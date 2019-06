Ancora una canadese per Bergamo: Kiera Van Ryk

BERGAMO-Arriva dal Canada e si presenta con il biglietto da visita della Miglior Giocatrice del Canada Occidentale per il 2019: Kiera Van Ryk, schiacciatrice della Nazionale canadese, vestirà la maglia della Zanetti Bergamo per la stagione 2019-2020.

LA CARRIERA-

Nata a Surrey, nella provincia della Columbia Britannica in Canada, il 6 gennaio 1999, alta 189 centimetri, malgrado i suoi soli 20 anni si è già distinta, nell’ultima stagione agonistica, con i suoi 489 punti (dei quali 68 ace e 398 attacchi) messi a segno con la maglia della University of British Columbia. Oltre il doppio della seconda miglior realizzatrice. Scelta Miglior Giocatrice da una giuria di 13 allenatori, si segnala come astro nascente sul panorama internazionale, dove si sta facendo notare anche con la maglia della Nazionale canadese.

LE PAROLE DI KIERA VAN RIK-

« Ho iniziato a giocare a pallavolo quando avevo 11 anni. La scorsa stagione, ho giocato per la University of British Columbia, che è un’università in Canada. E ora ho scelto di giocare per la Zanetti, perché è in una delle migliori leghe al mondo e il club ha una bella storia. Non so ancora molto di Bergamo, ma non vedo l’ora di conoscere il club, le persone e la città! Prima, però, quest’estate, sarò impegnata con la mia Nazionale: ora siamo in tournée in Peru, poi dovremo pensare alle qualificazioni olimpiche ».

Come ti descriveresti come giocatore? E fuori dal campo?

« Sono competitiva, appassionata e un giocatore che sa fare squadra! Al di fuori della pallavolo sono indipendente, ma molto legata alla mia famiglia e tranquilla ».

A Bergamo ritroverai Marcello Abbondanza, tuo commissario tecnico nella Nazionale del Canada fino allo scorso anno. Che tipo di allenatore è?

« Marcello è un passionale e appassionato al suo lavoro, impegnativo, e ha una grande conoscenza della pallavolo ».