CHIERI (TORINO)- La Reale Mutua Fenera Chieri ha una nuova schiacciatrice: si tratta di Annick Meijers, giovanissimo talento orange di diciannove anni che per la prima volta lascia il suo paese per trasferirsi all’estero. Il suo primo contatto con il nuovo ambiente è stato fugace, pochi giorni prima di tornare in patria per allenarsi con la sua nazionale. Per la nuova avventura in Piemonte ha scelto la maglia numero 21.