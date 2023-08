Diretta Italia-Spagna agli Eurovolley: dove vederla in tv e in streaming

FIRENZE - Inizia la fase ad eliminazione diretta dell' Italia agli Europei 2023 di volley femminile . Le azzurre sfidano la Spagna negli ottavi di finale, in una gara da dentro o fuori. L'Italia è reduce dal percorso perfetto nel girone B , che ha chiuso con cinque vittorie per 3-0 contro Bulgaria, Romania, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Croazia.

Italia-Spagna, dove e quando si gioca

La sfida tra Italia e Spagna si giocherà sabato 26 agosto alle ore 21.15, al PalaWanny di Firenze. Le azzurre saranno accolte dal proprio pubblico per la sfida valida per gli ottavi di finale.

Italia-Spagna, dove vederla in tv

Il match tra Italia e Spagna sarà visibile in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 22, poi si sposterà su Rai 2. In alternativa la partita sarà disponibile interamente in diretta su Sky Sport Action.

Italia-Spagna, dove vederla in streaming

La gara tra Italia e Spagna sarà disponibile in streaming su RaiPlay, SkyGo, Now ed Euro Volley Tv.

Italia-Spagna, le rose delle due squadre

ITALIA: Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 4. Francesca Bosio. Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 21. Loveth Omoruyi, 2. Alice Degradi. Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova. Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini. Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale. C.T.: Davide Mazzanti.

SPAGNA: Palleggiatrici: 1. Ariadna Priante Frances, 9. Patricia Aranda Munoz (C), 22. Raquel Lazaro. Schiacciatrici: 2. Zoi Mavrommatis Lopez, 15. Lucia Prol, 16. Maria Priscilla Schlegel Mosegui, 28. Carolina Camino Fernandez. Opposti: 5. Paola Martinez Vela, 11. Julia De Paula Viana. Centrali: 8. Carlota Garcia, 12. Lucia Varela Gomez, 18. Carla Jimenez Ruiz. Liberi: 7. Margalida Victoria Pizà, 13. Patricia Llabres. C.T.: Pascual Saurin