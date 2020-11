La 10a giornata tra mercoledì e giovedì

ROMA - Ultimo turno infrasettimanale del girone di andata per la Serie A1 Femminile. Mercoledì sera si disputerà la 10a giornata di Campionato, con tre partite in programma (più una spostata di 24 ore e altre due rinviate per casi di positività al Covid-19).

Alle 19.30, la Zanetti Bergamo ospiterà la capolista Imoco Volley Conegliano. Per le orobiche di Daniele Turino la necessità di reagire al ko di Brescia e di provare a complicare la vita alle pantere, che fin qui hanno ottenuto 8 vittorie su altrettante gare e lasciato alle avversarie solamente due set.

« Continuiamo questo Campionato che, pur con le tante difficoltà che ci sono, prosegue come è giusto che sia – riflette Daniele Santarelli, coach gialloblù -. Lo sport è una valvola di sfogo per tanta gente, un’occasione per avere un po’ di svago e lasciare da parte i pensieri, ed è giusto e doveroso andare avanti pur facendo qualche sacrificio. Domani a Bergamo ci aspetta un’altra partita, sicuramente non sarà una gara soft come quella di domenica con Cuneo che era rimaneggiata, le bergamasche sono una squadra che sta crescendo, si è già dimostrata capace di ottime cose, anche se alternate a qualche passo falso. Loro hanno giocatrici d’esperienza che conosciamo bene e giovani interessanti come la ‘nostra’ Eleonora Fersino che riabbracceremo, sono un team da rispettare. Sappiamo comunque quello che dobbiamo fare, restare concentrate sul nostro gioco e continuare il nostro percorso di crescita con un’altra bella partita ».

Alle 20.30 le telecamere di Rai Sport HD saranno al Sanbàpolis di Trento per la sfida tra Delta Despar Trentino e Saugella Monza. Le gialloblù di Matteo Bertini tornano in campo dopo tre turni di riposo imposto, loro malgrado, dai casi di positività che hanno colpito le tre formazioni piemontesi. Sebbene dunque le trentine abbiano disputato sei gare su nove, si trovano comunque in una situazione di classifica più che buona, con un solo punto in meno delle brianzole.

« Sarà un test estremamente difficile e al tempo stesso stimolante – spiega coach Bertini, tecnico della Delta Despar –. Questa partita ci servirà soprattutto per ritrovare il ritmo dopo un paio di settimane senza gare ufficiali che inevitabilmente ci hanno tolto l’entusiasmo e l’intensità di gioco che avevamo trasportato in campo in questa prima parte della stagione. Non sarà semplice ripartire, soprattutto al cospetto di una squadra molto forte sia fisicamente che tecnicamente, dotata di ottime individualità, di alternative importanti in ogni ruolo e di un sistema muro-difesa molto efficace. Come ho già detto in precedenza per poter infastidire le nostre avversarie anche in questa occasione dovremo riuscire ad alzare ulteriormente la nostra asticella ».

La truppa di Marco Gaspari proverà a sbloccarsi in trasferta dopo aver vinto in casa contro Scandicci:

« Trento è una squadra giovane e di qualità che occupa le prime posizioni in classifica – rileva Federica Squarcini, centrale della Saugella -. Noi arriviamo dalla bella e importante vittoria contro Scandicci 3-2. Siamo in forma e dobbiamo continuare a crescere: vogliamo vincere per portare altri punti in classifica. Per farlo cercheremo di sfruttare il nostro servizio: sappiamo che dobbiamo spingere in questo fondamentale per rendere il gioco più fluido ed esprimere una migliore correlazione muro-difesa. Firmare un successo fuori casa aiuterebbe ad alzare il morale oltre alla classifica. Siamo un gruppo unito che lavora tanto e bene. Dobbiamo però dimostrarlo anche fuori casa, cosa non semplice da fare ma alla nostra portata ».

Derby lombardo tra VBC èpiù Casalmaggiore e Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le rosa di Carlo Parisi, a riposo domenica per il rinvio della gara di Busto Arsizio, rientrano in scena al PalaRadi per muovere la propria classifica, ferma da alcune settimane. Due punti dividono le casalasche dalle leonesse di Enrico Mazzola, che proprio domenica hanno conquistato il primo successo stagionale e puntano a bissarlo.

«Veniamo da due brutte sconfitte – afferma Cristian Piazzese, vice allenatore della VBC -. Pur facendo vedere delle cose interessanti in tutti gli allenamenti, in cui lavoriamo sulle nostre sicurezze ma cerchiamo di incrementare il nostro bagaglio, forse manca un pò di “killer instinct”, ma stiamo lavorando anche su quello. La partita di mercoledì con Brescia non è semplice, loro vengono da una buona vittoria con Bergamo e noi abbiamo tutta la pressione addosso di una classifica non adatta al nostro organico. La pressione può giocare brutti scherzi ma è anche la lingua del nostro sport, comunque sia arriviamo pronti e sono sicuro che le ragazze hanno voglia di scrollarsi di dosso questo brutto momento di risultati negativi ».

« Meritavamo davvero questa vittoria – commenta Francesca Parlangeli, libero della Banca Valsabbina, riferendosi al 3-1 interno su Bergamo – siamo in palestra ininterrottamente dal 16 di luglio, ma dobbiamo lavorare ancora tanto per mettere in cascina certezze che saranno fondamentali per il futuro. Dopo il primo set, ancora col freno a mano tirato, abbiamo finalmente spinto ed i risultati si sono visti, perciò bisogna continuare su questa strada. Ora testa a Casalmaggiore fin da subito per non interrompere quel che si è visto di buono ».

La gara tra Savino Del Bene Scandicci e Bosca S.Bernardo Cuneo è riprogrammata per giovedì 5 novembre alle ore 18.30: accertato un caso di positività nell’ambiente scandiccese, il gruppo squadra si sottoporrà domattina al tampone di controllo e se non saranno riscontrate ulteriori positività, il match si disputerà regolarmente.

Già rinviate a data da destinarsi le partite Bartoccini Fortinfissi Perugia-Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri.

Turno di riposo per Il Bisonte Firenze.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10a GIORNATA-



Mercoledì 4 novembre, ore 19.30

Zanetti Bergamo – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Prati-Bassan

Mercoledì 4 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Delta Despar Trentino – Saugella Monza ARBITRI: Rapisarda-Sessolo

Mercoledì 4 novembre, ore 20.30

VBC èpiù Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Zanussi-Serafin



Giovedì 5 novembre, ore 18.30

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Marotta-Fontini

Rinviate a data da destinarsi

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Riposa: Il Bisonte Firenze

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 24; Savino Del Bene Scandicci 16; Reale Mutua Fenera Chieri* 15; Igor Gorgonzola Novara** 14; Saugella Monza 14; Delta Despar Trentino** 13; Bosca S.Bernardo Cuneo*** 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio*** 6; VBC èpiù Casalmaggiore* 6; Zanetti Bergamo 5; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 4; Bartoccini Fortinfissi Perugia* 3.

*una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno

.