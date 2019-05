Isabella Di Iulio firma per la Saugella Monza

MONZA– Isabella Di Iulio è una giocatrice della Saugella Monza. La palleggiatrice italiana, classe ’91, ha sottoscritto un contratto annuale con la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley. Di Iulio va così a completare il reparto delle alzatrici, insieme a Skorupa, che sarà a disposizione del tecnico Miguel Angel Falasca nella stagione 2019/2020. Solida a muro, efficace al servizio ma soprattutto molto precisa nella distribuzione del gioco: la regista abruzzese approda a Monza con tutte queste qualità, preparandosi a vivere una importante avventura tra Italia, in Serie A1 femminile, ed Europa, nella Cev Cup 2020.

LA CARRIERA-

Nata a Pescina, il 26 novembre 1991, Di Iulio cresce nelle giovanili del Marruviana Volley. Nel 2008/2009 approda alla Brunelli Nocera Umbra, formazione con cui esordisce in Serie A2 a soli 17 anni. Dopo l’esperienza in B1 a Trevi nel 2009/2010 e quella all’Arabona Volley Manoppello in B2 nel 2010/2011, torna in Serie A2 a Loreto, squadra con cui conquista la Coppa Italia di Serie A2 nella stagione 2011/2012. Ritorna in B1 con Falconara, per poi trasferirsi in Campania, a Sala Consilina, in A2, nel 2013/2014. Nella stagione 2014/2015 arriva a Pesaro, club con cui guadagna la promozione in Serie A2 e successivamente quella in Serie A1. Rimane nelle Marche fino alla stagione 2016/2017, per poi approdare a Scandicci, sempre nella massima serie, nel 2017/2018, raggiungendo la qualificazione alla Champions League e le semifinali scudetto. Al termine dell’esperienza toscana viene convocata in nazionale femminile, rappresentativa con cui partecipa ai Giochi del Mediterraneo 2018. E’ nell’ultima annata sportiva vissuta con Brescia, la prima da titolare nella massima serie, che Di Iulio fa però emergere tutte le sue qualità, sfiorando per poco con le bresciane l’accesso ai Play Off Scudetto alla prima partecipazione nella massima serie.

LE DICHIARAZIONI-

Isabella Di Iulio- « Sono felicissima di essere arrivata a Monza. Quando si fanno queste scelte così ambiziose c’è chiaramente grande entusiasmo. Il Consorzio Vero Volley è un bellissimo ambiente. Tutte le volte che ho incontrato Monza, dai tempi dell’A2 fino a queste stagioni nella massima serie, ho sempre respirato un bell’ambiente alla Candy Arena, impianto che ora posso considerare la mia nuova casa. Sarà tutto da scoprire, ma le sensazioni sono estremamente positive. Obiettivi? A livello personale crescere, alzando l’asticella il più possibile. Credo che un contesto come quello della Saugella Monza, un Club che punta in alto, possa essere l’ambiente giusto per farlo. Quando hai una palleggiatrice forte come Skorupa davanti e un allenatore che è stato palleggiatore e ha vinto tanto, non può che fare bene al miglioramento. A livello di squadra, il roster che sta prendendo forma è altamente competitivo. Abbiamo un impegno in Europa con la Cev Cup che sicuramente fa gola a tutti noi. Non vedo l’ora di iniziare ».

Claudio Bonati (DS Saugella Monza)- « Accogliamo Isabella con grande entusiasmo. Sarà sicuramente una pedina importante per una stagione lunga ed impegnativa come quella che ci aspetta ».