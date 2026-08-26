Italia-Francia diretta Europei Volley femminile: segui il match delle azzurre di Velasco LIVE

16:39

Italia-Francia 4-7

Pallonetto di Antropova per il 3-4, che diventa quattro pari con l'ace! Rotar però non ci sta e sale in cattedra con con un diagonale vincente da posto 4. Le transalpine poi dilagano con due punti di fila di Depie per il +3 (sfruttato un errore della coppia Orro-Fahr). Velasco chiama il timeout.

16:36

Italia-Francia 2-4

Ottimo avvio di secondo set per le ragazze di Hernandez che volano sul +2 trascinate da Sylves e Rotar.

16:33

+++ Al via il secondo set +++

Si riparte a Goteborg con il secondo parziale del match.

16:31

+++ L'Italia vince il primo set: 25-19 azzurro sulla Francia +++

Depie ha mandato out la diagonale da posto due, ma arriva la chiamata francese al challenge per un possibile tocco di Fahr. La deviazione però non c'è e le ragazze di Velasco si aggiudicano il primo parziale del match con il punteggio di 25-19.

16:29

Italia-Francia 24-19

Servizio out di Ratahiry e gran primo tempo di Danesi: azzurre a un punto dal primo set.

16:26

Italia-Francia 22-17

L'infortunio di Bah toglie certezze alla Francia che, nonostante il timeout di Hernandez, subisce cinque punti di fila dalle azzurre. Il primo set è vicino.

16:24

Gioco fermo: infortunio Bah, la schiacciatrice esce dal campo in lacrime

La schiacciatrice francese resta a terra dolorante: le è fatale, in caduta, un tocco al piede di Adingwe. La 22enne in forza al Chieri '76 lascia il campo in lacrime. Non riesce a proseguire.

16:22

Italia-Francia 18-17

Le ragazze di Hernandez si rifanno pericolosamente sotto: fallo di Cambi dopo video-check e -2 Francia (15-17). Poi arriva il muro di Fahr su Ndiaye, ma le francesi tornano prepotentemente sul -1 con il pallonetto vincente di Bah.

16:17

Italia-Francia 16-11

Il muro di Elouga sulla diagonale di Egonu riporta la Francia a -3 (11-14), ma le azzurre reagiscono da campionesse: primo tempo di Fahr e diagonale da urlo della solita Antropova.

16:14

Italia-Francia 14-9

Le francesi si avvicinano, ma le azzurre mantengono la distanza di sicurezza, sfruttando al meglio gli errori in battuta delle ragazze di Hernandez.

16:11

Italia-Francia 11-8

La nazionale transalpina si rifà sotto con la parallela di Depie e il muro da urlo di Sylves sulla diagonale di Sylla.

16:09

Italia-Francia 10-5

Trascinate da Depie, le transalpine provano a ricucire il pesante strappo ma devono fare i conti con la solita scatenata Antropova e con gli ottimi attacchi di Myriam Sylla.

16:05

Italia-Francia 6-1

Le nostre avversarie reagiscono con il mani fuori di Depie (1-3) ma non possono nulla contro le azzurre che dilagano con il pallonetto di Egonu e l'ace di Danesi. Timeout Hernandez.

16:02

Italia-Francia 3-0

Ottimo inizio di partita per le azzurre che calano il tris con la pipe a rete di Bah, il muro di Danesi su Rotar e il tocco beffardo di Antropova che elude la difesa di Sylves.

16:00

+++ Inizia Italia-Francia +++

Al via il primo set della partita tra le azzurre di Velasco e le transalpine di Hernandez.

15:57

Inni nazionali a Goteborg

Allo 'Scandinavium' di Goteborg risuonano prima la Marsigliese e poi l'Inno di Mameli. Ancora pochi minuti di attesa e poi si alzerà il sipario su Italia-Francia.

15:50

Italia prima nel girone D agli Europei se...

Tutte le combinazioni:

1. Batte la Francia con qualsiasi risultato.

2. Perde 3-2 con la Francia che, a sua volta, cade contro la Svezia con qualsiasi risultato.

3. Perde contro la Francia per 3-1 e le transalpine perdono contro la Svezia per 3-0 o 3-1.

4. Perde contro la Francia per 3-0 e la Francia perde contro la Svezia per 3-0. Cosa succede con questo scenario? Sarebbe decisivo il quoziente punti tra le nazionali. In questo momento Italia avanti (1,3761) sulla Francia (1,4062).

15:45

Francia, il cammino agli Europei

Prima giornata: Francia-Slovacchia 3-0 (25-13, 25-21, 25-13).

Seconda giornata: Francia-Croazia 3-0 (25-16, 25-17, 25-22).

Terza giornata: Francia-Montenegro 3-0 (25-19, 25-22, 25-17).

15:40

Italia, il cammino agli Europei

Prima giornata: Italia-Croazia 3-0 (25-9, 25-22, 25-23).

Seconda giornata: Italia-Montenegro 3-0 (25-13, 25-20, 25-19).

Terza giornata: Italia-Svezia 3-0 (25-18, 25-23, 25-14).

Quarta giornata: Italia-Slovacchia 3-0 (25-19, 25-18, 25-20).

15:35

Francia, il roster del ct Cesar Hernandez

Palleggiatrici: Eve Mathi, Enora Danard-Selosse.

Opposte: Iman Ndiaye, Cyrielle Depie.

Schiacciatrici: Nawelle Chouikh-Barbez, Lilou Ratahiry, Amélie Rotar, Halimatou Bah.

Centrali: Fatoumata Fanguedou, Amandha Marine Sylves, Léandra Olinga-Andela, Eva Brooklyn Elouga.

Liberi: Juliette Gelin, Amandine Giardino.

15:30

Italia, il roster del ct Julio Velasco

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Opposti: 15 Merit Adigwe, 18. Paola Egonu.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

15:20

Italia-Francia, i precedenti

15:10

Italia-Francia, dove vedere la partita in tv e streaming

Sonotra le due nazionali, con un bilancio diè imbattuta negli otto confronti disputati agli: l'ultimo risale ai quarti di finale di Euro 2023, quando le azzurre vinsero 3-0 a, trascinate dai 14 punti die dai 13 di. La nazionale transalpina non supera le azzurre in una gara ufficiale dal maggio 1985. Le due nazionali si sono affrontate anche in due amichevoli: nele al. In entrambe le partitesi è imposta con un

La sfida tra le azzurre e le transalpine del ct Hernandez, valida come quinta e ultima giornata del Pool D agli Europei di volley femminile, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. In streaming la partita potrà essere seguita live su Raiplay, Now, Dazn, Euro Volley Tv e attraverso l'app SkyGo.

15:00

Italia-Francia, data e orario del match

La sfida tra Italia e Francia, che mette in palio il primato nella Pool D degli Europei femminili di volley, è in programma oggi - mercoledì 26 agosto - alla 'Scandinavium Arena' di Goteborg (Svezia) con inizio alle ore 16.

Goteborg, Svezia