Sempre più vicina la fusione Lardini-Roana

CISTERNA DI LATINA (LATINA) – L’A1 Femminile può tornare a Macerata. Stando ai rumors che provengono dalle Marche sembrerebbe di si. Appare vicina infatti la conclusone della trattativa che vedrebbe nascere una sinergia fra la Lardini Filottrano (formazione attualmente in A1) e la Roana Macerata (che gioca il campionato di A2). I due club in altre parole unirebbero gli sforzi per costruire una formazione di alto livello, sostenuta dai due sponsor, Lardini e Roana, che attualmente affiancano le rispettive società. Il campo di gioco della nascente squadra sarà il Fontescodella.