A1 Femminile, vincono Conegliano e Brescia

ROMA- Due soli match in calendario stasera per la 9a giornata di A1 Femminile. Al PalaVerde di Treviso continua la marcia inarrestabile dell’Imoco Conegliano che travolge 3-0 anche la Bosca S.Bernardo Cuneo mentre nell’altra sfida, l’atteso derby fra Banca Valsabbina Brescia ed Zanetti Bergamo sono le ragazze di Mazzola a prendersi i tre punti imponendosi per 3-1.

TUTTE LE SFIDE-

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – BOSCA S.BERNARDO CUNEO-

Derby del vino, ma senza le bollicine per Imoco-Bosca, nona giornata di A1 al Palaverde. Le piemontesi, falcidiate dalle assenze-Covid, si presentano al Palaverde dopo quattro turni di rinvii con la squadra decimata, presenti del gruppo titolare solo tre giocatrici, Bici, Fava e Stijepic, ma il presidente Borgna in panchina in quanto anche lo staff tecnico è tutto in isolamento, ha voluto esserci a tutti i costi per dare un segnale di resistenza e orgoglio, convocando le atlete della B2 per riuscire a far svolgere la gara. Una partita senza storia né contenuti tecnici particolari, utile alle Pantere di Conegliano solo per sostenere un allenamento al Palaverde e a tenere con il “motore acceso” un campionato che nonostante tutto prosegue stoico, pur tra le comprensibili problematiche legate alla pandemia.

Coach Santarelli per questo match anomalo schiera dall’inizio una formazione dando spazio a chi solitamente gioca meno con Gennari-Gicquel, Fahr-Butigan, Omoruyi-Hill, libero Caravello, risponde Cuneo con un manipolo di volenterose ragazze della B2 assieme alle reduci della prima squadra .

I tre set sono senza storia, con l’Imoco Volley che svolge il suo compito senza strafare, rispettando le giovani avversarie che da parte loro offrono un’orgogliosa resistenza giocando senza timori reverenziali e onorando al massimo il palcoscenico del Palaverde. Alla fine lo score è testimone di un gap troppo ampio: il primo set che si chiude 25-11 (5 punti di Gicquel, 4 di Butigan e Omoruyi), il secondo set per 25-10 (9 punti per Gicquel), mentre invece nel terzo parziale il punteggio è più clemente per la Bosca che lotta fino al 25-16 che chiude l’incontro. MVP del match la francese dell’Imoco Gicquel con 18 punti all’attivo, mentre è Bici la “bomber” ospite con 5 punti all’attivo.

I PROTAGONISTI-

Sara Fahr (Imoco Conegliano)- «Non è facile mantenere alta l’attenzione in partite come questa. Siamo state comunque brave a mantenere alta l’attenzione e a tenerle sotto. Loro vengono da una situazione difficile ed immagino il sacrificio che hanno fatto per essere in campo stasera, per questo gli va il nostro plauso per come hanno affrontato la gara ».

Milka Stijepic (Bosca S.Bernardo Cuneo)- «È stato un debutto molto diverso da come l’avevo immaginato, ma credo che oggi abbiamo fatto davvero il massimo. Sono molto contenta per le giovanissime, che oggi hanno lottato su ogni pallone dimostrando tutta la felicità per un sogno che si è realizzato. Ora dobbiamo soltanto pensare a recuperare tutti gli effettivi e a ritrovare la condizione, poi torneremo a fare risultati»

IL TABELLINO-

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-11 25-10 25-16)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Gennari 2, Omoruyi 9, Fahr 13, Gicquel 18, Hill 9, Butigan 7, De Gennaro (L), Caravello (L). Non entrate: Sylla, De Kruijf, Wolosz, Adams, Egonu, Folie. All. Santarelli.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Moschettini, Stijepic 4, Andeng Okomo 1, Bici 5, Battistino 3, Fava 1, Montabone (L), Giuliano 1. All. Pistola.

ARBITRI: Curto, Giardini.

NOTE – Durata set: 19′, 19′, 20′; Tot: 58′.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – ZANETTI BERGAMO-

Il derby lombardo è della Valsabbina Brescia che rialza la testa, superando un periodo di risultati negativi, imponendosi in rimonta ad una Zanetti Bergamo che ha affrontato con il piglio giusto soltanto il primo parziale. Nicoletti (23 punti) e Jasper (17) trascinano la squadra di Mazzola al successo.

Brescia in campo con la palleggiatrice Bechis in diagonale con Nicoletti, al centro ci sono Berti e Veglia, laterali Angelina e Jasper. Il libero è Parlangeli.

In casa bergamasca Valentin non ce la fa e allora in regia ecco Vittoria Prandi a orchestrare Lanier, Loda, Enright, Moretto e Mio Bertolo. A completare il 6+1 c’è il libero Fersino. La lungodegente Luketic resta a guardare a bordocampo.

Brescia risponde con la palleggiatrice Bechis in diagonale con Nicoletti, al centro ci sono Berti e Veglia, laterali Angelina e Jasper. Il libero è Parlangeli.

Dopo una prima fase di studio, la Zanetti stacca con un vantaggio di +5 (10-15): per la Banca Valsabbina sono Nicoletti e Jasper a forare le difese rossoblù, Bergamo ha invece un gioco più fluido e Prandi distribuisce equamente mandando a segno tutti i terminali. La Zanetti gestisce il set restando sempre avanti, Brescia recupera nel finale e si porta a -1 (23-24), fino a quando Stephanie Enright mette la parola fine al parziale e le rossoblù chiudono 23-25. Lo score del parziale dice che Mio Bertolo chiude con 6 punti (4 attacchi, 1 muro e 1 ace), Lanier con 5 (4 attacchi e un ace).

Brescia riparte con Cvetnic per Angelina e si porta avanti, Lanier ricuce ed è 4-4 e punto a punto fino all’ace di Jasper (10-7) il cui turno di battuta dura fino al 14-7. Entrano Marcon e Dumancic, la Zanetti cerca la scossa ma Cvetnic e Nicoletti confermano la crescita di Brescia. Sul 20-14 per le padrone di casa, spazio per Johnson. Ma il set ha ormai preso la direzione che porta all’1-1 (25-15).

Brescia, trovato l’equilibrio nel secondo parziale, riprende da dove aveva finito. La Zanetti recupera la parità sul 13-13 e apre il punto a punto fino al break di Cvetnic (18-16). Le risponde Loda, ma la Banca Valsabbina non abbassa la guardia e di nuovo con Cvetnic fa lo strappo del 21-17. Sul 23-18, il videocheck sposta il risultato dal presunto 24-19 al 23-20 e la Zanetti prova il recupero, ma il muro bresciano e l’ace della protagonista del parziale, Cvetnic, chiude il gioco 25-21.

Le padrone di casa prendono in mano il match, la Zanetti prova a strapparglielo, ma si scontra contro un Brescia che non permette alle rossoblù di rialzarsi e va a conquistare la vittoria.

I PROTAGONISTI-

Tiziana Veglia (Banca Valsabbina Brescia)- « Sono contentissima. Aspettavamo questa vittoria da fin troppo tempo e sono veramente orgogliosa di questo gruppo. Sappiamo di essere una buonissima squadra, ma dovevamo soltanto rendercene conto tutti. Sono stati mesi di duro lavoro alla ricerca della risoluzione dei problemi che abbiamo avuto in questo inizio di stagione, perciò siamo ancor più felici di questi 3 punti meritati. Era una questione prettamente psicologica e proprio su questo lato abbiamo lavorato tanto in settimana, cercando di azzerare tutto il passato. A volte le cose semplici ripagano, ed oggi hanno ripagato ».

Vittoria Prandi (Zanetti Bergamo)- « Ci è mancata la giusta aggressività, quella che abbiamo avuto nelle ultime due partite. Ci aspetta ora Conegliano: cerchiamo di resettare e pensare ad avere la giusta mentalità e aggressività. Se abbiamo quelle, ci possiamo provare sempre ».

IL TABELLINO-

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – ZANETTI BERGAMO 3-1 (23-25 25-15 25-21 25-16)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Angelina 1, Veglia 7, Nicoletti 23, Jasper 17, Berti 7, Bechis 6, Parlangeli (L) 1, Cvetnic 14, Biganzoli 1, Sala (L), Bridi, Decortes. Non entrate: Botezat, Pericati. All. Mazzola.

ZANETTI BERGAMO: Enright 8, Mio Bertolo 8, Prandi 1, Loda 11, Moretto 7, Lanier 17, Fersino (L), Dumancic 3, Faucette Johnson 1, Faraone, Marcon. Non entrate: Valentin. All. Turino.

ARBITRI: Papadopol, Piperata.

NOTE – Spettatori: 50, Durata set: 29′, 30′, 32′, 26′; Tot: 117′.

I RISULTATI-

Imoco Volley Conegliano-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-11, 25-10, 25-16)

Unet E-Work Busto Arsizio-Vbc E’piu’ Casalmaggiore Rinviata

Saugella Monza-Savino Del Bene Scandicci 3-2 (25-21, 22-25, 25-13, 19-25, 15-10) Giocata ieri

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-19) Girata ieri

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Zanetti Bergamo 3-1 (23-25, 25-15, 25-21, 25-16)

Delta Despar Trentino-Igor Gorgonzola Novara Rinviata

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 24; Savino Del Bene Scandicci 16; Reale Mutua Fenera Chieri 15; Igor Gorgonzola Novara 14; Saugella Monza 14; Delta Despar Trentino 13; Bosca S.Bernardo Cuneo 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio 6; Vbc E’piu’ Casalmaggiore 6; Zanetti Bergamo 5; Banca Valsabbina Millenium Brescia 4; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3.

IL PROSSIMO TURNO- 04/11/2020 Ore 20.30-

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Vbc E’piu’ Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Zanetti Bergamo – Imoco Volley Conegliano Si gioca il 04/11/2020 Ore 19.30

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo Si gioca il 04/11/2020 Ore 18.30

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Delta Despar Trentino – Saugella Monza