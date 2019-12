A1 Femminile, Busto colpo grosso a Scandicci

ROMA- Nelle cinque partite della 9a giornata (Igor Gorgonzola Novara e Imoco Conegliano impegnate nel Mondiale per Club recupereranno i rispettivi impegni con Reale Mutua Fenera Chieri e Bartoccini Perugia il prossimo 12 dicembre) il risultato che spicca è il successo dell’Unet E-Work Busto Arsizio sul campo della Savino Del Bene Scandicci. Con la vittoria al tie break in terra toscana la squadra di Lavarini si innalza al secondo posto. Sale al terzo posto l’ E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore che vince il confronto diretto con Il Bisonte Firenze scavalcando le toscane in classifica. Esordio vincente di Marco Fenoglio sulla panchina della Zanetti Bergamo che batte al Pala Agnelli la Bosca S.Bernardo Cuneo. Altro successo importante in chiave salvezza per la Lardini Filottrano che regola 3-1 Caserta. La Saugella Monza festeggia per il successo nel derby, in rimonta, contro la Banca Valsabbina Brescia.

I RISULTATI-

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 0-0 Si gioca il 12/12 Ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci-Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (25-20, 20-25, 25-20, 19-25, 12-15)

Saugella Monza-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-27, 25-23, 25-17, 25-20)

E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze 3-0 (33-31, 25-19, 25-21)

Zanetti Bergamo-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (25-20, 19-25, 25-23, 25-21)

Lardini Filottrano-Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1 (25-22, 25-15, 24-26, 25-22)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Imoco Volley Conegliano 0-0 Si gioca il 12/12 Ore 20.30

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 26; Unet E-Work Busto Arsizio 21; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 19; Il Bisonte Firenze 18; Igor Gorgonzola Novara 17; Saugella Monza 15; Savino Del Bene Scandicci 13; Banca Valsabbina Millenium Brescia 11; Lardini Filottrano 11; Zanetti Bergamo 10; Reale Mutua Fenera Chieri 10; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Bartoccini Fortinfissi Perugia 5.

IL PROSSIMO TURNO-

Unet E-Work Busto Arsizio – E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 2-3

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Imoco Volley Conegliano 0-3

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Zanetti Bergamo

Bosca S.Bernardo Cuneo – Lardini Filottrano