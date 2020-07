Brescia si tinge di orange con Marrit Jasper

BRESCIA-La Millenium mette a segno un importante colpo di mercato in vista della stagione 2020/21: dalla Bundesliga è in arrivo la schiacciatrice olandese Marrit Jasper, vicecampionessa d’Europa 2017.

La giocatrice è stata presentata oggi in una web conference odierna, gestita da Luca Piantelli, nella quale sono stati ospiti, oltre alla neo bresciana, Emanuele Catania, general manager Millenium, il tecnico Enrico Mazzola ed Andrea Carasi.

LA CARRIERA-

Il nuovo acquisto è nata a Sneek, regione della Frisia, il 28 febbraio 1996. Alta 180 centimetri, giocatrice molto tecnica, inizia la propria carriera giocando con la squadra di Eredivisie dello Sneek durante la stagione 2012-13. Nel corso dei quattro anni di militanza, vince complessivamente due campionati, una Coppa dei Paesi Bassi e due supercoppe olandesi.

Nel 2016-17 si trasferisce in Germania per giocare con il Suhl, in Bundesliga, nella stessa stagione riceve prime convocazioni dalla nazionale olandese. Per la stagione 2017-18 si accasa al Dresdner con cui vince la Coppa di Germania e poi il PTSV Aachen con cui resta sino alla scorsa, interrompendo l’attività agonistica a causa della pandemia da covid-19. Per la sua prima avventura nella serie A1 italiana, Marrit Jasper ha scelto la Banca Valsabbina Millenium.

La nuova Leonessa nel 2017 conquista la medaglia d’argento ai campionati Europei che si sono tenuti in Azerbaigian e Georgia ed è la seconda olandese a vestire la maglia della Millenium nella sua storia in A1. La prima è stata Judith Pietersen nel 2018/2019.

LE PAROLE DI MARRIT JASPER-

«Dopo quattro anni in Germania una nuova sfida per me ho sentito cose buone su Brescia e sulla competitività del campionato italiano, dove giocano tanti olandesi. Spero giocheremo il prima possibile e spero di fare bella figura in Supercoppa. Per me si tratta di una nuova nazione, nuova lingua, tutto è nuovo però sono eccitata dal contesto e sono sicura che in poche settimane mi adatterò all’ambiente. Adesso mi sto tenendo in forma con il beach e con l’indoor con la nazionale. Sono arrivata in Italia con la speranza di restare più stagioni».

LE PAROLE DEL GENERAL MANAGER EMANUELE CATANIA-

«Stiamo lavorando sodo sul credito d’imposta in chiave sponsor. Dipendiamo tanto dagli investimenti delle aziende private e vanno incentivate a investire. La politica deve agevolarci il più possibile in questa fase molto delicata. Il roster è pronto, mancano le ultime due pedine ma sono già sotto contratto, noi siamo pronti a ripartire sperando di trovare una situazione più normale possibile e a inizio settembre ci aspetta la Supercoppa, un segnale importante per tornare alla pallavolo giocata in grande stile».