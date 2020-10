A1 Femminile, cadono Trento e Cuneo, Conegliano resta sola

ROMA- Dopo tre giornate di campionato in testa all'A1 Femminile resta sola a punteggio pieno l'Imoco Conegliano. La squadra di Santarelli, dopo il successo di ieri nell'anticipo contro la Savino Del Bene Scandicci, ha potuto approfittare delle contemporanee sconfitte di Delta Despar Trentino e Bosca San Bernardo Cuneo con le quali condivideva il primato.

La squadra di Bertini si è fatta battere per 3-0 sul campo dell’ Unet E-Work Busto Arsizio mentre quella di Pistola è caduta al cospetto di una brillante Bartoccini Fortinfissi Perugia. Resta a punteggio pieno l’Igor Gorgonzola Novara che va a vincere il derby in casa della Reale Mutua Fenera Chieri. Successo in trasferta anche per la Vbc E’piu’ Casalmaggiore a Bergamo.

I TABELLINI-

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – DELTA DESPAR TRENTINO 3-0 (25-23 25-18 25-21)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Gennari 10, Olivotto 4, Mingardi 19, Gray, Stevanovic 6, Poulter 3, Leonardi (L), Herrera Blanco 6, Escamilla 5, Piccinini, Bonelli. Non entrate: Bulovic, Cucco. All. Fenoglio.

DELTA DESPAR TRENTINO: D’Odorico 7, Furlan 6, Piani 20, Melli 11, Fondriest 4, Cumino, Moro (L), Bisio, Trevisan. Non entrate: Marcone, Pizzolato, Ricci. All. Bertini.

ARBITRI: Tanasi, Verrascina.

NOTE – Spettatori: 420, Durata set: 33′, 23′, 28′; Tot: 84′.

REALE MUTUA FENERA CHIERI – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (20-25 20-25 16-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Perinelli 3, Alhassan 2, Bosio 1, Villani 8, Mazzaro 2, Grobelna 6, De Bortoli (L), Zambelli 5, Laak 5, Frantti 2, Mayer 1, Gibertini. Non entrate: Meijers, Fini. All. Bregoli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington 8, Hancock 8, Herbots 16, Bonifacio 2, Smarzek 20, Bosetti 6, Sansonna (L), Chirichella 2, Daalderop, Populini. Non entrate: Zanette, Costantini, Napodano, Battistoni. All. Lavarini.

ARBITRI: Canessa, Palumbo.

NOTE – Spettatori: 200, Durata set: 25′, 25′, 24′; Tot: 74′.

ZANETTI BERGAMO – VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE 0-3 (12-25 23-25 18-25)

ZANETTI BERGAMO: Valentin 2, Enright 4, Moretto 4, Luketic 13, Loda 7, Dumancic 5, Fersino (L), Lanier 4, Mio Bertolo 3, Faucette Johnson 1, Prandi, Marcon. Non entrate: Faraone. All. Turino.

VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE: Partenio 11, Melandri 6, Montibeller 12, Vasileva 13, Stufi 5, Bonciani 2, Sirressi (L), Ciarrocchi, Bajema. Non entrate: Kosareva, Maggipinto, Vanzurova. All. Parisi.

ARBITRI: Venturi, De Simeis.

NOTE – Spettatori: 520, Durata set: 23′, 32′, 27′; Tot: 82′.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-1 (25-23 22-25 27-25 25-19)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Angeloni 21, Aelbrecht 6, Di Iulio 3, Mlinar 1, Koolhaas 8, Ortolani 17, Cecchetto (L), Carcaces 9, Casillo 3. Non entrate: Havelkova, Rumori, Scarabottini, Agrifoglio. All. Bovari.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Candi 16, Signorile 2, Degradi 12, Zakchaiou 15, Ungureanu 16, Strantzali 1, Zannoni (L), Bici 6, Giovannini 4, Fava, Turco. Non entrate: Gay. All. Pistola.

ARBITRI: Frapiccini, Merli. NOTE – Spettatori: 350, Durata set: 28′, 29′, 37′, 28′; Tot: 122′.

I RISULTATI-

Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-18, 25-16, 25-21) Giocata ieri

Unet E-Work Busto Arsizio-Delta Despar Trentino 3-0 (25-23, 25-18, 25-21)

Saugella Monza-Il Bisonte Firenze 0-0 Rinviata

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (20-25, 20-25, 16-25)

Zanetti Bergamo-Vbc E’piu’ Casalmaggiore 0-3 (12-25, 23-25, 18-25)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (25-23, 22-25, 27-25, 25-19)

Ha riposato: Banca Valsabbina Brescia

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 9; Igor Gorgonzola Novara 6; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Delta Despar Trentino 6; Savino Del Bene Scandicci 5; Reale Mutua Fenera Chieri 3; Vbc E’piu’ Casalmaggiore 3; Saugella Monza 3; Unet E-Work Busto Arsizio 3; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Il Bisonte Firenze 2; Banca Valsabbina Millenium Brescia 1; Zanetti Bergamo 1.

IL PROSSIMO TURNO- 11/10/2020 Ore 17.00-

Saugella Monza – Igor Gorgonzola Novara Si gioca il 10/10/2020 Ore 20.00

Vbc E’piu’ Casalmaggiore – Bartoccini Fortinfissi Perugia Si gioca il 10/10/2020 Ore 19.00

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri Si gioca il 10/10/2020 Ore 20.30

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Imoco Volley Conegliano

Delta Despar Trentino – Zanetti Bergamo

Riposa: Unet E-Work Busto Arsizio