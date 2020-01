Doppio colpo per Brescia: ingaggiate Bechis e Degradi

BRESCIA- La società Millenium Brescia comunica di aver raggiunto l’accordo con le atlete Marta Bechis e Alice Degradi. I nuovi innesti saranno già a disposizione di coach Mazzola nell’allenamento congiunto di oggi con Bergamo.

LA CARRIERA DI MARTA BECHIS-

Nata a Torino il 4 settembre 1989, la nuova alzatrice bianconera ha debuttato giovanissima nel Lingotto, società del capoluogo sabaudo, prima di approdare alle giovanili dell’Asystel Novara, dove poi è stata aggregata alla prima squadra in A1, vincendo la Coppa di Lega. A Novara è rimasta sino al 2012 con una parentesi di una stagione ad Urbino nel 2009. Nel 2012 è passata alla formazione di Chieri e poi in quella successiva all’Imoco Volley Conegliano.

Un’esperienza in Polonia dove ha vestito la maglia del Legionowo, prima del ritorno a Conegliano; nella medesima stagione è passata al Bisonte Firenze (dicembre 2015). In Toscana è rimasta sino al gennaio del 2018 quando è ritornata ad indossare la maglia delle venete, con le quali, in una stagione e mezza Marta Bechis ha conquistato due Scudetti. La scorsa estate ha deciso di sposare una nuova avventura con la neopromossa Volalto 2.0 Caserta e dal gennaio 2020 ha accettato la proposta della Banca Valsabbina Millenium Brescia.

La carriera in numeri parla 296 presenze a referto e 326 punti in serie A1, con un palmares che conta una Coppa di Lega, una Girl League, una Cev Cup (2009), due scudetti (2018 e 2019) ed una Supercoppa italiana (2018). Inoltre, la nuova Leonessa vanta 20 gettoni con la maglia della nazionale italiana dove ha debuttato il 6 luglio 2010 a Ekaterinburg (Russia) in Italia-Bielorussia 3-1.

LA CARRIERA DI ALICE DEGRADI-

Nata a Pavia il 10 aprile 1996, alta 181 centimetri, la nuova Leonessa Alice Degradi ha iniziato la stagione al Bisonte Firenze. Cresciuta nelle giovanili della Riso Scotti Pavia è stata inserita nel roster della prima squadra nella stagione 2010/2011. Lasciata la città natale è passata al vivaio dell’Uyba Busto Arsizio dove ha preso parte al campionato di B1, aggregandosi poi al team di A1. Nel 2016-17 si è trasferita alla MyCicero Pesaro in A2, dove è stata avversaria di Brescia, e nella stagione successiva a Legnano dove è stata compagna di squadra di Camilla Mingardi. Dal 2018 sino al gennaio 2020 ha difeso la maglia del Bisonte Firenze.

Alice Degradi in carriera vanta una promozione dalla A2 alla A1 con Pesaro nel 2017 e, numericamente parlando, ha realizzato 1160 punti (642 attacchi, 125 ace e 87 muri). Un innesto giovane ma di esperienza che sarà un valore aggiunto al gruppo allenato da coach Enrico Mazzola. Come la nuova compagna di squadra Marta Bechis, la nuova Leonessa ha difeso la maglia della Nazionale Italiana, esordendo il 7 maggio 2019 a Busto Arsizio in Italia-Giappone, 1-3.

LE PAROLE DEL DG EMANUELE CATANIA-

« Diamo un caloroso benvenuto ad Alice a Marta, che vanno a rinforzare il nostro organico – commenta Emanuele Catania – sono ragazze che hanno tanta voglia di mettersi in gioco a pieno dopo le rispettive esperienze, e di far parte di questo gruppo. Sono certo che ci daranno una grossa mano sin da subito nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Sono attese in queste ore a Brescia e saranno da subito a disposizione del nostro staff tecnico ».

Le nuove Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia saranno infatti subito in palestra oggi, mercoledì 8 gennaio, nell’allenamento congiunto con la Zanetti Bergamo, programmato al PalaGeorge di Montichiari. Ore 17.00 inizio riscaldamento.