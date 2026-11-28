A trascinare il sestetto di coach Cominetti verso i tre punti è l’opposta Krasteva, premiata MVP della gara con 21 punti personali (41% in attacco, un ace e un muro), ben supportata da Hoogers (17 punti) e dalla centrale Pizzolato (13 punti con un eccellente 80% offensivo).

Dopo un primo set controllato dalle ospiti (19-25), le azzurrine di coach Cichello reagiscono con un secondo parziale dominante (25-11), ma Costa Volpino riprende il comando delle operazioni nel terzo (21-25) e spunta un quarto set combattuto fino all’ultimo scambio (23-25). Al Club Italia non bastano i 22 punti di capitan Tosini (top scorer assoluta del match), i 15 di Solovei e i 13 di Caruso.

Nel prepartita le due capitane hanno letto il messaggio fonico dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I protagonisti-

Sofia Giulì (Club Italia)- « Sicuramente abbiamo giocato meglio rispetto all’ultima partita contro Roma, abbiamo fatto vedere di più il nostro carattere. Ci è mancato qualcosina e, insieme alla mia squadra e ai nostri allenatori, durante questa settimana cercheremo di lavorare sulle cose che ci sono mancate in questa partita. Ci impegneremo ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi. Dal punto di vista personale, è stata la prima volta in cui abbiamo fatto il cambio libero. Per me è stata un’emozione unica. Cercherò sempre di dare il massimo e mi impegnerò sempre di più per aiutare la squadra a vincere. Ci sono mancate quelle piccole cose che non ci hanno permesso di chiudere i set e di vincere la partita. Ora ne siamo consapevoli e cercheremo di migliorare attraverso gli allenamenti per raggiungere il nostro obiettivo ».

Arianna Populini (C.B.L. Costa Volpino)- « Dopo tre sconfitte consecutive, non era facile reagire soprattutto dal punto di vista mentale. Oggi abbiamo dimostrato di aver carattere e voglia di riscatto e spirito di squadra e soprattutto è stata una partita molto combattuta in cui abbiamo dovuto soffrire lottare fino alla fine sono contenta soprattutto dell'atteggiamento e della capacità di rimanere uniti nei momenti di difficoltà. Questa vittoria ci restituisce comunque molta fiducia e morale, ma non deve essere un punto di arrivo bensì un punto di ripartenza ».

Il tabellino

CLUB ITALIA – C.B.L. COSTA VOLPINO 1-3 (19-25, 25-11, 21-25, 23-25)

CLUB ITALIA: Hernandez 3, Tosini 22, Feriozzi 5, Solovei 16, Caruso 13, Guerra 4, Cornelli (L), Monetti, Baleva 3, Faleschini, Giulì, Savioli, ne. Neri. All. Cichello

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’Orto, Hoogers 17, Pizzolato 13, Krasteva 21, Viscioni 2, Talarico 5, Gamba (L), Longobardi 7, Nonato, Populini, ne. Busetti, Fumagalli, Kone. All. Cominetti

Club Italia: 4 a, 9 bs, 9 mv, 19 et

C.B.L. Costa Volpino: 2 a, 9 bs, 5 mv, 24 et