Conegliano cede un set ma vince ancora

TREVISO- Decimo successo in dieci partite giocate per l'Imoco Conegliano che nel posticipo dell'11a giornata si impone 3-1 alla Delta Despar Trentino che per la prima volta in stagione toglie un set alle pantere.

Coach Santarelli schiera dall’inizio Wolosz-Egonu, De Kruijf-Fahr, Sylla-Hill, libero De Gennaro, risponde la squadra trentina, che torna a giocare dopo quattro turni di rinvii, con Cumino-Piani, Furlan-Fondriest, Melli-D’Odorico, libero Moro.Nel primo set grande partenza di Sarah Fahr in battuta e l’Imoco vola subito 3-0, inaugurando un set che dura solo 17 minuti. Le Pantere infatti entrano in campo con il piglio delle grandi occasioni e, complice anche un po’ di ruggine da smaltire per la squadra ospite ferma da tanto tempo, ne viene fuori un monologo di Wolosz e compagne che chiudono senza problemi per 25-9 con tutte le attaccanti a segno.Secondo set con la squadra ospite che torna ad essere la squadra spavalda vista ad inizio stagione, capace con Piani e Melli di mettere in difficoltà il muro di casa: 4-6 la partenza a favore della Delta e l’Imoco deve rimboccarsi le maniche per rientrare. Kim Hill (MVP dell’incontro con 15 punti, 2 muri, 1 ace, il 50% in attacco e 70% in ricezione) veste i panni della trascinatrice e porta subito in parità le Pantere sull’8-8. La partita diventa intensa, Robin De Kruijf (13 punti alla fine con 5 muri) dà spettacolo, suoi tre punti in fila per il 13-10, poi un’essenziale Miriam Sylla (11 punti, 3 muri) allunga ancora (17-12). Coach Bertini prova ad arginare la furia veneta con i suoi time out, ma ancora Hill (7 punti nel set) consente alla squadra di casa di spingere ancora fino al 25-17 firmato da Paola Egonu.

Il terzo parziale è invece una cavalcata vincente della Delta Trento che trova una Melli ispiratissima (5 punti e l’83% nel set) e una battuta insidiosa che mette in difficoltà Loveth Omoruyi, entrata all’inizio set per Sylla. Cumino serve palloni importanti al centro per l’ex Furlan e per capitan Fondriest, e Trento adesso ci crede sul 12-17, quando coach Santarelli rigetta nella mischia Sylla e prova anche il doppio cambio con Gennari e Gicquel. La francese piazza un paio di buoni attacchi, ma Trento risponde sempre con Piani e ancora Melli resistendo alla prevedibile reazione gialloblù, fino al 20-25 che rappresenta il terzo set perso nella stagione dalla corazzata di Conegliano.

Nel quarto set c’è ancora equilibrio in avvio, con le ospiti combattive e gagliarde su ogni pallone. Il primo break dell’Imoco viene per mano di Fahr (ace) e De Kruijf (muro), poi anche De Gennaro alza il ritmo con le sue difese che propiziano l’ulteriore allungo (17.12) grazie al punto di Egonu (18 punti alla fine, top scorer del match). Furlan e compagne lottano ancora con grande grinta, Piani e Melli insistono in attacco (15 e 13 punti rispettivamente) ma ora le Pantere non commettono più errori e ci danno dentro fino alla fine senza sbavature, quasi impossibile per Trento fare di più. 25-17 il parziale del quarto set che consegna la vittoria a un’Imoco Volley sempre più lanciata in vetta alla classifica, ancora imbattuta a due giornate dalla fine del girone d’andata.

I PROTAGONISTI-

Kimberly Hill (Imoco Conegliano)- «Sono felice di essere tornata a giocare e piano piano la spalla e la mia forma fisica stanno rispondendo sempre meglio. La partita di questa sera non era facile, perché contro squadre così devi sempre prestare la massima attenzione. Come concedi qualche punto le avversarie prendono sempre più fiducia ed entusiasmo e così è successo nel terzo set, in cui Trento ci ha fatto male con tanti mani-out».

Eleonora Furlan (Delta Despar Trentino)- « Dopo tre settimane di stop non era sicuramente facile tornare a giocare e soprattutto farlo contro le giocatrici più forti del Mondo; penso che il primo set sia servito per rompere il ghiaccio. Non avevamo nulla da perdere e abbiamo provato a giocare libere di testa semplicemente divertendoci e giocando a pallavolo . Ci ripetiamo sempre che la serie A1 è un'opportunità per tutte e occasioni come la partita di questa sera sono ottime per crescere e migliorare, al di là del risultato finale ».

IL TABELLINO-

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – DELTA DESPAR TRENTINO 3-1 (25-9 25-17 20-25 25-17)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Fahr 11, Egonu 18, Hill 15, De Kruijf 13, Wolosz 1, Sylla 11, De Gennaro (L), Gicquel 2, Omoruyi 2, Gennari, Caravello. Non entrate: Folie, Butigan, Adams. All. Santarelli.

DELTA DESPAR TRENTINO: D’Odorico 6, Furlan 4, Piani 15, Melli 13, Fondriest 5, Cumino, Moro (L), Trevisan, Bisio, Pizzolato, Ricci. Non entrate: Marcone. All. Bertini.

ARBITRI: Piana, Puecher.

NOTE – Durata set: 17′, 24′, 25′, 24′; Tot: 90′.