Prima vittoria stagionale per Bergamo contro Perugia

BERGAMO-Prima vittoria stagionale della Zanetti Bergamo contro la Bartoccini Perugia. La squadra orobica regala al suo pubblico un successo da tre punti in quattro set.

LA CRONACA DEL MATCH-

Orfana dell’opposto titolare nelle prime cinque giornate di Campionato, la Zanetti schiera l’americana Lanier per sostituire la croata Luketic. Al palleggio c’è Natalia Valentin, in banda Enright e capitan Loda, al centro Dumancic e Moretto, il libero è Eleonora Fersino. Al sestetto rossoblù, Perugia risponde con la palleggiatrice Di Iulio, le centrali Aelbrecht e Koolhaas, l’opposto Ortolani, le schiacciatrici Angeloni e Havelkova e il libero Cecchetto.

E’ una Zanetti affamata di punti, che per i venti minuti iniziali schiaccia sull’acceleratore e strappa il vantaggio sotto i colpi di Lanier (8 punti, 72%), Loda (5, 62%) ed Enright (5, 50%). E’ 25-17 sotto la curva della “Nobiltà Rossoblù” decisa a trascinare la Zanetti. Che si ripresenta in campo nel secondo parziale con la stessa determinazione: non lascia respiro alle avversarie e con l’ace di Enright è subito 13-5. E’ ancora Lanier la best score del set (7 punti, di cui 2 a muro) e le resistenze della Bartoccini si fermano sul 25-20. E’ 2-0 Zanetti.

Ma il match non ha ancora preso la strada di Bergamo: Perugia cerca l’allungo, conferma il cambio di regia già giocato nel secondo set con l’ingresso di Agrifoglio e inserisce la cubana Carcaces tenendosi sempre avanti. La Zanetti ribalta il sestetto sfruttando tutte le alternative: c’è il debutto in battuta di Faraone con un ace, la diagonale cambia con Johnson e Prandi, entra anche Marcon ma Perugia chiude 19-25.

La battaglia entra nel vivo, le ospiti scattano subito, la Zanetti le riprende sull’8 pari con Dumancic. E’ un punto a punto in cui le umbre riescono a tenere un margine di +2 fino al 16 pari firmato Loda, seguito dal doppio muro di Dumancic per il sorpasso e il break. Perugia fa altrettanto e controsorpassa (19-21). Le emozioni sembrano non voler finire ed è un continuo rincorrersi fino ai muri di Moretto ed Enright che portano al 24-23. Perugia annulla la palla match, Enright ne conquista un’altra e di nuovo la Bartoccini la ferma. Ma ci pensano Lanier e Loda a chiudere: 27-25 e prima vittoria.

I PROTAGONISTI-

Sara Loda (Zanetti Bergamo)- « E’ stata una partita strana, perché siamo partite forte e abbiamo fatto due buoni primi set, poi siamo un po’ calate, forse, un calo di tensione. Comunque abbiamo fatto qualche errore di troppo e loro hanno giocato e fatto la loro parte. La cosa migliore è stata la reazione nel finale: eravamo in un momento di difficoltà e si vedeva, ma punto dopo punto non abbiamo mollato una palla e portato a casa la partita ».

Beatrice Agrifoglio (Bartoccini Perugia)- « Abbiamo fatto i primi due set commettendo tanti errori, giocando sotto tono mentre loro spingevano al 100% su ogni palla. Noi non c’eravamo sia dal punto di vista tecnico che da quello mentale e questa era una partita dove non potevamo permettercelo, poi siamo ripartite, solo che ancora ci mancano molte cose ma non possiamo permetterci di perdere ancora tanto tempo. Sicuramente ci sono state cose buone. Come la grinta mostrata nel terzo set. Non ci resta che tornare in palestra a lavorare perché evidentemente quello fatto fino ad ora, ancora non basta ».

IL TABELLINO-

ZANETTI BERGAMO – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (25-17 25-20 19-25 27-25)

ZANETTI BERGAMO: Valentin 2, Loda 13, Moretto 7, Lanier 28, Enright 9, Dumancic 7, Fersino (L), Mio Bertolo 3, Faucette Johnson 1, Faraone 1, Marcon 1, Prandi. All. Turino.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 11, Koolhaas 10, Ortolani 16, Angeloni 3, Aelbrecht 9, Di Iulio 1, Cecchetto (L), Carcaces 15, Agrifoglio 1, Mlinar. Non entrate: Rumori, Scarabottini, Casillo. All. Bovari. ARBITRI: Rapisarda, Armandola.

NOTE – Spettatori: 153, Durata set: 21′, 26′, 24′, 37′; Tot: 108′.

I RISULTATI-

Imoco Volley Conegliano-Saugella Monza 3-0 (25-16, 25-23, 25-14) Giocata ieri

Unet E-Work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze Rinviata

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 16-18) Giocata ieri

Zanetti Bergamo-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-17, 25-20, 19-25, 27-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (22-25, 19-25, 20-25) Giocata ieri

Delta Despar Trentino-Bosca S.Bernardo Cuneo Rinviata

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 18; Savino Del Bene Scandicci 15; Delta Despar Trentino 13; Reale Mutua Fenera Chieri 12; Igor Gorgonzola Novara 11; Saugella Monza 10; Bosca S.Bernardo Cuneo 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio 6; Vbc E’piu’ Casalmaggiore 6; Zanetti Bergamo 4; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Banca Valsabbina Millenium Brescia 1.

IL PROSSIMO TURNO- 28/10/2020 Ore 20.30-

Igor Gorgonzola Novara – Vbc E’piu’ Casalmaggiore

Saugella Monza – Zanetti Bergamo

Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano Ore 18.00

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio