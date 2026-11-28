PERUGIA- Nove su nove e nessuna intenzione di fermarsi. Nell’anticipo dell’undicesima giornata di A2 di sabato 28 novembre, davanti al calore del pubblico amico del PalaBarton Energy, la Bartoccini +energia Perugia non tradisce il pronostico e liquida con un 3-1 la Narconon Volley Melendugno, firmando così la nona vittoria consecutiva e rafforzando ulteriormente il proprio primato in classifica. Una striscia aperta che certifica solidità, continuità e maturità per la formazione perugina, capace di dettare ritmo e controllo per tutto l’arco del confronto, eccezion fatta per il calo nel secondo parziale. 25-10, 13-25, 25-11 e 25-20 i parziali dei set. A guidare l’attacco delle Black Angels con efficacia e leadership è stata il capitano Alessia Fiesoli, premiata come MVP del match grazie a un bottino personale di 16 punti e tanti muri e difese da applausi. Da segnalare anche i 20 punti di Schrmann, miglior realizzatrice della sfida. Nel pre-gara da evidenziare l’iniziativa in collaborazione con l’associazione “Scarpetta rossa” in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne: le due squadre sono scese in campo con una maglia dedicata offerta dal main sponsor Fortinfissi e le due capitane hanno letto un discorso per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Archiviata l’ennesima prova di forza tra le mura amiche, lo sguardo si sposta già sul prossimo capitolo, che profuma di big match d’alta quota: Perugia sarà infatti impegnata in trasferta sul campo della Wash4Green Monviso Volley, ritrovando da avversari gli ex Andrea Giovi e Maria Irene Ricci. Un incrocio dal fascino speciale che metterà di fronte le due retrocesse dall’A1 che hanno entrambe rilanciato le proprie ambizioni per una pronta risalita in massima serie: è una sfida che promette spettacolo, intensità e punti pesantissimi per la parte nobile della graduatoria.

Perugia parte bene piazzando il primo break già in avvio del match, ma le ospiti rintuzzano subito, colpendo con precisione da zona 4 con Lijewska (4-4). Le padrone di casa leggono bene le mani della palleggiatrice ospite ed è proprio un monster block di Scharmann a portarle sul + 4 (10-6). Melendugno spinge al servizio, ma colleziona diversi errori dai 9 metri, mentre Perugia difende molto e sulle ricostruzioni riesce sempre a dire la sua aumentando il vantaggio (14-9) e costringendo coach Giunta a fermare il gioco. Scharmann sale in cattedra e anche l’attacco di palla bassa delle ragazze di coach Micoli cominci a girare, soprattutto con Colombo Sul + 8 per le Balck Angels (18-10) il tecnico delle ospiti prova il cambio della diagonale (Compagnin pe Malik e Meoni per Avenia). Ma non serve, perché dalla parte di Perugia non cade nulla e il fatturato dell’attacco aumenta. Chiude il set il muro di Nicolini su Novello (appena subentrata a Lijewska) con l’eloquente punteggio di 25-10.

Si riparte da dove era terminato il set precedente: Recchia sugli scudi prende tutto e Melendugno fatica ancora a mettere palla a terra. Ma si viaggia in parità, anzi sono le pugliesi a mettere il naso avanti con l’ace di Perfetto e il buon attacco in diagonale di Malik (4-7). Micoli ferma il gioco, ma Melendugno allunga ancora. Ornoch in campo per Michieletto, però le pugliesi avanzano ancora, inducendo il tecnico di casa a provare anche con il doppio cambio (Biagianti per Nicolini e Fratangelo per Scharmann). Lunga serie al servizio di Perfetto che porta Melendugno al massimo vantaggio (con un altro ace (4-13), ma più che altro dalla parte di Perugia sembrano avere staccato la spina. Rientra in campo la diagonale titolare delle padrone di casa ed è Ornoch a interrompere il lungo digiuno di Perugia (5-15). Sussulto delle Black Angels che trovano a loro volta una buona serie di Scharmann al servizio (12-19). Ma non basta, perché Melendugno non si fa prendere dalla frenesia e controlla, con Perfetto che dai 9 metri è una vera spina nel fianco delle padrone di casa: 2 aces consecutivi per lei che portano le pugliesi al set point, con l’errore di Michieletto in battuta a chiudere il parziale (14-25).

In avvio Perugia sembra aver resettato le grandi amnesie del set precedente. Capitan Fiesoli fa la voce grossa a muro, trovando le giuste misure anche al servizio. Ci vuole pazienza dalla parte delle padrone di casa, ma adesso anche Scharmann è tornata a spingere con efficacia (10-3). Melendugno prova a fare qualcosa in più in battuta, ma è sempre Scharmann a dettare legge in attacco (12-4). Ancora con molta pazienza Perugia ritrova anche le sue attaccanti di posto 4, che si fanno valere anche a muro (2 punti consecutivi tra attacco e muro per Michieletto: 16-5). Perugia ritorna a essere la squadra vista nel primo parziale e vola con la distribuzione che trova pronte sia Colombo che Consoli in primo tempo, ma è di nuovo Scharmann, che con ben 10 punti messi a segno nella frazione, chiude il set con il suo terzo muro vincente (25-11).

C’è equilibrio in avvio della quarta frazione. Avenia cerca molto Meoni, che sembra essere in palla. Dalla parte di Perugia Scharmann mette in mostra le sue doti anche in difesa, ma è Melendugno a difendere di più con un ottimo collegamento muro-difesa. A Perugia servono ancora gli straordinari per trovare le misure giuste, quando due muri consecutivi di Fiesoli fanno registrare il primo break per le padrone di casa (10-8), inducendo il tecnico delle pugliesi a chiedere un time out che sembra più una boccata d’ossigeno (per tutte). Melendugno torna in parità su una ricezione di Michieletto rivedibile (12-12) e a questo punto e coach Micoli a fermare il gioco. Michieletto si fa perdonare l’errore portando le sue a + 3 (17-14) con un pregevole attacco diagonale, ma le ospiti continuano a tenere botta. Azione lunghissima con tocchi a muro e difese, ma quando pare che la gravità sul campo sia sparita, è Michieletto da seconda linea a dare la spallata (19-15). Perugia torna a macinare gioco. Fiesoli trova le misure giuste in attacco senza strafare, Melendugno si mantiene a contatto e sul 23-20 Micoli ferma il gioco. È proprio il capitano delle Black Angels a mettere a terra l’attacco che vale il match point. La chiude Colombo con il muro vincente che vale la conquista dei tre punti per Perugia.

I protagonisti

Alessia Fiesoli (Bartoccini +energia Perugia)- « E' stata una partita difficile, la squadra ha avuto la capacità di reagire nei momenti difficili portando a casa una vittoria importante. Non è semplice mettere insieme tutti questi successi, è bello guardare tutti dall'alto in basso, ma rimaniamo con i piedi per terra perché questo campionato è molto insidioso e nessuna partita è scontata. Questa sera ne abbiamo avuto la dimostrazione, Melendugno è una squadra più forte della classifica che ha ».

Simone Giunta (Allenatore (Narconon Volley Melendugno)- « Abbiamo giocato una buona gara contro una delle pretendenti al titolo, in casa loro. Abbiamo fatto bene a sprazzi e abbiamo tolto loro qualche situazione importante che per loro era molto efficiente. Non è bastato per portare a casa punti, ma torniamo da questa trasferta, comunque, con un set vinto in casa della capolista. Siamo pronti alle prossime sfide, che spero ci aiuteranno a fare bene nel prosieguo del campionato. ».

Il tabellino

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-10 13-25 25-11 25-20) –

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Fiesoli 16, Colombo 9, Grosse Scharmann 20, Michieletto 11, Consoli 6, Nicolini 4, Recchia (L), Ornoch 1, Fratangelo, Martinelli, Biagianti. Non entrate: Brambilla (L), Mancini. All. Micoli.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Gianfico 8, Avenia 1, Perfetto 12, Micheletti 1, Malik 9, Lijewska 9, Morandini (L), Meoni 8, Tomasetig 7, Roserba, Novello, Compagnin. Non entrate: Massaglia. All. Giunta.

ARBITRI: Annese, Bolici.

Durata set: 21', 24', 20', 31'; Tot: 96'.

BATTUTE: Bartoccini +energia Perugia 1 ace, 6 err; Narconon Volley Melendugno 6 ace, 10 err.

ATTACCHI: Bartoccini +energia Perugia 52 vinc, 2 err; Narconon Volley Melendugno 42 vinc, 10 err.

MURI: Bartoccini +energia Perugia 14 vinc; Narconon Volley Melendugno 7 vinc.

MVP: Alessia Fiesoli (Bartoccini +energia Perugia)

Spettatori: 1.100