TRENTO -Dopo il tesseramento a stagione iniziata di Silvia Fondriest , il reparto centrali dell’Itas Trentino accoglie un altro prezioso tassello. Visti il serio infortunio al ginocchio occorso a Ludovica Sismondi e le imperfette condizioni fisiche di Fondriest, il Club gialloblù è corso ai ripari, assicurandosi le prestazioni della giovane centrale toscana Melissa Marku. Il nuovo acquisto dell’Itas sarà già a disposizione per la gara di domenica contro Roma e indosserà la maglia numero 12.

LA CARRIERA

Classe 2004, originaria di Camaiore, Melissa è cresciuta nel florido vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, debuttando in prima squadra nel 2022/23 a Ravenna. Successivamente ha disputato tre stagioni in Serie A2, la prima ad Olbia e le due successive a Casalmaggiore.

Le parole di Melissa Maku

« Sono davvero emozionata ed entusiasta di poter iniziare questa nuova avventura con la maglia di Trentino Volley e non vedo l’ora di conoscere meglio tutte le componenti del Club . Sono una centrale che ama mettersi a disposizione della squadra e che ha nel muro il suo migliore fondamentale. Punto a migliorare sempre di più e sono davvero felice di potermi rimettere in gioco dopo un periodo per me non semplice ».

Le parole del direttore sportivo Duccio Ripasarti

« Melissa arriva a Trento per completare il parco centrali, che dopo l’infortunio di Sismondi e i problemi di Fondriest era un po’ ridotto all’osso. E’ una ragazza che conosciamo e che avevamo già incontrato lo scorso anno quando vestiva la maglia di Casalmaggiore: il suo profilo rientra esattamente in quello che è il mood della squadra, ovvero una ragazza giovane, con un buon potenziale e tanta voglia di arrivare. Sono certo che porterà grinta e determinazione, aiutandoci a proseguire il percorso di crescita intrapreso da questo gruppo ».