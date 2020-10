A1 Femminile, Conegliano suona la quinta, Scandicci tiene il passo

ROMA- Stasera sono nadate in scena quattro sfide della sesta giornata del campionato di A1 Femminile. Continua la marcia vincente dell'Imcono Conegliano che in casa della Bartoccini Perugia incassa la quinta vittoria in cinque partite. Tiene il passo la Savino Del Bene Scandicci che va a vincere sul campo di un'incompleta Unet E-Work Busto Arzizio. Vince in trasferta la Reale Mutura Fenera Chieri sul campo della Vbc E’piu’ Casalmaggiore. Cade a Firenze sul campo de Il Bisonte ma soltanto al quinto set la Delta Despar Trentino.

I TABELLINI-

VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE – REALE MUTUA FENERA CHIERI 0-3 (17-25 24-26 19-25)

VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE: Partenio 6, Melandri 7, Montibeller 13, Vasileva 12, Stufi 6, Marinho, Sirressi (L), Bajema 2, Vanzurova 2, Bonciani, Ciarrocchi. Non entrate: Kosareva, Maggipinto. All. Parisi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Perinelli 17, Zambelli 6, Bosio 4, Villani 13, Mazzaro 11, Grobelna 13, De Bortoli (L), Frantti 1, Meijers, Alhassan. Non entrate: Gibertini, Marengo, Mayer, Laak. All. Bregoli.

ARBITRI: Lot, Puecher.

NOTE – Spettatori: 200, Durata set: 23′, 27′, 24′; Tot: 74′.

IL BISONTE FIRENZE – DELTA DESPAR TRENTINO 3-2 (16-25 25-17 22-25 25-12 15-4)

IL BISONTE FIRENZE: Guerra 21, Alberti 16, Enweonwu 11, Van Gestel 13, Belien 17, Cambi 3, Venturi (L), Panetoni, Hashimoto, Lazic. Non entrate: Kone, Nwakalor. All. Mencarelli.

DELTA DESPAR TRENTINO: D’Odorico 9, Furlan 8, Piani 20, Melli 9, Fondriest 5, Cumino 1, Moro (L), Pizzolato 3, Trevisan 1, Bisio 1, Ricci. Non entrate: Marcone. All. Bertini.

ARBITRI: Zavater, Luciani.

NOTE- Durata set: 21′, 22′, 24′, 22′, 13′; Tot: 102′.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (18-25 15-25 21-25) –

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Carcaces 8, Koolhaas 2, Ortolani 13, Havelkova 5, Aelbrecht 2, Di Iulio, Cecchetto (L), Casillo, Rumori. Non entrate: Mlinar, Scarabottini, Agrifoglio, Angeloni. All. Bovari.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Wolosz 3, Sylla 8, Fahr 8, Egonu 17, Adams 10, De Kruijf 8, De Gennaro (L), Gicquel 3, Gennari, Caravello, Hill. Non entrate: Eckl, Omoruyi, Butigan. All. Santarelli.

ARBITRI: Caretti, Toni.

NOTE – Spettatori: 340, Durata set: 25′, 24′, 27′; Tot: 76′.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (23-25 33-31 18-25 21-25)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Gennari 13, Olivotto 8, Mingardi 27, Gray 4, Herrera Blanco 9, Bonelli 2, Leonardi (L), Escamilla 8. Non entrate: Galletti, Cucco, Bulovic. All. Musso.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Courtney 11, Popovic 12, Stysiak 31, Pietrini 14, Lubian 10, Malinov 3, Merlo (L), Bosetti, Markovic, Drewniok. Non entrate: Carocci, Samadan, Camera, Cecconello. All. Barbolini.

ARBITRI: Braico, Brancati.

NOTE – Spettatori: 80, Durata set: 28′, 38′, 25′, 26′; Tot: 117′.

I RISULTATI-

Igor Gorgonzola Novara-Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-18, 25-16, 25-16) Giocata ieri

Vbc E’piu’ Casalmaggiore-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (17-25, 24-26, 19-25)

Il Bisonte Firenze-Delta Despar Trentino 3-2 (16-25, 25-17, 22-25, 25-12, 15-4)

Bosca S.Bernardo Cuneo-Zanetti Bergamo 0-0 Rinviata a data da destinarsi

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Imoco Volley Conegliano 0-3 (18-25, 15-25, 21-25)

Unet E-Work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (23-25, 33-31, 18-25, 21-25)

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 15; Savino Del Bene Scandicci 14; Delta Despar Trentino 13; Igor Gorgonzola Novara 9; Reale Mutua Fenera Chieri 9; Bosca S.Bernardo Cuneo 8; Il Bisonte Firenze 7; Saugella Monza 7; Vbc E’piu’ Casalmaggiore 6; Unet E-Work Busto Arsizio 3; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Zanetti Bergamo 1; Banca Valsabbina Millenium Brescia 1.

IL PROSSIMO TURNO- 25/10/2020 Ore 17.00-

Imoco Volley Conegliano – Saugella Monza Si gioca il 24/10/2020 Ore 20.30

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara Si gioca il 24/10/2020 Ore 21.00

Zanetti Bergamo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Reale Mutua Fenera Chieri Si gioca il 24/10/2020 Ore 18.00

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo