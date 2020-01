Luca Cristofani è il nuovo allenatore di Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE)- Marco Mencarelli lascia la panchina della Savino Del Bene Scandicci. Al suo posto la società toscana ha chiamato Luca Cristofani che sarà il nuovo head coach del team.

LA CARRIERA-

Cristofani,nato a Roma l’8 Agosto 1969, arriva a Scandicci dal Volleyrò Casal De’Pazzi, società che collabora da anni con la Savino Del Bene Volley.

Cristofani, nella scorsa stagione è stato Head Coach della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta e precedentemente della RDM Pomezia, e dell’Aprilia Volley con la quale ha vinto il campionato di Serie A2 2009/2010.

LE PAROLE DI LUCA CRISTOFANI-

« Le emozioni sono tante, è accaduto tutto in brevissimo tempo, la Savino Del Bene Volley la conosco bene perchè lavoriamo insieme da più di quattro anni. E’ una società superorganizzata, adesso l’obiettivo è conoscere bene le ragazze e portare il giusto entusiasmo che ne hanno bisogno in questo momento. Poi, un passo alla volta, cercheremo di fare il meglio che si può. In roster ci sono tantissime campionesse, ma come sempre nello sport c’è da trovare l’alchimia giusta per far funzionare tutto ».