Hryshkevich è della Saugella Monza

MONZA– Hanna Hryshkevich è una giocatrice della Saugella Monza. Per la schiacciatrice bielorussa si apre un nuovo capitolo sportivo dopo la gravidanza che, proprio la passata stagione, l’aveva costretta a rinunciare alla maglia della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley qualche settimana prima dell’inizio del raduno. Giovane ma già abituata a calcare palcoscenici di competizioni continentali, come la Champions League, la CEV e Challenge Cup, e internazionali, come la European Golden League, il martello bielorusso completa il roster della Saugella Monza che sarà a disposizione del tecnico Marco Gaspari. Hryshkevich al momento è al lavoro con la sua rappresentativa nazionale e si aggregherà al gruppo la seconda metà di agosto.

LA CARRIERA-



Hanna Hryshkevich nasce a Minsk, in Bielorussia, l’8 febbraio 2000. Inizia a giocare a pallavolo nel 2010 con la squadra federale del RCOR MINSK. Successivamente si trasferisce al Minchanka Minsk, club con cui ha partecipato nel 2016 alla Challenge Cup e nel 2017, 2018 e 2019 alla Champions League. Con la nazionale bielorussa, la neo schiacciatrice della Saugella Monza ha disputato un Campionato Europeo Under 18 nel 2015, un Campionato Europeo Under 19 nel 2016, un Campionato Europeo nel 2017 (chiuso al terzo posto), un Campionato Europeo Under 19 sempre nello stesso anno e una qualificazione al Campionato del Mondo (nel 2018). Dopo aver svolto la prima parte della European Golden League 2019 con la sua nazionale, ha preso una pausa dall’attività per maternità. Ora per lei è tempo della prima avventura in Italia alla Saugella Monza.

LE PAROLE DI HANNA HRYSHKEVICH-

« Sono felicissima di arrivare al Consorzio Vero Volley . La Serie A1 femminile è certamente uno dei campionati più belli e competitivi del mondo. Voglio salutare i nostri tifosi: spero di vedervi presto al palazzetto ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-

« Hryshkevich è una giocatrice talentuosa che seguivamo da tempo e che aspettavamo già la passata stagione. Nonostante sia stata ferma per la gravidanza nell’ultima stagione, siamo sicuri che saprà tornare in breve ai suoi ottimi livelli. Ha già ripreso ad allenarsi da tempo con la nazionale, motivo per cui arriverà al raduno a fine agosto. La sua motivazione ed entusiasmo, oltre alle grandi qualità di cui dispone, giocheranno un ruolo fondamentale per noi ».