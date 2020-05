Perugia ha presentato Serena Ortolani

PERUGIA- Sarà Serena Ortolani a completare la nuova diagonale offensiva della Bartoccini Fortinfissi Perugia, la ravennate presentata attraverso i canali social della società in diretta. Classe 1987 con una passione innata per il volley, porta a coach Bovari una ricca dote di riconoscimenti maturati nel corso di una carriera di alto livello iniziata a soli 14 anni con la Starfin Ravenna nella stagione 2001-2002. Dopo la partecipazione al Club Italia dal 2002 al 2004 i riflettori si accendono definitivamente su di lei con l’arrivo a Bergamo (dal 2004 al 2007 e poi dal 2008 al 2010), Piacenza (2005-2007), Busto Arsizio (stagione 2007-2008), il ritorno verso il centro Italia con Pesaro (dal 2011 al 2013), dopodiché nuovamente verso nord per tornare a Busto nella stagione 2013-2014, la stagione successiva arriva a Casalmaggiore per vincere insieme al futuro marito Davide Mazzanti il tricolore, l’anno successivo si sposta verso Conegliano per le stagioni 2015-2016 e 2016-2017, in fine l’arrivo a Monza per tre stagioni (2017-2020).

LE PAROLE DI SERENA ORTOLANI-

« Non vedo l’ora di ricominciare, sono curiosa di conoscere tutti i tifosi, voglio anche conoscere meglio la società ed il roster che tra poco sarà completato. Non vedo l’ora di “sfidarmi” e di andare in campo per toglierci qualche soddisfazione, anche per pensare ad altro in questo momento così difficile per tutti. La scorsa stagione è finita sul più bello, non ci stono stati i play-off dove ci si gioca tutto e questo fa crescere ancora di più la voglia di ritornare in campo e poi sfidarsi la domenica per giocare inseguendo il risultato.

Sono contenta di ritrovare Isa (Di Iulio) anche nella prossima stagione, poi tutti i nomi che ho sentito mi rendono molto felice, conosco Veronica (Angeloni) benissimo, abbiamo giocato insieme sin dalle juniores, sono felice di averla in squadra ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ANTONIO BAROTCCINI-

« Il prossimo anno sarà sicuramente diverso dal precedente, prima di tutto perché abbiamo un anno di esperienza alle spalle nella massima serie, questo è molto importante per uno staff come il nostro che è partito da zero ed è arrivato in Serie A1 contando sulle nostre forze, imparando e crescendo anno dopo anno, dall’esordio abbiamo avuto modo di capire molte delle dinamiche di questo mondo di altissimo livello, abbiamo ritenuto per la prossima stagione di dover lavorare mettendo a frutto l’esperienza maturata e Serena ha accettato la nostra proposta, questo per noi è motivo di grande vanto, essendo lei una delle giocatrici italiane di più grande talento ».

LE PAROLE DEL TECNICO FABIO BOVARI-

« Stiamo ancora lavorando ma al momento abbiamo 10 conferme su un totale di dodici o tredici giocatrici abbiamo stiamo lavorando per perfezionare con loro gli ultimi dettagli e puntiamo di completare il tutto nelle prossime settimane, queste conferme che stiamo attendendo saranno molto funzionali al buon funzionamento della squadra ».