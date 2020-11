A1 Femminile, solo vittorie al tie break nell'11a giornata

ROMA- Tre partite al cardiopalma nella giornata di oggi per l’11a giornata del campionato di A1 Femminile, tutte concluse al tie break. Fatica oltre il dovuto l’Igor Gorgonzola Novara che deve risalire la china dallo 0-1 per aver ragione de Il Bisonte Firenze. La Zanetti Bergamo vince in volata il derby che la opponeva alla Unet E-Work Busto Arsizio. Ancora un successo al quinto quello della Bartoccini Perugia che, dopo aver subito una doppia rimonta da parte della Banca Valsabbina Brescia riesce a spuntarla al quinto set.

LE TRE SFIDE-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – IL BISONTE FIRENZE-

Vittoria combattutissima per la Igor Volley di Stefano Lavarini, che ha la meglio di un’ostica Firenze al tie-break con scarto minimo. Tra le azzurre, orfane di Sansonna e di Chirichella (per lei un problema muscolare al polpaccio sinistro), grande prestazione di Caterina Bosetti (23 punti), top scorer e MVP del match.

Igor in campo con Smarzek opposta a Hancock, Washington e Bonifacio centrali, Herbots e Bosetti schiacciatrici e Napodano libero; Firenze con Hashimoto in regia Nwakalor in diagonale, Belien e Kone al centro, Guerra e Van Gestel in banda e Venturi libero.

Parte forte Novara, con Herbots che fa 4-1 a muro e poi 6-2 in attacco mentre Firenze si affida a Nwakalor (7-4, ace) prima del nuovo break azzurro che vale l’11-4 con Hancock a segno a muro. Novara tiene alto il ritmo fino al 15-8, Nwakalor (15-10) e Guerra (18-15) sfruttano qualche pasticcio delle azzurre mentre Van Gestel in battuta propizia la rimonta con l’ace del 18-17. Lavarini cambia diagonale, Novara mantiene inerzia favorevole fino al 21-20 (Bosetti), poi Firenze sorpassa e, complici gli errori azzurri, chiude 24-26 con il maniout di Guerra.

Novara reagisce subito con le centrali: Bonifacio fa 3-1 in primo tempo mentre Washington sigla il 7-4 in fast; le azzurre accelerano con Smarzek e sul 12-8 Mencarelli ferma il gioco mentre Nwakalor rimane in scia sul 16-12. Lavarini lancia Daalderop, la solita Bosetti firma il 19-15 in diagonale e si ripete poco dopo, in un momento delicato, firmando il 21-18; Firenze lotta ma Novara scappa 23-19 (invasione ospite a rete) e chide con Daalderop sul 25-20.

Le azzurre ripartono con Daalderop in sestetto, Smarzek firma il primo allungo sul 7-3 mentre Hancock a muro tramuta in oro (10-5) una grandissima difesa di Bosetti. L’americana trova anche l’ace del 12-6, mentre le ospiti inseriscono Enweonwu in sestetto ma è Novara a fare l’andatura con l’ace di Daalderop per il 18-12. Due battute vincenti di Hancock valgono il 22-14 e il break prosegue fino al muro decisivo di Bosetti (25-14) che vale il 2-1.

Ospiti con Enweonwu opposto, Bosetti trova l’ace del 3-2 ma sul turno in battuta di Van Gestel le ospiti fanno il vuoto (4-7, ace) con Lavarini che poco dopo è costretto al timeout sul 5-10. Novara fatica, Enweonwu accelera (6-12) e nonostante la reazione di Bosetti (8-13) le ospiti scappano addirittura 9-17 mentre Lavarini ferma ancora il gioco. Dentro Zanette, Novara ci prova (14-19, muro di Hancock) e rientra fino al 21-23 ma non c’è più margine: al secondo tentativo, un servizio in rete di Populini, vale il 2-2 (22-25).

Si riparte con Zanette in campo, Washington fa 2-1 ma Guerra e il solito servizio di Van Gestel rilanciano le ospiti sul 3-7 che diventa il 4-8 al cambio campo. Dentro Smarzek ma è il turno in battuta di Hancock a “girare” completamente set e partita: la regista americana trascina le sue al 10-8 con Bosetti in grande spolvero. Herbots va a segno due volte in successione (13-9) e avvicina il traguardo, Firenze rimonta fino al 14-13 ma un errore in battuta chiude il match sul 15-13.

I PROTAGONISTI-

Caterina Bosetti (Igor Gorgonzola Novara)- « Dopo due settimane difficili era importante tornare al successo, lo abbiamo fatto con una partita segnata da tanti alti e bassi ma in questo momento è giusto considerarli due punti guadagnati. Lo stop forzato ci ha fatto perdere un po’ di quelle certezze che ci stavamo costruendo, essere uscite bene da una battaglia così non può che farci bene ».

Fatim Kone (Il Bisonte Firenze) - « Sono molto contenta perchè ho avuto la possibilità di giocare e di far vedere le mie qualità; viviamo una situazione difficile per gli infortuni, anche io non sono a posto, ma contro una big siamo riusciti a fare uno step in più dopo il passo indietro di Chieri quindi possiamo essere soddisfatte. Novara è un’ottima squadra, ci ha aggredite molto bene in battuta: magari qualche colpo e un po’ di grinta in più sugli scambi decisivi avrebbero potuto fare la differenza, ma è andata così e ci prendiamo questo punto ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – IL BISONTE FIRENZE 3-2 (24-26 25-20 25-14 22-25 15-13)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Washington 8, Hancock 9, Bosetti 23, Bonifacio 9, Smarzek 11, Herbots 16, Napodano (L), Daalderop 4, Zanette 1, Populini, Battistoni. Non entrate: Chirichella, Costantini. All. Lavarini.

IL BISONTE FIRENZE: Hashimoto 2, Guerra 13, Kone 9, Nwakalor 16, Van Gestel 12, Belien 17, Venturi (L), Enweonwu 3, Panetoni. Non entrate: Ciotoli, Lazic, Neri. All. Mencarelli.

ARBITRI: Simbari, Giardini.

NOTE – Durata set: 29′, 25′, 24′, 27′, 20′; Tot: 125′.

NOTE – Spettatori: 50, Durata set: 27′, 27′, 23′, 31′, 20′; Tot: 128′.

ZANETTI BERGAMO – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO-

Finisce con una vittoria in cinque set della Zanetti Bergamo la sfida che in un Pala Agnelli mette in scena a porte chiuse la opponeva alla Unet E-Work Busto Arsizio.

Una gara vissuta dalle rossoblù con intensità e con la voglia di vincere, di lottare e di strappare punti. Un tie break entusiasmante e una battaglia che ha messo in campo tutto il fuoco della Zanetti.

C’è ancora Vittoria Prandi in cabina di regia opposta a Khalia Lanier. Al centro Moretto e Mio Bertolo, in banda Enright e Loda, il libero è Fersino. Busto schiera la palleggiatrice Poulter in diagonale con Camilla Mingardi, le centrali Olivotto e Stevanovic, le laterali Gennari e Gray, il libero Leonardi.

La Zanetti se la gioca, non lascia scappare Busto nemmeno quando Gray (7 punti, 53%) prova a scavare le distanze, Lanier le risponde e il sorpasso arriva con due ace di Enright e un attacco di Loda (17-16). Lanier (10 punti, 52%) mette a terra il breakpoint, ma è di nuovo Gray a riportare la parità. Il punto a punto si spezza con un attacco di Gennari e un muro di Mingardi per il 24-26.

La battaglia è solo all’inizio. Il break e l’allungo rossoblù arrivano con Sara Loda (16-13), ma Busto si rifà avanti (18-18). Ci pensa di nuovo Lanier a portare in testa la Zanetti (attacco e ace, 21-19) che difende il vantaggio con i recuperi difensivi di Fersino (83% di ricezioni positive) e gli attacchi di Loda (6, 54%, e 1 ace) ed Enright. Busto, però, si fa di nuovo avanti (23-23) e di nuovo si chiude ai vantaggi: questa volta è l’ace di Lanier ha strappare il 28-26 che vale la parità.

Il match entra nella sua fase più incandescente. Il muro del 10-6 sembra mettere un buon margine di distanza, ma ancora una volta Busto si rialza e sorpassa (14-16). Pareggia Enright (5 punti, 50%) e il controsorpasso arriva dopo una battaglia di difese che porta al 19-18: è un nuovo estenuante punto a punto con Loda tra le protagoniste (9, 66%) fino al 24-22 firmato Lanier. Stevanovic annulla la palla set, ma Lanier non si fa scappare la seconda occasione ed è 25-23.

Busto riapre le danze e corre (2-7) e quando si porta sul 5-10, Bergamo fa rifiatare la diagonale: entrano Valentin e Johnson fino al 7-14. Le ospiti prendono un margine difficile da raggiungere e portano il match al tie break (18-25).

Apre Loda, schiaccia Enright ed è 6-3. Busto si avvicina e il muro della Zanetti firma l’8-5 al cambio di campo. Si porta al servizio Enright, Mio Bertolo mura, Loda attacca, la Zanetti difende ogni palla ed è 11-6. Mingardi risponde a Lanier che mette poi a terra anche la palla del 13-9. Il 15-10 lo firma Mio Bertolo ed esplode la festa per una vittoria voluta e strappata in oltre due ore di battaglia.

I PROTAGONISTI-

Giulia Mio Bertolo (Zanetti Bergamo)- « Oggi ci abbiamo messo tutto perché abbiamo tanta voglia di vincere. Oggi volevamo la vittoria e non abbiamo mollato niente, fino all’ultimo ».

Camilla Mingardi (Unet E-Work Busto Arsizio)- « E’ stata una partita difficile, non giocavamo da tanto e ritrovare il ritmo gara è stato duro. Abbiamo ritrovato il palleggiatore e questo è un fatto positivo, ma si è visto che dobbiamo lavorare ancora molto per trovare il feeling migliore. Siamo venute qui per conquistare tre punti, portarne a casa solo uno brucia. Abbiamo provato in ogni caso a fare del nostro meglio, ma loro hanno difeso tanto, dando vita a un match super combattuto. Ci è mancato lo sprint finale ».

IL TABELLINO-

ZANETTI BERGAMO – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-2 (24-26 28-26 25-23 18-25 15-10)

ZANETTI BERGAMO: Mio Bertolo 8, Prandi 2, Loda 25, Moretto 6, Lanier 24, Enright 18, Fersino (L), Marcon, Faraone, Faucette Johnson, Valentin. Non entrate: Dumancic. All. Turino.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Mingardi 24, Gray 25, Stevanovic 11, Poulter 3, Gennari 8, Olivotto 6, Leonardi (L), Piccinini, Bonelli, Escamilla. Non entrate: Cucco, Bulovic, Campagnolo. All. Fenoglio.

ARBITRI: Feriozzi, Pozzato.

NOTE – Durata set: 28′, 30′, 29′, 24′, 15′; Tot: 126′.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA-

La Bartoccini Fortinfissi Perugia comincia il suo nuovo corso con Davide Mazzanti in panchina con una vittoria al tie-break, arrivata dopo due primi set giocati ad altissimo livello, ed un quinto in progressione costante che ha prima portato alla rimonta, ed in fine alla vittoria, contro una Millenium Brescia mai doma,

Il primo set parte punto a punto fino al 7-7 poi Perugia trascinata da Koolhaas e dalle pipe di Havelkova prende il largo e coach Mazzola chiama il time-out sul 7-10, le padrone di casa riducono il distacco ma poi Aelbrecht trova costanza a muro infilandone due consecutivi ed inducendo Brescia a chiamare il secondo stop sul 10-14. Il margine aumenta fino al 13-19, Cvetnic però non si dà per vinta e tiene in scia le compagne, quando poi arriva il doppio muro del 18-20 allora è coach Mazzanti a chiamare il time-out. La pausa permette di riprendere il bandolo della matassa, sul finale ci pensa Aelbrecht che prima vince una contesa a muro e poi in fast mette a terra la palla del 21-25.

Anche nel secondo set le due squadre partono punto a punto e proseguono marcandosi stretto fino al 14 pari, poi la Bartoccini Fortinfissi Perugia tenta la fuga in avanti con Havelkova e Aelbrecht e quando Brescia spara direttamente a rete un attacco arriva il 15-18 ed la richiesta di time-out da parte di coach Mazzola. La pausa non da l’effetto desiderato, le perugine prendono margine sfruttando anche qualche errore di troppo da parte delle padrone di casa e sul 16-20 viene chiamato un altro minuto di sospensione per loro. Ortolani, Carcaces ed Havelkova vedono vicina la meta e premono sull’acceleratore, il punto conclusivo però arriva grazie ad un errore al servizio di Biganzoli che ferma il set sul 18-25.

Un terzo set dove la Bartoccini Fortinfissi Perugia parte subito arrembante con Carcaces ed Havelkova, poi però Nicoletti si riscalda e riporta la situazione in parità (3-3), da quel momento si procede punto a punto fino al 7 pari, le magliette nere nuovamente allungano di nuovo e sul 7-9 Mazzola chiama time-out, le ospiti gestiscono la situazione, poi qualcosa s’inceppa e quando arrivano tre errori consecutivi da parte delle sue ragazze, Mazzanti chiama tempo (15-13), la pausa non fa effetto, Brescia continua ad imporre il suo gioco e sul 17-13 le perugine si fermano per la seconda volta. Ortolani si scuote ed Aelbrecht la segue portandosi ad una lunghezza (17-16), la benzina però termina sul più bello e la Millenium riprende margine, il finale è un nuovo crescendo che termina con Nicoletti che scaraventa a terra la palla del 25-19.

Nel quarto set sembra di rivedere il film dei primi due set con le squadre che partono punto a punto, Brescia tenta lo scatto e sul 7-3 Mazzanti chiama tempo, i problemi in ricezione continuano e quando arriva il 10-5 sul secondo ace consecutivo di Jasper le Perugine cercano rifugio nell’ultimo time-out a disposizione per il set. Le lombarde hanno margine ed in tranquillità impongono il loro gioco, dopo l’uscita di Ortolani dovuta ad una palla arrivatale direttamente al volto, la partita si riapre e tutto viene rimandato al set decisivo quando Berti mette a terra la palla del 25-17.

Il quinto set calca la scia del quarto con le bresciane che partono subito mostrando la loro intensità spinte dai colpi di Nicoletti. Havelkova ed Aelbrecht ricuciono lo strappo ottenendo il 3-3, tocca poi a Jasper dare mostra delle sue capacità ed è proprio il punto del 7-4 siglato dall’olandese a convincere coach Mazzanti che è ora di chiamare time-out. Al rientro Di Iulio ottiene risultati ricorrendo alla fast prima con Aelbrecht poi con Koolhaas (8-6), Havelkova riprende efficienza in pipe e quando arriva il muro del 10-9 stampato da Aelbrecht è Mazzola a fermare il gioco. La pausa è provvidenziale, la tendenza s’inverte grazie alla doppietta di Jasper che equivale al 12-9 inducendo le ospiti a chiedere il secondo time-out. La scialuppa di salvataggio si chiama Freya Aelbrecht che mette tutta la sua esperienza nel gestire il muro avversario e portando ancora una volta le sue compagne sul -1 (12-11), le Bresciane fermano il gioco anch’esse per l’ultima volta, ma Aelbrecht non si arresta e conquista la parità a quota 12, il muro di Angeloni porta in vantaggio la Bartoccini Fortinfissi Perugia che poi ottiene i due punti con Avelkova che vince la contesa (13-15) su una palla mal gestita dalla ricezione bresciana forzata dal servizio di capitan Angeloni.

I PROTAGONISTI-

Enrico Mazzola (Allenatore Banca Valsabbina Brescia)- « Questo è lo sport. Dobbiamo però anche ricordarci di quello che abbiamo fatto nei primi due set e di come abbiamo recuperato la gara. Probabilmente sono calati di attenzione, ma anche e soprattutto merito nostro, che le abbiamo messe in difficoltà spingendo forte al servizio. Questo ci ha permesso anche di avere una correlazione muro-difesa migliore, come i numeri affermano. Il rammarico di oggi è quello che bisogna giocare al meglio i punti che contano, purtroppo questo ce lo trasportiamo fin dalle amichevoli e bastava solo giocare in tranquillità per ottenere i 2 punti. La loro fisicità ci aveva portato a numerosi errori nel corso dei primi due set, che confluivano in dei rischi in attacco superiori. La pecca dei primi periodi è quella di non aver ricevuto in maniera ottimale, con conseguenti palle scontate per gli attaccanti ».

Davide Mazzanti (Allenatore Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Penso che le ragazze siano riuscite ad ottenere una vittoria incredibile, hanno affrontato i primi due set in maniera spettacolare, il terzo stavamo giocando bene ma poi abbiamo perso due o tre palloni importanti dove potevamo avere la possibilità di andare via ed invece non ci siamo riusciti, lì Brescia è tornata fuori, poi nel quarto set senza Serena ci si è complicata un poco la situazione ed abbiamo perso il filo del discorso dal punto di vista della tattica, nel quinto set invece voglio proprio dire che sono state brave perché l’abbiamo vinta più con il cuore piuttosto che con tecnica e tattica, era importante ottenere qui la vittoria perché entrambe le squadre sono in una posizione scomoda di classifica, abbiamo visto i tanti volti della nostra squadra, abbiamo tanti talenti come Havelkova che ha fatto una grandissima partita, Carcaces ha dovuto giocare fuori ruolo perché eravamo a corto d’italiane senza Serena e ci si è complicato tutto, Veronica è entrata fortissimo, ha anche tirato quell’ultimo servizio finale dimostrando coraggio e quindi ha fatto bene il suo ruolo da capitano ».

IL TABELLINO-

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 2-3 (21-25 18-25 25-19 25-17 13-15)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 7, Veglia 3, Nicoletti 18, Jasper 23, Berti 12, Bechis 2, Parlangeli (L), Angelina 8, Biganzoli 1, Bridi 1, Pericati. Non entrate: Sala, Decortes, Botezat. All. Mazzola.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 18, Koolhaas 9, Ortolani 11, Carcaces 17, Aelbrecht 18, Di Iulio 1, Cecchetto (L), Scarabottini 1, Mlinar, Angeloni. Non entrate: Rumori, Agrifoglio, Casillo. All. Mazzanti.

ARBITRI: Venturi, Pristera’.

NOTE – Spettatori: 50, Durata set: 26′, 26′, 31′, 28′, 20′; Tot: 131′.

I RISULTATI-

Imoco Volley Conegliano-Delta Despar Trentino Si gioca domani ore 18.30

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-2 (24-26, 25-20, 25-14, 22-25, 15-13)

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri Rinviata

Vbc E’piu’ Casalmaggiore-Saugella Monza 2-3 (23-25, 25-20, 25-16, 24-26, 13-15) Giocata ieri

Zanetti Bergamo-Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (24-26, 28-26, 25-23, 18-25, 15-10)

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Bartoccini Fortinfissi Perugia 2-3 (21-25, 18-25, 25-19, 25-17, 13-15)

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 27; Igor Gorgonzola Novara 16; Saugella Monza 16; Savino Del Bene Scandicci 16; Reale Mutua Fenera Chieri 15; Delta Despar Trentino 13; Vbc E’piu’ Casalmaggiore 9; Bosca S.Bernardo Cuneo 8; Il Bisonte Firenze 8; Unet E-Work Busto Arsizio 7; Zanetti Bergamo 7; Banca Valsabbina Millenium Brescia 6; Bartoccini Fortinfissi Perugia 5.

IL PROSSIMO TURNO- 15/11/2020 Ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano Si gioca il 14/11/2020 Ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Saugella Monza – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo

Il Bisonte Firenze – Vbc E’piu’ Casalmaggiore Si gioca il 14/11/2020 Ore 18.00

Bosca S.Bernardo Cuneo – Unet E-Work Busto Arsizio