Diretta Italia-Francia 1-0 (25-14): segui i quarti di finale degli Europei di volley LIVE

FIRENZE - Serata da dentro o fuori per l' Italvolley agli Europei femminili . Nella bolgia del PalaWanny di Firenze , le azzurre del ct Mazzanti affrontano la Francia (ore 21:15) in una sfida valevole per i quarti di finale del torneo continentale: in palio c'è la qualificazione alla semifinale contro la vincente del confronto tra Turchia e Polonia . Segui la partita in diretta .

22:10

Italia-Francia 26-25

Ace di Antropova: set point per le azzurre!

22:09

Italia-Francia 24-24

Gicquel sbaglia ma Bah annulla il set point.

22:05

Italia-Francia 21-20

Egonu fa impazzire il PalaWanny: azzurre avanti!

22:03

Italia-Francia 18-18

Sale in cattedra Egonu: diagonale vincente e muro. Le azzurre ritrovano la parità!

21:59

Italia-Francia 15-18

Errore di Egonu e francesi che tornano sul +3.

21:57

Italia-Francia 13-15

Sylla segna il -2 ma il boato è tutto per Paola Egonu che fa il suo ingresso in campo.

21:55

Italia-Francia 12-13

Attacco vincente di Bah e francesi ancora avanti.

21:51

Italia-Francia 9-11

Elouga e un errore di Pietrini portano le francesi sul +2.

21:50

Italia-Francia 9-8

Vincente l'attacco di Pietrini: azzurre ancora avanti.

21:47

Italia-Francia 6-6

Break delle francesi con Sylves: ristabilita la parità.

21:45

Italia-Francia 4-3

Rimonta delle azzurre che passano avanti con il muro di Sylla.

21:43

Italia-Francia 1-2, al via il secondo set

Inizia bene il secondo parziale per le francesi, avanti con un bel diagonale di Bah.

21:39

Italia-Francia 25-14, termina il primo set

Out il servizio di Sylves e l'Italia vince un primo set letteralmente dominato.

21:35

Italia-Francia 23-10

Muro di Anna Danesi azzurre a un passo dal primo set!

21:34

Italia-Francia 21-8

Contrattacco letale di Pietrini: azuzrre ingiocabili. Il PallaWanny è un catino infernale!

21:31

Italia-Francia 19-8

Il pallonetto di Pietrini e il muro di Antropova portano le azzurre sul +11. Primo set finora perfetto per le ragazze di Mazzanti.

21:29

Italia-Francia 15-7

Il fast di Martina Lubian mette le azzurre a distanza di sicurezza dalle francesi che provano ad accorciare il divario.

21:25

Italia-Francia 10-4

Le azzurre tornano a fare punto con il muro di Danesi: nuovo +6.

21:24

Italia-Francia 9-4

Le transalpine si sbloccano: doppio ace di Gicquel.

21:21

Italia-Francia 7-0

Azzurre scatenate in questo avvio: slash e muro di Anna Danesi! Che Italia al PalaWanny!

21:19

Italia-Francia 4-0

Che partenza per le azzurre: slash di Pietrini, doppio ace di Orro e bolide in diagonale di Antropova. Francia tramortita!

21:14

Italia e Francia, l'ultimo precedente

L'ultimo incrocio tra la nazionale azzurra a quella transalpina risale agli Europei del 2013: in quell'occasione l'Italia si impose con un netto 3-0.

21:10

Che atmosfera al PalaWanny: suonano gli inni nazionali!

Italia e Francia sono sul campo del palazzetto dello sport fiorentino: dopo aver completato il riscaldamento, le due squadre cantano il rispettivo inno. Ancora pochi istanti e poi si parte!

21:05

Europei femminili, il cammino della Francia

Le avversarie delle azzurre del ct Mazzanti hanno chiuso al secondo posto la propria pool con 4 vittorie ed una sconfitta, mentre agli ottavi di finale hanno superato la Romania per 3-1.

21:00

Europei femminili, Olanda in semifinale

Nel pomeriggio si è intanto disputato il primo quarto di finale tra Bulgaria e Olanda: le 'Oranje' del ct Koslowski si sono imposte 3-0.

20:55

Italia show agli Europei!

Percorso netto fino a questo momento per le campionesse d'Europa in carica: 6 match giocati e 6 match vinti per 3-0, dominata la Pool B e superata la Spagna, non con poche difficoltà, agli ottavi di finale.

20:40

20:30

PalaWanny - Firenze