, al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro (da tanti conosciuto anche come PalaTiziano), le giallorosse, sempre a punti nelle ultime cinque giornate (tre vittorie e due sconfitte al tie-break), cercheranno di dare continuità alla bella prestazione infrasettimanale per scalare ulteriormente la classifica. Attualmente la squadra di coach Di Peco, ancora priva della lungodegente Escamilla e Muzi (sulla via del recupero dall’infortunio alla mano sinistra), occupa il settimo posto, pari al quinto potenziale in virtù del turno di riposo già scontato. La formazione del progetto federale, che staziona in nona posizione, si presenta nella Capitale con il primato nei muri punto (113, di cui 34 da Feriozzi) e il secondo posto nei punti totali messi a segno (623, di cui 148 da Solovei). Numeri a cui la Ferraro SMI Roma Volley risponde con il terzo gradino nel podio degli ace realizzati (39) e, soprattutto, con la vetta delle “Top Spikers” della regular season occupata da Nikoleta Perović, che nella scorsa giornata ha ricevuto il Pallone d’Oro come miglior marcatrice del Campionato di Serie A2 2025/2026.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Ferraro SMI Roma Volley)

EX: Giorgia Zannoni a Club Italia nel 2014/2015



Sofia Turlà (Ferraro SMI Roma Volley)- « Sappiamo bene quanto le nostre avversarie, nonostante la giovanissima età, siano talentuose e fisiche. Abbiamo tanta voglia di dare continuità alla bella prestazione in casa di mercoledì scorso e per questo ci aspettiamo che il pubblico romano venga in massa a sostenerci e tifare per noi ».

Alexandra Baleva (Club Italia)- « Abbiamo avuto poco tempo per prepararci dopo il turno infrasettimanale, è vero, ma abbiamo spinto soprattutto sulla battuta perché nelle ultime gare non ci siamo espressi sui nostri livelli. Poi abbiamo lavorare per provare a variare l'attacco. Ci aspetta una gara complicata a Roma, ma la grinta non mancherà. Tornare a Roma sarà un'emozione fortissima. Ci saranno i miei genitori e i gli allenatori che mi hanno visto crescere, quindi sarà speciale, perché qui ho sempre lasciato e portato via solo bei ricordi ».

Wash4Green Monviso Volley - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Chiusa la pratica Melendugno, la Wash4Green Monviso Volley si proietta verso la prossima gara interna che la vedrà affrontare la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Domenica, al Pala Bus Company, il fischio d’inizio è programmato per le ore 15. Il tempo per preparare la sfida è poco, il turno infrasettimanale ha portato Ricci e compagne in Puglia. Rientrate in giornata torneranno al lavoro domani con un unico obiettivo: proseguire la striscia positiva di risultati. Non sarà facile, certo, la Cosedil è reduce da due vittorie consecutive con Altino e Melendugno ed è pronta a giocare la sua miglior pallavolo per ottenere il miglior risultato possibile.

EX: Nessuno



Olimpia Cicogna (Wash4Green Monviso Volley)- « Messina è una squadra in crescita, viene da due vittorie consecutive in pochi giorni che sicuramente danno morale. Siamo sicure che arriveranno determinate come tutte le squadre che vengono al Pala Bus Company. Questa è una settimana complessa perché il turno infrasettimanale è sempre impegnativo, ancora di più con una trasferta così lunga in Puglia. Noi veniamo da una striscia positiva che ci dà molta sicurezza e vogliamo continuare su questa strada. Nelle ultime partite, a partire dal Club Italia, abbiamo fatto dei grandi passi avanti sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale e di gestione della gara. Stiamo lavorando tanto in settimana sul nostro gioco e l'obiettivo è sempre quello di poterlo imporre in ogni gara. Ora siamo felici di tornare in casa dal nostro pubblico che purtroppo non ci ha potuto seguire in trasferta ma abbiamo potuto sentire il loro supporto anche da lontano e non vediamo l'ora di risentirli accendere il Pala Bus Company ».

Elisabeth Caruso (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Monviso è una delle due formazioni retrocesse dalla A1 nella scorsa stagione e ha allestito un roster di grande qualità per questo campionato. Basti pensare a giocatrici come Parini e Ricci, che hanno disputato l’ultima stagione nella massima serie. Abbiamo già iniziato a studiare le nostre avversarie perché ci aspetta una partita molto impegnativa, nella quale cercheremo di dare il massimo. Sappiamo che sarà una delle trasferte più lunghe della stagione, ma questo non ci condizionerà: anzi, sarà uno stimolo in più per scendere in campo con ancora maggiore determinazione, mettendo anima e corpo in ogni punto. Siamo concentrate, motivate e pronte ad affrontare Monviso ».

Bartoccini +energia Perugia - Olio Pantaleo Volley Fasano

La Bartoccini +energia Perugia guarda tutte dall’alto. Il prestigioso "settebello" di metà settimana ha regalato alle Black Angels il primo posto solitario. Espugnare il taraflex di una coriacea Itas Trentino per 3-1 non ha infatti significato soltanto infilare la settima vittoria consecutiva, ma ha permesso alle ragazze di Coach Micoli di salire a quota 21 punti e prendersi la vetta della classifica, approfittando del turno di riposo di Busto Arsizio e dello stop al tie-break di Costa Volpino contro Offanengo. Un primato meritato, frutto di una maturità tecnica e mentale sempre più evidente. Ora, però, è già tempo di tornare in campo: a far visita al PalaBarton Energy arriva una compagine in salute e ricca di talento come l’Olio Pantaleo Volley Fasano, ottava forza del torneo con 13 punti all'attivo. La squadra pugliese sbarca in Umbria con il morale alto, reduce dalla combattuta vittoria casalinga al tie-break nel turno infrasettimanale contro la Caldaie Melgari VBC Cremonese. Se i pronostici e la graduatoria pendono dalla parte delle perugine, l'equilibrio di questo campionato insegna che ogni calo di tensione può costare caro. Fasano può infatti contare su un roster di assoluto rispetto, con individualità pericolose come Salinas, Bulovic, Korhonen e Turco, pronte a vendere cara la pelle sul campo della capolista. Per continuare a spingere sull’acceleratore e difendere la leadership appena conquistata, Coach Micoli si affiderà alle certezze consolidate in questa prima parte di stagione: la diagonale composta da Nicolini e Scharmann, Consoli e Colombo al centro, Michieletto e Fiesoli in banda, con Recchia a guidare la seconda linea nel ruolo di libero, senza dimenticare le preziose risorse dalla panchina, come l'ottimo impatto mostrato da Ornoch in quel di Trento. L’entusiasmo è alle stelle e il primato è realtà, ma il bello comincia adesso: contro Fasano serviranno la stessa fame e la stessa concentrazione viste sotto le Dolomiti per blindare il PalaBarton Energy.

EX: Nessuno



Stefania Recchia (Bartoccini +energia Perugia)- « Non è facile giocare ogni tre giorni, ma stiamo attraversando un buon momento e ci teniamo a dare continuità ai nostri risultati. Siamo sicuramente contente della vittoria di Trento e del momentaneo primato. Questo è un campionato dove non puoi abbassare la tensione e già domenica avremo di fronte un’altra squadra pronta a dare battaglia e a portare via dei punti. Abbiamo l’occasione di giocare in casa e di poter contare sul sostegno del nostro pubblico. Puntiamo ad un’altra vittoria ».

Narconon Volley Melendugno - Caldaie Melgari VBC Cremonese

La Narconon Volley Melendugno torna subito in campo davanti al proprio pubblico per la decima giornata di andata di Serie A2 FINECO, ospitando domenica 22 novembre alle ore 16:30, al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce, la Caldaie Melgari VBC Cremonese. Archiviata la gara infrasettimanale contro il Monviso, le biancorossonere si preparano a un appuntamento di grande importanza per il morale e per la classifica, con l'obiettivo di inseguire la seconda vittoria casalinga della stagione. Di fronte ci sarà una formazione che arriva in Puglia nel mezzo di un doppio impegno ravvicinato, dopo la sfida di mercoledì sera a Fasano, e che si presenta a Lecce a quota 8 punti contro i 5 delle salentine. VBC Cremonese può contare su bocche da fuoco di qualità e su un reparto offensivo prolifico, guidato dall'opposta Natasha Calkins e dalle schiacciatrici Populini e Mescoli, elementi capaci di creare pericoli costanti in attacco, innescati dall'esperienza in regia di Vittoria Prandi. Per la squadra di coach Simone Giunta sarà fondamentale affrontare il match con lucidità, coraggio e continuità, provando a ridurre i passaggi a vuoto e a trasformare ogni scambio in un'occasione per accorciare le distanze in classifica, in una graduatoria corta e combattuta. In un momento in cui la spinta emotiva può fare la differenza, il sostegno degli spalti sarà un fattore chiave per accompagnare le ragazze lungo tutta la gara e provare a centrare un risultato pesante davanti alla propria gente.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Narconon Volley Melendugno)

EX: Giorgia Avenia a Casalmaggiore nel 2023/2024:

Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « La squadra lotta con qualità e in campo esprime una buona pallavolo. il rammarico è che i punti finora non stanno arrivando come le ragazze meritano. Contro Monviso abbiamo visto cose positive da cui ripartire, ma dobbiamo crescere soprattutto sul piano dell'ambizione. Domenica affrontiamo una squadra di valore come la VBC Cremonese, che ha un attacco importante e arriva in Puglia per un doppio impegno: serviranno massima attenzione e continuità, ma soprattutto abbiamo bisogno del calore del nostro Palazzetto. Chiedo a tutti i tifosi di venire a sostenerci e spingerci dal primo all'ultimo pallone: con la nostra gente al fianco possiamo fare la differenza ».

Layla Viti (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « La partita contro Fasano è stata una gara lottata punto a punto fino all’ultimo, anche quando eravamo sotto, con la testa e la grinta eravamo sempre lì. Ciò che ha fatto la differenza è che nei momenti importanti non siamo riuscite ad essere lucide per concretizzare il punto. Anche se può sembrare una ripetizione, ciò che ci portiamo a casa di positivo è l’aver lottato tutte insieme, ci siamo aiutate ed è questo che secondo me ci ha portate al tie break anche se eravamo sotto 2-1. La società ci ha permesso di stare cinque giorni in Puglia per organizzare al meglio la doppia trasferta ravvicinata: questo tempo trascorso insieme ci potrà aiutare ad essere più unite in campo. In questi giorni di lavoro ci stiamo concentrando sull’essere più positive nonostante gli errori oltre ad avere una partenza positiva per farci rimanere in partita punto a punto. Vogliamo scendere in campo da squadra, è ciò che ci dà la forza maggiore ».

Nuvolì Altafratte Padova - Tenaglia Altino Avastese Volley.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Chiara Ghibaudo a Alta Fratte Volley Padova nel 2024/2025

PROGRAMMA E ARBITRI 10ª GIORNATA ANDATA

Domenica 22 novembre 2026, ore 15.00

Sigel Seap Marsala Volley - Itas Trentino Arbitri: Candeloro Eleonora, Mannarino Matteo

Wash4Green Monviso Volley - Cosedil F3 Motors Akademia Messina Arbitri: Galletti Denise, Pasquali Fabio

Domenica 22 novembre 2026, ore 16.00

Ferraro SMI Roma Volley - Club Italia Arbitri: Ayroldi Raffaella, Proietti Deborah

Domenica 22 novembre 2026, ore 16.30

Narconon Volley Melendugno - Caldaie Melgari VBC Cremonese Arbitri: Villano Dalila, Mancuso Alberto

Domenica 22 novembre 2026, ore 17.00

Clai Imola Volley - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: De Luca Lorenzo, Sabia Emilio



Trasporti Bressan Offanengo - Erreci Busto Arsizio Arbitri: Ghirardini Fabrizio, Papapietro Eustachio



Bartoccini +energia Perugia - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Bonzanni Andrea, Viterbo Dalila

Martedì: 24 novembre 2026, ore 20.00

Nuvolì Altafratte Padova - Tenaglia Altino Avastese Volley Arbitri: Laghi Marco, Di Lorenzo Antonino

Riposa: Panbiscò Leonessa Altamura



LA CLASSIFICA

Bartoccini +energia Perugia 21, Wash4Green Monviso Volley 20, C.B.L. Costa Volpino 20, Erreci Busto Arsizio 19, Nuvolì Altafratte Padova 17, Itas Trentino 16, Ferraro SMI Roma Volley 14, Olio Pantaleo Volley Fasano 13, Club Italia 12, Sigel Seap Marsala Volley 12, Trasporti Bressan Offanengo 10, Panbiscò Leonessa Altamura 10, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 8, Caldaie Melgari VBC Cremonese 8, Clai Imola Volley 7, Narconon Volley Melendugno 5, Tenaglia Altino Avastese Volley 4.