L'opposto Gloria Baldi giocherà a Cuneo

CUNEO- Si va delineando la rosa di prima squadra della Bosca S.Bernardo Cuneo in vista della prossima stagione. La squadra allenata da coach Pistola ha ingaggiato in queste ore Gloria Baldi, che porta a sette il numero delle giocatrici attualmente in organico insieme a Candi, Zambelli, Markovi?, Van Hecke, Nizetich e Cambi. Gloria viene da una sfortunata stagione caratterizzata da un infortunio al ginocchio che ne ha compromesso il campionato nelle file della Delta Informatica Trentino. Arriva con tanto entusiasmo, perfettamente guarita e pronta a rimettersi in gioco.

Gloria Baldi, classe 1993, con i suoi 187 centimetri di altezza rappresenta un’importante alternativa nel ruolo di opposto per la Bosca S.Bernardo Cuneo. Tante le colleghe-amiche che ritroverà sottorete al Pala UBI Banca, a partire da Marina Zambelli con cui ha condiviso parte del cammino alla Foppapedretti di Bergamo. La crescita continua nella ‘sua’ Brescia: con le leonesse centra tre promozioni consecutive dalla B2 alla A2 e attira le attenzioni della MyCicero Pesaro, società che la ingaggia per l’esordio in Serie A1 nella stagione 2017-18. Proprio nelle Marche Gloria vive una delle sue stagioni più avvincenti, fianco a fianco di ‘Lise’, ‘Yaz’ e ‘Charlie’, sue nuove compagne di strada a Cuneo. Coach Pistola ritroverà così un gruppo che già si conosce, pronto a portare la neo giocatrice cuneese verso una importante sfida: in carriera Gloria non ha mai affrontato il Millenium Brescia come rivale.