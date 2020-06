Primo nome nuovo per Caserta: Bruna Lara Lemos

CASERTA- Bruna Lara Lemos, 27 anni, 185 cm è la nuova regista di Caserta. Arriva dal Brasile la palleggiatrice che con la sua fantasia fa “ballare la samba” alla palla. Talento e charme si fondono in questa giovane e brillante stella mondiale della pallavolo.

Nata a Patrocínio, nello stato del Minas Gerais, in Brasile, il 21 ottobre 1993, Bruna Lara Lemos muove i suoi primi passi nella pallavolo, a Catiguá Tênis Clube, giocando il campionato juniores e diventando subito la campionessa delle stagioni 2006-2007-2008.

Tra il 2010 e il 2012, passa attraverso diverse squadre come l’Associação Franca de Volleyball, XV de Piracicaba, São José dos Campos dove un enorme futuro come palleggiatrice di alto livello inizia a prendere forma. È il 2013 quando fa il salto nel mondo professionale, con il Sesi-CP della Superliga B, e alla fine della stagione, è Campione della Coppa Minas e della Coppa Paraná.

Nel 2014, si è trasferita al Volei Leme Aceul con il quale è stata proclamata Campione Paulista e terza in Superliga B, che le vale il salto in cima alla classifica, viene selezionata per il Campionato Superleague e firma per un team Superliga nella stessa stagione. Il 2015 segna il suo debutto nella massima competizione brasiliana, come regista della Renata Valinhos, che per Bruna Lara rappresenta “la più grande ambizione di qualsiasi atleta, giocare in Super League, realizzare un sogno dopo un lungo periodo di duro lavoro”.

La grande stagione che si esibisce al Renata, le serve per fare il salto in Europa e venire a giocare in Portogallo la Super League con il Clube Desportivo Ribeirense nella stagione 2017-2018, nella città di Coimbra. Ansiosa di avere successo in questa parte del mondo, la scorsa stagione, 2018-2019 ha giocato la più alta competizione in Israele, con Maccabi Raanana, risultando terza in campionato ed una delle giocatrici più importanti della competizione.