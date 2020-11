Domani il recupero Novara-Cuneo

NOVARA- Si completa mercoledì la quinta giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. L’unica gara ancora non disputata, quella tra Igor Gorgonzola Novara e Bosca S.Bernardo Cuneo, sarà recuperata alle 18.30. Per le azzurre di Stefano Lavarini si tratterà della prima di tre gare da giocare per mettersi in pari con il calendario (mercoledì 18 novembre è già in programma il match esterno a Trento contro la Delta Despar), mentre le gatte di Andrea Pistola ne hanno in coda altre quattro, da disputare nel corso delle prossime settimane.

La Igor giunge al derby dopo un periodo di inattività terminato domenica, quando ha ottenuto il successo per 3-2 su Il Bisonte Firenze, nonostante le assenze di Chirichella e Sansonna. Vittoria che ha portato Bosetti e compagne al secondo posto, in coabitazione con Saugella Monza e Savino Del Bene Scandicci. La Bosca S.Bernardo sta cercando di mettersi alle spalle un mese durissimo, che ha interrotto un avvio di stagione estremamente positivo. Da venerdì 6 il gruppo si allena al completo con l’obiettivo di ritrovare la condizione e le sicurezze del primo scorcio di Campionato; unico assente coach Pistola, in attesa dell’esito del tampone molecolare effettuato lunedì.

« Siamo concentrate sul match con Cuneo che come noi è reduce da un periodo non semplice – spiega Caterina Bosetti, schiacciatrice della Igor -. Dopo lo stop forzato che ci ha un po’ tolto il ritmo, dobbiamo ritrovare sul campo quelle certezze che ci stavamo costruendo, tornare a sentire fiducia in noi. Queste partite, e ce ne aspettano tante ravvicinate, ci serviranno proprio a ritrovare questi aspetti ».

« Mi aspetto di vedere in campo quell’entusiasmo e quella determinazione che hanno contraddistinto la ripresa degli allenamenti – afferma Domenico Petruzzelli, vice allenatore di Cuneo -. La gioia di tornare a giocare potrà aiutarci a sopperire almeno in parte alla mancanza del ritmo gara e della capacità di reggere la pressione nei momenti chiave delle gare, due cose che soltanto il contesto partita può darti e che dovremo recuperare con pazienza. Il mese senza impegni ufficiali si farà sentire; dovremo essere bravi a non innervosirci quando il nostro gioco non sarà fluido come prima e non ci riusciranno colpi che davamo per scontati ».

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 30 (10-0); Igor Gorgonzola Novara 16 (6-1); Saugella Monza 16 (6-3); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Delta Despar Trentino 13 (4-3); VBC èpiù Casalmaggiore 9 (3-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-2); Il Bisonte Firenze 8 (3-6); Unet E-Work Busto Arsizio 7 (2-4); Zanetti Bergamo 7 (2-8); Banca Valsabbina Millenium Brescia 6 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 5 (2-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse