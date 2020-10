A1 Femminile, si parte con la partitissima Conegliano-Scandicci

ROMA-Con l’anticipo tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, ripetizione della semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Vicenza in Piazza dei Signori, si apre la 3^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, che segnerà su quasi tutti i campi il ritorno del pubblico, seppur in misura contenuta. Il match tra le pantere di Daniele Santarelli e le toscane di Massimo Barbolini, in programma sabato sera alle 20.30, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport HD. Entrambe le squadre hanno cominciato la Regular Season con due vittorie – che sono valse 6 punti per le trevigiane e 5 per le scandiccesi – e dunque in palio al PalaVerde c’è il primato della classifica. Rispetto alla gara di inizio settembre, le gialloblù avranno una Kimberly Hill in più, negativa ai test anti-COVID, e una Folie in meno, alle prese con la rieducazione dopo l’intervento al ginocchio destro.

« Affrontiamo domani un’altra avversaria forte che come successo con Busto abbiamo già incrociato in Supercoppa – racconta coach Santarelli -. Impegni molto utili in questo momento per la crescita della nostra squadra. Come noi anche Scandicci viene da due vittorie, prevedo una gara combattuta e spettacolare, loro con il recupero di Malinov sono praticamente al completo, quindi sicuramente ne uscirà un bello spettacolo per il nostro pubblico che finalmente, anche se soltanto qualche centinaio, tornerà a sostenerci al Palaverde. Il rientro di Kimberly? E’ bellissimo averla di nuovo qui con noi, lei è una delle più forti del Mondo e qui ormai è casa sua ».

« Conosciamo tutti Conegliano, non ha bisogno di presentazioni – spiega Ofelia Malinov, capitana della Savino Del Bene ormai ristabilita -. Mi aspetto una partita combattuta e mi auguro di vedere una crescita, punto dopo punto. Dobbiamo provare a migliorare il nostro gioco, soprattutto contro una squadra che sbaglia veramente poco. Siamo giovani e abbiamo bisogno di crescere giocando questo tipo di queste partite. Dobbiamo andare al PalaVerde con positività spingendo al massimo delle nostre possibilità. Misurandosi con i più forti capiremo quale sarà il nostro livello, è un ottimo test anche se arriveremo al massimo più avanti ».

Domenica pomeriggio le altre 4 gare del turno, mentre è stata rinviata a data da destinarsi il match tra Saugella Monza e Il Bisonte Firenze, a causa dell’assenza di Marco Mencarelli, coach delle bisontine e della Nazionale U17 femminile impegnata in questi giorni in Montenegro per l’Europeo di categoria.

Impegni esterni per Delta Despar Trentino e Bosca S.Bernardo Cuneo, che condividono con l’Imoco la prima posizione in classifica. Le neopromosse gialloblù faranno visita alla Unet E-Work Busto Arsizio, che al contrario è alla ricerca dei primi punti dopo i ko con Monza e Conegliano. Marco Fenoglio, coach delle farfalle, ritrova finalmente la sua palleggiatrice titolare Jordyn Poulter, potrà per la prima volta in stagione schierare la formazione al completo, con Gray in posto 4.

« Abbiamo già messo da parte le prime due sconfitte, anche se pesano perché siamo ancora a zero punti in classifica – chiarisce capitan Gennari -. A maggior ragione dunque abbiamo tanta voglia e determinazione per affrontare la partita di domenica, siamo riuscite ad allenarci al completo questa settimana e sono molto positiva. Con Trento sarà una lotta: è una squadra tosta, che gioca un’ottima pallavolo. Ci sono molte ragazze giovani, ma contraddistinte da una grande grinta e quindi dovremo dare veramente il 100% per trovare la nostra prima vittoria ».

« E’ inutile dire che si alzerà nuovamente l’asticella – spiega Matteo Bertini, tecnico della capolista –. L’avevo già detto alla vigilia della sfida con Casalmaggiore e sarà così anche in questa circostanza perché andremo ad affrontare una squadra davvero molto forte. Busto Arsizio, tra l’altro, ritroverà la sua alzatrice titolare. Per questo dovremo essere bravi a calarci immediatamente nel match e a trovare strada facendo le contromisure al gioco proposto da Poulter. Dal punto di vista mentale vorrei rivedere il medesimo approccio che ha caratterizzato le prime due partite: questa volta sarà probabilmente ancor più difficile, perché troveremo dall’altra parte della rete una squadra che cercherà di aggredirci fin dal primo scambio ».

La Bosca S.Bernardo sarà di scena a Perugia per sfidare la Bartoccini Fortinfissi. Un altro testa-coda, dicono i numeri, ma sarà lecito attendersi grande equilibrio.

« Come tutte le settimane ci stiamo preparando lavorando in base alle caratteristiche della squadra che dovremo affrontare – spiega Helena Havelkova, schiacciatrice delle umbre -. Ovviamente abbiamo lavorato anche su quelle cose che ancora non ci stanno venendo bene. Ci sarà sicuramente da fare attenzione ad Alice Degradi, ho giocato con lei a Busto e so quanto sia forte, in questo periodo poi sta giocando veramente bene quindi dovremo prestarle un’attenzione particolare ».

« Perugia ha un organico di tutto rispetto con tante giocatrici di esperienza e di alto livello – dichiara il tecnico di Cuneo Andrea Pistola –. Le prime due partite di campionato fanno poco testo: quella che incontreremo domenica è una squadra da temere sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo cercare di mantenere il nostro livello di gioco e l’entusiasmo con cui abbiamo iniziato la stagione, fondamentale per continuare a fare punti e offrire buone prestazioni ».

Cercano punti Zanetti Bergamo e VBC èpiù Casalmaggiore, che per motivi diversi devono ancora oliare i meccanismi di squadra.

« Siamo stati penalizzati dall’arrivo all’ultimo di molte ragazze e non abbiamo ancora trovato l’alchimia giusta per scendere in campo e dare il meglio – rileva Francesca Marcon, tra le tante ex della sfida -. Certo fino adesso ci siamo comunque allenate bene, ma abbiamo bisogno di rodaggio. Il livello di ogni squadra è alto questa stagione, ma Casalmaggiore mi sembra più abbordabile rispetto a Novara e giocando in casa dobbiamo a maggior ragione puntare a fare punti davanti al nostro pubblico. Il pubblico, soprattutto a Bergamo, è sempre stato un punto di forza. Ci sono mancati tantissimo e poterli rivedere e risentire domenica, anche se non proprio tutti, sarà un grande punto a nostro favore ».

« Andiamo a Bergamo molto motivate – dice Francesca Bonciani, palleggiatrice della Società rosa che è ancora alla ricerca di una regista da affiancarle – e determinate a rimboccarci le maniche per mettere in campo quella grinta che forse ci è un po’ mancata domenica scorsa. Noi ci crediamo molto e adesso dobbiamo dimostrarlo ».

Alle 18.30 il derby piemontese tra Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara, le due formazioni che hanno osservato il turno di riposo nelle prime due giornate di Campionato.

« Sono e siamo contentissime di tornare finalmente a giocare in casa – le parole di Alessia Mazzaro, centrale chierese -. Dispiace moltissimo per il pubblico che non potrà entrare al PalaFenera ma sono sicura che in un modo o nell’altro tiferà per noi. È una partita che reputiamo importantissima e anche loro sicuramente la sentono molto. L’allenamento congiunto della scorsa settimana con Novara è andato bene ma sappiamo che in partita esce fuori il vero carattere di una squadra. Noi speriamo di continuare a fare quello che abbiamo fatto in queste due settimane che abbiamo avuto per prepararci. Faremo del nostro meglio per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile ».

« Chieri ha un buon sistema di gioco, lo abbiamo potuto vedere in queste prime uscite e sperimentarlo anche direttamente nell’amichevole disputata un paio di settimane fa – ricorda Sara Bonifacio, centrale delle igorine -. Credo che la chiave per noi stia nell’essere incisive in battuta, cosa che dovrebbe limitare un po’ il loro gioco veloce e costringerle a situazioni più scontate. Da parte nostra dovremo essere invece interpretare al meglio la fase di cambio palla. La squadra? Ci vuole sicuramente ancora un po’ di tempo per trovare gli equilibri ottimali, a volte siamo altalenanti e questo può essere parte del nostro percorso di crescita ma dovremo essere brave a superare presto questa fase. Credo che siamo sulla buona strada, ora ovviamente dovremo dimostrarlo sul campo ».

Riposa la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

IL PROGRAMMA E ARVITRI DELLA 3a GIORNATA-



Sabato 3 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Piperata-Rapisarda

Domenica 4 ottobre, ore 17.00-

Unet E-Work Busto Arsizio – Delta Despar Trentino ARBITRI: Tanasi-Verrascina Zanetti

Bergamo – VBC èpiù Casalmaggiore ARBITRI: Venturi-De Simeis

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Frapiccini-Merli

Domenica 4 ottobre, ore 18.30-

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Canessa-Palumbo

Rinviata a data da destinarsi Saugella Monza – Il Bisonte Firenze

Riposa: Banca Valsabbina Millenium Brescia

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 6; Delta Despar Trentino 6; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Savino Del Bene Scandicci 5; Igor Gorgonzola Novara 3*; Reale Mutua Fenera Chieri 3*; Saugella Monza 3; Il Bisonte Firenze 2; Banca Valsabbina Millenium Brescia 1; Zanetti Bergamo 1; VBC èpiù Casalmaggiore 0; Bartoccini Fortinfissi Perugia 0; Unet E-Work Busto Arsizio 0.

*una partita in meno