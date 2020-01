La tedesca Poll a Firenze

FIRENZE- Il Bisonte Firenze comunica di aver ingaggiato fino al termine di questa stagione sportiva la schiacciatrice tedesca Jana Franziska Poll: l’operazione di tesseramento si è completata sono negli ultimi minuti, giusto in tempo per essere a disposizione di coach Caprara nel quarto di finale di Coppa Italia contro Busto Arsizio in programma stasera. Poll, classe 1988, è una schiacciatrice esperta, che ormai da qualche anno è un punto fermo della sua nazionale (con la quale ha anche sfiorato la qualificazione per Tokyo 2020 nel recente torneo preolimpico, battendo l’Olanda di Caprara, Dijkema e Daalderop in semifinale e arrendendosi solo in finale con la Turchia) e che già nella prima parte di questa stagione ha giocato in Italia, con la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta: proprio contro Firenze, poco più di una settimana fa, ha giocato la sua miglior partita dal punto di vista realizzativo (18 punti), ma da oggi andrà a completare il reparto delle schiacciatrici di posto quattro de Il Bisonte dopo la partenza di Degradi, vestendo la maglia numero 4 e aggiungendosi a Santana, Foecke e Daalderop.

LA CARRIERA –

Jana Franziska Poll nasce il 7 maggio 1988 a Meppen, in Germania, e cresce pallavolisticamente nel vivaio del club della sua città, che lascia a 17 anni, nel 2005, per traferirsi all’Emlichheim: qui debutta nella seconda divisione tedesca, e dopo tre stagioni fa il grande salto, venendo ingaggiata nel 2008 dall’Alemannia, società con cui a vent’anni esordisce in Bundesliga e nella quale rimane per quattro campionati. Nel 2012 passa al Vilsbiburg, sempre nella massima serie tedesca, e l’anno dopo viene ingaggiata dallo Schweriner, guadagnandosi contestualmente le prime chiamate in nazionale: proprio nella sua prima estate con la maglia della Germania vince subito l’argento ai campionati europei del 2013, poi nel 2015, dopo due stagioni, lascia lo Schweriner e approda al Fischbek, sempre in Bundesliga. Nel 2016 invece prova la sua prima esperienza all’estero trasferendosi in Grecia, nel Panath?naïkos, e l’estate successiva passa all’Olympiakos, con cui vince la Coppa di Grecia, la Challenge Cup e lo scudetto. Nel 2018 partecipa al campionato del mondo con la Germania, poi torna in patria, allo Stoccarda, conquistando la sua prima Bundesliga e arrivando ai quarti in Champions League, mentre nel 2019 sbarca per la prima volta in Italia, a Caserta, dove gioca fino a gennaio prima di aggregarsi a Il Bisonte.

LE PAROLE DI JANA FRANZISKA POLL –

« Sono molto felice di essere stata ingaggiata da Il Bisonte, perché ho sempre sentito belle parole a proposito di questo club. Anche quando ci ho giocato contro una settimana fa, ho potuto vedere una bella alchimia fra squadra staff e società. Fra l’altro la cosa divertente è che più di dieci anni fa, nell’Emlichheim, ho giocato insieme a Dijkema, e il fatto di conoscere già qualcuno all’interno del gruppo mi ha aiutato a prendere la decisione di accettare l’offerta. Il mio obiettivo è aiutare Il Bisonte in questi mesi che mancano alla fine della stagione, e per farlo dovrò amalgamarmi con la squadra il più velocemente possibile, stabilendo un bel rapporto con le compagne sia in campo che fuori. E poi voglio continuare a migliorarmi: ogni nuovo allenatore ti dà la chance di imparare qualcosa di nuovo e di avere nuovi stimoli, non si finisce mai di imparare! ».