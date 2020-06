Agrifoglio sarà la seconda regista di Perugia

PERUGIA- Praticamente un ritorno a casa per Beatrice Agrifoglio, lei cresciuta in Toscana a Sansepolcro ma di fatto a pochi chilometri da quella Perugia dove ha scoperto l’amore per la pallavolo. Questo è il trait d’union che collega il nuovo acquisto della Bartoccini Fortinfissi Perugia alla squadra guidata da coach Bovari. Partita da giovanissima nella Pallavolo Sansepolcro, arriva a Trevi in B1 nella stagione 2010/2011 facendo il bis nell’anno successivo, poi arriva la chiamata in A2 con Casalmaggiore, li conquista la serie A1 e rimane in rosa-nero fino alla stagione 2014/2015 dove aggiunge al suo palmarès uno scudetto, la stagione 2015/2016 porta la palleggiatrice toscana a Filottrano, mentre nel 2016/2017 arriva la chiamata di Caserta, ma la Lardini la rivuole tra le sue fila nel primo anno di A1 nella stagione 2017/2018. Continua il sali-scendi e nella stagione 2018/2019 con l’Olimpia Teodora Ravenna è nuovamente A2, ma solo per prendere la rincorsa ed arrivare di slancio a Cuneo nella scorsa stagione.

LE PAROLE DI BEATRICE AGRIFOGLIO-

« Sono molto contenta di questa mia scelta, quando ho ricevuto la proposta non ho avuto dubbi, Perugia per me è casa, abitando a Sansepolcro fin da piccola venivo a vedere le partite della Siro da tifosa, erano tempi in cui giocavano delle istituzioni di questo sport come Taismary Aguero o Mirka Francia e pensare che ora anche io giocherò nello stesso impianto mi regala molte emozioni, poi sono molto convinta del progetto e della squadra che si sta costruendo, in più devo ammettere che tutte le mie amiche che sono state a Perugia mi hanno parlato moto bene della società. La squadra fatta è veramente molto interessante, sicuramente ci sarà da divertirsi, parlando con Fabio (Bovari) e dei suoi progetti sono sicura che riusciremo a fare delle belle cose e che ci potremo divertire tutti insieme ».

Gli obbiettivi e la squadra.

« Vorrei cogliere questa grande occasione per migliorarmi e dare un grande contributo alla squadra, la passata stagione ci ha lasciato un senso d’incompiuto, vorrei quindi riprendere il percorso di crescita che avevo iniziato perché non capita sempre di poter essere in squadra con delle grandi atlete, per me questo è un grande stimolo ».

Poi parla della sua grande amica Isa Di Iulio e della nuova Bartoccini Perugia.

« Siamo amiche e sono sicura che lavoreremo bene insieme, cercherò d’imparare quanto più possibile da lei in modo di poter essere pronta ad aiutare la squadra nell’eventualità che ce ne sia bisogno. Non so ancora cosa ci riserverà la prossima stagione, stiamo vivendo una situazione molto variabile ma a maggior ragione per quello che è successo, non vedo l’ora di ripartire. Credo che la squadra abbia i mezzi per fare bene, sono scaramantica quindi non voglio sbilanciarmi, però sono sicura di questo e ci credo. Per me l’Umbria è un ritorno, avevo in passato anche giocato a Trevi quindi la conosco già anche agonisticamente parlando, essere così vicina a casa è sicuramente un valore aggiunto, sarà sicuramente piacevole ed interessante ».