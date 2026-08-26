Italia-Francia diretta Europei Volley femminile: segui il match delle azzurre di Velasco LIVE
8 min
Pubblicato il 26.08.2026, 11:45 (Aggiornato il 26.08.2026, 16:40)
GOTEBORG (SVEZIA) - Dopo quattro 3-0 consecutivi (l'ultimo quello ottenuto contro la Slovacchia), l'Italia di Julio Velasco va a caccia della quinta vittoria di fila nella Pool D degli Europei femminili di volley. Già qualificate per gli ottavi di finale, le azzurre sfidano la Francia (tre vittorie per 3-0 in tre incontri) nel match decisivo per il primato nel girone di Goteborg, in Svezia. Segui la diretta della partita con aggiornamenti in tempo reale.
16:39
Italia-Francia 4-7
Pallonetto di Antropova per il 3-4, che diventa quattro pari con l'ace! Rotar però non ci sta e sale in cattedra con con un diagonale vincente da posto 4. Le transalpine poi dilagano con due punti di fila di Depie per il +3 (sfruttato un errore della coppia Orro-Fahr). Velasco chiama il timeout.
16:36
Italia-Francia 2-4
Ottimo avvio di secondo set per le ragazze di Hernandez che volano sul +2 trascinate da Sylves e Rotar.
16:33
+++ Al via il secondo set +++
Si riparte a Goteborg con il secondo parziale del match.
16:31
+++ L'Italia vince il primo set: 25-19 azzurro sulla Francia +++
Depie ha mandato out la diagonale da posto due, ma arriva la chiamata francese al challenge per un possibile tocco di Fahr. La deviazione però non c'è e le ragazze di Velasco si aggiudicano il primo parziale del match con il punteggio di 25-19.
16:29
Italia-Francia 24-19
Servizio out di Ratahiry e gran primo tempo di Danesi: azzurre a un punto dal primo set.
16:26
Italia-Francia 22-17
L'infortunio di Bah toglie certezze alla Francia che, nonostante il timeout di Hernandez, subisce cinque punti di fila dalle azzurre. Il primo set è vicino.
16:24
Gioco fermo: infortunio Bah, la schiacciatrice esce dal campo in lacrime
La schiacciatrice francese resta a terra dolorante: le è fatale, in caduta, un tocco al piede di Adingwe. La 22enne in forza al Chieri '76 lascia il campo in lacrime. Non riesce a proseguire.
16:22
Italia-Francia 18-17
Le ragazze di Hernandez si rifanno pericolosamente sotto: fallo di Cambi dopo video-check e -2 Francia (15-17). Poi arriva il muro di Fahr su Ndiaye, ma le francesi tornano prepotentemente sul -1 con il pallonetto vincente di Bah.
16:17
Italia-Francia 16-11
Il muro di Elouga sulla diagonale di Egonu riporta la Francia a -3 (11-14), ma le azzurre reagiscono da campionesse: primo tempo di Fahr e diagonale da urlo della solita Antropova.
16:14
Italia-Francia 14-9
Le francesi si avvicinano, ma le azzurre mantengono la distanza di sicurezza, sfruttando al meglio gli errori in battuta delle ragazze di Hernandez.
16:11
Italia-Francia 11-8
La nazionale transalpina si rifà sotto con la parallela di Depie e il muro da urlo di Sylves sulla diagonale di Sylla.
16:09
Italia-Francia 10-5
Trascinate da Depie, le transalpine provano a ricucire il pesante strappo ma devono fare i conti con la solita scatenata Antropova e con gli ottimi attacchi di Myriam Sylla.
16:05
Italia-Francia 6-1
Le nostre avversarie reagiscono con il mani fuori di Depie (1-3) ma non possono nulla contro le azzurre che dilagano con il pallonetto di Egonu e l'ace di Danesi. Timeout Hernandez.
16:02
Italia-Francia 3-0
Ottimo inizio di partita per le azzurre che calano il tris con la pipe a rete di Bah, il muro di Danesi su Rotar e il tocco beffardo di Antropova che elude la difesa di Sylves.
16:00
+++ Inizia Italia-Francia +++
Al via il primo set della partita tra le azzurre di Velasco e le transalpine di Hernandez.
15:57
Inni nazionali a Goteborg
Allo 'Scandinavium' di Goteborg risuonano prima la Marsigliese e poi l'Inno di Mameli. Ancora pochi minuti di attesa e poi si alzerà il sipario su Italia-Francia.
15:50
Italia prima nel girone D agli Europei se...
Tutte le combinazioni:
1. Batte la Francia con qualsiasi risultato.
2. Perde 3-2 con la Francia che, a sua volta, cade contro la Svezia con qualsiasi risultato.
3. Perde contro la Francia per 3-1 e le transalpine perdono contro la Svezia per 3-0 o 3-1.
4. Perde contro la Francia per 3-0 e la Francia perde contro la Svezia per 3-0. Cosa succede con questo scenario? Sarebbe decisivo il quoziente punti tra le nazionali. In questo momento Italia avanti (1,3761) sulla Francia (1,4062).
15:45
Francia, il cammino agli Europei
Prima giornata: Francia-Slovacchia 3-0 (25-13, 25-21, 25-13).
Seconda giornata: Francia-Croazia 3-0 (25-16, 25-17, 25-22).
Terza giornata: Francia-Montenegro 3-0 (25-19, 25-22, 25-17).
15:40
Italia, il cammino agli Europei
Prima giornata: Italia-Croazia 3-0 (25-9, 25-22, 25-23).
Seconda giornata: Italia-Montenegro 3-0 (25-13, 25-20, 25-19).
Terza giornata: Italia-Svezia 3-0 (25-18, 25-23, 25-14).
Quarta giornata: Italia-Slovacchia 3-0 (25-19, 25-18, 25-20).
15:35
Francia, il roster del ct Cesar Hernandez
Palleggiatrici: Eve Mathi, Enora Danard-Selosse.
Opposte: Iman Ndiaye, Cyrielle Depie.
Schiacciatrici: Nawelle Chouikh-Barbez, Lilou Ratahiry, Amélie Rotar, Halimatou Bah.
Centrali: Fatoumata Fanguedou, Amandha Marine Sylves, Léandra Olinga-Andela, Eva Brooklyn Elouga.
Liberi: Juliette Gelin, Amandine Giardino.
15:30
Italia, il roster del ct Julio Velasco
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.
Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.
Opposti: 15 Merit Adigwe, 18. Paola Egonu.
Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.
15:20
Italia-Francia, i precedentiSono 57 i precedenti tra le due nazionali, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. L'Italia è imbattuta negli otto confronti disputati agli Europei: l'ultimo risale ai quarti di finale di Euro 2023, quando le azzurre vinsero 3-0 a Firenze, trascinate dai 14 punti di Ekaterina Antropova e dai 13 di Elena Pietrini. La nazionale transalpina non supera le azzurre in una gara ufficiale dal maggio 1985. Le due nazionali si sono affrontate anche in due amichevoli: nel maggio 2026 e al Memorial Agata Mróz-Olszewska dell'11 agosto scorso. In entrambe le partite l'Italia si è imposta con un netto 3-0.
15:10
Italia-Francia, dove vedere la partita in tv e streaming
La sfida tra le azzurre e le transalpine del ct Hernandez, valida come quinta e ultima giornata del Pool D agli Europei di volley femminile, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. In streaming la partita potrà essere seguita live su Raiplay, Now, Dazn, Euro Volley Tv e attraverso l'app SkyGo.
15:00
Italia-Francia, data e orario del match
La sfida tra Italia e Francia, che mette in palio il primato nella Pool D degli Europei femminili di volley, è in programma oggi - mercoledì 26 agosto - alla 'Scandinavium Arena' di Goteborg (Svezia) con inizio alle ore 16.
Goteborg, Svezia
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