A1 Femminile, Imoco e Cuneo in vetta con Trento

ROMA- Nella seconda giornata di A1 Femminile, aperta ieri dall’anticipo fra Casalmaggiore e Trento, restano in tre al comando della classifica, la stessa Delta Despar, raggiunta dall’Imoco Conegliano, che ha strapazzato la Unet E-Work a Busto Arsizio, e dalla Bosca San Bernardo Cuneo, che in casa ha superato con un netto 3-0 la Saugella Monza. Successi da tre punti per l’Igor Gorgonzola Novara, che all’esordio in campionato ha battuto nettamente Bergamo, e per la Savino Del Bene Scandicci, che va sotto di un set prima di vincere in crescendo. Successo al tie break, con doppia rimonta, per Il Bisonte Firenze sul campo della Valsabbina Millenium Brescia.

I TABELLINI-

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (21-25 20-25 23-25)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Gray 7, Stevanovic 9, Bonelli, Gennari 6, Olivotto 5, Mingardi 15, Leonardi (L), Herrera Blanco, Piccinini. Non entrate: Escamilla, Cucco, Bulovic, Poulter. All. Fenoglio.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Sylla 12, Fahr 10, Egonu 25, Adams 7, De Kruijf 8, Wolosz 1, De Gennaro (L), Caravello, Gennari. Non entrate: Butigan, Gicquel, Omoruyi. All. Santarelli.

ARBITRI: Pozzato, Spinnicchia.

NOTE – Spettatori: 430, Durata set: 24′, 25′, 30′; Tot: 79′.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – ZANETTI BERGAMO 3-0 (27-25 25-20 25-15)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington 8, Hancock 1, Herbots 16, Chirichella 8, Smarzek 13, Bosetti 11, Sansonna (L), Zanette 2, Populini, Battistoni. Non entrate: Bonifacio, Daalderop, Costantini, Napodano. All. Lavarini.

ZANETTI BERGAMO: Valentin 1, Enright 2, Moretto 3, Luketic 14, Loda 11, Dumancic 6, Faraone (L), Lanier 6, Mio Bertolo 3, Faucette Johnson 1, Fersino, Marcon, Prandi. All. Turino.

ARBITRI: Brancati, Saltalippi.

NOTE – Durata set: 31′, 25′, 26′; Tot: 82′.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (17-25 25-20 25-22 25-22)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Popovic 8, Bosetti 4, Stysiak 23, Lubian 9, Camera, Courtney 21, Merlo (L), Drewniok 5, Malinov 1, Samadan 1, Carocci. Non entrate: Cecconello, Pietrini, Markovic. All. Barbolini.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Angeloni 15, Koolhaas 10, Ortolani 19, Havelkova 10, Aelbrecht 11, Di Iulio 1, Cecchetto (L), Mlinar, Casillo. Non entrate: Scarabottini, Agrifoglio, Carcaces, Rumori. All. Bovari.

ARBITRI: Simbari, Santoro.

NOTE – Durata set: 26′, 28′, 29′, 27′; Tot: 110′.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – SAUGELLA MONZA 3-0 (25-22 31-29 25-23)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Ungureanu 8, Strantzali 12, Candi 7, Signorile 3, Degradi 13, Zakchaiou 5, Zannoni (L), Giovannini 3, Turco, Fava. Non entrate: Gay, Bici. All. Pistola.

SAUGELLA MONZA: Meijners 11, Danesi 9, Van Hecke 14, Orthmann 2, Heyrman 10, Orro 1, Parrocchiale (L), Begic 9, Squarcini 1, Davyskiba, Carraro. Non entrate: Obossa, Negretti. All. Gaspari.

ARBITRI: Sobrero, Armandola.

NOTE – Spettatori: 150, Durata set: 27′, 40′, 29′; Tot: 96′.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – IL BISONTE FIRENZE 2-3 (25-21 19-25 25-18 23-25 12-15)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bechis 6, Jasper 13, Veglia 7, Decortes 21, Angelina 13, Berti 8, Parlangeli (L), Cvetnic 6, Biganzoli 2, Bridi, Botezat. Non entrate: Sala, Nicoletti, Pericati. All. Mazzola. IL

BISONTE FIRENZE: Alberti 7, Enweonwu 13, Van Gestel 11, Belien 8, Cambi 1, Guerra 12, Venturi (L), Nwakalor 29, Lazic 3, Panetoni, Hashimoto. Non entrate: Kone. All. Mencarelli.

ARBITRI: Piana, Rolla.

NOTE – Spettatori: 700, Durata set: 25′, 25′, 26′, 29′, 18′; Tot: 123′.

I RISULTATI-

Ha riposato: Reale Mutua Fenera Chieri

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 6; Delta Despar Trentino 6; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Savino Del Bene Scandicci 5; Igor Gorgonzola Novara 3; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Saugella Monza 3; Il Bisonte Firenze 2; Banca Valsabbina Millenium Brescia 1; Zanetti Bergamo 1; Vbc E’piu’ Casalmaggiore 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0; Unet E-Work Busto Arsizio 0.

IL PROSSIMO TURNO-04/10/2020 Ore 17.00-

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci Si gioca il 03/10/2020 Ore 20.30

Unet E-Work Busto Arsizio – Delta Despar Trentino

Saugella Monza – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara Ore 18.30

Zanetti Bergamo – Vbc E’piu’ Casalmaggiore

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo