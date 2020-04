Perugia conferma Veronica Angeloni

PERUGIA-Dopo una stagione terminata prematuramente tra molti dubbi ed incertezze, si comincia a lavorare per il futuro, primo passo verso la seconda stagione di Serie A1 Femminile per la Bartoccini Fortinfissi Perugia la riconferma di Veronica Angeloni. Si parte dalle certezze, la schiacciatrice toscana vestirà dunque per la seconda volta la “maglietta nera” dando un primo senso di continuità, partendo da quello che di buono si è costruito nel corso del primo anno di esordio.

LE PAROLE DI VERONICA ANGELONI-

« Sono troppo felice, entusiasta del fatto che la Bartoccini Fortinfissi Perugia abbia voluto rinnovarmi, per me Perugia è come una famiglia: le persone, lo staff, l’allenatore sono tutte persone con un grande cuore e quindi farne parte mi fa sentire una di famiglia, sono super entusiasta, non vedo l’ora di ricominciare, mi sto allenando a casa perché quando uno deve stare fermo non vedo l’ora di ricominciare, dovremo solo aspettare che la situazione si normalizzi, spero che succeda il prima possibile così potremo riprendere le nostre vite. Sono veramente felice e per la prossima stagione sportiva, non potevo chiedere di meglio ».