Volley: A1 Femminile, Scandicci supera una combattiva Casalmaggiore

CREMONA- Il primo round dei Quarti di Finale dei Play Off è della Savino Del Bene Scandicci che espunga il Pala Radi di Cremona al cospetto di una Èpiù Pomì Casalmaggiore che ha lottato ma che è riuscita a mettere in difficoltà la squadra di Carlo Parisi soltanto nel terzo set quando ha dato l’impressione di poter rientrare in partita. E’ stata però soltanto una parentesi in un match controllato dalla formazione toscana, più concreta e smaliziata della formazione rosa.

LA CRONACA DEL MATCH-

La Èpiù Pomì Casalmaggiore scende in campo con Skorupa al palleggio, Cuttino come opposto, Caterina Bosetti e Caraces in banda, Arrighetti e Kakolewska al centro. Spirito libero.La Savino Del Bene risponde con Malinov in regia, Haak opposto, capitan Lucia Bosetti e Vasileva in banda, Adenizia e Stevanovic centrali, Merlo libero.

L’avvio di gara è leggermente favorevole alla Savino Del Bene che comanda il punteggio con scarti tra i due ed i tre punti. Sul 6-10 in favore delle ragazze di Parisi arriva così il primo time out della gara per coach Gaspari. Il “tempo” non cambia l’andamento del match. La Savino Del Bene continua ad imprimere il suo marchio sulla gara e nonostante un ace di Carcaces riporti Casalmaggiore a contatto (12-13) la Savino Del Bene non vacilla e risponde con un “muro alla Bosetti” di Bosetti (12-14). Inzia per Scandicci un break positivo costruito dalle giocate di Adenizia, che porta il punteggio sul 12-17e costringe Gaspari al secondo time out. In uscita dalla pausa Haak ed Adenizia sbarrano ancora la strada a muro (13-20). Nel finale di set Casalmaggiore non riesce ad accorciare. Stevanovic a muro fa il 17-24, Cuttino sbagliando il servizio manda i titoli di coda sulla prima frazione di gioco (18-25).

Il secondo set si apre con uno scambio bellissimo: Merlo e Bosetti fanno il miracolo in difesa, Haak mette il pallone a terra (0-2). La Savino Del Bene comincia meglio e va in vantaggio sull’1-4. Casalmaggiore non molla e con le giocate di Cuttino torna in parità prima sul 4-4, poi sul 5-5. la seconda frazione di gioco è più equilibrata, anche se Casalmaggiore non riesce mai ad andare in vantaggio. Un break di tre punti generato da un attacco di Haak, uno di Stevanovic ed un ace della stessa Haak porta Scandicci avanti sul 10-13. Gaspari ferma il match e Casalmaggiore si riavvicina, prima con Cuttino (11-13), poi con Kakolewska (13-15) e infine con la neo entrata Gray (17-18).

Parisi richiama le sue per un time out importante e dagli effetti positivi. Scandicci infatti segna tre punti consecutivi conclusi da un ace di Adenizia (17-21) che costringono Gaspari a chiamare un nuovo time out. Cuttino, un ace di Caterina Bosetti (assegnato con il videocechk) e Carcaces allungano il set e portano il punteggio sul 21-24, Haak dalla seconda linea chiude però il set con la pipe del 21-25.

Nel terzo set la Èpiù Pomì Casalmaggiore comincia meglio, passando subito al comando sul 4-2. Carcaces martella, Haak non è da meno e nei primi 6 punti della Savino Del Bene sono 5 quelli realizzati dalla svedese (7-6). Una super difesa di Vasileva ed uno splendido attacco di Lucia Bosetti danno la parità sul 7-7 a Scandicci. Una Carcaces “on fire” restituisce 3 punti di vantaggio a Casalmaggiore (11-8) e coach Parisi ferma il match. Con i muri di Stevanovic e Vasileva Scandicci torna in scia alla formazione di Gaspari (13-12). Scandicci non riesce però a tornare in parità e anzi la Èpiù Pomì Casalmaggiore vola sul 18-13 costringendo Parisi ad un nuovo time out. Adenizia e Lucia Bosetti provano a scuotere le compagne, ma il set è di Casalmaggiore, che chiude il parziale grazie ad un attacco dell’ex capitana scandiccese Arrighetti che, in primo tempo, segna il 25-17.

Un grande avvio di Cuttino caratterizza l’avvio di quarto set. Scandicci si riporta però avanti con due punti consecutivi di Vasileva (3-5). Dopo tre punti di Haak è la stessa Vasileva in pipe a firmare il 6-9. Tre punti in fila, chiusi da Caterina Bosetti, riportano Casalmaggiore sul pari 9-9. Un errore di Haak porta Casalmaggiore avanti sul 10-9, ma Scandicci risponde con un mani out di Lucia Bosetti, un muro di Haak ed un attacco di Vasileva (10-12). La Savino Del Bene va avanti di cinque punti con un muro di Stevanovic (11-16). Un attacco out di Carcaces e uno fuori misura di Cuttino consentono a Scandicci di arrivare sul 13-18. Anche Scandicci spedisce out qualche attacco e per tornare a macinare punti ci vuole un bel muro di Malinov (15-19). Haak mette a terra il pallone del 17-21, Adenizia firma un muro d’autore per il 19-23, premiando una Lucia Bosetti straordinaria in difesa. Sempre un muro di Adenizia consente alla Savino Del Bene di segnare il 20-24, un errore in attacco di Kakolewska (20-25) consegna invece il quarto set e la partita alle ragazze di coach Parisi. Per la prima volta nella sua storia la Savino Del Bene vince in casa di Casalmaggiore. La serie dei quarti di play off inizia nel miglior modo per Scandicci che, il 13 aprile, ospiterà la Èpiù Pomì Casalmaggiore tra le mura amiche, per una Gara 2 che mette già in palio la qualificazione alle semifinali scudetto.

I PROTAGONISTI-

Ofelia Malinov (Savino Del Bene Scandicci)- « Siano contente perché questa vittoria ci permette di ritrovare fiducia in noi stesse. Sapevamo che non era facile anche perché ci manca un po’ di continuità ma oggi siamo state veramente brave con la concentrazione al massimo. Abbiamo cercare di disinnescare la Kokoleska, abbiamo fatto un gioco veloce per disorientarle. Ora ogni partita bisogna riazzerare e giocare con grande determinazione a cominciare da Gara 2 ».

Caterina Bosetti (ePiù Pomì Casalmaggiore)- « Nel primo set non abbiamo proprio giocato, poi con l’andare della partita abbiamo migliorato ma loro sono molto forti soprattutto a muro. Abbiamo palesato tensione che dovremo riuscire ad eliminare. Andremo in casa loro con la testa libera pronte a giocarcela ».

IL TABELLINO-

E’PIU’ POMI’ CASALMAGGIORE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (18-25 21-25 25-17 20-25)

E’PIU’ POMI’ CASALMAGGIORE: Bosetti 9, Arrighetti 6, Cuttino 21, Carcaces 15, Kakolewska 7, Skorupa, Spirito (L), Gray 2, Lussana, Radenkovic. Non entrate: Pincerato, Mio Bertolo, Marcon. All. Gaspari.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bosetti 11, Ferreira Da Silva 12, Haak 25, Vasileva 17, Stevanovic 11, Malinov 1, Merlo (L), Bisconti, Caracuta, Mitchem. Non entrate: Zago, Mazzaro, Mastrodicasa, Papa. All. Parisi.

ARBITRI: Vagni, Turtu’.

NOTE – Spettatori: 2835, Durata set: 22′, 29′, 25′, 31′ ; Tot: 107′.